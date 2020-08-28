12 387 176
Учневі досить однієї маски на день, - Степанов. ВIДЕО
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що учневі достатньо однієї одноразової маски на день.
Про це Степанов повідомив під час брифінгу 28 серпня, передає Цензор.НЕТ.
Він пояснює, що одноразову маску можна використовувати тільки 3 години за умови безперервного носіння. Однак дітям не потрібно одягати захисні маски під час проведення занять.
"Якщо учень користується звичайною одноразовою маскою, то йому достатньо однієї маски на день. Тому що він не завжди в ній перебуває. Можна покласти маску в кишеню, коли починається урок, а на перерві - одягнути знову. Крім того, зараз є багато тканинних масок. Коли дитина прийшла додому, цю маску потрібно випрати і попрасувати", - сказав міністр.
Топ коментарі
+28 Валерій Atman
показати весь коментар28.08.2020 11:38
+21 Привет
показати весь коментар28.08.2020 11:36
+15 Меркава
показати весь коментар28.08.2020 11:36
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
До столика мусиш іти в масці. Сів за столик - скидай.
Хочеш вийти в туалет - вдягай.
Є пояснення ?
Крім того, що це - профанація і знущання ? + тупість, розрахована на клінічних ідіотів.
Ничего страшного.
уВІЙДЕ В ЧОРНУ ІСТОРІЮ УКРАЇНИ
І НЕ ОДИН РАЗ
Мало того... Маска в день (самые дешевые в АТБ - 7 грн, а так, в аптеках 15!) - это 40 грн/нед или, если не АТБ, 75 грн/нед
А если детей двое, а если трое?!
Училка сказала, что никто, ничего выдавать не будет, покупайте сами...
Бардак и мудак (министр)
- Одноразовая, но многоразового использования…
це нереально.
вчителеві і родичам учнів однієї маски на день на учневі ні.
Є певні правила одягання і знімання масок...
І точно не в кишеню..
Відразу видно пи...добола -чинушу,що не є медиком... (((
http://www.ccu.gov.ua/novyna/konstytuciynyy-sud-********-uhvalyv-rishennya-u-spravi-shchodo-konstytuciynosti-vstanovlenyh
http://www.ccu.gov.ua/dokument/10-r2020
http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/10p.pdf
Йди в дупу Степанов.
========
Поц???!!!!
В чем разница???
Защитные свойства масок я знаю (особенно респираторов Лепесток -1 и Снежок на основе материала ФПП (фильтра Петрянова) сам внедрял и испытывал)..
Вопрос чем опасность заражения на уроке, меньше опасности на перемене...???
Тем более пацаненок когда играет в "сало" не будет бегать в маске...
При этом на перемене пространства больше в разы ))))
Короче министр поц..и ты тоже