Противотуберкулезные учреждения недофинансированны на 80%, - Степанов. ВИДЕО

Дефицит финансирования противотуберкулезных учреждений доходит до 80%.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день у нас дефицит финансирования противотуберкулезных учреждений доходит до 80%. Последствия будут следующие: за два-три года получим рост заболеваемости на 30%, рост смертности и сокращение медработников, которое будет насчитывать тысячи людей",- сказал он.

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В то же время министр отметил успех реформированной противотуберкулезной службы в Одесской области.

"В 2017 году, прибывая в должности главы Одесской ОГА, мы начали процесс реформирования противотуберкулезной службы области. Для этого объединили несколько учреждений, противотуберкулезных больниц, диспансер, санаторий, районные отделения в единую службу – Одесский областной центр значимых болезней. В ходе реализации этого проекта, который длился 2,5 года, кроме показателя увеличения почти в 1,5 раза количества выздоровевших людей, была экономия средств, которая возникла вследствие сокращения коечного фонда с 1005 коек до 525. Конечно, во время такой реорганизации были сокращены медработники, но они были переучены, трудоустроены, у них была альтернатива", - сказал министр, при этом сообщив о намерении внедрить новые механизмы финансирования противотуберкулезных учреждений.