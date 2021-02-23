На акції на підтримку Стерненка в Житомирі сталися сутички. ВIДЕО

Протестувальники принесли з собою шини і відмовилися віддавати їх поліцейським. Двох учасників акції доставили у відділення поліції.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Ось як те, що трапилося описала учасниця акції Тамара Черняхович: "Ми принесли під ОДА шини, і коли хлопці їх розкладали, налетіла поліція. Валерія Арушаняна схопили, потягнули, всі кричали, але людей відштовхували, доволі агресивно себе поводили (поліцейські - ред.). Також схопили Сергія Григорчука. Їх обох спакували і відвезли, невідомо куди, а нас розштовхали", - розповіла дівчина.

За її словами, на акцію на підтримку Стерненка прийшли до 50 учасників і стільки ж було поліцейських.

В головному управлінні Нацполіції те що сталося описали так: "Під час масового заходу учасники демонстрували намір підпалити принесені із собою шини. На зауваження поліцейських діалогу не реагували, а коли правоохоронці спробували забрати шини, перешкоджали їм. Відтак двох учасників акції поліцейські доставили до відділу для встановлення їх осіб і з’ясування обставин події", - зазначили в поліції.

У поліції підкреслили, що громадяни мають право проводити мирні зібрання, "проте це повинно відбуватися у цивілізований спосіб без створення загрози безпеці оточуючих людей".

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Нагадаємо, раніше Стерненка засудили до 7 років і 3 місяців позбавлення волі у справі про викрадення людини.

Пізніше представники об'єднання "Рух опору капітуляції" у зв'язку з винесенням вироку активісту Стерненкові анонсували проведення акції протесту в Києві на вул.Банковій, де розташований офіс президента України.

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