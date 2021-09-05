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Африка (194) переворот (199)

Президент заарештований армійськими спецпризначенцями: військові взяли владу у Гвінеї. ВІДЕО+ФОТО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

У Гвінеї почався державний переворот, очолюваний елітним підрозділом спецпризначенців країни. За непідтвердженими даними, глава держави Альфа Конде заарештований військовими.

У столиці Гвінеї Конакрі приблизно о 8:00 за місцевим часом почалася стрілянина, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на газета.ru. Це сталося після того, як у місто в'їхали колони автомобілів із солдатами. Як повідомляють місцеві ЗМІ, інтенсивні постріли з автоматичної зброї лунають у діловому та адміністративному районах міста.

У Гвінеї назвали стрілянину в Конакрі спробою державного перевороту. У заколоті беруть участь урядові спецпризначенці  (GPS) - елітний підрозділ гвінейської армії, який краще за інших навчено та озброєно.

Солдати GPS зараз заарештували Конде в його палаці. У соцмережах публікуються фотографії та відео, які це підтверджують.

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Президент заарештований армійськими спецпризначенцями: військові взяли владу у Гвінеї 01

Очолює GPS полковник Мамаді Думбуя, малінке з міста Канкан у східній частині країни. Раніше він був легіонером французької армії, а в 2018-му був відкликаний до Гвінеї для керівництва щойно створеним підрозділом спецпризначенців. Ім'я Думбуя останніми місяцями регулярно звучить у гвінейській пресі: воєначальник закликав Міноборони наділити його відомство особливими повноваженнями, що викликало недовіру до військової сили Конакрі. З чуток, влада хотіла заарештувати полковника в травні, але ця інформація згодом не підтвердилася.

Думбуя разом із членами GPS особисто попрямував до президентського палацу, де вступив у бій із солдатами гвардії глави держави. Джерела Jeune Afrique стверджують, що, хоча для 83-річного Конде це вже не перший путч у політичній кар'єрі, ситуація є серйозною через сили суперників. За відомостями Guineenews, військові з міста Коя, який розташований приблизно за 50 км від столиці, заблокували проїзд на єдиний міст, яким можна потрапити до президентського палацу. В окремих районах міста розміщено численні загони солдатів, а в деяких військових гарнізонах розповіли про стрілянину з важких озброєнь і режим підвищеної готовності.

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Солдати закликають місцевих жителів залишатися вдома.

Журналіст-розслідувач Стів Вембу у своєму твітері, пославшись на неназване джерело, підтвердив, що президентський палац у Гвінеї контролюють сили GPS. Африканський репортер Паппа Ісмаайла Джеу також акцентує увагу, що останнім часом у Думбуя були серйозні розбіжності з Міноборони.

Політичний активіст Еммануель Тапсоба повідомив, що йому відомо про щонайменше трьох загиблих урядових військових унаслідок наступу GPS у комуні Калум. Стрілянина триває досі, вулиці порожні.

Пізніше Думбуя підтвердив повідомлення про арешт його прихильниками президента країни Конде, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Він також оголосив про закриття кордонів, розпуск уряду і парламенту, припинення дії конституції. Всіх гвінейських військових Думбуя закликав поки залишатися в казармах.

У листопаді 2020-го Альфа Конде був переобраний на пост президента Гвінеї втретє. Дозволили йому зробити це раніше внесені поправки до конституції. З цієї причини в країні за останній рік було багато мітингів: незадоволені вимагали відставки президента і скасування поправок. Під час виборів, за підсумками яких Конде набрав 59,5% голосів, на його адресу звучали звинувачення у вкиданні бюлетенів та інших порушеннях. Акції протесту жорстко припинялися: проти мітингувальників застосовували газ і зброю, десятки людей загинули.

