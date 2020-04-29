Протитуберкульозні заклади недофінансовані на 80%, - Степанов. ВIДЕО
Дефіцит фінансування протитуберкульозних закладів доходить до 80%.
Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"На сьогодні у нас дефіцит фінансування протитуберкульозних закладів доходить до 80%. Наслідки будуть такі: за два-три роки отримаємо зростання захворюваності на 30%, зростання смертності та скорочення медпрацівників, яке буде налічувати тисячі людей", - сказав він.
Водночас міністр відзначив успіх реформованої протитуберкульозної служби в Одеській області.
"У 2017 році, перебуваючи на посаді голови Одеської ОДА, ми почали процес реформування протитуберкульозної служби області. Для цього об'єднали кілька закладів, протитуберкульозних лікарень, диспансер, санаторій, районні відділення в єдину службу - Одеський обласний центр значущих хвороб. У ході реалізації цього проєкту, який тривав 2,5 року, крім показника збільшення майже в 1,5 раза кількості людей, які видужали, була економія коштів, яка виникла внаслідок скорочення ліжкового фонду з 1005 ліжок до 525. Звичайно, під час такої реорганізації було скорочено медпрацівників, але їх перевчили, працевлаштували, у них була альтернатива", - сказав міністр, повідомивши про намір впровадити нові механізми фінансування протитуберкульозних закладів.
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И как тогда со словами того же Степанова, что медреформу будем продолжать?
Будем продолжать воровать?
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ за первые два месяца 2020 года в Украине умерло 100 738 человек.
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