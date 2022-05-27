Окупанти примушують кримчан здавати кров для поранених військових РФ, - Денісова

Окупаційна "влада" в Криму примушує населення здавати кров для військових РФ.

Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"Постійно отримую інформацію про велику кількість поранених військових рф в лікарнях та санаторіях тимчасово окупованого півострова. Медичні заклади не можуть впоратися з таким навантаженням, катастрофічно не вистачає крові. У зв’язку з цим активно ведеться примусова кампанія донорства крові на ТОТ Крим", - йдеться в повідомленні.

Денісова розповіла, що головний лікар Сімферопольської ЦРКБ видав спеціальний наказ, в якому зазначено, що необхідно збільшити запаси крові всіх категорій з розрахунком на 1500 реципієнтів та тимчасово зупинити безоплатне надання медичних послуг.

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"У Севастополі у військовому госпіталі палати переповнені, ставлять додаткові ліжка для поранених. У деяких палатах перебуває до 40 осіб. Щоб поповнити банк крові, окупаційна влада вимагає від підприємців відправляти працівників до пунктів здачі крові. При цьому донором може стати будь-хто – жодних медичних документів не вимагається, обстеження не проводиться.

Люди, аби не втратити роботу, змушені ставати донорами", - зазначила омбудсмен.

Своїми діями агресор порушує Порушення положення статті 50, 56 IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, відповідно до яких окупаційна держава не може жодним чином перешкоджати отриманню населення медичної допомоги та статтю 11 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів.

"Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну врахувати ці факти порушень прав людини РФ в Україні", - підсумувала Денісова.

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