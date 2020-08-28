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Учневі досить однієї маски на день, - Степанов. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що учневі достатньо однієї одноразової маски на день.

Про це Степанов повідомив під час брифінгу 28 серпня, передає Цензор.НЕТ.

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Він пояснює, що одноразову маску можна використовувати тільки 3 години за умови безперервного носіння. Однак дітям не потрібно одягати захисні маски під час проведення занять.

"Якщо учень користується звичайною одноразовою маскою, то йому достатньо однієї маски на день. Тому що він не завжди в ній перебуває. Можна покласти маску в кишеню, коли починається урок, а на перерві - одягнути знову. Крім того, зараз є багато тканинних масок. Коли дитина прийшла додому, цю маску потрібно випрати і попрасувати", - сказав міністр.
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Топ коментарі
+28
О Боже! Цілий міністр каже - Если ребенок пользуется обычной одноразовой маской, то ему достаточно одной маски на день.Тому что он не всегда в ней находится. Можно положить маску в карман, когда начинается урок, а на перемене - одеть снова.Источник: https://censor.net.ua/n3216352
Дурню! Вона ж одноразова! який карман!!!!!!! зробіть бактеорологічний посів з тієї маски з кешені, думаю любий мікробіолог посивіє дивлячись на те, що виросте з маски!
Оце маємо міністра, хоча, какаяразніца, в нас президент ***************!
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28.08.2020 11:38
+21
Так может государство ими обеспечит всех учеников из госрезерва...а ?? Это же не много...всего одна маска в день на ученика....
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28.08.2020 11:36
+15
Степанов, ты дурак? Вопрос риторический.
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28.08.2020 11:36
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Сторінка 2 з 2
А в ресторані що, не так ?
До столика мусиш іти в масці. Сів за столик - скидай.
Хочеш вийти в туалет - вдягай.
Є пояснення ?
Крім того, що це - профанація і знущання ? + тупість, розрахована на клінічних ідіотів.
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28.08.2020 19:17 Відповісти
саме так: вірус знаходиться у твоєму видиху. видих твій це аерозоль, коли ти рухаєшся, то залишаєш за собою шлейф із цього аерозолю. де ти проходив, не видно, тому у цю хмару моєе зайти інший і вдихнути твої соплі. тому при переміщенні тебе просять збирати їх у маску. за партою ти сидиш на відстані від інших, ви не попадаєте в аерозольну хмару один одного. твої соплі осідають тобі ж на парту. мий руки і не лапай чужі речі.
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30.08.2020 13:58 Відповісти
Смех и грех.. Туда Сюда грязными руками, в карман с кармана, но нос, на рот, с урока на переменку, обратно.. Такое ощущение что от маски скорее заразиться чем без нее. Что то в этом варианте не то ( в крайней мере совершенно не то о чем нам транслировали раньше по правилам использования масок), а значит просто изображение активной деятельности не более. А куда деваться, когда они в полной прострации, и не знают что с этим всем делать. Ситуация сложная и однозначных решений нет.. Но так что бы и волки были сыты и овцы целы не получится.
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28.08.2020 12:23 Відповісти
В моем детстве жевательная резинка использовалась по две недели и ночевала в портфеле.
Ничего страшного.
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28.08.2020 12:34 Відповісти
Раньше и пили из одного стакана газировку, и носили покупки все вместе в сетке ( авоське) и пили из речки.. и т.д. ( я уж молчу.. друг оставь покурить...) То что было то ушло, назад не вернуть...Мир уже не тот, да и мы не те...
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28.08.2020 13:39 Відповісти
хм, а як можна заразитися власними ж соплями? маска збирає твій видих і не дає йому літати по класу. твоя маска буде зараженою чужим видихом, коли інші дятли не збиратимуть свої соплі у свої маски.
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30.08.2020 14:00 Відповісти
масок не достаточно .. быдла бы было поменьше .. вот на меня сегодня один козёл в автобусе чихнул своими соплями .. так хотелось ему ****** расквасить .. но наверное заболеть лучше на воле .. сдержался ....
