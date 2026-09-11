Вимагав $5 млн за закриття провадження: СБУ викрила адвоката у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві затримано адвоката, який вимагав $5 млн за сприяння у закритті кримінального провадження.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, захисник запропонував фігуранту у справі про шахрайство, підроблення документів та легалізацію доходів "вирішити питання" з правоохоронцями.

"За 5 млн доларів США адвокат обіцяв підозрюваному, який наразі перебуває за кодоном, використати власні зв’язки та вплив для припинення кримінального переслідування.

Також адвокат гарантував, що надалі його "клієнта" не притягуватимуть до відповідальності, не оголосять у міжнародний розшук та не передаватимуть інформацію про нього до Інтерполу", - йдеться в повідомленні.

За цю винагороду він також обіцяв не допустити арешту рахунків і майна фігуранта.

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Адвоката затримали у приміщенні одного з банків у Печерському районі столиці під час одержання "авансу" - 3 млн 800 тис доларів США.

"Щоб замаскувати передачу коштів, фігурант заздалегідь замовив у фінансовій установі аналогічну суму готівки. Його план полягав у тому, щоб одразу після отримання грошей замінити їх на інші банкноти та ускладнити подальше документування злочину", - зазначили у Службі безпеки.

Наразі йому повідомлено про підозру у зловживанні впливом. Чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення, а також інших осіб, які можуть бути до нього причетними.

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