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Режим Конде називають авторитарним, проте сам президент впевнений, що просунув вперед права людини і загалом відновив країну, яку "прийняв у руїнах". У своїх заявах він не відкидав, що буде балотуватися і через шість років, коли йому буде 88 років. Нові поправки дозволяють претендувати на довічне президентство. Глибока політична та економічна кризи, в які занурилася Гвінейська Республіка, також посилюються пандемією.
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Топ коментарі
+45
от не дразнитесь ! обзавидоваться жеж можно !!!! ))))
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05.09.2021 18:48
+38
Я вже подумала - НУ НАРЕШТІ, зеленського АРЕШТУВАЛИ
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05.09.2021 18:50
+33
парни не захотели очередное Ху-ло на троне.
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05.09.2021 18:49
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Сторінка 2 з 2
Другий тур 2019го - той випадок, коли я не працював навіть спостерігачем. Бо який сенс? Зєля все одно вигравав у Пєці! Бо Пєця у другому турі міг виграти тільки у пуйла. І то не факт, бо пуйло б підмахлював би на свою користь
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05.09.2021 21:25 Відповісти
Не бреши, ванЮЛЯ. Ти сам тут про це писав. Нажаль, я не роблю скрінів. Та якщо попросиш, думаю, форумчани тобі скріни нададуть...
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05.09.2021 21:30 Відповісти
Пане з таким гучним ніком, хотілось би дізнатись, де й моєму дописі пропозиція дати бабло Найнікчемнішому Лідору світу, я взагалі-то Цензору пропонував.
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06.09.2021 16:47 Відповісти
АК 74У у спецназа? Это печально...
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05.09.2021 19:08 Відповісти
Это даже не советские, а китайские.
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05.09.2021 20:19 Відповісти
«Сэм наш гвинейский друг» (с)
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05.09.2021 19:10 Відповісти
Надо пригласить гвинейский спецназ в Украину
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05.09.2021 19:14 Відповісти
хоть для консультаций )))
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05.09.2021 19:31 Відповісти
Жидів вже маєте. Хочете негрів? Президент заарештований армійськими спецпризначенцями: військові взяли владу у Гвінеї - Цензор.НЕТ 421
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05.09.2021 20:00 Відповісти
фейк ибо попуасы не могут быть в спецназе)
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06.09.2021 01:46 Відповісти
Слово 'Гвинея' в заголовке лишнее. Очень мешает радоваться. Украинцы недовольны!
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05.09.2021 19:16 Відповісти
Здається, у липні їду такий у тролейбусі, і тут на смартфон надходить пуш-повідомлення від nv.ua - Термінова новина! Застрелений президент...
(невже?!)
...відкриваю новину - "президент Гаїті"
От же ж трясця, яка журбинка Президент арестован армейским спецназом: военные взяли власть в Гвинее - Цензор.НЕТ 865
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05.09.2021 19:37 Відповісти
Ви знали його особисто?
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05.09.2021 21:17 Відповісти
Ніт. Журбинка, що не у нас... (((9((9(((
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05.09.2021 22:16 Відповісти
Внешнеторговый оборот между Россией и Экваториальной Гвинеей поддерживается на уровне около 1,5 млн. долларов США и состоит исключительно из российского экспорта.

Похоже что еще одна постсовковая колония отпала от рабсеи.
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05.09.2021 19:21 Відповісти
Це просто Гвінея !!!)))
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05.09.2021 19:34 Відповісти
Точно, я лоханулся)))
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05.09.2021 19:46 Відповісти
Не забувайте ще Бісау і Папуа
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05.09.2021 22:53 Відповісти
Не смотрел, а там что, тоже параша в партнерах?
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05.09.2021 23:01 Відповісти
Та дідько їх знає... Але що є на Земній кулі чотири країни Гвінеї -- це запам'ятав ще зі школи Президент заарештований армійськими спецпризначенцями: військові взяли владу у Гвінеї - Цензор.НЕТ 7250
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05.09.2021 23:04 Відповісти
География не мой конек, больше физика и математика. И на основании этих двух точных наук можно сказать одно: если нет бабла от спонсора, то либо ищут другого спонсора, либо идут к нему с вопросом "где бабло, тупин?".
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05.09.2021 23:12 Відповісти
Хотя... Гвинея имеет дипломатические отношения с Российской Федерацией (установлены с СССР 4 октября 1958 года). В 2018 году между странами заключено соглашение о военном сотрудничестве.
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05.09.2021 19:52 Відповісти
В Экваториальной Гвинее местный президент правит уже 43 года. Он внушил местным жителям, что он верховный дух Вуду, и его невозможно свернуть или убить. Ему иногда приносят человеческие жертвы, и он их ритуально съедает
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05.09.2021 19:52 Відповісти
Зеленскому приготовиться. и это ему еще повезет, если так. скоро может выстроиться огромная очередь, чтобы за кадык его подержать. уже есть прецеденты: В СБУ поступил звонок о планируемом убийстве Зеленского
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05.09.2021 19:31 Відповісти
Та це ж уже було! (с)
У свій час Халєра Ворошковський у такий спосіб регулярно кошмарив одного Шапкокрада. Щоправда, у Шапкокрада терпець урвався - Халєра Ворошковський достроково пішов на дємбєль.
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05.09.2021 20:15 Відповісти
Зеленський! Цензор читаєш, Зеленський? Ця новина, Зеленський, тут не просто так, "папріколу"! Натяк зрозумів, Зеленський? Президент арестован армейским спецназом: военные взяли власть в Гвинее - Цензор.НЕТ 7777
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05.09.2021 19:32 Відповісти
Зеленский читать-то умеет, с анализом прочитанного очень туго. Отсюда и бред что в написанном, что в сказанном.
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05.09.2021 20:09 Відповісти
Певно, і з розумінням прочитаного у Бубочки не завжди складається.
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05.09.2021 20:17 Відповісти
сколько ещё наши военные будут терпеть этого уклониста?
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05.09.2021 19:33 Відповісти
Голосувати наріту руки не повикручувало? А тепер "ваенньіе" винуваті?
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05.09.2021 19:38 Відповісти
Так многие ж военные за него голосовали. И возможно на второй срок будут голосовать.
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05.09.2021 20:12 Відповісти
Навіть, якщо і так (насправді - ні), то скільки їх, відносно кількості наріта?
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05.09.2021 20:25 Відповісти
ну ничего нового, госпереворот у нигеров как национальный вид спорта Президент арестован армейским спецназом: военные взяли власть в Гвинее - Цензор.НЕТ 9584
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05.09.2021 19:46 Відповісти
Не у «ніґєров», а у «афрогвінєйцев». Будьмо політкоректними. Президент заарештований армійськими спецпризначенцями: військові взяли владу у Гвінеї - Цензор.НЕТ 2913
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05.09.2021 22:58 Відповісти
Неважно,как у Гвинеи-Конакри отношения с московией и никакой вагнер туда не придет.Гвинея-Конакри - украинонаправленное государство.Бокситы нас связывают крепче,чем советско-российское образование многих из элиты страны.В Украине(УССР) училось очень много гвинейцев.Нам бы не прое....ть ситуацию---Конакри давно уже должна была стать нашим плацдармом для торгово-экономических отношений с Африкой.Тот же центр Антонова организовывать там--для обслуживания самолетов и многое другое...
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05.09.2021 19:46 Відповісти
83 года!
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05.09.2021 20:13 Відповісти
Коли Вовіка заарештують- я набухаюсь.
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05.09.2021 20:28 Відповісти
Приєднуюсь ! Президент заарештований армійськими спецпризначенцями: військові взяли владу у Гвінеї - Цензор.НЕТ 5555
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06.09.2021 17:50 Відповісти
Як відповідь на попередні коменти з очікуванням / жалкуванням / захопленням і т.д. та перенесенням на українські реалії, припущу, що наші гидують. Президент заарештований армійськими спецпризначенцями: військові взяли владу у Гвінеї - Цензор.НЕТ 217

