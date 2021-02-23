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На акції на підтримку Стерненка в Житомирі сталися сутички. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

Протестувальники принесли з собою шини і відмовилися віддавати їх поліцейським. Двох учасників акції доставили у відділення поліції.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Ось як те, що трапилося описала учасниця акції Тамара Черняхович: "Ми принесли під ОДА шини, і коли хлопці їх розкладали, налетіла поліція. Валерія Арушаняна схопили, потягнули, всі кричали, але людей відштовхували, доволі агресивно себе поводили (поліцейські - ред.). Також схопили Сергія Григорчука. Їх обох спакували і відвезли, невідомо куди, а нас розштовхали", - розповіла дівчина.

За її словами, на акцію на підтримку Стерненка прийшли до 50 учасників і стільки ж було поліцейських.

В головному управлінні Нацполіції те що сталося описали так: "Під час масового заходу учасники демонстрували намір підпалити принесені із собою шини. На зауваження поліцейських діалогу не реагували, а коли правоохоронці спробували забрати шини, перешкоджали їм. Відтак двох учасників акції поліцейські доставили до відділу для встановлення їх осіб і з’ясування обставин події", - зазначили в поліції.

На акції на підтримку Стерненка в Житомирі сталися сутички 01

У поліції підкреслили, що громадяни мають право проводити мирні зібрання, "проте це повинно відбуватися у цивілізований спосіб без створення загрози безпеці оточуючих людей".

Читайте також: "Вирок Стерненкові це вирок усім нам. Треба виходити!", - Парасюк

Нагадаємо, раніше Стерненка засудили до 7 років і 3 місяців позбавлення волі у справі про викрадення людини.

Пізніше представники об'єднання "Рух опору капітуляції" у зв'язку з винесенням вироку активісту Стерненкові анонсували проведення акції протесту в Києві на вул.Банковій, де розташований офіс президента України.

Читайте також: "Голос" ініціював збір підписів за відставку Венедіктової через вирок Стерненку. ВІДЕО+ДОКУМЕНТ

На акції на підтримку Стерненка в Житомирі сталися сутички 02
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Топ коментарі
+36
Самое умное, это арест *********** Портнова.
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23.02.2021 20:05
+23
Поліцаї бажають до беркутят?
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23.02.2021 20:03
+16
санкци против мертведчука оказались (кто бы сомневался) пустышкой..
https://www.youtube.com/watch?v=IxnjtxNaqkw
Що під обгорткою "санкцій"? нічого....


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23.02.2021 20:04
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Поліцаї бажають до беркутят?
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23.02.2021 20:03 Відповісти
Був я на цій акції. Людей було біля сорока разом із журналістами, половина жінок і пару айтішників (на фото добре видно), 15хв журналісти брали інтерв'ю. Згодом один чоловік приніс покришки і почав їх розпалювати, як на мене трохи того, тому що його почали відмовляти самі активісти а він не зупинився. Коли він дістав запальничку з усіх сторін в натовп як скажені увірвались біля 25 поліцейський, почали штовхатися і крутити пальника. Потім хтось кинувся відбивати його, істеричні крики жінок, і весь натовп перемістився до поліцейського автомобіля. Ось і порівняйте з версією із статті і версією поліцейських.
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24.02.2021 01:23 Відповісти
Люди несли с собой шины на автомобили. Это шо, запрещено?
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23.02.2021 20:03 Відповісти
Пытались поджечь.
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23.02.2021 20:05 Відповісти
Это они их прогревали!!! Зима на улице!!!
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23.02.2021 20:33 Відповісти
Нужно было сначала на авто их поставить, а уже потом поджигать.
Это не запрещено.
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23.02.2021 20:11 Відповісти
Так там не было авто Моники....
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23.02.2021 20:13 Відповісти
Не там искали. На акции в поддержку Стерненко в Житомире произошли столкновения - Цензор.НЕТ 7889
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23.02.2021 20:17 Відповісти
Самое умное, что может сейчас сделать Зе - это выдать указ о помиловании.
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23.02.2021 20:04 Відповісти
Самое умное, это арест *********** Портнова.
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23.02.2021 20:05 Відповісти
Какое помилование?
За то, что сепар-депутат накатал на него заяву, что типа Стерненко вымогал у него 300грн?
300грн... серьезно?
У меня только один вопрос, почему посадили не за мороженое?
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23.02.2021 20:13 Відповісти
Я не говорю, что приговор справедливый. Но През не имеет права отменять приговор суда, а вот помиловать - может.
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23.02.2021 20:14 Відповісти
Сейчас не может, судебное дело продолжается.
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23.02.2021 20:31 Відповісти
Это да, впереди апелляция. Я помню случаи, когда объявляли амнистию еще во время следствия. Но это другая история.
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23.02.2021 20:53 Відповісти
Ну то вопрос к Верховной Зраде, могут принять конкретно под него Закон и амнистировать ну шото сомневаюсь.. А вот помиловать, так это нужно признать вину.
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23.02.2021 21:25 Відповісти
Не обчзательно. Луценко не признал. И Савченко (за поребриком осуждена) тоже не признала.
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24.02.2021 10:27 Відповісти
вирок ще не вступив в закону силу. Такого указу по закону не може бути апріорі
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23.02.2021 20:29 Відповісти
Приговор в силу не вступил кого миловать. Сейчас только сегодня же судью арестовать и допрашивать он-Лайн. И надеяться что «запоёт»
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23.02.2021 20:33 Відповісти
У судей вроде как иммунитет есть, как у депутатов ВР. Или я путаю?
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23.02.2021 20:54 Відповісти
Но идея по-любому хорошая.
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23.02.2021 20:54 Відповісти
Самое умное,что может сейчас сделать ЗЕ-отдать приказ об аресте судей.
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30.05.2021 22:01 Відповісти
санкци против мертведчука оказались (кто бы сомневался) пустышкой..
https://www.youtube.com/watch?v=IxnjtxNaqkw
Що під обгорткою "санкцій"? нічого....


