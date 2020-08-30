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"Слуга народу" Чернявський захворів на COVID-19. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Народний депутат від "Слуги народу" Степан Чернявський заразився коронавірусом. Він уже 11-й день перебуває на стаціонарному лікуванні.

Про це Чернявський повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Нардеп розповів, що проходить лікування в Одеському обласному консультативно-діагностичному центрі.

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"Хочу розповісти про симптоми, які були у мене. Почувався як при звичайному ГРВІ: слабкість, ломота, ввечері була маленька температура - 37 градусів", - повідомив Чернявський.

За його словами, коли відчув такі симптоми, відразу ж зробив тест, і той виявився позитивним. Крім того, лікар порекомендував йому зробити комп'ютерну томографію грудної клітини, і результат показав правосторонню пневмонію.

"Тобто, як розумієте, за два дні хвороба опускається в легені. Тому не можна втрачати ні хвилини і за перших симптомів слід звертатися до лікаря і робити тести. Тому що при оперативному діагностуванні цю хворобу легко лікувати. 10 днів колять антибіотики, і ви одужуєте", - розповів парламентарій.

Він підкреслив, що не слід відкладати лікування, оскільки одностороння пневмонія може стати двосторонньою, яку складніше вилікувати.

Також Чернявський порекомендував українцям дотримуватися всіх правил безпеки (антисептики, маски, часте миття рук).

За інформацією 24 каналу, станом на 25 серпня в Верховній Раді на коронавірус хворіли два народні депутати. Це підтвердив і спікер парламенту Дмитро Разумков.

Говориться про: лідера "Батьківщини" Юлію Тимошенко (політик перебуває у важкому стані); нардепа від "Слуги народу" Романа Грищука (парламентарій мав "більш-менш нормальне самопочуття").

Раніше на коронавірусі перехворіли Сергій Шахов ("Довіра"), Віталій Борт (ОПЗЖ), Володимир Ватрас ("Слуга народу"), Руслан Горбенко ("Слуга народу"), Ігор Кисельов (ОПЗЖ), Олександр Лукашев (ОПЗЖ), Сергій Рудик (позафракційний), Ганна Скороход (позафракційна), Олег Мейдич ("Батьківщина"), Валерій Божик ("Слуга народу"), Юрій Арістов ("Слуга народу"), Максим Перебийніс ("Слуга народу"), Данило Гетманцев ("Слуга народу").