Бо поважають себе і своє звання військового, форму, шеврони. Дорожать любов*ю народу і не хочуть бруднити руки об те.

Це, звичайно, не заперечує снайпера Зірке Око ... Президент заарештований армійськими спецпризначенцями: військові взяли владу у Гвінеї - Цензор.НЕТ 217 Але то може бути і потім.

Сам факт усунення тлі не допоможе, бо =мудрий нарІТ= обере таке саме, або ще гірше: на жаль, такого "добра" вистачає, підсунуть кандидатів на всі смаки.

Або тоді наша військова хунта має бути 500% патріотичною та демократичною. Президент заарештований армійськими спецпризначенцями: військові взяли владу у Гвінеї - Цензор.НЕТ 217
Інакше прийдеться скидать. Президент заарештований армійськими спецпризначенцями: військові взяли владу у Гвінеї - Цензор.НЕТ 217
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05.09.2021 20:42 Відповісти
Пані Vedana, все не наважуся спитати: що означають знаки «дорівнює» у Ваших повідомленнях?
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05.09.2021 22:56 Відповісти
Ой ! Президент заарештований армійськими спецпризначенцями: військові взяли владу у Гвінеї - Цензор.НЕТ 7794
Іноді заміняють лапки (бо так швидше, без шифта), іноді так вставляю слова / вислови російською в українській транскрипції.
А буває, шо і лапки, і = в одному реченні чи повідомленні, як попереднє. Президент заарештований армійськими спецпризначенцями: військові взяли владу у Гвінеї - Цензор.НЕТ 7794
Найчастіше, це - меми чи посилання на ******* / форумні реалії.
Наприклад, =сдєлалі вмєстє=, =животворящий=.
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05.09.2021 23:04 Відповісти
Нема сенсу хитати Зєлю, поки ми не визначились з альтернативою
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05.09.2021 21:14 Відповісти
На фото всі на стилі: і арештований президент, і солдати.
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05.09.2021 21:19 Відповісти
хорошо как интурист говорит.
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05.09.2021 21:32 Відповісти
Зеленський напружився.
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05.09.2021 21:56 Відповісти
... та і народ зацікавився ... прецедентом ...
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06.09.2021 17:48 Відповісти
Нашему ЗЕдебилу-паяцу тоже пора на выход с вещами.
При чем уже давно!!!
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05.09.2021 22:28 Відповісти
Сериал "Обезьяны и гранаты/автоматы" продолжается. Одна старая обезьяна будет убита более молодой и сильной обезьяной, вследствии недостатка питания.
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05.09.2021 22:56 Відповісти
Так це ж Тайсон 😁
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06.09.2021 00:04 Відповісти
Так а что он развалился, как за просмотром футбольного матча? Президент заарештований армійськими спецпризначенцями: військові взяли владу у Гвінеї - Цензор.НЕТ 175 Может он недопёр что происходит? Думает, о мои ребята пришли сфоткаться хотят. Сейчас приму позу "наместника Бога на земле" чтоб все видели насколько я крут и они уйдут Президент заарештований армійськими спецпризначенцями: військові взяли владу у Гвінеї - Цензор.НЕТ 1362
Президент заарештований армійськими спецпризначенцями: військові взяли владу у Гвінеї - Цензор.НЕТ 7019
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06.09.2021 00:12 Відповісти
полюбэ шахтеры бендеры теперь краще с хунтой со гвинейского львова
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06.09.2021 01:30 Відповісти
Мамади Думбуя Officier breveté de l'Ecole de guerre, le colonel Mamady Doumbouya possède selon certains experts une quinzaine d'années d'expérience militaire, acquise notamment lors de missions opérationnelles (Afghanistan, Côte d'Ivoire, Djibouti, République Centrafricaine) et de protection rapprochée (Israël, Chypre, Royaume-Uni, ******).
"Le commandant Mamady Doumbouya a brillamment accompli la formation de spécialiste en protection opérationnelle à l'Académie de Sécurité internationale (Israël), le cours de formation des commandants d'unité à l'École d'application de l'infanterie (E.A.I. - Sénégal), la formation d'officier d'État-major (EEML Libreville) et l'École de guerre de Paris.А негр то непростий.
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06.09.2021 01:58 Відповісти
Режим Конде ЗЕ называют авторитарным, однако сам президент уверен, что продвинул вперед права человека и в целом восстановил страну, которую "принял в руинах". В своих заявлениях он не исключал, что будет баллотироваться и через шесть лет. Новые поправки позволяют претендовать на пожизненное президентство.

