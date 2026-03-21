В "Охматдиті" провели коридор пошани для 13-річного донора: врятовано життя чотирьох людей

У Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" провели коридор пошани для 13-річного Івана, який став посмертним донором і врятував життя чотирьох пацієнтів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє НДСЛ "Охматдит".

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Хлопець був госпіталізований із тяжкою черепно-мозковою травмою. Попри зусилля медиків, лікарі констатували смерть мозку відповідно до встановлених медичних критеріїв.

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Подробиці

Після підтвердження діагнозу батьки дитини ухвалили рішення дати згоду на посмертне донорство.

Мати Івана розповіла, що думка про донорство з’явилася одразу після усвідомлення втрати.

Коли ми зрозуміли, що сталося непоправне, однією з перших думок було – донорство. Що хоча б один орган може врятувати чиєсь життя", – зазначила вона.

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За словами матері, хлопець був доброю і щедрою дитиною, і це рішення, на її думку, відповідає його характеру.

Завдяки згоді родини Івана шанс на життя отримали четверо пацієнтів, які перебували у листі очікування на трансплантацію.

У лікарні наголошують, що посмертне донорство залишається одним із найважливіших рішень, яке дозволяє врятувати життя інших навіть у момент тяжкої втрати.

Медичні працівники "Охматдиту" провели хлопця коридором пошани, віддаючи шану йому та рішенню родини.