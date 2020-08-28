Учневі досить однієї маски на день, - Степанов. ВIДЕО

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що учневі достатньо однієї одноразової маски на день.

Про це Степанов повідомив під час брифінгу 28 серпня, передає Цензор.НЕТ.

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Він пояснює, що одноразову маску можна використовувати тільки 3 години за умови безперервного носіння. Однак дітям не потрібно одягати захисні маски під час проведення занять.

"Якщо учень користується звичайною одноразовою маскою, то йому достатньо однієї маски на день. Тому що він не завжди в ній перебуває. Можна покласти маску в кишеню, коли починається урок, а на перерві - одягнути знову. Крім того, зараз є багато тканинних масок. Коли дитина прийшла додому, цю маску потрібно випрати і попрасувати", - сказав міністр.