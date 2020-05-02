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Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів про заходи щодо протидії поширенню коронавірусної інфекції в Україні.
Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.
Топ коментарі
+11 саша паламарчук
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саша паламарчук
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Виктор Виктор #467121
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