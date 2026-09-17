Майже 1000 висновків для відстрочки від мобілізації: підозру отримав увесь склад лікарської комісії на Тернопільщині. ФОТОрепортаж

На Тернопільщині викрито голову лікарсько-консультативної комісії районної лікарні, трьох членів ЛКК та двох посередників.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Упродовж 2024–2026 років лікарі оформлювали висновки, до яких вносили неправдиві відомості про стан здоров’я родичів військовозобов’язаних та потребу в постійному сторонньому догляді. Надалі ці документи використовували для отримання відстрочки від мобілізації.

Встановлено, що схему організувала голова ЛКК. Вона залучила трьох інших членів комісії та двох посередників, які підшуковували "клієнтів" серед знайомих.

Оформлення документів коштувало від 6 до 12 тисяч доларів. За три роки було видано близько тисячі висновків ЛКК про потребу родичів військовозобов’язаних у постійному сторонньому догляді.

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Оголошено підозри

Зазначається, що під час обшуків за місцями проживання та роботи медиків і посередників вилучено медичну документацію, мобільні телефони та інші матеріали, які досліджуються в межах кримінального провадження.

Чотирьом медикам повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та службовому підробленні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України).

Голові ЛКК додатково інкримінують сприяння незаконному переправленню військовозобов’язаних через державний кордон України (ч. 2 ст. 332 КК України).

Одному з посередників повідомлено про підозру за ч.1 ст.114-1 КК України.

Іншому заочно повідомлено про підозру у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Чотирьом медикам та одному з посередників суд обрав запобіжні заходи.

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Слідство також перевіряє можливу причетність до цих злочинів інших осіб, зокрема працівників лікарні та службових осіб інших державних установ.



