В Луганской области раскрыта передача средств РЭБ, оборудования для дронов и финансирование "Единой России". ФОТОРЕПОРТАЖ

Правоохранители разоблачили двух граждан Украины, которые после оккупации Северскодонецка продолжили вести бизнес на захваченной территории и направили ресурсы своих предприятий на поддержку вооруженных сил РФ, партии "Единая Россия" и российской пропаганды.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

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По данным следствия, один из фигурантов является соучредителем компаний в сфере транспортных услуг и управления недвижимостью, а другой — их генеральным директором.

Передача техники и финансирование оккупантов

В октябре 2025 года подозреваемые передали российским военным автомобиль, средство радиоэлектронной борьбы, оборудование для БПЛА и строительные инструменты. В частности: подразделению ВС РФ безвозмездно передали станцию стоимостью 430 тысяч рублей. В договоре прямо указывалась цель использования — для нужд так называемой "СВО".

Также за средства предприятий приобрели системы сброса для квадрокоптеров DJI Mavic 3. За это воинская часть РФ направила предприятию официальное благодарственное письмо. Со счета одной из фирм перечислили 100 тысяч рублей Московскому областному отделению партии "Единая Россия".

Кроме того, директор разрешил разместить на фасаде здания баннер ко "Дню России" с агитационными лозунгами.

Задержания и подозрения

В ходе обысков изъяли 36 тысяч долларов, 900 евро, 21 золотое изделие, два золотых слитка, часы и мобильные телефоны.

Соучредитель предприятий задержан, ему объявлено подозрение в пособничестве государству-агрессору. Решается вопрос о безальтернативном содержании под стражей. Генеральному директору, который скрывается на оккупированной территории, о подозрении сообщено заочно.

Правоохранители устанавливают других причастных лиц.











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