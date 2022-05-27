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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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Оккупанты заставляют крымчан сдавать кровь для раненых военных РФ, - Денисова

донорство

Оккупационная "власть" в Крыму заставляет население сдавать кровь для военных РФ.

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

"Постоянно получаю информацию о большом количестве раненых военных РФ в больницах и санаториях временно оккупированного полуострова. Медицинские учреждения не могут справиться с такой нагрузкой, катастрофически не хватает крови. В этой связи активно ведется принудительная кампания донорства крови на ТОТ Крым", - говорится в сообщении.

Денисова рассказала, что главный врач Симферопольской ЦРКБ издал специальный приказ, в котором отмечено, что необходимо увеличить запасы крови всех категорий с расчетом на 1500 реципиентов и временно остановить бесплатное предоставление медицинских услуг.

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"В Севастополе в военном госпитале палаты переполнены, ставят дополнительные кровати для раненых. В некоторых палатах находится до 40 человек. Чтобы пополнить банк крови, оккупационные власти требуют от предпринимателей отправлять работников в пункты сдачи крови. При этом донором может стать кто-либо - никаких медицинских документов не требуется, обследование не производится.

Люди, чтобы не потерять работу, вынуждены становиться донорами", - отметила омбудсмен.

Своими действиями агрессор нарушает положения статьи 50, 56 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, в соответствии с которыми оккупационное государство не может препятствовать получению населения медицинской помощи и статье 11 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, что касается защиты жертв международных вооруженных конфликтов.

"Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты нарушений прав человека РФ в Украине", - подытожила Денисова.

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Оккупанты заставляют крымчан сдавать кровь для раненых военных РФ, - Денисова 01

Денисова (996) донор (96) Крым (26360) кровь (62)


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Топ комментарии
+7
Время собирать камни с неба, время сдавать кровь, чтобы эти камни падали.
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27.05.2022 16:38
+6
Весело веселье - тяжело похмелье. Хреново, что это ряженое чепушило успело "отдать концы"
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27.05.2022 16:44
+6
ну наконец-то...
они ж так мечтали хотя бы умереть в расии...
вернулись в родную говень? так начинайте свои мечты превращать в уверенность...сначало кровь, потом органы... ну а потом и кости в муку... печально...ну что делать - мечты сбываются !!!
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27.05.2022 17:16
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Время собирать камни с неба, время сдавать кровь, чтобы эти камни падали.
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27.05.2022 16:38 Ответить
Ну це їм до верещук з сівохою звертатись треба., а можна і до королевської, вона теж за"наших" людей, переживала...
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27.05.2022 16:41 Ответить
взял паспорт терпи
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27.05.2022 16:43 Ответить
Весело веселье - тяжело похмелье. Хреново, что это ряженое чепушило успело "отдать концы"
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27.05.2022 16:44 Ответить
Камні с нєба падаспєлі ! Возрадуйтєсь, ви на родінє ! Родіна хочєт крові ! Много крові ! Ги-и-и.....
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27.05.2022 16:59 Ответить
За родіну, за путєна Ше трошки і кримчан здадуть на органи
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27.05.2022 17:04 Ответить
ну наконец-то...
они ж так мечтали хотя бы умереть в расии...
вернулись в родную говень? так начинайте свои мечты превращать в уверенность...сначало кровь, потом органы... ну а потом и кости в муку... печально...ну что делать - мечты сбываются !!!
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27.05.2022 17:16 Ответить
У меня дочка в Крыму, а у нас идиоты выбрали зеледента во время войны... Больно...
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27.05.2022 17:17 Ответить
Что мешает уехать в Крым к "нормальному президенту?
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27.05.2022 18:59 Ответить
да им плевать на пораненых. там очередь бурятовкалмыков за 100рублей, а убитым уже платить вроде как и не надо
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27.05.2022 18:11 Ответить
- Blood for the Blood God!

Знающие про WH40K поймёт 🙂 Для кацапов очень кстати, у них WH40K уже проходит в реале.
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27.05.2022 20:11 Ответить
 
 