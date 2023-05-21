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Зеленський (17522) звернення (359)

Світ чує нашу позицію, - Зеленський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Президент України Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців ввечері 21 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Зеленського.

"Завершуємо цей дуже непростий, але дуже важливий тиждень. У п’ятницю – Ліга арабських держав. Субота й неділя – G7 плюс Україна, і ще розширений формат – "Сім" плюс партнери, зокрема глобальний Південь, плюс Україна. Інтенсивно.

Сьогодні, в неділю, тут, у Хіросімі, Україна була дійсно почесним учасником роботи "Великої сімки". Українська тематика – центральна, шана до всіх українців – особлива. Дякую "Сімці"!

Читайте на "Цензор.НЕТ": F-16 будуть в Україні, - Зеленський

Зустріч із Президентом Байденом – і, як завжди, стаємо сильніші після таких переговорів. Зустріч із лідером Індонезії – змістовно. Зустріч із Президентом Республіки Корея – є потенціал для міцних відносин. Зустріч із Прем’єр-міністром Канади Трюдо – дякую, Джастіне. Поспілкувався з лідерами Вʼєтнаму та Австралії. Окремо й детально говорили з Премʼєр-міністром Японії – будемо посилювати співпрацю. Була і дуже важлива церемонія та звернення – в Музеї миру в Хіросімі…

Світ чує нашу позицію. Захист і гарантії безпеки, повернення всіх наших територій та всіх наших людей, справедливість і реалізація нашої формули миру… По кожному суттєвому для України пункту маємо розуміння зі світовою більшістю. І разом будемо збільшувати український потенціал", - зазначив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський зустрівся із Байденом у Японії: Обговорили посилення оборонних спроможностей та "формулу миру". ФОТО 

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+16
Эту?

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21.05.2023 21:45
+16
Или эту?

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21.05.2023 21:46
+16
Учитывая, что это все сказано когда американцы уже предоставили ему всю информацию о неизбежном вторжении раши.
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21.05.2023 21:53
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❗️УВАГА..! Є виліт ворожої авіагрупи бомбардувальників Ту-95 з аеродрому базування "Оленья".

Готуються ще вильоти, якщо виліт бойовий в зоні пуска ракет вони будуть о 2-3 ночі.

Тому сьогодні слідкуйте особливо уважно за сигналом тривоги.‼️‼️‼️
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21.05.2023 21:44 Відповісти
щоб на пілотів напала Швидка Настя (срачка)
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21.05.2023 22:22 Відповісти
Эту?

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21.05.2023 21:45 Відповісти
Или эту?

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21.05.2023 21:46 Відповісти
У нього замість голови глобус.
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21.05.2023 21:48 Відповісти
Учитывая, что это все сказано когда американцы уже предоставили ему всю информацию о неизбежном вторжении раши.
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21.05.2023 21:53 Відповісти
І що з того? З того боку дох.я п.дорів і зброї у них теж багато.З дивана клацати по клаві багато розуму не потрібно....
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21.05.2023 22:03 Відповісти
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21.05.2023 22:12 Відповісти
а глобус повний дерьма
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21.05.2023 21:58 Відповісти
А может эту, за 5 дней до большого вторжения?

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21.05.2023 21:49 Відповісти
Или вот эту, озвученную Ермаком?

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21.05.2023 21:51 Відповісти
Може президенту потрібно вже переглянути своє оточення,
дружба дружбою, але не потрібно забувати, що ти на посаді, на службі, ми оце точно не обирали!
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22.05.2023 10:50 Відповісти
Ідіотизм не виліковна хвороба ,
бо нести таку ахінею іноземним журналістам , це злочин 😠
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21.05.2023 21:59 Відповісти
А теперь он старательно делает вид что этого ничего не было и он этого не говорил.
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21.05.2023 22:02 Відповісти
Почему б Зеле не напомнить США и Англии о меморандуме, когда ликвидировали ядерные ракеты в Украине, где они обещали защищать суверинитет Украины.
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22.05.2023 02:31 Відповісти
ЯЗ була применена по Україні?
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22.05.2023 07:42 Відповісти
Нагел Херр
События развиваются очень быстро...

