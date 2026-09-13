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Масована атака на Одещину: рятувальники ліквідували наслідки, постраждали 24 людини, зокрема двоє дітей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
На Одещині рятувальники ліквідували наслідки чергової масованої російської атаки.
Про це повідомляє ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, постраждали 24 людини, з них двоє дітей.
Унаслідок ворожих ударів по Одесі та області пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, складські та господарські споруди, а також автомобільний сервісний центр.
В одному з житлових будинків пошкоджено фасад і скління, зазнали руйнувань квартири. За іншою адресою пошкоджено ще 4 житлові будинки, де виникло незначне загоряння, яке рятувальники ліквідували.
Крім того, виникли масштабні пожежі в складських приміщеннях.
До ліквідації наслідків ворожої атаки залучалися понад 120 вогнеборців.
Наслідки атаки
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