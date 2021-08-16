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Кривий Ріг (811) мер (484) ОДА (1540) смерть (6551) Павлов Костянтин (28)

Влада Кривого Рогу працюватиме в звичайному режимі, - ОДА

Новини Цензор.НЕТ Події

Влада Кривого Рогу працюватиме в звичайному режимі, - ОДА

Перший заступник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Володимир Орлов прокоментував смерть мера Кривого Рогу Костянтина Павлова.

За його словами, в будинку загиблого є відеокамери, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал "Україна 24".

Орлов застеріг від висловлювання версій до висновків експертів.

"Стосовно того, що дві версії - рано ще про це говорити, поки не буде експертів, поки в повному обсязі не почне працювати слідчо-оперативна група, я не можу нічого коментувати з цього приводу. Не будемо забігати вперед, місто працюватиме у звичайному режимі", — сказав він.

Костянтин Павлов — міський голова Кривого Рогу з 2020 року. У першому турі місцевих виборів у 2020 році в Кривому Розі переміг тодішній мер міста Юрій Вілкул з 46,27% голосів. На другу позицію вийшов кандидат від "Слуги народу" Дмитро Шевчик. Однак 17 листопада Вілкул знявся з другого туру. Замість цього він підтримав кандидата від ОПЗЖ Костянтина Павлова, який посів третє місце в першому турі.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, 15 серпня мер Кривого Рогу Костянтин Павлов був знайдений мертвим у власному будинку.

За цим фактом поліція почала кримінальне провадження.
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Топ коментарі
+14
Кива, не подведи!
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15.08.2021 20:47
+6
Отряд не заметил потери бойца.
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15.08.2021 20:57
+5







Galina_W_@galadriel999 1 ч

Місце загиблого мера Кривого Рогу моментально зайняв місцевий Слуга народу. Склавши два і два, кандидат наук Ківа занервував і вирішив підстрахуватися.

Власти Кривого Рога будут работать в обычном режиме, - ОГА - Цензор.НЕТ 4597
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15.08.2021 20:46
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Galina_W_@galadriel999 1 ч

Місце загиблого мера Кривого Рогу моментально зайняв місцевий Слуга народу. Склавши два і два, кандидат наук Ківа занервував і вирішив підстрахуватися.

Власти Кривого Рога будут работать в обычном режиме, - ОГА - Цензор.НЕТ 4597
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15.08.2021 20:46 Відповісти
Кива, не подведи!
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15.08.2021 20:47 Відповісти
А как дьісал! Как дьісал!!!
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15.08.2021 20:48 Відповісти
Свято место пусто не бывает. Вообще то мэры перебираются через выборы.
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15.08.2021 20:48 Відповісти
Да кому нужен этот дебил? Сам загнётся от передоза.
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15.08.2021 21:10 Відповісти
с нетерпением ждем когда найдут...
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15.08.2021 21:21 Відповісти
Українська наука зазнає важкої втрати... Влада Кривого Рогу працюватиме в звичайному режимі, - ОДА - Цензор.НЕТ 9966
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15.08.2021 22:58 Відповісти
Шось нема чого жаліти...
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15.08.2021 20:48 Відповісти
От Зеленского поставили временно мэром. Одно говно ушло, другое пришло.
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15.08.2021 20:51 Відповісти
временный мэр, это прямое нарушение конституции!!! мэра замещает секретарь с всеми полномочиями мэра до принятия присяги новоизбранным. все остальное, самоуправство, а значить, нары. но это там где (блюдуть) закон
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15.08.2021 21:25 Відповісти
Так там секретар від зЕ. До нього й перейшли повноваження.
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15.08.2021 21:50 Відповісти
я читач что временно назначили и.о.
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15.08.2021 21:57 Відповісти
Так воно і відбувається за законодавством. У Харкові - так само.
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15.08.2021 21:59 Відповісти







пойняв, науківець?..

