"Слуга народу" Чернявський захворів на COVID-19. ВIДЕО
Народний депутат від "Слуги народу" Степан Чернявський заразився коронавірусом. Він уже 11-й день перебуває на стаціонарному лікуванні.
Про це Чернявський повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Нардеп розповів, що проходить лікування в Одеському обласному консультативно-діагностичному центрі.
"Хочу розповісти про симптоми, які були у мене. Почувався як при звичайному ГРВІ: слабкість, ломота, ввечері була маленька температура - 37 градусів", - повідомив Чернявський.
За його словами, коли відчув такі симптоми, відразу ж зробив тест, і той виявився позитивним. Крім того, лікар порекомендував йому зробити комп'ютерну томографію грудної клітини, і результат показав правосторонню пневмонію.
"Тобто, як розумієте, за два дні хвороба опускається в легені. Тому не можна втрачати ні хвилини і за перших симптомів слід звертатися до лікаря і робити тести. Тому що при оперативному діагностуванні цю хворобу легко лікувати. 10 днів колять антибіотики, і ви одужуєте", - розповів парламентарій.
Він підкреслив, що не слід відкладати лікування, оскільки одностороння пневмонія може стати двосторонньою, яку складніше вилікувати.
Також Чернявський порекомендував українцям дотримуватися всіх правил безпеки (антисептики, маски, часте миття рук).
За інформацією 24 каналу, станом на 25 серпня в Верховній Раді на коронавірус хворіли два народні депутати. Це підтвердив і спікер парламенту Дмитро Разумков.
Говориться про: лідера "Батьківщини" Юлію Тимошенко (політик перебуває у важкому стані); нардепа від "Слуги народу" Романа Грищука (парламентарій мав "більш-менш нормальне самопочуття").
Раніше на коронавірусі перехворіли Сергій Шахов ("Довіра"), Віталій Борт (ОПЗЖ), Володимир Ватрас ("Слуга народу"), Руслан Горбенко ("Слуга народу"), Ігор Кисельов (ОПЗЖ), Олександр Лукашев (ОПЗЖ), Сергій Рудик (позафракційний), Ганна Скороход (позафракційна), Олег Мейдич ("Батьківщина"), Валерій Божик ("Слуга народу"), Юрій Арістов ("Слуга народу"), Максим Перебийніс ("Слуга народу"), Данило Гетманцев ("Слуга народу").
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Могут еще вылечить.
але такий ДУУУЖЕ смертельний вірус, що чорта з два
По русски пневмония.
Юлия Владимировна, конечно, человек очень сильный. Ее не сломила тюрьма, победит она и ковид. От всей души хочется пожелать ей поскорее выздороветь
По-поводу симптомов. Моя знакомая болела с такими же симптомами, температура 37, но скоротечное воспаление легких. Пошла делать томографию, потому как 'внутри все хлюпало' и перестала чувствовать запахи. Эта зараза мимикрировала и тем самым очень опасна. Можно пропустить и недооценить