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23.02.2021 20:04 Відповісти
Для этого Портнова Зеленкин и вернул.
Показательное судилище от земразей и жопорыгов.
Вы сделали это вместе.
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23.02.2021 20:04 Відповісти
Зараз прибіжать білопальтові і почнуть свою стару пісню про те, що "ми должни об'єдініцца", "сєводня посадят Сірожу, а завтра - любоґо із нас", "Порох єво простіл, і ми должни", "всє люді - брат'я, всє баби - сєстри"!!!11
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23.02.2021 20:18 Відповісти
время покрышек и шахтерских касочек против АК прошло раз и навсегда

то все херня
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23.02.2021 20:07 Відповісти
Запаленими шинами можна було налякати лише Яника --він і від яйця падав непритомний... А іншим не прокотить, хіба що смороду буде на квартали людям дихати.
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24.02.2021 05:40 Відповісти
Вважаю, що не можна це проковтнути. Не було Небесної Сотні, якщо українці це стерплять
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23.02.2021 20:07 Відповісти
На акции в поддержку Стерненко в Житомире произошли столкновения - Цензор.НЕТ 3875Пошёл он нахрен,это стерненко...
На акции в поддержку Стерненко в Житомире произошли столкновения - Цензор.НЕТ 8102
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23.02.2021 20:12 Відповісти
Так він вибачився за цей пост і видалив його)
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23.02.2021 20:13 Відповісти
Порох пробачив, бо він дипломат. А я ні. Я не пробачаю.
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23.02.2021 20:16 Відповісти
Де його вибачення?,що хотів,те і накликав...,але багато наших підуть против рішення суду....,а так сам він мішов нахрен...борцун...
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23.02.2021 20:18 Відповісти
Ще там і сенцов підгавкує,такий самий гівнюк...
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23.02.2021 20:21 Відповісти
они с рябокепкой, зеркаль и гончаруком хотят сделать новую "самонемочь v3.0". Вроде и Климкин где-то рядом крутился (что меня сильно расстраивает, как можно быть таким непереборчивым)
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23.02.2021 20:53 Відповісти
Клімкін знає, що робить, не "растраівайся".
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24.02.2021 05:46 Відповісти
я тоже знаю, что буду делать, положу его в корзинку "для мусора".
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24.02.2021 13:01 Відповісти
А який Порохобот був повністю задоволений Порохом в свій час?
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23.02.2021 20:46 Відповісти
Полностью никто,мы не секта и не молимся на Пороха...
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23.02.2021 20:50 Відповісти
Ну от, а активісти чи журналісти тим більше повинні бути критичними.
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23.02.2021 22:21 Відповісти
Активісти і журналісти теж мають рильце в пушку, понаживалися мільйонів своїми розслідуваннями, часто сфальшованими, і привели до влади негідників.
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24.02.2021 05:52 Відповісти
взагалі так, але я про журналіста "в ідеалі"
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24.02.2021 12:27 Відповісти
мусора за Білого ще не відповіли...
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23.02.2021 20:08 Відповісти
Нога і вомбат вже на старті.."Бойова" Нога здається навіть десь кукарікнув в сторону ЗЕавакяна:начувайтесь,я вже в путі,пів столиці спалю))
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23.02.2021 20:15 Відповісти
Мусарня Житомира забула що було в 2014 році !?
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23.02.2021 20:11 Відповісти
А ты тут причём....?
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23.02.2021 20:57 Відповісти
Мусора не помогли Януковичу не помогут и российскому агенту Зеленскому. Стерненко герой!

