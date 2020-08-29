До 20% хворих COVID-19 в Україні потребують госпіталізації, - Степанов
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
В середньому в Україні до 20 відсотків хворих COVID-19 потребують госпіталізації.
Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
"Як тільки збільшується кількість людей, які захворіли на COVID-19, відразу зростає кількість людей, які потребують госпіталізації. У середньому до 20% хворих COVID-19 потребують госпіталізації", - зазначив Степанов.
Він додав, що цей відсоток вираховується не за щоденною, а за щотижневою статистикою.
Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксували 2481 випадок захворювання на коронавірусну інфекцією, 41 людина померла, 1055 пацієнтів одужали.
Найбільше нових випадків виявлено в Києві - 265. 247 випадків діагностовано в Харківській області, 227 - в Тернопільській, 190 - в Львівській, 182 - в Івано-Франківській.
Будь ласка, зачекайте...
Хоть и нос свой не повесил.
Может выпить мне пивка,
Просто так, лишь для рывка.
Может водочки пшеничной,
Может лучше заграничной?
Все равно, я вам скажу:
"C них не будет куражу."
Чтобы так, как говорится
Уколоться и забыться,
Выпить надо литра два,
А закуски, чтоб - едва.
Водочку пивком запить,
Тут уж можно удивить.
Кто-то к девочкам захочет,
Кто-то по рогам схлопочет,
Башню у кого снесет -
Тот в минтовку попадет.
Ночь проходит, как мгновенье.
В голове - сплошь помутненье.
И как водится, к утру,
С сушняком бежишь к ведру.
Чуть водички лишь хлебнешь
И тебя бросает в дрожь.
Тошно, муторно, паршиво,
На душе совсем гадливо.
Блеванул бы, если б смог,
Нy, совсем я занемог.
Нафига вчера я пил?
Лучше б водку всю разлил!
Все, кранты, бросаю пить!
И меня вам не сломить.
Тольку выпью рюмки две,
Чтоб легчало в голове.
А потом уж завяжу,
Мне не надо куражу.
Буду пить теперь заочно
Говорю всем вам я точно.
Будет надо тост поднять
Стану воду наливать.
Мысли в голове кружились
И друзья тут появились.
С пониманьем отнеслись,
Подлечить меня взялись.
Первая прошла с трудом,
Отдышался еле ртом.
В голове чуть просветлело,
На душе повеселело.
Пропустили по второй,
Показался мир иной.
Сигарету закурил,
Бутербродик попросил.
Тут уж мне похорошело,
Знать похмелье - это дело.
Предок наш не был дурак,
Пить он тоже был мастак.
Им, придумано видать,
Чтоб клин - клином вышибать.
Тут бы, мне, остановиться,
Отоспаться, протрезвиться,
Но на то и есть друзья,
Что без третьей нам нельзя.
Складно так все объяснили,
По рюмашке всем налили,
Отказать друзьям не смог,
Принял третью, спаси бог.
Ну а дальше понеслось
Пиво, водка - все лилось.
Все смешалось, все пилось.
И откуда что бралось?
Сколько денег я пропил?
Сосчитать не хватит сил.
Ну, да ладно, не о том
Ведь совсем я о другом.
День второй прошел в угаре,
Я, конечно, был в ударе,
Где набрался только сил,
Даже всех я перепил.
А потом уж все смешалось,
Бары, баня, ресторан,
Коля, Жэка и Толян,
Оля, Света, может Тома
Кто довел меня до дома?
Чу, уснул. Вот красота.
И в суставах ломота.
Классно. Чудно. Все, проспался.
От души я оторвался.
Просыпаюсь, как в дыму,
Где, и с кем я, не пойму.
Хвать за челюсть - есть на месте,
Знать наврал я той невесте.
По карманам пошманал
Документы поискал.
Ничего не потерял.
Только денег не считал.
Сколько времени проспал?
Голова трещит с похмелья
Нафига пил это зелье?
Все, кранты, бросаю пить!
И меня вам не сломить.
