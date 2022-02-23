"Люди купують не гречку, а боєприпаси. Це добре", - Фацевич. ВIДЕО
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Рівень продажу зброї в Україні дещо зріс, в основному зброя реалізується у східних регіонах України.
Про це під час брифінгу повідомив заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич, інформує Цензор.НЕТ.
"Для порівняння - в минулому році за лютий було продано менше 10 тисяч одиниць. За лютий цього року ця цифра є 10 300. Тобто, не є значне підвищення кількості продажу зброї. В основному зброя реалізується у східних регіонах держави", - сказав він.
Також Фацевич заявив, що населення справді скуповує боєприпаси.
"Магазини нам кажуть про те, що люди дійсно скуповують. Це хороший меседж. Тому що наші люди купують не гречку, а боєприпаси. Це добре", - зазначив він.
Топ коментарі
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ДО УВАГИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ТА ЦИВІЛЬНИХ МЕШКАНЦІВ!!!!
Особливо це стосується військових, які на сході та їх рідних. Волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm попереджають:
В зоні бойових дій зараз активно діють російські комплекси РЕБ/РЕР та фахівці інформаційно-психологічних операцій, які не тільки проводять SMS-залистування для впливу на українських військових, але і використовують спеціалізовані засоби та програми з надсиланням повідомлень з підміною номера телефону.
Наприклад, якщо вам надсилається SMS-повідомлення, в якому програмно підставили номер телефону на який ви дзвонили чи писали (командира підрозділу, бойового побратима, члена вашої родини, мами, дружини, і т.д.), то ваш смартфон чи звичайний стільниковий телефон буде показувати, нібито повідомлення надійшло від знайомої вам людини. Зміст повідомлення може бути маніпулятивний або такий, щоб спровокувати вас на певні дії.
Будьте обережні, враховуйте, що російські окупанти діють дуже підступно та прагнуть вас дезорієнтувати.
(приклад SMS: Мы на Счастье. Уже взяли вторую линию. Укропы бегут), а також SMS з номерів українських операторів (при спробі позвонити ідуть короткі гудки так, ніби зайнято, при спробі написати відповідь, показує що SMS доставлено та прочитано).
#увага #СМС #ЗСУ #Україна #розвідка #ООС