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До 20% хворих COVID-19 в Україні потребують госпіталізації, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

До 20% хворих COVID-19 в Україні потребують госпіталізації, - Степанов

В середньому в Україні до 20 відсотків хворих COVID-19 потребують госпіталізації.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"Як тільки збільшується кількість людей, які захворіли на COVID-19, відразу зростає кількість людей, які потребують госпіталізації. У середньому до 20% хворих COVID-19 потребують госпіталізації", - зазначив Степанов.

Він додав, що цей відсоток вираховується не за щоденною, а за щотижневою статистикою.

Також читайте: Проти карантину протестували в Хмельницькому. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксували 2481 випадок захворювання на коронавірусну інфекцією, 41 людина померла, 1055 пацієнтів одужали.

Найбільше нових випадків виявлено в Києві - 265. 247 випадків діагностовано в Харківській області, 227 - в Тернопільській, 190 - в Львівській, 182 - в Івано-Франківській.
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Топ коментарі
+1
стіпанов нуждаєтся в срочной госпіталізціі.
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29.08.2020 19:24
+1
Степанов, брехло конченое, все еще брешет, лохов запугивает. Пусть, падло, расскажет как закупал фальшивые тесты в Харьковской области в подпорльном цехе и этими тестами дурил людей. В тюрьме место ему, твари сатанинской.
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29.08.2020 19:37
+1
ПНХ чмошник.
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29.08.2020 20:22
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Ужас, шо ж робыть, шо ж робыть???
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29.08.2020 18:57 Відповісти
Почему-то я не весел,
Хоть и нос свой не повесил.
Может выпить мне пивка,
Просто так, лишь для рывка.
Может водочки пшеничной,
Может лучше заграничной?
Все равно, я вам скажу:
"C них не будет куражу."
Чтобы так, как говорится
Уколоться и забыться,
Выпить надо литра два,
А закуски, чтоб - едва.
Водочку пивком запить,
Тут уж можно удивить.
Кто-то к девочкам захочет,
Кто-то по рогам схлопочет,
Башню у кого снесет -
Тот в минтовку попадет.
Ночь проходит, как мгновенье.
В голове - сплошь помутненье.
И как водится, к утру,
С сушняком бежишь к ведру.
Чуть водички лишь хлебнешь
И тебя бросает в дрожь.
Тошно, муторно, паршиво,
На душе совсем гадливо.
Блеванул бы, если б смог,
Нy, совсем я занемог.
Нафига вчера я пил?
Лучше б водку всю разлил!
Все, кранты, бросаю пить!
И меня вам не сломить.
Тольку выпью рюмки две,
Чтоб легчало в голове.
А потом уж завяжу,
Мне не надо куражу.
Буду пить теперь заочно
Говорю всем вам я точно.
Будет надо тост поднять
Стану воду наливать.
Мысли в голове кружились
И друзья тут появились.
С пониманьем отнеслись,
Подлечить меня взялись.
Первая прошла с трудом,
Отдышался еле ртом.
В голове чуть просветлело,
На душе повеселело.
Пропустили по второй,
Показался мир иной.
Сигарету закурил,
Бутербродик попросил.
Тут уж мне похорошело,
Знать похмелье - это дело.
Предок наш не был дурак,
Пить он тоже был мастак.
Им, придумано видать,
Чтоб клин - клином вышибать.
Тут бы, мне, остановиться,
Отоспаться, протрезвиться,
Но на то и есть друзья,
Что без третьей нам нельзя.
Складно так все объяснили,
По рюмашке всем налили,
Отказать друзьям не смог,
Принял третью, спаси бог.
Ну а дальше понеслось
Пиво, водка - все лилось.
Все смешалось, все пилось.
И откуда что бралось?
Сколько денег я пропил?
Сосчитать не хватит сил.
Ну, да ладно, не о том
Ведь совсем я о другом.
День второй прошел в угаре,
Я, конечно, был в ударе,
Где набрался только сил,
Даже всех я перепил.
А потом уж все смешалось,
Бары, баня, ресторан,
Коля, Жэка и Толян,
Оля, Света, может Тома
Кто довел меня до дома?
Чу, уснул. Вот красота.
И в суставах ломота.
Классно. Чудно. Все, проспался.
От души я оторвался.
Просыпаюсь, как в дыму,
Где, и с кем я, не пойму.
Хвать за челюсть - есть на месте,
Знать наврал я той невесте.
По карманам пошманал
Документы поискал.
Ничего не потерял.
Только денег не считал.
Сколько времени проспал?
Голова трещит с похмелья
Нафига пил это зелье?
Все, кранты, бросаю пить!
И меня вам не сломить.
И не стану похмеляться,
Чтобы вновь мне не сломаться.
Все. Сказал, как отрубил,
Что мне кто б ни говорил.
Минералки я попил
