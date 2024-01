В бік посольства США в Іраку випустили ракети. ВIДЕО

В столиці Іракського Курдистану Ербілі пролунали вибухи.

Про це повідомляє BNO News, передає Цензор.НЕТ.

jpost.com повідомляє, що в бік консульства США в Ербілі на північному заході Іраку було випущено кілька ракет.

Губернатор Ербіля Омед Хошнау заявив, що в цьому районі впало кілька ракет, заявивши, що неясно, чи була ціль консульство США чи аеропорт міста.

Several rockets landed near the U.S. Consulate General in #Erbil, #Iraq



According to the national Iraqi news agency, so far there have been at least three explosions in the city and alarm sirens are sounding. pic.twitter.com/QjQvqUnOFi