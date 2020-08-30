До 20% больных COVID-19 в Украине нуждаются в госпитализации, - Степанов

В среднем в Украине до 20 процентов больных COVID-19 нуждаются в госпитализации.

Об этом в интервью Радіо Свобода заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"Как только увеличивается количество людей, заболевших COVID-19, сразу растет количество людей, нуждающихся в госпитализации. В среднем до 20% больных COVID-19 нуждаются в госпитализации", - отметил Степанов.

Он добавил, что этот процент высчитывается не по ежедневной, а по еженедельной статистике.

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Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали 2481 случай заболевания коронавирусной инфекцией, 41 человек умер, 1055 пациентов выздоровели.

Больше всего новых случаев выявлено в Киеве - 265. 247 случаев диагностировано в Харьковской области, 227 - в Тернопольской, 190 - в Львовской, 182 - в Ивано-Франковской.