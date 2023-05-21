Світ чує нашу позицію, - Зеленський. ВIДЕО
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Президент України Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців ввечері 21 травня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Зеленського.
"Завершуємо цей дуже непростий, але дуже важливий тиждень. У п’ятницю – Ліга арабських держав. Субота й неділя – G7 плюс Україна, і ще розширений формат – "Сім" плюс партнери, зокрема глобальний Південь, плюс Україна. Інтенсивно.
Сьогодні, в неділю, тут, у Хіросімі, Україна була дійсно почесним учасником роботи "Великої сімки". Українська тематика – центральна, шана до всіх українців – особлива. Дякую "Сімці"!
Зустріч із Президентом Байденом – і, як завжди, стаємо сильніші після таких переговорів. Зустріч із лідером Індонезії – змістовно. Зустріч із Президентом Республіки Корея – є потенціал для міцних відносин. Зустріч із Прем’єр-міністром Канади Трюдо – дякую, Джастіне. Поспілкувався з лідерами Вʼєтнаму та Австралії. Окремо й детально говорили з Премʼєр-міністром Японії – будемо посилювати співпрацю. Була і дуже важлива церемонія та звернення – в Музеї миру в Хіросімі…
Світ чує нашу позицію. Захист і гарантії безпеки, повернення всіх наших територій та всіх наших людей, справедливість і реалізація нашої формули миру… По кожному суттєвому для України пункту маємо розуміння зі світовою більшістю. І разом будемо збільшувати український потенціал", - зазначив Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Готуються ще вильоти, якщо виліт бойовий в зоні пуска ракет вони будуть о 2-3 ночі.
Тому сьогодні слідкуйте особливо уважно за сигналом тривоги.‼️‼️‼️
дружба дружбою, але не потрібно забувати, що ти на посаді, на службі, ми оце точно не обирали!
бо нести таку ахінею іноземним журналістам , це злочин 😠
События развиваются очень быстро...
Так, например, оказалось, что пузырек полетел в Японию не по своему желанию, а по желанию дедушки Байдена. Президент Франции даже прислал свой самолет в Эр-Рияду за телом бубочки.
Нужен он был Байдену только для того, чтобы смотря ему в глаза он ответил на главный вопрос: сколько он еще будет тянуть кота за хвост с началом контрнаступления.
Еще, говорят, дедушку заинтересовал вопрос о том, стало ли коррупционеров, с арестом Князева, меньше, или наоборот - больше.
Подробностей этой воспитательной беседы мы пока не знаем, но скоро должны увидеть какие-нибудь ее результаты.
Короче, "триумфальное" путешествие по Европе закончилось для бубочки холодным душем в Японии, прямо в "костюме грибника"
як казала одна знайома бабця: "Я бачу, шо він за нас, за простих людей"...
тільки бабло кладе в свою корзину , а простим людям лапшу вішає
га вуха !!
Грошей трішки підсипали і до свідання 😠
А передасть наступнику з НАТОвскьким озброенням.
товстолобий телепню , якщо тобі війна до вподоби !
То йди , наволоч , воювати ‼️
а ситуація така, що поки це так звана Росіска-********* не розвалится, то воно від нас не відстане.
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Я знаю чому ви такий злий на Зе і його політику, він помилився коли хотів помиритися з РФ дипломатично, РФ не хотіла миритися і ця війна була запрограмована. і достатне фінансування армії, дороги і т.д., так це була помилка, треба було більше фінансування на армію,озброення, але навіть якщо виділяти більше бюджету 1-2млрд долларів це сміх, проти РФ 70млрд.
Реальна допомога фінансова та озброєння тільки від Союзників, без іх допомоги в нас би закінчілися ********** за 1рік, враховуючи що починаючи з 2014р, РФ підірвала усі крупні сховища *********** , і війна б завершилася окупацією.
В 21ст.це ганебне явище,вони перенесли на терени України,щоб управляти країною.
позицііі 😠
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=Президент подякував Японії за пакет фінансової допомоги обсягом 7,6 мільярда доларів, який було виділено раніше.
=Протягом 2023 року Японія планує надати Україні фінансування на суму 3,5 млрд дол
=Японія передасть ЗСУ 100 вантажівок
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Інше питання, чому його дії спрямовані на шкоду країні.
Світ в курсі про "вагнергейт","оман",розмінування південного узбережжя,згортання військової програми,в т.ч.ракетної,на користь "великого будівництва",куратора з оп якого і самі слуги прогнали,наслідком чого стало неготовність армії до відбиття вторгнення росіян,відсутність власних резервів озброєння,техніки,матеріалів.Також,численні порушення закону,в т.ч. передача ермаку державних повноважень,що обернулись країні непоправними наслідками.
Все це є предмет розгляду не світу,а власного суспільства і він буде.
Якщо є зрадники,то вони діють без методичок,класичний приклад-арешт укр.розвідника Р.Червінського і нічого таких вибілювати.
Скажу лише,що догадуюсь з чиєї ви контори і яким шляхом(оперативним) дійшли до вас методички(якщо такі є) , боку тих,хто не сприймає ваш режим-режим ермака.