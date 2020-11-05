Карантин вихідного дня запровадять не на цих вихідних, - Степанов. ВIДЕО
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Кабмін розглядає можливість запровадження карантину вихідного дня, щоб стримати поширення COVID-19, однак остаточне рішення з цього приводу поки не ухвалено.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
На запитання, що собою являє карантин вихідного дня, Степанов відповів: "Ми вважаємо, що більш жорсткими обмеженнями саме у вихідний день ми зможемо тією чи іншою мірою розривати цей ланцюг хвороби. Вкупі з іншими заходами це може стримувати розповсюдження коронавірусної хвороби. Для нас головне – це швидкість, з якою розповсюджується хвороба, її треба стримати".
Водночас міністр зазначив, що карантин вихідного дня запровадять не на цих вихідних.
"Це проєкт, який ми ще погоджуємо, остаточного рішення уряду ще не існує", - підсумував Степанов.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Міністерстві охорони здоров'я обговорюється можливість запровадження "карантину вихідного дня".
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Ахахахаха.... повеселив.
Но чота както не помогает. Может толку с них всётаки никакого?
Но ты сепарский выкидышь, можешь всегда уехать из ненависного бЕндеревсеого "Кыйова" в родной лаптестан
Наливайки у нас у Кыйови и так закрыты после 10ти - только столики на улице работают.
ЗЫ: и да, по моему мнению, действительно заразными является ОТ - понабиваются как селёдки в бочку ещё и деньги передают туда-сюда. Это вам не наливайка с дистанцией в метр минимум
Ну ладно, МОЗ и ВОЗ вещают то, что должны вещать, чтобы спасти экономику, иначе их большие дяди по головке не погладят. Но Вам-то что мешает себя поберечь?