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28.08.2020 12:29 Відповісти
Закопайся в бункер .даун недороблений.****** треба розквашувати таким істеричкам .як ти.
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28.08.2020 12:42 Відповісти
ты от куда такое говно тут высралось ?
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28.08.2020 14:19 Відповісти
ну твоєму 73% мозку то туго зрозуміти.
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30.08.2020 14:01 Відповісти
В школу нужно вернуть урок труда,а ученики смогут делать маски прямо на уроках)) а школа будет продавать )) Помню:1.Берём бинт шириной 14см - довольно популярный размер (7м х 14см).2. Отмеряем примерно 60 погонных сантиметров.Берём небольшой кусок ваты, разравниваем так, чтобы она занимал площадь 14×14 см. и выкладываем его в начало бинта.3.Сворачиваем бинт, получается 3 заворота или 4 слоя бинта.Далее нужно сделать завязки.
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28.08.2020 12:32 Відповісти
Учневі досить однієї маски на день, - Степанов - Цензор.НЕТ 6897
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28.08.2020 12:40 Відповісти
Гарне ХВОТО! мАЙЖЕ ЯК ЗА ПРАВЛІННЯ зеЛЕНСКОГО Учневі досить однієї маски на день, - Степанов - Цензор.НЕТ 1922
уВІЙДЕ В ЧОРНУ ІСТОРІЮ УКРАЇНИ Учневі досить однієї маски на день, - Степанов - Цензор.НЕТ 3734
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28.08.2020 14:21 Відповісти
Ждем подорожания масок в разы.
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28.08.2020 12:55 Відповісти
Одна маска коштує в середньому 10 грн. Помножте на 20-22 дні і вийде більше 200 грин. в місяць.
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28.08.2020 13:30 Відповісти
мАЙЖЕ ТАК ЯК КОШТУЄ ЦЕЙ *ОБАНИЙ вОДАФОН. щОБ ВІН ЗГОРІВ
І НЕ ОДИН РАЗ Учневі досить однієї маски на день, - Степанов - Цензор.НЕТ 9851 Учневі досить однієї маски на день, - Степанов - Цензор.НЕТ 9851 Учневі досить однієї маски на день, - Степанов - Цензор.НЕТ 9851
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28.08.2020 14:24 Відповісти
А коли двоє-троє дітей ?
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28.08.2020 19:18 Відповісти
у него есть хотя бы среднее медицинское образование? Шо он мелет?!
Мало того... Маска в день (самые дешевые в АТБ - 7 грн, а так, в аптеках 15!) - это 40 грн/нед или, если не АТБ, 75 грн/нед
А если детей двое, а если трое?!
Училка сказала, что никто, ничего выдавать не будет, покупайте сами...
Бардак и мудак (министр) Учневі досить однієї маски на день, - Степанов - Цензор.НЕТ 3969
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28.08.2020 13:41 Відповісти
Конечно достаточно. Потом её можно перевернуть и носить ещё день... Учневі досить однієї маски на день, - Степанов - Цензор.НЕТ 3707
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28.08.2020 13:54 Відповісти
- А у вас маска одноразовая или многоразовая?
- Одноразовая, но многоразового использования…
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28.08.2020 14:22 Відповісти
нескладуха с теми масками - как ее напяливаю очки потеют... Учневі досить однієї маски на день, - Степанов - Цензор.НЕТ 4763
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28.08.2020 14:43 Відповісти
У мене така ж фігня. Учневі досить однієї маски на день, - Степанов - Цензор.НЕТ 4691 Але це буває не в усіх масках. В респіраторі з клапаном окуляри не пітніють, а от в масці без клапана доводиться «попітніти», щоб пристосувати маску та все бачити навколо.
