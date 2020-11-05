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Карантин вихідного дня запровадять не на цих вихідних, - Степанов. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

Кабмін розглядає можливість запровадження карантину вихідного дня, щоб стримати поширення COVID-19, однак остаточне рішення з цього приводу поки не ухвалено.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

На запитання, що собою являє карантин вихідного дня, Степанов відповів: "Ми вважаємо, що більш жорсткими обмеженнями саме у вихідний день ми зможемо тією чи іншою мірою розривати цей ланцюг хвороби. Вкупі з іншими заходами це може стримувати розповсюдження коронавірусної хвороби. Для нас головне – це швидкість, з якою розповсюджується хвороба, її треба стримати".

Водночас міністр зазначив, що карантин вихідного дня запровадять не на цих вихідних.

"Це проєкт, який ми ще погоджуємо, остаточного рішення уряду ще не існує", - підсумував Степанов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Міністерстві охорони здоров'я обговорюється можливість запровадження "карантину вихідного дня".

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Топ коментарі
+8
Як тебе звати дурнику?
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05.11.2020 10:01
+6
Может быть зебилы сначала нужно нарядить всех принудительно в маски, включая клоуна, а затем уже что то ужесточать?
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05.11.2020 09:55
+3
Тварье ЗЕленое - это треть месца не работать, а налоги заплатить в полном объеме...
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05.11.2020 10:27
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Тупі зебіли! В класах нема третини дітей, діти як пішли в школу, одразу почався спалах ковід. В Польші вже закрили не лише середню та старши школи, а й молодшу навіть. При 20 тисячах вас винесуть на вилах !
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05.11.2020 09:54 Відповісти
Як тебе звати дурнику?
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05.11.2020 10:01 Відповісти
При 20 тисячах вас винесуть на вилах !\\\\\\

Ахахахаха.... повеселив.
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05.11.2020 10:02 Відповісти
Ляшко? Карантин вихідного дня запровадять не на цих вихідних, - Степанов - Цензор.НЕТ 993 Олег Валериевич, Вы тоже цензор читаете, похвально Карантин вихідного дня запровадять не на цих вихідних, - Степанов - Цензор.НЕТ 9259
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05.11.2020 10:15 Відповісти
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Может быть зебилы сначала нужно нарядить всех принудительно в маски, включая клоуна, а затем уже что то ужесточать?
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05.11.2020 09:55 Відповісти
Обезьяне маска не поможет...
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05.11.2020 10:12 Відповісти
Не знаю, как у вас в деревне, у нас тута в Кыйови все в масках.
Но чота както не помогает. Может толку с них всётаки никакого?
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05.11.2020 10:12 Відповісти
В вашем лаптестане петухи их гавна, пшол к себе на сру помойку.
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05.11.2020 10:19 Відповісти
Из гавна.
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05.11.2020 10:20 Відповісти
Шо, подгорает, да? Карантин вихідного дня запровадять не на цих вихідних, - Степанов - Цензор.НЕТ 4533 Пойди водички попей, успокойся Карантин вихідного дня запровадять не на цих вихідних, - Степанов - Цензор.НЕТ 2825
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05.11.2020 10:36 Відповісти
Ага, рассказывай сказки. В магаз заходишь, добрых 30% с торчащим носом, куча еще с маской на подбороде. Но конечно это еще ок, по сравнению с гениями из Харькова, где 90% без масок в ОТ.

Но ты сепарский выкидышь, можешь всегда уехать из ненависного бЕндеревсеого "Кыйова" в родной лаптестан
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05.11.2020 11:02 Відповісти
Живу в Киеве, все на улицах без масок. Дезинфекции улиц, как в Китае, отродясь не видела. Список продолжать? Зато людям хотят запретить жрать по выходным. Гениальность нашего народа и вышедших из него чиновника достойна премии Дарвина.
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05.11.2020 11:25 Відповісти
А продукты все по выходным закупают
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05.11.2020 10:12 Відповісти
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Коли учні повeрнулись після літа в школи, одразу почвся спалах вірусу. Нeвжe важко пeрeвeсти хоч сeрeдню та старшу школу на дистанційнe навчання? Вжe нe бeруть в лікарні хворих - кажуть лікуйтeсь вдома. Так люди і будуть помирати по домівках, нe псуючи статистики...
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05.11.2020 10:17 Відповісти
дурлей ты, Шарапов
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05.11.2020 10:17 Відповісти
Ідіоти. Це лише створить дискомфорт людям, але толку не буде. Всі будуть масово заповнювати ці магазини у робочі дні. Бо покупки все одно людям потрібно робити. Це не вихід.
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05.11.2020 10:22 Відповісти
Тварье ЗЕленое - это треть месца не работать, а налоги заплатить в полном объеме...
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05.11.2020 10:27 Відповісти
А величезній кількості людей, які вже перехворіли, і які нікого заразити апріорі не можуть, доведеться у вихідний день терпіти ці обмеження. Зробіть безкоштовне масове тестування, як Словаччина, або позакривайте на всі дні точки, які ДІЙСНО є об'єктами поширення хвороби: школи, наливайки, нічні клуби, кінотеатри, базари.
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05.11.2020 10:28 Відповісти
школы, трц, кинотеатры, все где люди собираются в помещении 100% !!!!!
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05.11.2020 10:37 Відповісти
Базары то причём? Свежий воздух - всяко лучче магазинного.
Наливайки у нас у Кыйови и так закрыты после 10ти - только столики на улице работают.

ЗЫ: и да, по моему мнению, действительно заразными является ОТ - понабиваются как селёдки в бочку ещё и деньги передают туда-сюда. Это вам не наливайка с дистанцией в метр минимум
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05.11.2020 10:40 Відповісти
Про транспорт я не написав свідомо, бо розумію, що без нього неможливо, на жаль. Хоча це дійсно розсадник зарази
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05.11.2020 10:55 Відповісти
Живу в Киеве, все на улицах без масок. Дезинфекции улиц, как в Китае, отродясь не видела. Список продолжать? Зато людям хотят запретить жрать по выходным. Гениальность нашего народа и вышедших из него чиновников достойна премии Дарвина.
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05.11.2020 11:26 Відповісти
На улицах да, редко кто. А смысл?
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05.11.2020 11:35 Відповісти
Заболеете - узнаете, в чем смысл предохраняться ) Ну а каков смысл Вашего вопроса? Заболевание высоконтагиозное, ежу очевидно, что маски нужны и на улицах. Но не нашему населению - про что и был мой коммент.
Ну ладно, МОЗ и ВОЗ вещают то, что должны вещать, чтобы спасти экономику, иначе их большие дяди по головке не погладят. Но Вам-то что мешает себя поберечь?
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05.11.2020 11:54 Відповісти
Лана Бури И как помогают маски, в Европе, где народ не такой, как наш, а сознательный? В Германии, например?
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05.11.2020 13:18 Відповісти
В какой Европе? В которой летом ездили на курорты и тусили в кафешках? Вы реально думаете, что идиоты встречаются только в Украине? Сравните отношение к эпидемии в Корее и Франции, прежде чем писать, что в Европе носят маски. И посчитайте количество российских пропагандистов в Германии.
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06.11.2020 12:49 Відповісти
Карантин выходного Степанова введите на 7 дней в неделю оно звездит а ничего не делает бегает кругом делает заявление одно дебильнее другого там еще один фрукт скачет по поляночке Ляшко - санврач не знаю чего Карантин вихідного дня запровадять не на цих вихідних, - Степанов - Цензор.НЕТ 4035
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05.11.2020 13:54 Відповісти
 
 