На акції на підтримку Стерненка в Житомирі сталися сутички. ВIДЕО
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Протестувальники принесли з собою шини і відмовилися віддавати їх поліцейським. Двох учасників акції доставили у відділення поліції.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".
Ось як те, що трапилося описала учасниця акції Тамара Черняхович: "Ми принесли під ОДА шини, і коли хлопці їх розкладали, налетіла поліція. Валерія Арушаняна схопили, потягнули, всі кричали, але людей відштовхували, доволі агресивно себе поводили (поліцейські - ред.). Також схопили Сергія Григорчука. Їх обох спакували і відвезли, невідомо куди, а нас розштовхали", - розповіла дівчина.
За її словами, на акцію на підтримку Стерненка прийшли до 50 учасників і стільки ж було поліцейських.
В головному управлінні Нацполіції те що сталося описали так: "Під час масового заходу учасники демонстрували намір підпалити принесені із собою шини. На зауваження поліцейських діалогу не реагували, а коли правоохоронці спробували забрати шини, перешкоджали їм. Відтак двох учасників акції поліцейські доставили до відділу для встановлення їх осіб і з’ясування обставин події", - зазначили в поліції.
У поліції підкреслили, що громадяни мають право проводити мирні зібрання, "проте це повинно відбуватися у цивілізований спосіб без створення загрози безпеці оточуючих людей".
Нагадаємо, раніше Стерненка засудили до 7 років і 3 місяців позбавлення волі у справі про викрадення людини.
Пізніше представники об'єднання "Рух опору капітуляції" у зв'язку з винесенням вироку активісту Стерненкові анонсували проведення акції протесту в Києві на вул.Банковій, де розташований офіс президента України.
Будь ласка, зачекайте...
Это не запрещено.
За то, что сепар-депутат накатал на него заяву, что типа Стерненко вымогал у него 300грн?
300грн... серьезно?
У меня только один вопрос, почему посадили не за мороженое?
https://www.youtube.com/watch?v=IxnjtxNaqkw
Що під обгорткою "санкцій"? нічого....
Показательное судилище от земразей и жопорыгов.
Вы сделали это вместе.
то все херня
Один за всіх, і всі за одного! Разом i до кiнця!
Я ніколи такого не чула.
Тобто житомирці правильно.
Тоді і київці, і харківці, і луцці, і волинці, і древлянці, і полянці.
Але намагаюся знайти логіку і принцип. Бо мова - то система і структура.
Я не бачу і не розумію, з якого такого переляку житомиряни - то калька з москальської, а кияни, малинчани, бердичівляни та решта подібних іменників (знову ж таки - волиняни та древляни і поляни), які позначають жителя місцевості - ні.
https://www.facebook.com/chystamova/posts/385246674964782/
Тоді правильно "Житомирці".
На позначення назв жителів певних місцевостей уживаються катойконіми (від гр. καταοι̃κος «житло, оселя») або патронімні слова (від лат. patria «батьківщина»). Катойконіми виникають на основі географічних назв, тому в назві жителя можна простежити зв'язок людини з певною місцевістю (містом, селом, хутором тощо). І нерідко постає питання, як правильно утворити катойконім від назви якогось населеного пункту. У ******** українській мові для утворення катойконімів існує багато моделей. До їх складу входить цілий ряд суфіксів: -ц(і), -івц(і), -анц(і), -инц(і), -ан(и), -ян(и), -чан(и), -івчан(и), -ичан(и), -ак(и), -ук(и), -ик(и), -іст(и) тощо, тому інколи важко буває вирішити, як називати жителів нового міста. І в літературній, і, особливо, в народнорозмовній мові жителі тієї самої місцевості називаються по-різному (пор., напр.: роменці й роменчани, житомирці й житомиряни). Така суфіксальна різноманітність похідних від назв того самого географічного об'єкта не є порушенням мовної норми. Існування паралельних форм свідчить про багатство словотворчих можливостей нашої мови, зумовлене її історичним розвитком і динамічною структурою. За статистичними даними, в українській мові найбільшою продуктивністю характеризуються катойконімічні суфікси -ц(і), -ан(и), -ян(и), -чан(и). У хронологічному плані суфікси -ан(и), -ян(и), -чан(и) притаманні назвам, утвореним від найменувань давніх географічних об'єктів, де побутують старожитні говори. Особливо вони поширені у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Хмельницькій областях. Значно менший їх процент на території пізнього заселення, в колишній степовій Україні, зокрема, у Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській областях, де переважає суфікс -ц(і) (пор. херсонці, кіровоградці, миколаївці, але львів'яни, стрийчани, широчани). Щоб правильно утворити той чи інший катойконім, потрібно враховувати час появи назви, місцеву традицію і морфонологічні мовні процеси, які відбуваються при творенні катойконімів на межі твірної основи і суфікса.
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Більш, ніж зрозуміло подано. Хоча і без подібних пояснень носії мови відчувають. Житомир - одне з найдавніших міст України. Суфікс -яни - активний, незважаючи на те, що давній.
І ніяку сов*єтщину чи москальщину сюди тулити не треба.
Суфікс -яни / (ч)ани - існує задовго до виникнення совка. І продовжує активно викростовуватися для словотворення.
Більше того, я пішла дістала книжечку авторства Георгія Мокрицького під назвою Житомир Український (Довідкове ілюстроване видання) від 2011 (придбала була якогось року, як приїздила додому). І там якраз житомиряни.
Ще раз, Ви - філолог ?
Іншомовні туристи українською не читають. А словотворення у тих же мовах інше.
Коли я побачу історичні тексти, де фігурують лише =житомирці=, тоді пошукаю, що спонукало зміну.
Я жила в Україні і ніколи не чула =житомирці=, =житомирець=, =житомирка=.
https://maksymus.wordpress.com/2019/07/18/511010/
Зіпсований телефон суфікса -чанин
Мусите у Вікіпедії виправити, що народилися в родині житомирців, а не житомирян.
Это - перетягивание ... шины.
А законны ли действия полицейских по отъему чужой собственности - шин? Без решения суда, и не для экспертизы в присутствии понятых?