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28.08.2020 14:49 Відповісти
який там клапан? - я обидва своих клапана и рот и нис як маскою перекрию так и на очи вже не бачу Учневі досить однієї маски на день, - Степанов - Цензор.НЕТ 7819
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28.08.2020 14:54 Відповісти
Можу підказать одну "хитринку" - якщо у вас маска самошита, багаторазова, у магазині зараз хлібобулочні вироби продають у целофанових пакетах, які запечатують гнучкою пластиковою смужкою. Проколіть на її торцях по дірочці, вшийте її всередину маски, по верхньому краю, в області носа. При одяганні маски просто зіжміть пластинку. Вона прийме форму носа, охопить його, маска щільніше приляже до щік і повітря від дихання буде менше підніматься вгору, між лицем і маскою...
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28.08.2020 15:47 Відповісти
Пане Яр! Дякую за лайфхак. У мене респіратори багаторазові, є з клапанами, є і без, на них є ця смужка, але її буває недостатньо та окуляри все одно пітніють. А якщо дуже сильно притулити, то ніс починає боліти.
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28.08.2020 15:57 Відповісти
Ну, тоді, хіба що, скотчем... Мене це не "чіпає" - у мене дальнозорість, а от дружині "проблема", така сама, що і у Вас...
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28.08.2020 16:06 Відповісти
Скотчем - це вже небезпечно для життя. Учневі досить однієї маски на день, - Степанов - Цензор.НЕТ 4993
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28.08.2020 16:09 Відповісти
скотчем? - добрый ты, Яр Учневі досить однієї маски на день, - Степанов - Цензор.НЕТ 4049
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28.08.2020 16:10 Відповісти
Я знаю... Коли "мою", буває, "протягом" ухопить, і вона шию повернуть не може, я питаю: "Що, "башту" заклинило? Скрипить, не повертається? Випий олії...", то вона мені те саме каже...
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28.08.2020 16:20 Відповісти
😂
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28.08.2020 16:25 Відповісти
читай нижче...
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28.08.2020 15:49 Відповісти
молодець стєпашка: всі, хто голосував за зелень, повинні відчути турботу "правітєльства" за їхнє здоровья. Учневі досить однієї маски на день, - Степанов - Цензор.НЕТ 1605
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28.08.2020 13:57 Відповісти
Це капець, то скільки Епіцентр купив тих масок?!
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28.08.2020 14:10 Відповісти
Це державна таємниця, яку Янелох забере з собою у могилу!
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28.08.2020 14:57 Відповісти
Целый министр предлагает нам стирать и гладить маски. Ничего, что само понятие "медицинская маска" подразумевает специальную обработку кусочка ткани для выполнения медицинских функций? Или это намек, что у нас и так называемые медицинские маски на самом деле просто матерчатые?
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28.08.2020 14:18 Відповісти
Это не ткань, это полипропилен. Химическая химия одним словом
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29.08.2020 12:29 Відповісти
а де написано, що він пропонує стірати саме медицинські маски? ти пропагандонша чи просто 73%номозгла?
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30.08.2020 13:18 Відповісти
Ти, пропагандон, яка користь від немедичної?
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31.08.2020 12:11 Відповісти
А чим медична відрізняється від немедичної? Аж ніяк. Вони однакові у збиранні твоїх соплєй.
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01.09.2020 23:26 Відповісти
Є медичні маски, спеціально оброблені, щоб утримувати пил. Є українські невідомої якості. Є намордники сампошиву, призначені для того, щоб людина втратила свідомість. А є такі, як ви, невігласи, які вірять новинам, призначеним рятувати фінансовий ринок, і тому зробили ненауковий винахід: носять маски не для індивідуального захисту, а щоб в неї чхати. То якщо людина чхає, якого біса вона ходить на роботу? Бо Ахметов іще не нажерся і далі руйнує українську економіку?
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02.09.2020 10:29 Відповісти
Тому лікарі носять професійні, бо більше вирогідності у хворому пацієнті, ніж усі інші, де хвороба прєдполагається лише. Приведіть втрату свідомості. Якщо людина пошила собі удушающу, то так само пошиє полегше. На ринку легенькі продаються. Одягніть після них медичну голубеньку, вам захочеться повернутись до першої. Я чхаю і без хвороби: від пилу, від козявки в носі, що зависла не так, інші від алергенів, і шо дома сидіть? Зовсім тютю? І маска не прилягає на стільки, щоб перекривати дихалку, бо її призначеня не фільтрувати вдих, а збирати видих.
