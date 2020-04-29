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Протитуберкульозні заклади недофінансовані на 80%, - Степанов. ВIДЕО

Дефіцит фінансування протитуберкульозних закладів доходить до 80%.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"На сьогодні у нас дефіцит фінансування протитуберкульозних закладів доходить до 80%. Наслідки будуть такі: за два-три роки отримаємо зростання захворюваності на 30%, зростання смертності та скорочення медпрацівників, яке буде налічувати тисячі людей", - сказав він.

Також читайте: МОЗ спрямує у регіони 241,8 млн грн на дофінансування медустанов, - Степанов

Водночас міністр відзначив успіх реформованої протитуберкульозної служби в Одеській області.

"У 2017 році, перебуваючи на посаді голови Одеської ОДА, ми почали процес реформування протитуберкульозної служби області. Для цього об'єднали кілька закладів, протитуберкульозних лікарень, диспансер, санаторій, районні відділення в єдину службу - Одеський обласний центр значущих хвороб. У ході реалізації цього проєкту, який тривав 2,5 року, крім показника збільшення майже в 1,5 раза кількості людей, які видужали, була економія коштів, яка виникла внаслідок скорочення ліжкового фонду з 1005 ліжок до 525. Звичайно, під час такої реорганізації було скорочено медпрацівників, але їх перевчили, працевлаштували, у них була альтернатива", - сказав міністр, повідомивши про намір впровадити нові механізми фінансування протитуберкульозних закладів.

Автор: 

медицина (2136) МОЗ (5401) фінансування (3153) туберкульоз (49) Степанов Максим (2198) медреформа (129)


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Топ коментарі
+5
лучше б отправили к зеленскому на дачу.
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29.04.2020 10:21 Відповісти
+4
Вот Порох редиска, не хочет финансировать тубдиспансеры, а только пиариться на защитных костюмах для врачей
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29.04.2020 10:19 Відповісти
+4
Супрун хотела вообще закрыть тубдиспансеры, психклиники, инфекционные больницы и отделения. Где это чудо ведьма санитарка? Где 5.5 миллиардов денег выведенных на закупку лекарств?
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29.04.2020 10:19 Відповісти
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а что в шоколаде?
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29.04.2020 10:17 Відповісти
Значит, 500 туберкулезников отправил на улицу?
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29.04.2020 10:18 Відповісти
лучше б отправили к зеленскому на дачу.
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29.04.2020 10:21 Відповісти
сейчас еще и зеков повыпускают.. эээх, заживем!!!
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29.04.2020 10:30 Відповісти
Вот Порох редиска, не хочет финансировать тубдиспансеры, а только пиариться на защитных костюмах для врачей
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29.04.2020 10:19 Відповісти
А де табуни благодійників,що жваво та весело на камеру передають тубдиспансерам халатики та масочки..?
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29.04.2020 10:19 Відповісти
Супрун хотела вообще закрыть тубдиспансеры, психклиники, инфекционные больницы и отделения. Где это чудо ведьма санитарка? Где 5.5 миллиардов денег выведенных на закупку лекарств?
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29.04.2020 10:19 Відповісти
я что-то не замечаю твоих коментов в статьях о бюджете 2020. том самом бюджете, где зеленский с подельниками украли 300 млрд у народа.
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29.04.2020 10:22 Відповісти
Де..? Напевно роздає на пейсбуку цінні поради..як підтирати дупу в умовах дехвіциту туалетного паперу..чи щось подібне у притаманному їй менторському тоні..
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29.04.2020 10:28 Відповісти
Фінансуватись мають не диспансери, а вилікувані хворі. Немає хворих - немає грошей. Звичайна логіка для ефективної системи надання послуг (яку просувала Супрун).
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29.04.2020 11:25 Відповісти
давайте зебилы завивайте, что это Супрун виновата в недофиннансировании едь долларовый миллионер зеленский в три раза увеличил бюджет на содержание своего офиса.
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29.04.2020 10:19 Відповісти
Супрун започаткувала цю реформу. Просто вона не встигла запровадити її 2-й етап. Зараз зелені продовжують її справу.
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29.04.2020 17:19 Відповісти
А в Украине есть туберкулёз?
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29.04.2020 10:20 Відповісти
Ну в этом то хот 1-ое местов Европе! По СПИД, по коррупции, по бедности.
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29.04.2020 10:24 Відповісти
Главное, чтоб не коронавирус ... сарказм
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29.04.2020 10:21 Відповісти
Шо он несёт?
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29.04.2020 10:24 Відповісти
это всемыролюбная реформа от фельдшера смерти - супруншы. Садонемочь уже на выборах за ее продвижение поплатилась своим местом в вр, а сама супрунша как за нее ответила?
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29.04.2020 10:24 Відповісти
А как же медицинская реформа? Она же "потужня"!
И как тогда со словами того же Степанова, что медреформу будем продолжать?
Будем продолжать воровать?
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29.04.2020 10:38 Відповісти
"Противотуберкулезные учреждения недофинансированны на 80%"

https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ за первые два месяца 2020 года в Украине умерло 100 738 человек.

https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ Из них:
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ от туберкулеза - 581;
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ ВИЧ - 576;
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ онкозаболевания - 13 307;
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ сахарного диабета - 356;
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ болезней системы кровообращения - 68 548; https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ от гриппа и пневмонии - 1 326 и т. д., но все средства брошены на борьбу с COVID-19, на который можно будет свалить все провалы в дебильном рулении и неплохо наварить на этом.
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29.04.2020 10:54 Відповісти
Сейчас мы точно можем сказать что больных у нас 9866 чел., все остальные "выздоровели "и "здоровы".Здоровье нации можно сказать даже укрепилось, благодаря короновирусу,а главное такому лекарству, как карантин.
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29.04.2020 10:59 Відповісти
Так их же вроде закрыли. Какие туберкулёзники настырные - жить хотят. Ишь ты!
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29.04.2020 11:29 Відповісти
І хто ж це зробив, Степанов? Ти міністр, тобі й відповідати.
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29.04.2020 17:20 Відповісти
 
 