свічка@svecha62 46 мин

«Упёр приклад в стену и выстрелил впритык», - эксперт-криминалист Днепропетровского областного управления полиции озвучил предварительную версию случившегося с мэром Кривого Рога Константином Павловым.
Снаряд пролетел насквозь, отрикошетил от стены и улетел на соседний участок.
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15.08.2021 20:51 Відповісти
упёр, стена и прытык уже обьявлены в розыск )).
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15.08.2021 21:33 Відповісти
Влада Кривого Рогу працюватиме в звичайному режимі, - ОДА - Цензор.НЕТ 2437
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15.08.2021 23:00 Відповісти
В первом туре местных выборов победил тогдашний мэр Юрий Вилкул, но он снялся со второго тура и поддержал кандидата от ОПЗЖ Константина Павлова.

Власти Кривого Рога будут работать в обычном режиме, - ОГА - Цензор.НЕТ 6574 Хитрый Вилкул что-то знал.
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15.08.2021 20:51 Відповісти
Власти Кривого Рога будут работать в обычном режиме, - ОГА - Цензор.НЕТ 650
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15.08.2021 20:54 Відповісти
Власти Кривого Рога будут работать в обычном режиме - ОГА

Власти Кривого Рога будут работать в обычном режиме, - ОГА - Цензор.НЕТ 9025 Спи спокойно, дорогой товарищ.
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15.08.2021 20:54 Відповісти
Значит и отстрел плановый.
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15.08.2021 20:56 Відповісти
Постановочный.
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15.08.2021 21:29 Відповісти
только по фото есть "сто" причин назвать его постановочным.
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15.08.2021 21:30 Відповісти
Печерский холм, August 15,
После загадочной гибели мэра города Кривой Рог Константина Павлова (ОПЗЖ) исполнять обязанности градоначальника будет серетарь горсовета Александр Котляр (Слуга народа). - исполнять обязанности мэра господин Котляр будет максимально (!!!) долго. Даже дольше чем Терехов в Харькове.
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15.08.2021 20:56 Відповісти
Отряд не заметил потери бойца.
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15.08.2021 20:57 Відповісти
Разом сказали...😁
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15.08.2021 21:00 Відповісти
Дерибанити?
Отряд нє замєтіл патєрі байца..©
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15.08.2021 20:59 Відповісти
будут работать в обычном режиме только теперь с Шампанским
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15.08.2021 21:00 Відповісти
Лохи та неЛохи!!
Нічо не змінеться...
Грабунок не зупинеться!!
🤣
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15.08.2021 21:05 Відповісти
в общем властям Кривого рога глубоко похер на покойника с ОПЗЖ как и остальной Украине
- будут работать в обычном режиме, даже еще обычнее..
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15.08.2021 21:03 Відповісти
Не понял,разве смерть мера может остановить весь Кривой Рог?Тогда зачем ему нужна была куча заместителей и армия советников кормящихся из городского бюджета?Которые когда еще не остыло тело уже начали борьбу за кресло впрыскивая информацию что мы не дадим городу остановиться.
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15.08.2021 21:07 Відповісти
Скільки загибло на Донбасі за тиждень? Скільки поранено? Хтось чув щось з ОПи за цей час? Ну хоть щось?
А тут "на особистий контроль"! **** зкурвлена! Але, скоріш за все, націеличніший зара під кайфом, а постики роблять його "радники", "секретарі" та інщі мендельші...
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15.08.2021 21:08 Відповісти
Та хоть всіх там і тут і в всіх містах в могилу-штатний "режим"- мафія
невмируща!!
🤣
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15.08.2021 21:11 Відповісти




самі знаєте хто Плямиsтьій 07@Vola08444204т35 мин

Входженням талібів до Кабулу відволікають нашу увагу від вбивства мера Кривого Року!
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15.08.2021 21:14 Відповісти
отряд не заметил потери бойца..
без рыгов все работает "более лучче"
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15.08.2021 21:15 Відповісти
дебилы предатели выбирают рыгов
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15.08.2021 22:01 Відповісти
да он там ( и нигде...) и не нужен был...- всё и так кругом работает и будет работать) а говорящих голов ( за сотку гришек в месяц) и так хва и наххххт ни нада)))))))))))))
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16.08.2021 06:53 Відповісти
 
 