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02.09.2020 13:41 Відповісти
Ну якщо у вашої маски призначення не фільтрувати вдих, то можете зразу замовляти собі місце на кладовищі дебілів. Бачу, що скоро планета таки очиститься
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06.09.2020 10:56 Відповісти
хаха, мене розважають тупі курки. Усі маски не фільтрують якісно вдих, якісно вдих якось фільтрують маски з клапаном. Ідеально, коли ніякого контакту з зовнішним повітрям немає - це протигаз чи акваланг. Але природа вірусу така, що достатньо не розпилювати свої соплі і тоді їх не вдихнуть. Маску саме для цього і просять носити. ну ти ж прибацане на обидві півкулі. тобі навряд чи дійде.
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06.09.2020 16:39 Відповісти
Бла-бла-бла, хоч би спробував зрозуміти, що напмсав, повторювач проплаченого ВОЗ, якого вже послали нах всі країни. Якого біса людина буде носити маску, щоб нікого не заразить? Ми що, в раю живемо, де всі святі?
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07.09.2020 17:27 Відповісти
Вооз може і послали, але Німеччина ввела носіння масок у школі для всіх і навіть на уроці.
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07.09.2020 19:49 Відповісти
Так, ти тупе повино надягти маску, і зібрати свій видих.знайдеш інший засіб зібрати свою біологічні сліди, користуйся. А поки не знайшов, то носи маску. Схоже ти звичайний баран, усруся але не підкорюся.
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07.09.2020 19:52 Відповісти
До 6 лет нельзя одевать маску вообще нигде, с 6 до 12 лет, только в том случае, если невозможно соблюдать дистанцию.
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28.08.2020 14:21 Відповісти
у наших школах,де 30 учнів у класі яка нафік" соціальна дистанція" ?
це нереально.
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28.08.2020 21:10 Відповісти
класи ділять зараз на групи - ось і дистанція. аби ото *******.
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30.08.2020 13:19 Відповісти
Учневі досить однієї маски на день, - Степанов - Цензор.НЕТ 990
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30.08.2020 14:10 Відповісти
а сам вголове подсчитівает - школьников 3 млн, 5 дней в неделю, 200 учебніх дней в году - пусть по 10 копеечек мне откат с каждой масочки, я стану такой же богатій как остальніе маланці правительства
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28.08.2020 14:36 Відповісти
якщо руки зі сраки, то купляй. тряпкова маска коштує 35 грн для безруких.
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30.08.2020 13:21 Відповісти
учневі так.

вчителеві і родичам учнів однієї маски на день на учневі ні.
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28.08.2020 21:08 Відповісти
"Якщо учень користується звичайною одноразовою маскою, то йому достатньо однієї маски на день. Тому що він не завжди в ній перебуває. Можна покласти маску в кишеню, коли починається урок, а на перерві - одягнути знову Учневі досить однієї маски на день, - Степанов - Цензор.НЕТ 6286

Є певні правила одягання і знімання масок...
І точно не в кишеню.. Учневі досить однієї маски на день, - Степанов - Цензор.НЕТ 5134

Відразу видно пи...добола -чинушу,що не є медиком... (((
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28.08.2020 21:13 Відповісти
учні не медики.
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30.08.2020 13:33 Відповісти
Сьогодні, 28 серпня 2020 року Конституційний Суд України визнав неконституційними карантинні постанови Кабміну.
http://www.ccu.gov.ua/novyna/konstytuciynyy-sud-********-uhvalyv-rishennya-u-spravi-shchodo-konstytuciynosti-vstanovlenyh
http://www.ccu.gov.ua/dokument/10-r2020
http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/10p.pdf

Йди в дупу Степанов.
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28.08.2020 22:06 Відповісти
Можно положить маску в карман, когда начинается урок, а на перемене - одеть снова.

========
Поц???!!!!
В чем разница???