Так, например, оказалось, что пузырек полетел в Японию не по своему желанию, а по желанию дедушки Байдена. Президент Франции даже прислал свой самолет в Эр-Рияду за телом бубочки.

Нужен он был Байдену только для того, чтобы смотря ему в глаза он ответил на главный вопрос: сколько он еще будет тянуть кота за хвост с началом контрнаступления.

Еще, говорят, дедушку заинтересовал вопрос о том, стало ли коррупционеров, с арестом Князева, меньше, или наоборот - больше.

Подробностей этой воспитательной беседы мы пока не знаем, но скоро должны увидеть какие-нибудь ее результаты.

Короче, "триумфальное" путешествие по Европе закончилось для бубочки холодным душем в Японии, прямо в "костюме грибника"
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22.05.2023 08:37 Відповісти
вкраїнчики без вечірнього гундосика заснути не можуть...
як казала одна знайома бабця: "Я бачу, шо він за нас, за простих людей"...
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21.05.2023 21:51 Відповісти
Так , так він за простих людей,
тільки бабло кладе в свою корзину , а простим людям лапшу вішає
га вуха !!
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21.05.2023 22:03 Відповісти
Добре шо не відказують -- шо нам ше лишається -- треба просити -- ось і Ф-16 проклюнулись .
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21.05.2023 21:52 Відповісти
Скажу дуже чемно і просто.. Може досить цього 24/7 ??? Пишіть краще цілодобово книжки !
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21.05.2023 21:53 Відповісти
Не подобається? - не дивись!
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21.05.2023 22:00 Відповісти
А на что смотреть? Сегодня посмотрел как он читает с телесуфлера без интонаций и знаков препинания, видя написанный помощниками текст в первый раз. Даже не удосужился прочитать его до записи. Конферансье хренов.
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21.05.2023 22:06 Відповісти
Так якби він по 20 каналам не крутив, відмиваючи бабло бюджетне на офшори! Доречі, конкретно на його каналах це гівно не крутять. Там інше..його проекти..
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21.05.2023 22:06 Відповісти
таке може подобатись тільки розумово відсталим(((
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21.05.2023 22:04 Відповісти
Їм теж не сподобається. То тільки коматозникам - їм пофіг, або від злості із коми вийдуть..або використовувати у якості тортур..он полоненим цілодобово крутити..
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21.05.2023 22:08 Відповісти
73%
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21.05.2023 22:25 Відповісти
Саме так - активний нейтралітет Саудівської Аравії «величезне» доягнення.
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21.05.2023 22:04 Відповісти
Саудіти відверто сказали , що їх не цікавить ні Украіна , ні параша , крапка!

Грошей трішки підсипали і до свідання 😠
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21.05.2023 22:06 Відповісти
не може бути бо вони теж ввживають хлiб з Украiни Саудівська Аравія надіслала Україні допомогу в рамках програми на 100 мільйонів доларів
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21.05.2023 22:44 Відповісти
Емоційно, піднесено, лаконічно, натхнено, майже алегро, яке місцями переходить в сумбурну, істеричну какофонію... Але головна тема, тема шашликів - не розкрита...
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21.05.2023 22:13 Відповісти
рашисти щодня виготовляють ракети аби бомбити Україну, а вище керівництво України - відоси.
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21.05.2023 22:15 Відповісти
накатался за госсчет по заграницам, и привез, ну, хоть что нибудь, кроме озабоченной болтовни? оккупантов одним твоим гундосым "бла-бла" по земле не размажешь, и головы украинцев от их ракет не прикроешь. Зеленский, твои актерские "таланты" могут быть полезны только где нибудь на корпоративчике у олигархов, и на большее ты НЕ способен, не дорос еще, хоть и сорок два годика уже тебе...
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21.05.2023 22:23 Відповісти
Мало того що отой відос по всіх канал ************, то ще й сюди отой хлам вставили!
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21.05.2023 22:29 Відповісти
Ми - це манія величі, чи неможливость асоціювати свою особистість окремо від завхоза
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21.05.2023 22:38 Відповісти
Успішна поіздка, яка ще сильніше укріпить позиції на всіх фронтах.
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21.05.2023 22:40 Відповісти
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21.05.2023 22:58 Відповісти
Зелнский прийняв армію з совковим озброенням.
А передасть наступнику з НАТОвскьким озброенням.
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21.05.2023 23:03 Відповісти
Зеленский принял страну без большой войны и с растущей экономикой. Но воруя бабло забыл мировую мудрость про "Кто не кормит свою армию ..." и "Хочешь мира ..". Теперь имеем страну с разрушенной экономикой, уничтоженными городами, галопирующей бедностью, сотнями тысяч погибших и миллионами беженцев, большинство из которых уже не вернуться домой.

