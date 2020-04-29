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Противотуберкулезные учреждения недофинансированны на 80%, - Степанов. ВИДЕО

Дефицит финансирования противотуберкулезных учреждений доходит до 80%.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день у нас дефицит финансирования противотуберкулезных учреждений доходит до 80%. Последствия будут следующие: за два-три года получим рост заболеваемости на 30%, рост смертности и сокращение медработников, которое будет насчитывать тысячи людей",- сказал он.

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В то же время министр отметил успех реформированной противотуберкулезной службы в Одесской области.

"В 2017 году, прибывая в должности главы Одесской ОГА, мы начали процесс реформирования противотуберкулезной службы области. Для этого объединили несколько учреждений, противотуберкулезных больниц, диспансер, санаторий, районные отделения в единую службу – Одесский областной центр значимых болезней. В ходе реализации этого проекта, который длился 2,5 года, кроме показателя увеличения почти в 1,5 раза количества выздоровевших людей, была экономия средств, которая возникла вследствие сокращения коечного фонда с 1005 коек до 525. Конечно, во время такой реорганизации были сокращены медработники, но они были переучены, трудоустроены, у них была альтернатива", - сказал министр, при этом сообщив о намерении внедрить новые механизмы финансирования противотуберкулезных учреждений.

Автор: 

медицина (2527) Минздрав (4903) финансирование (1809) туберкулез (82) Степанов Максим (2062) медреформа (122)


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Топ комментарии
+5
лучше б отправили к зеленскому на дачу.
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29.04.2020 10:21 Ответить
+4
Вот Порох редиска, не хочет финансировать тубдиспансеры, а только пиариться на защитных костюмах для врачей
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29.04.2020 10:19 Ответить
+4
Супрун хотела вообще закрыть тубдиспансеры, психклиники, инфекционные больницы и отделения. Где это чудо ведьма санитарка? Где 5.5 миллиардов денег выведенных на закупку лекарств?
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29.04.2020 10:19 Ответить
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а что в шоколаде?
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29.04.2020 10:17 Ответить
Значит, 500 туберкулезников отправил на улицу?
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29.04.2020 10:18 Ответить
лучше б отправили к зеленскому на дачу.
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29.04.2020 10:21 Ответить
сейчас еще и зеков повыпускают.. эээх, заживем!!!
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29.04.2020 10:30 Ответить
Вот Порох редиска, не хочет финансировать тубдиспансеры, а только пиариться на защитных костюмах для врачей
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29.04.2020 10:19 Ответить
А де табуни благодійників,що жваво та весело на камеру передають тубдиспансерам халатики та масочки..?
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29.04.2020 10:19 Ответить
Супрун хотела вообще закрыть тубдиспансеры, психклиники, инфекционные больницы и отделения. Где это чудо ведьма санитарка? Где 5.5 миллиардов денег выведенных на закупку лекарств?
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29.04.2020 10:19 Ответить
я что-то не замечаю твоих коментов в статьях о бюджете 2020. том самом бюджете, где зеленский с подельниками украли 300 млрд у народа.
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29.04.2020 10:22 Ответить
Де..? Напевно роздає на пейсбуку цінні поради..як підтирати дупу в умовах дехвіциту туалетного паперу..чи щось подібне у притаманному їй менторському тоні..
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29.04.2020 10:28 Ответить
Фінансуватись мають не диспансери, а вилікувані хворі. Немає хворих - немає грошей. Звичайна логіка для ефективної системи надання послуг (яку просувала Супрун).
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29.04.2020 11:25 Ответить
давайте зебилы завивайте, что это Супрун виновата в недофиннансировании едь долларовый миллионер зеленский в три раза увеличил бюджет на содержание своего офиса.
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29.04.2020 10:19 Ответить
Супрун започаткувала цю реформу. Просто вона не встигла запровадити її 2-й етап. Зараз зелені продовжують її справу.
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29.04.2020 17:19 Ответить
А в Украине есть туберкулёз?
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29.04.2020 10:20 Ответить
Ну в этом то хот 1-ое местов Европе! По СПИД, по коррупции, по бедности.
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29.04.2020 10:24 Ответить
Главное, чтоб не коронавирус ... сарказм
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29.04.2020 10:21 Ответить
Шо он несёт?
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29.04.2020 10:24 Ответить
это всемыролюбная реформа от фельдшера смерти - супруншы. Садонемочь уже на выборах за ее продвижение поплатилась своим местом в вр, а сама супрунша как за нее ответила?
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29.04.2020 10:24 Ответить
А как же медицинская реформа? Она же "потужня"!
И как тогда со словами того же Степанова, что медреформу будем продолжать?
Будем продолжать воровать?
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29.04.2020 10:38 Ответить
"Противотуберкулезные учреждения недофинансированны на 80%"

https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ за первые два месяца 2020 года в Украине умерло 100 738 человек.

https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ Из них:
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ от туберкулеза - 581;
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ ВИЧ - 576;
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ онкозаболевания - 13 307;
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ сахарного диабета - 356;
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ болезней системы кровообращения - 68 548; https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ от гриппа и пневмонии - 1 326 и т. д., но все средства брошены на борьбу с COVID-19, на который можно будет свалить все провалы в дебильном рулении и неплохо наварить на этом.
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29.04.2020 10:54 Ответить
Сейчас мы точно можем сказать что больных у нас 9866 чел., все остальные "выздоровели "и "здоровы".Здоровье нации можно сказать даже укрепилось, благодаря короновирусу,а главное такому лекарству, как карантин.
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29.04.2020 10:59 Ответить
Так их же вроде закрыли. Какие туберкулёзники настырные - жить хотят. Ишь ты!
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29.04.2020 11:29 Ответить
І хто ж це зробив, Степанов? Ти міністр, тобі й відповідати.
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29.04.2020 17:20 Ответить
 
 