И не стану похмеляться,
Чтобы вновь мне не сломаться.
Все. Сказал, как отрубил,
Что мне кто б ни говорил.
Минералки я попил
И сушняк чуть отпустил.
Дальше - больше: пьешь и пьешь,
Вновь тебя бросает в дрожь.
Я рассольчика хлебнул.
Полегчало, отдохнул.
Но не долго. Видно, что
Не поможет ничего.
Чай, рассол и минералка-
Это все лишь, как обманка.
Тут, браток, как ни крути,
Но от водки не уйти.
Видно все-таки придется
С ее помощью бороться.
Так и быть, налью одну
Ну а больше - ни гу-гу.
Жаль один я не могу.
Все, в пивнушку я бегу.
Ну, а там само собой,
Контингент привычный,cвой.
Вмиг составят вам компашку,
Если платишь ты за фляжку.
Не до денег мне теперь,
Полегчало б лишь - поверь.
Первая - прошла с трудом,
Отдышался еле ртом.
В голове чуть просветлело,
На душе повеселело.
Пропустили по второй,
Показался мир иной.
Здесь решил остановиться,
Чтоб опять вдруг не напиться.
И прямехонько домой,
С полегчавшей головой.
Вот спокойно отлежусь,
И с утра за ум возьмусь.
Только дверь я открываю-
Скалкой по лбу получаю.
«Что алкаш опять напился?,
Чтоб ты в водке утопился!»
Я жене не нагрубил,
Так, слегка лишь в глаз влепил.
Стала кошкою метаться,
В меня чашками швыряться,
Где же тут мне отоспаться?
В глаз второй слегка добавил,
Деньги взял. Ее оставил.
И в пивнушку я пошел,
Там cвоих друзей нашел.
И со злости на супругу,
Вмиг нашел себе подругу.
Коль муж, семья не дорога -
Будешь ты носить рога!
Ну, а дальше понеслось,
Пиво, водка - все лилось,
Все смешалось, все пилось.
И откуда что бралось?
Бары, баня, ресторан,
Коля, Жэка и Толян,
Оля, Света, может Тома,
Кто довел меня до дома?
Ночь проходит, как мгновенье.
В голове - сплошь помутненье.
И как водится, к утру,
С сушняком бежишь к ведру…
Дни мелькают, как в кино,
Пиво водка и вино.
В голове сплошной туман,
Разных мыслей ураган.
Тормоза включить захочешь-
От жены скандал схлопочешь.
И назло жене родной -
Ты пускаешься в запой.
Вот такая дребедень,
Пью уже четвертый день.
Что же делать, как же быть?
Силу воли, где добыть?
Чтобы пить мне прекратить?
Выход есть совсем простой,
Чтобы стал я - холостой.
Нет, неправда, наплевать,
Ни жене мной управлять.
Если очень захочу,
Тормоза я сам включу.
День в десятый по утрянке,
Объявил войну я пьянке.
Встал, побрился, принял душ,
Стал совсем примерный муж.
До обеда продержался,
А потом…. опять сломался….
Авакяна... ЄрмаХутина... та і іншу ЗЕб...ту.
Тому дарую ... от просто так.
Підніми хвилю яку поки ніхто не бачить окрім тебе.
"Від сонця відірвався кусок!!!! І він летить прямо на нас!!!
Рятуйте... Мінімальний кошторис рятування... Ну як Я визначу... МОЗ... або ХєЗ..
СтЯпаноФФ
(підпис дійсний- Папандопуло)
тому що лікарні першої черги(пристосовані) заповнені вже на 90 відсотків
то того тю-тю
незаконы
вамагатель и приступник...
из подтишка
СТЕПАНОВ недоговорює.
Статистика говорить,що госпіталізації у Світі потребує 10 відсотків захворівших...
тобто озвучену цифру РОЗТОВКМАЧУ так,що в Україні внаслідок низької кількості тестів (Україна поза першою сотнею)виявлено вдвічі менше інфікованих ніж в середньому у світі.
а важкохвоих приходиться тестувати і не оминеш результат..