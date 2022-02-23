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"Люди купують не гречку, а боєприпаси. Це добре", - Фацевич. ВIДЕО

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Рівень продажу зброї в Україні дещо зріс, в основному зброя реалізується у східних регіонах України.

Про це під час брифінгу повідомив заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Для порівняння - в минулому році за лютий було продано менше 10 тисяч одиниць. За лютий цього року ця цифра є 10 300. Тобто, не є значне підвищення кількості продажу зброї. В основному зброя реалізується у східних регіонах держави", - сказав він.

Також Фацевич заявив, що населення справді скуповує боєприпаси.

"Магазини нам кажуть про те, що люди дійсно скуповують. Це хороший меседж. Тому що наші люди купують не гречку, а боєприпаси. Це добре", - зазначив він.

Також читайте: Любителів "руського міра" затримуватимемо і притягуватимемо до відповідальності, - Нацполіція

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+34

Первая Мировая. Русские военнопленные в очереди за едой. Польша

НЕ БРАТЬ ПЛЕННЫХ!
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23.02.2022 11:03
+22
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23.02.2022 11:02
+22
Разобрали все патроны на кабана. К тому же чтобы официально купить оружие нужно взять отпуск и побегать за справками по кабинетам и подождать пару месяцев. С таким успехом проще будет трофей у кацапов забрать
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23.02.2022 11:06
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23.02.2022 16:19 Відповісти
Оперативне командування "Північ" / Operational Command "North"



ДО УВАГИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ТА ЦИВІЛЬНИХ МЕШКАНЦІВ!!!!

Особливо це стосується військових, які на сході та їх рідних. Волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm попереджають:

В зоні бойових дій зараз активно діють російські комплекси РЕБ/РЕР та фахівці інформаційно-психологічних операцій, які не тільки проводять SMS-залистування для впливу на українських військових, але і використовують спеціалізовані засоби та програми з надсиланням повідомлень з підміною номера телефону.

Наприклад, якщо вам надсилається SMS-повідомлення, в якому програмно підставили номер телефону на який ви дзвонили чи писали (командира підрозділу, бойового побратима, члена вашої родини, мами, дружини, і т.д.), то ваш смартфон чи звичайний стільниковий телефон буде показувати, нібито повідомлення надійшло від знайомої вам людини. Зміст повідомлення може бути маніпулятивний або такий, щоб спровокувати вас на певні дії.
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23.02.2022 16:50 Відповісти
При спробі передзвонити на вказаний номер (тобто людині, номер якої показує ваша телефонна книга на це SMS), можуть лунати гудки "зайнято" або "поза зоною досяжності", це щоб ви не одразу могли перевірити інформацію від відправника і почали ще більше нервувати.

Будьте обережні, враховуйте, що російські окупанти діють дуже підступно та прагнуть вас дезорієнтувати.

(приклад SMS: Мы на Счастье. Уже взяли вторую линию. Укропы бегут), а також SMS з номерів українських операторів (при спробі позвонити ідуть короткі гудки так, ніби зайнято, при спробі написати відповідь, показує що SMS доставлено та прочитано).

#увага #СМС #ЗСУ #Україна #розвідка #ООС
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23.02.2022 16:51 Відповісти
шо ж добре. цены на патроны, блдь, задрали до небес
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23.02.2022 18:35 Відповісти
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