Оккупанты заставляют крымчан сдавать кровь для раненых военных РФ, - Денисова

Оккупационная "власть" в Крыму заставляет население сдавать кровь для военных РФ.

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

"Постоянно получаю информацию о большом количестве раненых военных РФ в больницах и санаториях временно оккупированного полуострова. Медицинские учреждения не могут справиться с такой нагрузкой, катастрофически не хватает крови. В этой связи активно ведется принудительная кампания донорства крови на ТОТ Крым", - говорится в сообщении.

Денисова рассказала, что главный врач Симферопольской ЦРКБ издал специальный приказ, в котором отмечено, что необходимо увеличить запасы крови всех категорий с расчетом на 1500 реципиентов и временно остановить бесплатное предоставление медицинских услуг.

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"В Севастополе в военном госпитале палаты переполнены, ставят дополнительные кровати для раненых. В некоторых палатах находится до 40 человек. Чтобы пополнить банк крови, оккупационные власти требуют от предпринимателей отправлять работников в пункты сдачи крови. При этом донором может стать кто-либо - никаких медицинских документов не требуется, обследование не производится.

Люди, чтобы не потерять работу, вынуждены становиться донорами", - отметила омбудсмен.

Своими действиями агрессор нарушает положения статьи 50, 56 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, в соответствии с которыми оккупационное государство не может препятствовать получению населения медицинской помощи и статье 11 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, что касается защиты жертв международных вооруженных конфликтов.

"Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты нарушений прав человека РФ в Украине", - подытожила Денисова.

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