Один за всіх, і всі за одного! Разом i до кiнця!
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23.02.2021 20:11 Відповісти
Молодцы, житомирцы! Житомир с тобой, патриот Украины Стерненко!
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23.02.2021 20:12 Відповісти
А російською =житомирці=, а не житомиряни ?
Я ніколи такого не чула.
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23.02.2021 20:38 Відповісти
"кандидат історичних наук Геннадій Махорін, на своїй сторінці у Фейсбук, спростовує вірність слова «житомиряни», називаючи її калькою з російської мови."

Тобто житомирці правильно.
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23.02.2021 20:48 Відповісти
..А Мокрицький (дійсний ) добре знайомий з Махоріним .
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23.02.2021 20:52 Відповісти
Тоді правильно буде не кияни а киянці, не полтавчани а полтавці?
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23.02.2021 21:59 Відповісти
полтавці правильно. Киянці смішно.
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23.02.2021 22:18 Відповісти
Хм-м-м...А як правильніше буде:""Наталка-Полтавка",чи "Наталка-Полтавця"?
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30.05.2021 22:13 Відповісти
Ага.
Тоді і київці, і харківці, і луцці, і волинці, і древлянці, і полянці.
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23.02.2021 22:50 Відповісти
в нас не англійська, де одне закінчення підходить для всього
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23.02.2021 23:21 Відповісти
Звичайно. Я ж не заперечую.
Але намагаюся знайти логіку і принцип. Бо мова - то система і структура.
Я не бачу і не розумію, з якого такого переляку житомиряни - то калька з москальської, а кияни, малинчани, бердичівляни та решта подібних іменників (знову ж таки - волиняни та древляни і поляни), які позначають жителя місцевості - ні.
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24.02.2021 00:18 Відповісти
Прошу:
https://www.facebook.com/chystamova/posts/385246674964782/
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24.02.2021 00:39 Відповісти
Переважне вживання в усному мовленні назв жителів на -анин, -янин, -чанин замість усталених назв із суфіксом -ець - не лише небажане, а й шкідливе. Суфікс -ець (перші свідчення ХІV-ХV ст.) із етнонімним та катойконімним значенням здобув перемогу над -анин, -янин щоближче до ХХ ст., однак радянська доба асиміляційно призупинила цей процес.



Тоді правильно "Житомирці".
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24.02.2021 00:41 Відповісти
http://kulturamovy.univ.kiev.ua/KM/pdfs/Magazine28-23.pdf

На позначення назв жителів певних місцевостей уживаються катойконіми (від гр. καταοι̃κος «житло, оселя») або патронімні слова (від лат. patria «батьківщина»). Катойконіми виникають на основі географічних назв, тому в назві жителя можна простежити зв'язок людини з певною місцевістю (містом, селом, хутором тощо). І нерідко постає питання, як правильно утворити катойконім від назви якогось населеного пункту. У ******** українській мові для утворення катойконімів існує багато моделей. До їх складу входить цілий ряд суфіксів: -ц(і), -івц(і), -анц(і), -инц(і), -ан(и), -ян(и), -чан(и), -івчан(и), -ичан(и), -ак(и), -ук(и), -ик(и), -іст(и) тощо, тому інколи важко буває вирішити, як називати жителів нового міста. І в літературній, і, особливо, в народнорозмовній мові жителі тієї самої місцевості називаються по-різному (пор., напр.: роменці й роменчани, житомирці й житомиряни). Така суфіксальна різноманітність похідних від назв того самого географічного об'єкта не є порушенням мовної норми. Існування паралельних форм свідчить про багатство словотворчих можливостей нашої мови, зумовлене її історичним розвитком і динамічною структурою. За статистичними даними, в українській мові найбільшою продуктивністю характеризуються катойконімічні суфікси -ц(і), -ан(и), -ян(и), -чан(и). У хронологічному плані суфікси -ан(и), -ян(и), -чан(и) притаманні назвам, утвореним від найменувань давніх географічних об'єктів, де побутують старожитні говори. Особливо вони поширені у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Хмельницькій областях. Значно менший їх процент на території пізнього заселення, в колишній степовій Україні, зокрема, у Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській областях, де переважає суфікс -ц(і) (пор. херсонці, кіровоградці, миколаївці, але львів'яни, стрийчани, широчани). Щоб правильно утворити той чи інший катойконім, потрібно враховувати час появи назви, місцеву традицію і морфонологічні мовні процеси, які відбуваються при творенні катойконімів на межі твірної основи і суфікса.

