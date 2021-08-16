РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7622 посетителя онлайн
Новости Происшествия
3 513 37
Кривой Рог (1128) мэр (1632) ОГА (2375) смерть (9035) Павлов Константин (28)

Власти Кривого Рога будут работать в обычном режиме, - ОГА

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Власти Кривого Рога будут работать в обычном режиме, - ОГА

Первый замглавы Днепропетровской облгосадминистрации Владимир Орлов прокомментировал смерть мэра Кривого Рога Константина Павлова.

По его словам, в доме погибшего есть видеокамеры, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Украина 24".

Орлов предостерег от высказывания версий до выводов экспертов, которые работают на месте.

"В отношении того, что две версии - рано еще об этом говорить, пока не будет экспертов, пока в полном объеме не начнет работать следственно-оперативная группа, я не могу ничего комментировать по этому поводу. Не будем забегать вперед, город будет работать в обычном режиме", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Буду держать расследование этого дела под личным контролем, - Зеленский о смерти мэра Кривого Рога Павлова

Напомним, Константин Павлов - городской голова Кривого Рога с 2020 года. В первом туре местных выборов победил тогдашний мэр Юрий Вилкул, но он снялся со второго тура и поддержал кандидата от ОПЗЖ Константина Павлова, который занял третье место в первом туре.

6 декабря прошел второй тур выборов мэра города, в котором боролись Дмитрий Шевчик от "Слуги народа" и Константин Павлов. Победил последний.

15 августа 2021 года Павлова нашли мертвым в доме в селе Вольное под Кривым Рогом, рядом было оружие. По даному факту полиция начала уголовное производство.

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+14
Кива, не подведи!
показать весь комментарий
15.08.2021 20:47
+6
Отряд не заметил потери бойца.
показать весь комментарий
15.08.2021 20:57
+5







Galina_W_@galadriel999 1 ч

Місце загиблого мера Кривого Рогу моментально зайняв місцевий Слуга народу. Склавши два і два, кандидат наук Ківа занервував і вирішив підстрахуватися.

Власти Кривого Рога будут работать в обычном режиме, - ОГА - Цензор.НЕТ 4597
показать весь комментарий
15.08.2021 20:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан







Galina_W_@galadriel999 1 ч

Місце загиблого мера Кривого Рогу моментально зайняв місцевий Слуга народу. Склавши два і два, кандидат наук Ківа занервував і вирішив підстрахуватися.

Власти Кривого Рога будут работать в обычном режиме, - ОГА - Цензор.НЕТ 4597
показать весь комментарий
15.08.2021 20:46 Ответить
Кива, не подведи!
показать весь комментарий
15.08.2021 20:47 Ответить
А как дьісал! Как дьісал!!!
показать весь комментарий
15.08.2021 20:48 Ответить
Свято место пусто не бывает. Вообще то мэры перебираются через выборы.
показать весь комментарий
15.08.2021 20:48 Ответить
Да кому нужен этот дебил? Сам загнётся от передоза.
показать весь комментарий
15.08.2021 21:10 Ответить
с нетерпением ждем когда найдут...
показать весь комментарий
15.08.2021 21:21 Ответить
Українська наука зазнає важкої втрати... Влада Кривого Рогу працюватиме в звичайному режимі, - ОДА - Цензор.НЕТ 9966
показать весь комментарий
15.08.2021 22:58 Ответить
Шось нема чого жаліти...
показать весь комментарий
15.08.2021 20:48 Ответить
От Зеленского поставили временно мэром. Одно говно ушло, другое пришло.
показать весь комментарий
15.08.2021 20:51 Ответить
временный мэр, это прямое нарушение конституции!!! мэра замещает секретарь с всеми полномочиями мэра до принятия присяги новоизбранным. все остальное, самоуправство, а значить, нары. но это там где (блюдуть) закон
показать весь комментарий
15.08.2021 21:25 Ответить
Так там секретар від зЕ. До нього й перейшли повноваження.
показать весь комментарий
15.08.2021 21:50 Ответить
я читач что временно назначили и.о.
показать весь комментарий
15.08.2021 21:57 Ответить
Так воно і відбувається за законодавством. У Харкові - так само.
показать весь комментарий
15.08.2021 21:59 Ответить







пойняв, науківець?..