Это очень напоминает нашего ЗЕленого папуаса.
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06.09.2021 02:12 Відповісти
Посилання на газета.сру? За один день як мінімум два посилання на кацапські сайти в новинах. Цензор взяв на роботу якогось сепаратюгу, це вже очевидно.
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06.09.2021 05:00 Відповісти
Тримати своїх кориспондентів по світу накладно. Лехше передрукувати зі знайомої мови.
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06.09.2021 12:47 Відповісти
как-то шёл по центру Киева, и вдруг "бабах" в стороне Рады - встречный мужик посмотрел на меня и сказал : "неужели наконец?"
оказалось - артиллерийский салют в честь приезжего президента
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06.09.2021 07:34 Відповісти
якщо по такому сценарію буде у нас, то нікого арештовувати не будуть, Просто з нОсаря всадять під копчик і готово. І купити квиток в Ростов. А затримувати всіх бенефіціарів цього цирку, щоб знайти клаД капітана ФЛІНТА.
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06.09.2021 08:46 Відповісти
В складі української урядової делегації був в Гвінеї ї і була зустріч з їхнім президентом---склав враження позитивного правителя. Але що вразило ---в Канакрі цілий район елітної забудови котеджів де проживають,відпочивають родини наших "бідних" керівників підприємств,які використовують сировину для виплавки алюмінія і живуть вони у великій дружбі з росіянами.
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06.09.2021 09:36 Відповісти
Мій родич теж там був у відрядженні, правда рокі десять тому. Московити вже тоді там міцно тримали позиції.
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06.09.2021 12:44 Відповісти
".....В далёком Бискайском заливе
Мулатке себя не сберечь!........."
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06.09.2021 10:07 Відповісти
Нам так не пощастить, тому що більшість військових саме за Янелоха і голосували. Тому можна не сподіватись, що військові будуть скидати цю зелену владу та її напольйончика. Чим їм Порох був поганий, що вони клована обрали, досі не розумію. Вдягнув їх, нагодував смачно, озброїв та всеодно не вгодив. Українці, як виявилось, дуже невдячна нація.
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06.09.2021 10:57 Відповісти
Ви прямо, як росіяни дивуєтеся чому вас всі не ******* і народ вам не такий.
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06.09.2021 12:46 Відповісти
Старий Пінь! Шо ти мелеш?
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06.09.2021 16:05 Відповісти
не можно шмарклю чипати, х..Ло тільки цього і чекає.
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06.09.2021 12:49 Відповісти
Шо то по ходу невидно расстройства на лице президента.Он или уже ждал исхода или сам в доле. Президент заарештований армійськими спецпризначенцями: військові взяли владу у Гвінеї - Цензор.НЕТ 5921
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06.09.2021 14:37 Відповісти
Стоит Думбуя
В лучах заката
А вместо *уя
Торчит граната !
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06.09.2021 17:41 Відповісти
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