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28.08.2020 22:09 Відповісти
в 73% твого мозку різниця. лікбез: маска на тобі захищає не тебе, а сусіда поряд. маска на тобі збирає твої соплі з твого видиху. маска на тобі не дає твоєму видиху (у якому саме і може бути вірус) розлітатися навкруги. маска на тобі не дає іншим вдихати твій видих. тобі треба нарощувати недостатні 25%, звертайся.
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30.08.2020 13:25 Відповісти
Альо...я тебя не спрашишиваю шо у тебя болит, а я тебя спрашиваю шо ты будешь пить...
Защитные свойства масок я знаю (особенно респираторов Лепесток -1 и Снежок на основе материала ФПП (фильтра Петрянова) сам внедрял и испытывал)..
Вопрос чем опасность заражения на уроке, меньше опасности на перемене...???
Тем более пацаненок когда играет в "сало" не будет бегать в маске...
При этом на перемене пространства больше в разы ))))
Короче министр поц..и ты тоже
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30.08.2020 20:34 Відповісти
На переві діти не дотримуватимуться дистанції і ось що буде. Окрім того не в перерві справа, а у пересуванні.а пересуваються і в класі, і для цього треба маску, бо аерозоль вже не осідатиме лише на парту перед статичною мордою. https://ibb.co/fSHQY5R
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01.09.2020 23:19 Відповісти
стеПадлов
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29.08.2020 10:16 Відповісти
Килограм полипропилена, из коророго изготовлена маска стоит 36 гривен. Вес маски- 3 грамма. Себестоимость материала 9 копеек на маску. И в этот бизнес никого не пустят, не для того они вкладывали деньги в короноистерику чтобы кто угодно мог заработать
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29.08.2020 12:34 Відповісти
купи багаторазову, математик.
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30.08.2020 13:27 Відповісти
для начала МОЗовская ******* должна носить маску на протяжении шести уроков и на протяжени пяти дней...в течении четверти.если не подохнет,тогда можно и детишкам не носить.поскольку корона детей не трогает ибо она им до лампочки и они о ней не думают...
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29.08.2020 16:16 Відповісти
твій мозок працює в режимі "смотрю в книгу - вижу фигу".
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30.08.2020 13:29 Відповісти
"смотрю в книгу - вижу фигу".- розказує істину про мозок власника "мысли" и його наповнення
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30.08.2020 15:17 Відповісти
вот батька послал короновирусных нахер и живут беллорусы без намордниковнормально
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29.08.2020 20:34 Відповісти
почему другие без намордников живут нормально даже в китае эти маски отменили уже
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29.08.2020 20:36 Відповісти
И кто это вам сказал, или вы пару дней назад были в Китае, посмотрите камеры онлайн китайское метро или транспорт. Троль рашисткий в фейсбуке у тебя 0 подписчиков. У себя на москве можешь ходить хоть голой , к нам в УКРАИНУ не лезь.
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30.08.2020 09:46 Відповісти
Ідіоти((((( Спочатку розіслали наказ, щоб у дитини було по 4 маски, а батькам кажуть, що можна й одну. А перевірятимуть-то ЗА НАКАЗОМ! Хто винний? Вчителі! Це ж клята школа стягує з нещасних батьків маски, а не довбані недоумки, які спочатку роблять, а потім думають
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30.08.2020 08:11 Відповісти
Как сказал очень мною не уважаемый человек дебил б...ь . Министр никогда не читал инструкцию по использованию одноразовых медицинских масок. Слов нет остались одни буквы.
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30.08.2020 09:39 Відповісти
о шо ти там такого вичитав, умнік узькомозглий?
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30.08.2020 13:31 Відповісти
супер новина!!! після того, як школи сказали батькам замовити три маски різного кольору.
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30.08.2020 13:15 Відповісти
ГЕ НО ЦИ Д.
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30.08.2020 21:10 Відповісти
Учневі досить однієї маски на день, - Степанов - Цензор.НЕТ 5290
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31.08.2020 01:14 Відповісти
Маску в кішеню,вірно.А в тій же кішені що за цілий день тільки не буде лежати: яблоко,цукерки,носовий платок...
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05.09.2020 15:28 Відповісти
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