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21.05.2023 23:21 Відповісти
Так для рядової людини війна це трагедія, а ось у глобальному плані країни України це вилике досягнення, нарешті з"явилась змога здобути перемогу над вічним ворогом Россія, зламати імперію зла і в цьому нам допоможуть союзники, фінансово\дипломатично та озброенням. і Зеленський як президент займаєтся саме цим, щоб більше ціїєї допомоги було, і саме головне не приймає участі у війскових питаннях, а ви як представник "НИТИКОВ" які 24\7 тільки і роблять що одне і теж постите, певно думаючі що це дуже комедно і в цьому є якійсь сенс?
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21.05.2023 23:55 Відповісти
Ты совсем йо@нутый на всю твою больную голову. Расскажи это им, гандон

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22.05.2023 00:04 Відповісти
Як я і казав, війна це трагедія, тим паче що не ми її починали, я тільки сподіваюсь що наступні покоління вже не будуть воювати, бо імперія зла паде.
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22.05.2023 00:11 Відповісти
Иди на @ер, больное. Где вы такие дебилы беретесь только.
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22.05.2023 00:15 Відповісти
Тобі туди

товстолобий телепню , якщо тобі війна до вподоби !
То йди , наволоч , воювати ‼️
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22.05.2023 01:57 Відповісти
Де ви прочитали що мені війна подобаєтся, я такий же заручник ситуації яка склалася, як і ви.
а ситуація така, що поки це так звана Росіска-********* не розвалится, то воно від нас не відстане.
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22.05.2023 03:06 Відповісти
Чим ломать зібрався? Весь оборонпром стоїть, всі ракетні програми зеленский згорнув, всі програми ППО-ПРО згорнув, перевів підприємства оборонпрому на однодений робочий тиждень. Перед війною заборгованість по виплатам зеленским у ЗСУ - 5 млрд. гривень, люди звільнялись з армії. І оте все озброєння шо дає Америка та Европа, до нього зеленский не має жодного віднршення - не йому дають - українцям в ЗСУ.
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22.05.2023 07:53 Відповісти
нет ограмная жопа ленки скумбрии сницца рядом .. почему-то грязная
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22.05.2023 04:27 Відповісти
Ви не втомилися одне і теж 24\7 писати?
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21.05.2023 23:06 Відповісти
Правда глазки колет? Потерпишь.

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21.05.2023 23:22 Відповісти
На фото твій кумир з РФ, братушка?
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21.05.2023 23:41 Відповісти
На@ер - это туда 👉 Счастливого пути и скатертью дорога.
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21.05.2023 23:55 Відповісти
Ви вже там побували тому знаете дорогу, дякую, що попередили, буду обходити 🤔
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22.05.2023 00:02 Відповісти
Иди-иди, придурок. Желаю тебе лично на твоей шкуре твоей семьи испытать твои глобальные планы. Может поумнеешь тогда.
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22.05.2023 00:07 Відповісти
це не мої плани чи фантазії. так істрорично сталося, що Россія Імперія зла, постійно нас вбиває, війною, голодомором, переселенням і т.д.
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22.05.2023 00:17 Відповісти
Настолько туп, что не доходит? Еще раз послать надо, больное?
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22.05.2023 00:23 Відповісти
Може вам психолог доможе.
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22.05.2023 00:29 Відповісти
... а ось у глобальному плані країни України це вилике досягнення ...

