Протитуберкульозні заклади недофінансовані на 80%, - Степанов. ВIДЕО

Дефіцит фінансування протитуберкульозних закладів доходить до 80%.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"На сьогодні у нас дефіцит фінансування протитуберкульозних закладів доходить до 80%. Наслідки будуть такі: за два-три роки отримаємо зростання захворюваності на 30%, зростання смертності та скорочення медпрацівників, яке буде налічувати тисячі людей", - сказав він.

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Водночас міністр відзначив успіх реформованої протитуберкульозної служби в Одеській області.

"У 2017 році, перебуваючи на посаді голови Одеської ОДА, ми почали процес реформування протитуберкульозної служби області. Для цього об'єднали кілька закладів, протитуберкульозних лікарень, диспансер, санаторій, районні відділення в єдину службу - Одеський обласний центр значущих хвороб. У ході реалізації цього проєкту, який тривав 2,5 року, крім показника збільшення майже в 1,5 раза кількості людей, які видужали, була економія коштів, яка виникла внаслідок скорочення ліжкового фонду з 1005 ліжок до 525. Звичайно, під час такої реорганізації було скорочено медпрацівників, але їх перевчили, працевлаштували, у них була альтернатива", - сказав міністр, повідомивши про намір впровадити нові механізми фінансування протитуберкульозних закладів.