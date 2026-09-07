На Луганщині викрито передачу РЕБів, обладнання для дронів і фінансування "Єдиної Росії". ФОТОрепортаж

Правоохоронці викрили двох громадян України, які після окупації Сіверськодонецька продовжили бізнес на захопленій території та спрямували ресурси своїх підприємств на підтримку збройних сил РФ, партії "Єдина Росія" та російської пропаганди.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

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За даними слідства, один із фігурантів є співзасновником компаній у сфері транспортних послуг та управління нерухомістю, а інший - їхнім генеральним директором.

Передача техніки та фінансування окупантів

У жовтні 2025 року підозрювані передали російським військовим автомобіль, засіб радіоелектронної боротьби, обладнання для БПЛА та будівельні інструменти. Зокрема: підрозділу ЗС РФ безоплатно передали станцію вартістю 430 тисячі рублів. У договорі прямо вказувалася мета використання - для потреб так званої "СВО".

Також за кошти підприємств придбали системи скидання для квадрокоптерів DJI Mavic 3. За це військова частина РФ надіслала підприємству офіційний лист-подяку. З рахунку однієї з фірм перерахували 100 тисяч рублів Московському обласному осередку партії "Єдина Росія".

Крім того, директор дозволив розмістити на фасаді приміщення банер до "Дня Росії" з агітаційними закликами.

Затримання та підозри

Під час обшуків у вилучили $36 тисяч, €900, 21 золотий виріб, два золоті злитки, годинник і мобільні телефони.

Співзасновника підприємств затримано, йому оголошено про підозру у пособництві державі-агресору. Вирішується питання про безальтернативне тримання під вартою. Генеральному директору, який переховується на окупованій території, про підозру повідомлено заочно.

Правоохоронці встановлюють інших причетних осіб.











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