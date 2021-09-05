Президент заарештований армійськими спецпризначенцями: військові взяли владу у Гвінеї. ВІДЕО+ФОТО

У Гвінеї почався державний переворот, очолюваний елітним підрозділом спецпризначенців країни. За непідтвердженими даними, глава держави Альфа Конде заарештований військовими.

У столиці Гвінеї Конакрі приблизно о 8:00 за місцевим часом почалася стрілянина, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на газета.ru. Це сталося після того, як у місто в'їхали колони автомобілів із солдатами. Як повідомляють місцеві ЗМІ, інтенсивні постріли з автоматичної зброї лунають у діловому та адміністративному районах міста.

У Гвінеї назвали стрілянину в Конакрі спробою державного перевороту. У заколоті беруть участь урядові спецпризначенці (GPS) - елітний підрозділ гвінейської армії, який краще за інших навчено та озброєно.

Солдати GPS зараз заарештували Конде в його палаці. У соцмережах публікуються фотографії та відео, які це підтверджують.

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🇬🇳🚨| Le journal @jeune_afrique affirme qu’il s’agir d’une tentative de coup d’État menée par le Groupement des forces spéciales (GPS).



À sa tête, le lieutenant-colonel Mamady Doumbouya, qui serait un ancien légionnaire de l’armée française. https://t.co/DhwHccPLvd — Casus Belli 📡 (@CasusBellii) September 5, 2021

Очолює GPS полковник Мамаді Думбуя, малінке з міста Канкан у східній частині країни. Раніше він був легіонером французької армії, а в 2018-му був відкликаний до Гвінеї для керівництва щойно створеним підрозділом спецпризначенців. Ім'я Думбуя останніми місяцями регулярно звучить у гвінейській пресі: воєначальник закликав Міноборони наділити його відомство особливими повноваженнями, що викликало недовіру до військової сили Конакрі. З чуток, влада хотіла заарештувати полковника в травні, але ця інформація згодом не підтвердилася.

Думбуя разом із членами GPS особисто попрямував до президентського палацу, де вступив у бій із солдатами гвардії глави держави. Джерела Jeune Afrique стверджують, що, хоча для 83-річного Конде це вже не перший путч у політичній кар'єрі, ситуація є серйозною через сили суперників. За відомостями Guineenews, військові з міста Коя, який розташований приблизно за 50 км від столиці, заблокували проїзд на єдиний міст, яким можна потрапити до президентського палацу. В окремих районах міста розміщено численні загони солдатів, а в деяких військових гарнізонах розповіли про стрілянину з важких озброєнь і режим підвищеної готовності.

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Солдати закликають місцевих жителів залишатися вдома.

Журналіст-розслідувач Стів Вембу у своєму твітері, пославшись на неназване джерело, підтвердив, що президентський палац у Гвінеї контролюють сили GPS. Африканський репортер Паппа Ісмаайла Джеу також акцентує увагу, що останнім часом у Думбуя були серйозні розбіжності з Міноборони.

Політичний активіст Еммануель Тапсоба повідомив, що йому відомо про щонайменше трьох загиблих урядових військових унаслідок наступу GPS у комуні Калум. Стрілянина триває досі, вулиці порожні.

Пізніше Думбуя підтвердив повідомлення про арешт його прихильниками президента країни Конде, повідомляє Інтерфакс-Україна.

🇬🇳🚨| Premier communiqué officiel du

lieutenant-colonel Mamady Doumbouya.



Il affirme être en présence du président Condé, et déclare la fermeture des frontières terrestres et aériennes de la Guinée. pic.twitter.com/N9cU3q2FS2 — Casus Belli 📡 (@CasusBellii) September 5, 2021

Він також оголосив про закриття кордонів, розпуск уряду і парламенту, припинення дії конституції. Всіх гвінейських військових Думбуя закликав поки залишатися в казармах.

У листопаді 2020-го Альфа Конде був переобраний на пост президента Гвінеї втретє. Дозволили йому зробити це раніше внесені поправки до конституції. З цієї причини в країні за останній рік було багато мітингів: незадоволені вимагали відставки президента і скасування поправок. Під час виборів, за підсумками яких Конде набрав 59,5% голосів, на його адресу звучали звинувачення у вкиданні бюлетенів та інших порушеннях. Акції протесту жорстко припинялися: проти мітингувальників застосовували газ і зброю, десятки людей загинули.

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Режим Конде називають авторитарним, проте сам президент впевнений, що просунув вперед права людини і загалом відновив країну, яку "прийняв у руїнах". У своїх заявах він не відкидав, що буде балотуватися і через шість років, коли йому буде 88 років. Нові поправки дозволяють претендувати на довічне президентство. Глибока політична та економічна кризи, в які занурилася Гвінейська Республіка, також посилюються пандемією.