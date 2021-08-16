Влада Кривого Рогу працюватиме в звичайному режимі, - ОДА
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Перший заступник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Володимир Орлов прокоментував смерть мера Кривого Рогу Костянтина Павлова.
За його словами, в будинку загиблого є відеокамери, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал "Україна 24".
Орлов застеріг від висловлювання версій до висновків експертів.
"Стосовно того, що дві версії - рано ще про це говорити, поки не буде експертів, поки в повному обсязі не почне працювати слідчо-оперативна група, я не можу нічого коментувати з цього приводу. Не будемо забігати вперед, місто працюватиме у звичайному режимі", — сказав він.
Костянтин Павлов — міський голова Кривого Рогу з 2020 року. У першому турі місцевих виборів у 2020 році в Кривому Розі переміг тодішній мер міста Юрій Вілкул з 46,27% голосів. На другу позицію вийшов кандидат від "Слуги народу" Дмитро Шевчик. Однак 17 листопада Вілкул знявся з другого туру. Замість цього він підтримав кандидата від ОПЗЖ Костянтина Павлова, який посів третє місце в першому турі.
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, 15 серпня мер Кривого Рогу Костянтин Павлов був знайдений мертвим у власному будинку.
За цим фактом поліція почала кримінальне провадження.
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Galina_W_@galadriel999 1 ч
Місце загиблого мера Кривого Рогу моментально зайняв місцевий Слуга народу. Склавши два і два, кандидат наук Ківа занервував і вирішив підстрахуватися.
пойняв, науківець?..
свічка@svecha62 46 мин
«Упёр приклад в стену и выстрелил впритык», - эксперт-криминалист Днепропетровского областного управления полиции озвучил предварительную версию случившегося с мэром Кривого Рога Константином Павловым.
Снаряд пролетел насквозь, отрикошетил от стены и улетел на соседний участок.
Хитрый Вилкул что-то знал.
Спи спокойно, дорогой товарищ.
После загадочной гибели мэра города Кривой Рог Константина Павлова (ОПЗЖ) исполнять обязанности градоначальника будет серетарь горсовета Александр Котляр (Слуга народа). - исполнять обязанности мэра господин Котляр будет максимально (!!!) долго. Даже дольше чем Терехов в Харькове.
Отряд нє замєтіл патєрі байца..©
Нічо не змінеться...
Грабунок не зупинеться!!
🤣
- будут работать в обычном режиме, даже еще обычнее..
А тут "на особистий контроль"! **** зкурвлена! Але, скоріш за все, націеличніший зара під кайфом, а постики роблять його "радники", "секретарі" та інщі мендельші...
невмируща!!
🤣
самі знаєте хто Плямиsтьій 07@Vola08444204т35 мин
Входженням талібів до Кабулу відволікають нашу увагу від вбивства мера Кривого Року!
без рыгов все работает "более лучче"