...
Більш, ніж зрозуміло подано. Хоча і без подібних пояснень носії мови відчувають. Житомир - одне з найдавніших міст України. Суфікс -яни - активний, незважаючи на те, що давній.
І ніяку сов*єтщину чи москальщину сюди тулити не треба.
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24.02.2021 00:47 Відповісти
воно вже притулене, відновлення мови найчастіше полягає в поверненні до того, що було сформовано до совка
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24.02.2021 00:56 Відповісти
Я Вам навела пояснення інших, якщо Ви не сприймаєте мої аргументи носія мови: я її глибоко відчуваю.
Суфікс -яни / (ч)ани - існує задовго до виникнення совка. І продовжує активно викростовуватися для словотворення.
Більше того, я пішла дістала книжечку авторства Георгія Мокрицького під назвою Житомир Український (Довідкове ілюстроване видання) від 2011 (придбала була якогось року, як приїздила додому). І там якраз житомиряни.
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24.02.2021 01:04 Відповісти
"ЖИТОМИРЯНИ" ЗВИЧНА ФОРМА, ХОЧА Є ПРИКЛАДОМ ЗАНИЖЕНОЇ ЛЕКСИКИ.Можливе застосування у текстах для іншомовних туристів.
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01.03.2021 10:31 Відповісти
Ого, вже заниженою лексикою стало.
Ще раз, Ви - філолог ?
Іншомовні туристи українською не читають. А словотворення у тих же мовах інше.
Коли я побачу історичні тексти, де фігурують лише =житомирці=, тоді пошукаю, що спонукало зміну.
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01.03.2021 17:03 Відповісти
Якщо послухаєте, як розмовляють більш ранні емігранти ніж ви, то буде різати вуха мова тих років. Але мова очищується від совково-російських нашарувань, як би дехто не противився.
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23.02.2021 23:24 Відповісти
Я не люблю, коли на мене наїжджають і звинувачують у своїх фантазіях.
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24.02.2021 00:19 Відповісти
Не подобається "київці",бо щось дуже ****** на"китайці".Таки набагато краще і гарніше -"кияни".
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30.05.2021 22:16 Відповісти
Чисто українською: "житомирці".
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01.03.2021 10:28 Відповісти
Де це написано ? Ви - філолог ?
Я жила в Україні і ніколи не чула =житомирці=, =житомирець=, =житомирка=.
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01.03.2021 16:57 Відповісти
Принагідно:
https://maksymus.wordpress.com/2019/07/18/511010/

Зіпсований телефон суфікса -чанин

Мусите у Вікіпедії виправити, що народилися в родині житомирців, а не житомирян.
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01.03.2021 17:27 Відповісти
Это столкновение? На акции в поддержку Стерненко в Житомире произошли столкновения - Цензор.НЕТ 9473
Это - перетягивание ... шины. На акции в поддержку Стерненко в Житомире произошли столкновения - Цензор.НЕТ 1545
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23.02.2021 20:13 Відповісти
за что боролся, на то и напоролся, абынепорох
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23.02.2021 20:14 Відповісти
Жидковато для Майдана.
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23.02.2021 20:15 Відповісти
только что протестующих поддержал Арсен Аваков..
На акции в поддержку Стерненко в Житомире произошли столкновения - Цензор.НЕТ 5985
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23.02.2021 20:15 Відповісти
На акции в поддержку Стерненко в Житомире произошли столкновения - Цензор.НЕТ 580
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23.02.2021 20:18 Відповісти
На акции в поддержку Стерненко в Житомире произошли столкновения - Цензор.НЕТ 8555
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23.02.2021 20:20 Відповісти
О шариевский свинорус и тут уже.
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23.02.2021 20:36 Відповісти
а когда правоохранители попытались забрать шины, препятствовали им.Источник: https://censor.net/ru/v3249661

А законны ли действия полицейских по отъему чужой собственности - шин? Без решения суда, и не для экспертизы в присутствии понятых?
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23.02.2021 20:18 Відповісти
Это по какой-то "другой" логике: шины не являются оружием=запрещенным предметом, и при чем тут бесхозность?
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24.02.2021 10:01 Відповісти
а че мусора грабят людей, отбирают у них шины? Аваков не выбил финансирование на замену резины полицейским автомобилям?
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23.02.2021 20:35 Відповісти
менты боятся, что они эти шины подпалят, но я думаю - что нет. Они подпалят шины не снимая
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23.02.2021 21:41 Відповісти
Пока не станут отстреливать и вешать,ничего не изменится.
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23.02.2021 20:58 Відповісти
Шини, шини... Де в Європі палять шини? Там громлять банки, магазини, палять машини...
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24.02.2021 06:14 Відповісти
 
 