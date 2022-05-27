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Новини Окуповані території - Крим і Донбас Війна
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Окупанти примушують кримчан здавати кров для поранених військових РФ, - Денісова

донорство

Окупаційна "влада" в Криму примушує населення здавати кров для військових РФ.

Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"Постійно отримую інформацію про велику кількість поранених військових рф в лікарнях та санаторіях тимчасово окупованого півострова. Медичні заклади не можуть впоратися з таким навантаженням, катастрофічно не вистачає крові. У зв’язку з цим активно ведеться примусова кампанія донорства крові на ТОТ Крим", - йдеться в повідомленні.

Денісова розповіла, що головний лікар Сімферопольської ЦРКБ видав спеціальний наказ, в якому зазначено, що необхідно збільшити запаси крові всіх категорій з розрахунком на 1500 реципієнтів та тимчасово зупинити безоплатне надання медичних послуг.

Також читайте: Окупанти продовжують красти українське зерно та вивозити його в РФ, - Денісова

"У Севастополі у військовому госпіталі палати переповнені, ставлять додаткові ліжка для поранених. У деяких палатах перебуває до 40 осіб. Щоб поповнити банк крові, окупаційна влада вимагає від підприємців відправляти працівників до пунктів здачі крові. При цьому донором може стати будь-хто – жодних медичних документів не вимагається, обстеження не проводиться.

Люди, аби не втратити роботу, змушені ставати донорами", - зазначила омбудсмен.

Своїми діями агресор порушує Порушення положення статті 50, 56 IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, відповідно до яких окупаційна держава не може жодним чином перешкоджати отриманню населення медичної допомоги та статтю 11 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів.

"Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну врахувати ці факти порушень прав людини РФ в Україні", - підсумувала Денісова.

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Окупанти примушують кримчан здавати кров для поранених військових РФ, - Денісова 01

Автор: 

Денісова (883) донор (72) Крим (14122) кров (64)


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Топ коментарі
+7
Время собирать камни с неба, время сдавать кровь, чтобы эти камни падали.
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27.05.2022 16:38
+6
Весело веселье - тяжело похмелье. Хреново, что это ряженое чепушило успело "отдать концы"
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27.05.2022 16:44
+6
ну наконец-то...
они ж так мечтали хотя бы умереть в расии...
вернулись в родную говень? так начинайте свои мечты превращать в уверенность...сначало кровь, потом органы... ну а потом и кости в муку... печально...ну что делать - мечты сбываются !!!
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27.05.2022 17:16
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Время собирать камни с неба, время сдавать кровь, чтобы эти камни падали.
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27.05.2022 16:38 Відповісти
Ну це їм до верещук з сівохою звертатись треба., а можна і до королевської, вона теж за"наших" людей, переживала...
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27.05.2022 16:41 Відповісти
взял паспорт терпи
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27.05.2022 16:43 Відповісти
Весело веселье - тяжело похмелье. Хреново, что это ряженое чепушило успело "отдать концы"
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27.05.2022 16:44 Відповісти
Камні с нєба падаспєлі ! Возрадуйтєсь, ви на родінє ! Родіна хочєт крові ! Много крові ! Ги-и-и.....
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27.05.2022 16:59 Відповісти
За родіну, за путєна Ше трошки і кримчан здадуть на органи
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27.05.2022 17:04 Відповісти
ну наконец-то...
они ж так мечтали хотя бы умереть в расии...
вернулись в родную говень? так начинайте свои мечты превращать в уверенность...сначало кровь, потом органы... ну а потом и кости в муку... печально...ну что делать - мечты сбываются !!!
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27.05.2022 17:16 Відповісти
У меня дочка в Крыму, а у нас идиоты выбрали зеледента во время войны... Больно...
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27.05.2022 17:17 Відповісти
Что мешает уехать в Крым к "нормальному президенту?
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27.05.2022 18:59 Відповісти
да им плевать на пораненых. там очередь бурятовкалмыков за 100рублей, а убитым уже платить вроде как и не надо
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27.05.2022 18:11 Відповісти
- Blood for the Blood God!

Знающие про WH40K поймёт 🙂 Для кацапов очень кстати, у них WH40K уже проходит в реале.
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27.05.2022 20:11 Відповісти
 
 