8 224 10
Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО
Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Украине.
Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.
Топ комментарии
+11 саша паламарчук
показать весь комментарий02.05.2020 09:29 Ответить Ссылка
+4 Утрехтский Крысолов
показать весь комментарий02.05.2020 09:32 Ответить Ссылка
+4 Alex Vol #156525
показать весь комментарий02.05.2020 09:47 Ответить Ссылка
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
саша паламарчук
показать весь комментарий02.05.2020 09:29 Ответить Мне нравится 11 Ссылка
Виктор Виктор #467121
показать весь комментарий02.05.2020 11:03 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Утрехтский Крысолов
показать весь комментарий02.05.2020 09:32 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Lalo Land
показать весь комментарий02.05.2020 09:38 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Alex Vol #156525
показать весь комментарий02.05.2020 09:47 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Lalo Land
показать весь комментарий02.05.2020 09:50 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Alex Vol #156525
показать весь комментарий02.05.2020 09:51 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
aquarius580 .
показать весь комментарий02.05.2020 10:00 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Ali Hasan
показать весь комментарий02.05.2020 10:00 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Ali Hasan
показать весь комментарий02.05.2020 10:12 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль