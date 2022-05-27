Оккупанты заставляют крымчан сдавать кровь для раненых военных РФ, - Денисова
Оккупационная "власть" в Крыму заставляет население сдавать кровь для военных РФ.
Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.
"Постоянно получаю информацию о большом количестве раненых военных РФ в больницах и санаториях временно оккупированного полуострова. Медицинские учреждения не могут справиться с такой нагрузкой, катастрофически не хватает крови. В этой связи активно ведется принудительная кампания донорства крови на ТОТ Крым", - говорится в сообщении.
Денисова рассказала, что главный врач Симферопольской ЦРКБ издал специальный приказ, в котором отмечено, что необходимо увеличить запасы крови всех категорий с расчетом на 1500 реципиентов и временно остановить бесплатное предоставление медицинских услуг.
"В Севастополе в военном госпитале палаты переполнены, ставят дополнительные кровати для раненых. В некоторых палатах находится до 40 человек. Чтобы пополнить банк крови, оккупационные власти требуют от предпринимателей отправлять работников в пункты сдачи крови. При этом донором может стать кто-либо - никаких медицинских документов не требуется, обследование не производится.
Люди, чтобы не потерять работу, вынуждены становиться донорами", - отметила омбудсмен.
Своими действиями агрессор нарушает положения статьи 50, 56 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, в соответствии с которыми оккупационное государство не может препятствовать получению населения медицинской помощи и статье 11 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, что касается защиты жертв международных вооруженных конфликтов.
"Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты нарушений прав человека РФ в Украине", - подытожила Денисова.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
они ж так мечтали хотя бы умереть в расии...
вернулись в родную говень? так начинайте свои мечты превращать в уверенность...сначало кровь, потом органы... ну а потом и кости в муку... печально...ну что делать - мечты сбываются !!!
Знающие про WH40K поймёт 🙂 Для кацапов очень кстати, у них WH40K уже проходит в реале.