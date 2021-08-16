Власти Кривого Рога будут работать в обычном режиме, - ОГА
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Первый замглавы Днепропетровской облгосадминистрации Владимир Орлов прокомментировал смерть мэра Кривого Рога Константина Павлова.
По его словам, в доме погибшего есть видеокамеры, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Украина 24".
Орлов предостерег от высказывания версий до выводов экспертов, которые работают на месте.
"В отношении того, что две версии - рано еще об этом говорить, пока не будет экспертов, пока в полном объеме не начнет работать следственно-оперативная группа, я не могу ничего комментировать по этому поводу. Не будем забегать вперед, город будет работать в обычном режиме", - сказал он.
Напомним, Константин Павлов - городской голова Кривого Рога с 2020 года. В первом туре местных выборов победил тогдашний мэр Юрий Вилкул, но он снялся со второго тура и поддержал кандидата от ОПЗЖ Константина Павлова, который занял третье место в первом туре.
6 декабря прошел второй тур выборов мэра города, в котором боролись Дмитрий Шевчик от "Слуги народа" и Константин Павлов. Победил последний.
15 августа 2021 года Павлова нашли мертвым в доме в селе Вольное под Кривым Рогом, рядом было оружие. По даному факту полиция начала уголовное производство.
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Galina_W_@galadriel999 1 ч
Місце загиблого мера Кривого Рогу моментально зайняв місцевий Слуга народу. Склавши два і два, кандидат наук Ківа занервував і вирішив підстрахуватися.
пойняв, науківець?..
свічка@svecha62 46 мин
«Упёр приклад в стену и выстрелил впритык», - эксперт-криминалист Днепропетровского областного управления полиции озвучил предварительную версию случившегося с мэром Кривого Рога Константином Павловым.
Снаряд пролетел насквозь, отрикошетил от стены и улетел на соседний участок.
Хитрый Вилкул что-то знал.
Спи спокойно, дорогой товарищ.
После загадочной гибели мэра города Кривой Рог Константина Павлова (ОПЗЖ) исполнять обязанности градоначальника будет серетарь горсовета Александр Котляр (Слуга народа). - исполнять обязанности мэра господин Котляр будет максимально (!!!) долго. Даже дольше чем Терехов в Харькове.
Отряд нє замєтіл патєрі байца..©
Нічо не змінеться...
Грабунок не зупинеться!!
🤣
- будут работать в обычном режиме, даже еще обычнее..
А тут "на особистий контроль"! **** зкурвлена! Але, скоріш за все, націеличніший зара під кайфом, а постики роблять його "радники", "секретарі" та інщі мендельші...
невмируща!!
🤣
самі знаєте хто Плямиsтьій 07@Vola08444204т35 мин
Входженням талібів до Кабулу відволікають нашу увагу від вбивства мера Кривого Року!
без рыгов все работает "более лучче"