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22.05.2023 00:44 Відповісти
Тому і зараз вирішуєтся питаннь щоб наступні покоління не жили під вічною загрозою що Імперія зла прийде і все знищить.
--
Я знаю чому ви такий злий на Зе і його політику, він помилився коли хотів помиритися з РФ дипломатично, РФ не хотіла миритися і ця війна була запрограмована. і достатне фінансування армії, дороги і т.д., так це була помилка, треба було більше фінансування на армію,озброення, але навіть якщо виділяти більше бюджету 1-2млрд долларів це сміх, проти РФ 70млрд.
Реальна допомога фінансова та озброєння тільки від Союзників, без іх допомоги в нас би закінчілися ********** за 1рік, враховуючи що починаючи з 2014р, РФ підірвала усі крупні сховища *********** , і війна б завершилася окупацією.
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22.05.2023 01:12 Відповісти
Так і яким боком зеленский до тої помочи від країн світу, Америки. Про який союз з Україною йдеться - назва?
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22.05.2023 07:57 Відповісти
Санітари вже їдуть саме за вами , містер
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22.05.2023 01:59 Відповісти
Чомусь проіхали, мабудь у вашу сторону їдуть)
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22.05.2023 03:11 Відповісти
І Росія створила таке ,вище,як "слуга народу ".
В 21ст.це ганебне явище,вони перенесли на терени України,щоб управляти країною.
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23.05.2023 07:59 Відповісти
Подоляче, краще іди на фронт і покажи , як потрібно укріпити наші
позицііі 😠
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22.05.2023 02:04 Відповісти
Не вашу позицію світ чує, а нашу, українського народу. Вашу позицію всі зрозуміли ще до 24 лютого 2022 року. Точніше мабуть позу, а не позицію.
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21.05.2023 22:48 Відповісти
І це вам не Хейтити 24\7, що 73% на цензорі тільки і роблять у комментах, а реальна людина займаєтся тим чим і повинна на його посаді -Президент.
,.
---
=Президент подякував Японії за пакет фінансової допомоги обсягом 7,6 мільярда доларів, який було виділено раніше.
=Протягом 2023 року Японія планує надати Україні фінансування на суму 3,5 млрд дол
=Японія передасть ЗСУ 100 вантажівок
---
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21.05.2023 22:54 Відповісти
Напередодні війни воно звинувачувало увесь світ у тому шо увесь світ негнетає своїми розмовами про війну рф проти України і Україна втрачає гроші. Ні українськи діти(своїх то він за декілька тижнів до Італії відправив ) котри були приречені цим злодієм на смерть - його не цікавили. Воно кричало з всіх тв, змі - шо Европа, НАТО,Америка - всі дуже погані. А зараз він шо перевзувся. Ні. Воно грає свою роль.
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22.05.2023 08:05 Відповісти
А причому там зе.Він лише візитна карточка,всім управляє ермак і це вже не є таємницею ні для зарубіжних дипломатів,ані для укр.громадян.
Інше питання, чому його дії спрямовані на шкоду країні.
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23.05.2023 07:55 Відповісти
Це дань укр.народу,його Збройним Силам.
Світ в курсі про "вагнергейт","оман",розмінування південного узбережжя,згортання військової програми,в т.ч.ракетної,на користь "великого будівництва",куратора з оп якого і самі слуги прогнали,наслідком чого стало неготовність армії до відбиття вторгнення росіян,відсутність власних резервів озброєння,техніки,матеріалів.Також,численні порушення закону,в т.ч. передача ермаку державних повноважень,що обернулись країні непоправними наслідками.
Все це є предмет розгляду не світу,а власного суспільства і він буде.
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22.05.2023 08:13 Відповісти
А я не видел,чесно.
Якщо є зрадники,то вони діють без методичок,класичний приклад-арешт укр.розвідника Р.Червінського і нічого таких вибілювати.
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23.05.2023 07:50 Відповісти
Що ж,Цензор-це не чат,де можна доказувати чужу неправоту,тим більше,із зесередовища,де чимало неадекватів,які зразу переходять на особистості.
Скажу лише,що догадуюсь з чиєї ви контори і яким шляхом(оперативним) дійшли до вас методички(якщо такі є) , боку тих,хто не сприймає ваш режим-режим ермака.
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27.05.2023 10:35 Відповісти
каждое ваше слово верно. только наоборот. а методички мне показывали адепты патужного папередика.
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31.05.2023 03:13 Відповісти
Відповідь вище,повторюсь,це не чат,де вам чешеться перейти на особистості.
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31.05.2023 10:44 Відповісти
 
 