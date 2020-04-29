Противотуберкулезные учреждения недофинансированны на 80%, - Степанов. ВИДЕО
Дефицит финансирования противотуберкулезных учреждений доходит до 80%.
Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"На сегодняшний день у нас дефицит финансирования противотуберкулезных учреждений доходит до 80%. Последствия будут следующие: за два-три года получим рост заболеваемости на 30%, рост смертности и сокращение медработников, которое будет насчитывать тысячи людей",- сказал он.
В то же время министр отметил успех реформированной противотуберкулезной службы в Одесской области.
"В 2017 году, прибывая в должности главы Одесской ОГА, мы начали процесс реформирования противотуберкулезной службы области. Для этого объединили несколько учреждений, противотуберкулезных больниц, диспансер, санаторий, районные отделения в единую службу – Одесский областной центр значимых болезней. В ходе реализации этого проекта, который длился 2,5 года, кроме показателя увеличения почти в 1,5 раза количества выздоровевших людей, была экономия средств, которая возникла вследствие сокращения коечного фонда с 1005 коек до 525. Конечно, во время такой реорганизации были сокращены медработники, но они были переучены, трудоустроены, у них была альтернатива", - сказал министр, при этом сообщив о намерении внедрить новые механизмы финансирования противотуберкулезных учреждений.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
И как тогда со словами того же Степанова, что медреформу будем продолжать?
Будем продолжать воровать?
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ за первые два месяца 2020 года в Украине умерло 100 738 человек.
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ Из них:
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ от туберкулеза - 581;
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ ВИЧ - 576;
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ онкозаболевания - 13 307;
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ сахарного диабета - 356;
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ болезней системы кровообращения - 68 548; https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ от гриппа и пневмонии - 1 326 и т. д., но все средства брошены на борьбу с COVID-19, на который можно будет свалить все провалы в дебильном рулении и неплохо наварить на этом.