свічка@svecha62 46 мин

«Упёр приклад в стену и выстрелил впритык», - эксперт-криминалист Днепропетровского областного управления полиции озвучил предварительную версию случившегося с мэром Кривого Рога Константином Павловым.
Снаряд пролетел насквозь, отрикошетил от стены и улетел на соседний участок.
показать весь комментарий
15.08.2021 20:51 Ответить
упёр, стена и прытык уже обьявлены в розыск )).
показать весь комментарий
15.08.2021 21:33 Ответить
Влада Кривого Рогу працюватиме в звичайному режимі, - ОДА - Цензор.НЕТ 2437
показать весь комментарий
15.08.2021 23:00 Ответить
В первом туре местных выборов победил тогдашний мэр Юрий Вилкул, но он снялся со второго тура и поддержал кандидата от ОПЗЖ Константина Павлова.

Власти Кривого Рога будут работать в обычном режиме, - ОГА - Цензор.НЕТ 6574 Хитрый Вилкул что-то знал.
показать весь комментарий
15.08.2021 20:51 Ответить
Власти Кривого Рога будут работать в обычном режиме, - ОГА - Цензор.НЕТ 650
показать весь комментарий
15.08.2021 20:54 Ответить
Власти Кривого Рога будут работать в обычном режиме - ОГА

Власти Кривого Рога будут работать в обычном режиме, - ОГА - Цензор.НЕТ 9025 Спи спокойно, дорогой товарищ.
показать весь комментарий
15.08.2021 20:54 Ответить
Значит и отстрел плановый.
показать весь комментарий
15.08.2021 20:56 Ответить
Постановочный.
показать весь комментарий
15.08.2021 21:29 Ответить
только по фото есть "сто" причин назвать его постановочным.
показать весь комментарий
15.08.2021 21:30 Ответить
Печерский холм, August 15,
После загадочной гибели мэра города Кривой Рог Константина Павлова (ОПЗЖ) исполнять обязанности градоначальника будет серетарь горсовета Александр Котляр (Слуга народа). - исполнять обязанности мэра господин Котляр будет максимально (!!!) долго. Даже дольше чем Терехов в Харькове.
показать весь комментарий
15.08.2021 20:56 Ответить
Отряд не заметил потери бойца.
показать весь комментарий
15.08.2021 20:57 Ответить
Разом сказали...😁
показать весь комментарий
15.08.2021 21:00 Ответить
Дерибанити?
Отряд нє замєтіл патєрі байца..©
показать весь комментарий
15.08.2021 20:59 Ответить
будут работать в обычном режиме только теперь с Шампанским
показать весь комментарий
15.08.2021 21:00 Ответить
Лохи та неЛохи!!
Нічо не змінеться...
Грабунок не зупинеться!!
🤣
показать весь комментарий
15.08.2021 21:05 Ответить
в общем властям Кривого рога глубоко похер на покойника с ОПЗЖ как и остальной Украине
- будут работать в обычном режиме, даже еще обычнее..
показать весь комментарий
15.08.2021 21:03 Ответить
Не понял,разве смерть мера может остановить весь Кривой Рог?Тогда зачем ему нужна была куча заместителей и армия советников кормящихся из городского бюджета?Которые когда еще не остыло тело уже начали борьбу за кресло впрыскивая информацию что мы не дадим городу остановиться.
показать весь комментарий
15.08.2021 21:07 Ответить
Скільки загибло на Донбасі за тиждень? Скільки поранено? Хтось чув щось з ОПи за цей час? Ну хоть щось?
А тут "на особистий контроль"! **** зкурвлена! Але, скоріш за все, націеличніший зара під кайфом, а постики роблять його "радники", "секретарі" та інщі мендельші...
показать весь комментарий
15.08.2021 21:08 Ответить
Та хоть всіх там і тут і в всіх містах в могилу-штатний "режим"- мафія
невмируща!!
🤣
показать весь комментарий
15.08.2021 21:11 Ответить




самі знаєте хто Плямиsтьій 07@Vola08444204т35 мин

Входженням талібів до Кабулу відволікають нашу увагу від вбивства мера Кривого Року!
показать весь комментарий
15.08.2021 21:14 Ответить
отряд не заметил потери бойца..
без рыгов все работает "более лучче"
показать весь комментарий
15.08.2021 21:15 Ответить
дебилы предатели выбирают рыгов
показать весь комментарий
15.08.2021 22:01 Ответить
да он там ( и нигде...) и не нужен был...- всё и так кругом работает и будет работать) а говорящих голов ( за сотку гришек в месяц) и так хва и наххххт ни нада)))))))))))))
показать весь комментарий
16.08.2021 06:53 Ответить
 
 