И сушняк чуть отпустил.
Дальше - больше: пьешь и пьешь,
Вновь тебя бросает в дрожь.
Я рассольчика хлебнул.
Полегчало, отдохнул.
Но не долго. Видно, что
Не поможет ничего.
Чай, рассол и минералка-
Это все лишь, как обманка.
Тут, браток, как ни крути,
Но от водки не уйти.
Видно все-таки придется
С ее помощью бороться.
Так и быть, налью одну
Ну а больше - ни гу-гу.
Жаль один я не могу.
Все, в пивнушку я бегу.
Ну, а там само собой,
Контингент привычный,cвой.
Вмиг составят вам компашку,
Если платишь ты за фляжку.
Не до денег мне теперь,
Полегчало б лишь - поверь.
Первая - прошла с трудом,
Отдышался еле ртом.
В голове чуть просветлело,
На душе повеселело.
Пропустили по второй,
Показался мир иной.
Здесь решил остановиться,
Чтоб опять вдруг не напиться.
И прямехонько домой,
С полегчавшей головой.
Вот спокойно отлежусь,
И с утра за ум возьмусь.
Только дверь я открываю-
Скалкой по лбу получаю.
«Что алкаш опять напился?,
Чтоб ты в водке утопился!»
Я жене не нагрубил,
Так, слегка лишь в глаз влепил.
Стала кошкою метаться,
В меня чашками швыряться,
Где же тут мне отоспаться?
В глаз второй слегка добавил,
Деньги взял. Ее оставил.
И в пивнушку я пошел,
Там cвоих друзей нашел.
И со злости на супругу,
Вмиг нашел себе подругу.
Коль муж, семья не дорога -
Будешь ты носить рога!
Ну, а дальше понеслось,
Пиво, водка - все лилось,
Все смешалось, все пилось.
И откуда что бралось?
Бары, баня, ресторан,
Коля, Жэка и Толян,
Оля, Света, может Тома,
Кто довел меня до дома?
Ночь проходит, как мгновенье.
В голове - сплошь помутненье.
И как водится, к утру,
С сушняком бежишь к ведру…
Дни мелькают, как в кино,
Пиво водка и вино.
В голове сплошной туман,
Разных мыслей ураган.
Тормоза включить захочешь-
От жены скандал схлопочешь.
И назло жене родной -
Ты пускаешься в запой.
Вот такая дребедень,
Пью уже четвертый день.
Что же делать, как же быть?
Силу воли, где добыть?
Чтобы пить мне прекратить?
Выход есть совсем простой,
Чтобы стал я - холостой.
Нет, неправда, наплевать,
Ни жене мной управлять.
Если очень захочу,
Тормоза я сам включу.
День в десятый по утрянке,
Объявил войну я пьянке.
Встал, побрился, принял душ,
Стал совсем примерный муж.
До обеда продержался,
А потом…. опять сломался….
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29.08.2020 19:04 Відповісти
много букв
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29.08.2020 20:48 Відповісти
Степанов, брехло конченое, все еще брешет, лохов запугивает. Пусть, падло, расскажет как закупал фальшивые тесты в Харьковской области в подпорльном цехе и этими тестами дурил людей. В тюрьме место ему, твари сатанинской.
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29.08.2020 19:37 Відповісти
Спать ****** шалава лахтинская
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29.08.2020 20:12 Відповісти
ПНХ чмошник.
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29.08.2020 20:22 Відповісти
Кожен день оця медіІстота з російским смішним прізвищем СтЯпаноФФ мене забавляє отим бажання переплюнути "держБюджетно" ...
Авакяна... ЄрмаХутина... та і іншу ЗЕб...ту.
Тому дарую ... от просто так.
Підніми хвилю яку поки ніхто не бачить окрім тебе.
"Від сонця відірвався кусок!!!! І він летить прямо на нас!!!
Рятуйте... Мінімальний кошторис рятування... Ну як Я визначу... МОЗ... або ХєЗ..
СтЯпаноФФ
(підпис дійсний- Папандопуло)
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29.08.2020 19:06 Відповісти
Ну і? Чому не госпіталізуюте задержавний рахунок, а відсилає е на амбулаторно лікування із списком ліків на тисячі? Чому госпіталізуюте л ше вкрай важких і то не відразу? Хто заважає робити все правильно? Порошенко?
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29.08.2020 19:06 Відповісти
особливо тупим.
тому що лікарні першої черги(пристосовані) заповнені вже на 90 відсотків
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29.08.2020 20:35 Відповісти
Особл во зеленим. Я сам хворів і батьки хворіли. Обидвоє. І на відміну від тебе, дебіла зеленого знаю, про що пишу.
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29.08.2020 21:19 Відповісти
КС ОТМЕНИЛ ВСЕ ЗАПРЕТЫ и Штрафы то того тю-тю незаконы а попробуй заикнис ты вамагатель и приступник , что делать будешь степаша чучело ковидное из подтишка гадить.
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29.08.2020 19:16 Відповісти
Коли Юра пише не з методички,то в нього :


