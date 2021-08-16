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Кривий Ріг (811) мер (484) самогубство (489) вбивство (2874) Павлов Костянтин (28)

Останні хвилини життя мера Кривого Рогу Павлова. ВІДЕО камер спостереження

Відео Цензор.НЕТ Події

З'явилося відео з камер відеоспостереження в будинку загиблого міського голови Кривого Рогу Костянтина Павлова.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео з будинку мера Кривого Рогу опубліковано в Telegram Репортер UA в понеділок, 16 серпня.

На відео можна побачити чоловіка, схожого на Павлова, який ходить у будинку, зупиняється і дивиться на вулицю через скло дверей, якоїсь миті він присів, продовжуючи дивитися у вікно.

"Питання з вбивством мера Павлова відходить на другий план. На записі чітко видно, що покійний перебуває вдома один. Він ходить по коридору з карабіном в руках, багато курить, з кимось переписується по телефону. Довго сидить, потім приставляє зброю до тулуба і стріляє (в цей момент кішка відстрибує). Після цього проходить близько 10 метрів і вивалюється з вхідних дверей", - йдеться в коментарі під відео.

Також повідомляється, що подробиці обіцяють оприлюднити сьогодні о 10:00 на брифінгу МВС.

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Разом з тим наголошується, що час і дата на камерах збиті. В середині відео вирізаний фрагмент.

Нагадаємо, Костянтин Павлов — міський голова Кривого Рогу з 2020 року. У першому турі місцевих виборів переміг тодішній мер Юрій Вілкул, але він знявся з другого туру і підтримав кандидата від ОПЗЖ Костянтина Павлова, який посів третє місце в першому турі.

6 грудня пройшов другий тур виборів мера міста, в якому боролися Дмитро Шевчик від "Слуги народу" і Костянтин Павлов. Переміг останній.

15 серпня мер Кривого Рогу Костянтин Павлов був знайдений мертвим у будинку в селі Вільне під Кривим Рогом, поруч була зброя. За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+111
рабиновича
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16.08.2021 09:20
+84
кошку **** напугал
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16.08.2021 09:16
+61
Видео нулевое, совершенно не информативное. где прятался в этот момент рабинович не ясно.
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16.08.2021 09:25
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це отак чувак собі по хаті з карабіном ходить, типа нема що робити, спецназом себе уявляє.
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16.08.2021 19:57 Відповісти
Туфта ! мєнти , вочевидь , хочуть замяти справу ...
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16.08.2021 22:16 Відповісти
Більше складається враження по його поведінці,що когось чекав щоб застрелити.Питань більше ніж відповідей з появою цього відео.
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16.08.2021 23:15 Відповісти
Относительно, вывалился из двери, дверь открывается во внутрь
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17.08.2021 14:15 Відповісти
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