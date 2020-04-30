Заробітчанам - стоп. Олігархам - усе. Як президент виступив кур'єром для "Епіцентру". ВIДЕО

У новому випуску "Без цензури" дивіться про те, як уряд олігархічної єдності потихеньку повертає кріпосне право під покровом карантину.

Групі українських заробітчан дозволили вилетіли до Лондона після 10-годинного скандалу, а перед тим взагалі не випустили людей на заробітки в інші країни. Йдеться не про якихось нелегалів, а про тих, у кого на руках були підписані контракти. Що ж, попри те, що Конституція гарантує свободу пересування, відтепер вирішувати, можна вам працювати за кордоном чи ні, буде спеціальна урядова агенція. Ось вона, класова нерівність по-українськи.

Отже, чому раптом уряд Дениса Шмигаля вирішив приміряти на себе амплуа работоргівців? Як українські олігархи хочуть торгувати українцями, як трудовою силою, а допомагає їм у цьому таки той самий уряд? А ще - як Офіс президента працює кур'єром для супермаркету "Епіцентр" бізнесмена Олександра Гереги?

Це відбувається в той час, коли нардеп розсилає пропозиції колегам-депутатам купити захисні костюми просто з робочої пошти у Верховній Раді, а захист для медиків досі залишається в звітах чиновників.

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