то того тю-тю
незаконы
вамагатель и приступник... До 20% хворих COVID-19 в Україні потребують госпіталізації, - Степанов - Цензор.НЕТ 3550
из подтишка
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29.08.2020 20:33 Відповісти
стіпанов нуждаєтся в срочной госпіталізціі.
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29.08.2020 19:24 Відповісти
В среднем в Украине до 20 процентов больных COVID-19 нуждаются в госпитализации.

СТЕПАНОВ недоговорює.

Статистика говорить,що госпіталізації у Світі потребує 10 відсотків захворівших...

тобто озвучену цифру РОЗТОВКМАЧУ так,що в Україні внаслідок низької кількості тестів (Україна поза першою сотнею)виявлено вдвічі менше інфікованих ніж в середньому у світі.

а важкохвоих приходиться тестувати і не оминеш результат..
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29.08.2020 20:31 Відповісти
Суть вируса в чем чем больше где либо хапанул в легкие количиство единиц короно вируса тем єтот вирус начинает пожирать клетки легких или кишки причем очень быстро организм не успивает среагировать тотальное поражение если имунетет крепкий может осилить нет просто не успеет заказывай гроб
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29.08.2020 21:26 Відповісти
Но если пару единиц короновируса попадет в организм то это легче чем обычное орз при хорошем имунетете симптомы небольшая задышка,жесткая усталасть первые три дня сдавленость в грудной клетки головная боль боль в мышцах и это все я ощутил не сдавая анализ на корону но я таких рание симптов с орз в жизни не ощущал мне 35
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29.08.2020 21:34 Відповісти
Нащет вакцины вся загвоздка в степене допустимости введения живучести короновируса на какую часть вируса отриагирует имунетет человека если ввести какую либо часть короны и при этом не началось востановление в полной мере работа самого вируса и заражения человека
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29.08.2020 21:50 Відповісти
сам-то понял, что написал?
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29.08.2020 23:21 Відповісти
йа да
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29.08.2020 23:30 Відповісти
Зеленая мразь решает вместо человека нуждается ли он в госпитализации.
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30.08.2020 00:26 Відповісти
 
 