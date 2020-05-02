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Новини Відео Коронавірус і карантин
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Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів про заходи щодо протидії поширенню коронавірусної інфекції в Україні.

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рішення міськради Черкас про пом'якшення карантину може призвести до катастрофи. Правоохоронні органи дадуть цьому оцінку, - Степанов

карантин (18172) МОЗ (5406) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+11
За порушення карантину, воно передало "привіт" меру Черкас, а ***** за порушення режиму тиші, слабо передати? Яке ж воно гидке.
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02.05.2020 09:29 Відповісти
+4
А сколько онкобольных убил дурантин, тебе. степашка, неинтересно? Ты не степашка, ты хрюша!
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02.05.2020 09:32 Відповісти
+4
Респект всем, кто не променял свою свободу на "заботу" властей от "очень страшного вируса"!
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02.05.2020 09:47 Відповісти
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За порушення карантину, воно передало "привіт" меру Черкас, а ***** за порушення режиму тиші, слабо передати? Яке ж воно гидке.
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02.05.2020 09:29 Відповісти
і сцикливе!
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02.05.2020 11:03 Відповісти
А сколько онкобольных убил дурантин, тебе. степашка, неинтересно? Ты не степашка, ты хрюша!
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02.05.2020 09:32 Відповісти
Респект американцам, которые выходят на протесты!!!!!!
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02.05.2020 09:38 Відповісти
Респект всем, кто не променял свою свободу на "заботу" властей от "очень страшного вируса"!
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02.05.2020 09:47 Відповісти
Стопудово)))) Хороших выходных !!!
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02.05.2020 09:50 Відповісти
Взаимно
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02.05.2020 09:51 Відповісти
Скоро за свистёж про "коронавирус" будут давать в морду.
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02.05.2020 10:00 Відповісти
Чи розповість Степанов про свою нікчемну організацію боротьби з короновірусом, в результаті якої ми маємо більше 2000 хворих медиків?
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02.05.2020 10:00 Відповісти
30 квітня було 2154 інфікованих медика! Скільки ще треба хворих медика для відставки Степанова?
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02.05.2020 10:12 Відповісти
 
 