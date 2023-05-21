Світ чує нашу позицію, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців ввечері 21 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Зеленського.

"Завершуємо цей дуже непростий, але дуже важливий тиждень. У п’ятницю – Ліга арабських держав. Субота й неділя – G7 плюс Україна, і ще розширений формат – "Сім" плюс партнери, зокрема глобальний Південь, плюс Україна. Інтенсивно.

Сьогодні, в неділю, тут, у Хіросімі, Україна була дійсно почесним учасником роботи "Великої сімки". Українська тематика – центральна, шана до всіх українців – особлива. Дякую "Сімці"!

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Зустріч із Президентом Байденом – і, як завжди, стаємо сильніші після таких переговорів. Зустріч із лідером Індонезії – змістовно. Зустріч із Президентом Республіки Корея – є потенціал для міцних відносин. Зустріч із Прем’єр-міністром Канади Трюдо – дякую, Джастіне. Поспілкувався з лідерами Вʼєтнаму та Австралії. Окремо й детально говорили з Премʼєр-міністром Японії – будемо посилювати співпрацю. Була і дуже важлива церемонія та звернення – в Музеї миру в Хіросімі…

Світ чує нашу позицію. Захист і гарантії безпеки, повернення всіх наших територій та всіх наших людей, справедливість і реалізація нашої формули миру… По кожному суттєвому для України пункту маємо розуміння зі світовою більшістю. І разом будемо збільшувати український потенціал", - зазначив Зеленський.

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