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Топ коментарі
+13
Да и хер с ним!!!
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29.08.2020 20:11
+10
меньше шариться по велюрам и аркадиям нужно было зедебилу
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29.08.2020 20:14
+9
"Слуга народа" Чернявский заболел COVID-19 - Цензор.НЕТ 3903
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29.08.2020 20:36
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Да и хер с ним!!!
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29.08.2020 20:11 Відповісти
"Слуга народу" Чернявський захворів на COVID-19 - Цензор.НЕТ 3464
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29.08.2020 20:55 Відповісти
скорбим! надеемся! помянем!!!
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29.08.2020 20:56 Відповісти
Как это - хер с ним? Контактных - на изоляцию, Раду - на карантин. Как от нас требуют.
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29.08.2020 21:37 Відповісти
меньше шариться по велюрам и аркадиям нужно было зедебилу
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29.08.2020 20:14 Відповісти
Ну, та й що? Сьогодні захворіли дві з половиною тисяч українців. А цей що особистий, бо депутат, бо "слуга народу"?
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29.08.2020 20:14 Відповісти
земразью меньше
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29.08.2020 20:18 Відповісти
Не спеши радоваться.
Могут еще вылечить.
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29.08.2020 20:28 Відповісти
зебилизм неизлечим!Только дустом травить надо!К черту новичек!
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29.08.2020 21:39 Відповісти
хоч би один здох
але такий ДУУУЖЕ смертельний вірус, що чорта з два
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29.08.2020 20:27 Відповісти
Ну шо, довийожувалась?
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29.08.2020 22:34 Відповісти
Мне больше бы понравился такой заголовок - "Слуги урода совместно с глав-слугой заболели короновирусом в тяжелой форме, и просят Народ Украины заказать по ним панихиду." "Слуга народа" Чернявский заболел COVID-19 - Цензор.НЕТ 7374
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29.08.2020 20:32 Відповісти
І навіщо така інформація? Йому 100 відсотково нічого не буде.
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29.08.2020 20:35 Відповісти
"Слуга народа" Чернявский заболел COVID-19 - Цензор.НЕТ 3903
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29.08.2020 20:36 Відповісти
"........ Тому що при оперативному діагностуванні цю хворобу легко лікувати. 10 днів колять антибіотики, і ви одужуєте"......... Ну слава богу, теперь весь мир будет знать способ лечение и нет нужды вбухивать миллиарды в разработку вакцины. "Слуга народу" Чернявський захворів на COVID-19 - Цензор.НЕТ 3408
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29.08.2020 20:43 Відповісти
Судячи з його розповіді, лікували "трипер"
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29.08.2020 20:47 Відповісти
"Слуга народу" Чернявський захворів на COVID-19 - Цензор.НЕТ 5401 Похоже на то.
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29.08.2020 20:59 Відповісти
И шо? Мне всплакнуть что ли?? "Слуга народу" Чернявський захворів на COVID-19 - Цензор.НЕТ 8719
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29.08.2020 20:48 Відповісти
Рыдать в голос. "Слуга народу" Чернявський захворів на COVID-19 - Цензор.НЕТ 1363
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29.08.2020 21:00 Відповісти
Слуга народу не відчуває особливих проблем зі здоров'ям, Степанов заявив, що госпіталізувати потрібно лише тяжко хворих, а я бачу фотокартину лікарняної госпіталізації. Так хто бреше, "тяжкохворий" чи Степанов?
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29.08.2020 20:51 Відповісти
Алкогольная интоксикация и трихоманоз.
По русски пневмония.
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29.08.2020 20:55 Відповісти
мені вже плакати? Юля, тепер цей. та вони хоч здихати будуть, мені побоку. народ жалко себе і родину жалко,за онучок страно а їх, які по доходах прожили вже сотні моїх життів, ніхрена не жалко. скоріше виздихають, скоріше станем краще жити. і не пишіть що я безжальна тварюка. не обманюйте самі себе..........,
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29.08.2020 21:35 Відповісти
Список переболевших депутатов неполный сто процентов. Одного точно знаю, что он болел и вся семья была на изоляции дома , но его нет в списке.
Юлия Владимировна, конечно, человек очень сильный. Ее не сломила тюрьма, победит она и ковид. От всей души хочется пожелать ей поскорее выздороветь
По-поводу симптомов. Моя знакомая болела с такими же симптомами, температура 37, но скоротечное воспаление легких. Пошла делать томографию, потому как 'внутри все хлюпало' и перестала чувствовать запахи. Эта зараза мимикрировала и тем самым очень опасна. Можно пропустить и недооценить
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29.08.2020 21:54 Відповісти
Путенская старуха йуля набрехала как всегда, помним вану инвалида "Слуга народу" Чернявський захворів на COVID-19 - Цензор.НЕТ 2148
"Слуга народу" Чернявський захворів на COVID-19 - Цензор.НЕТ 642
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30.08.2020 00:45 Відповісти
Які ще антибіотики? Шо він лікував цей зебіл? І воно сидить у ВР.
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29.08.2020 22:59 Відповісти
Еще один зЁма. Партия жидов рулит.
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29.08.2020 23:18 Відповісти
Не чокаясь. "Слуга народу" Чернявський захворів на COVID-19 - Цензор.НЕТ 7955
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30.08.2020 00:04 Відповісти
...как-то похер, пусть хоть черной оспой все зеленое стадо заболеет "Слуга народу" Чернявський захворів на COVID-19 - Цензор.НЕТ 6023
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30.08.2020 01:54 Відповісти
 
 