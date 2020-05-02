РУС
Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Украине.

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Руководство Минздрава блокирует закупки, украинцы могут остаться без лекарств, - Супрун

карантин (16729) Минздрав (4915) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Топ комментарии
+11
За порушення карантину, воно передало "привіт" меру Черкас, а ***** за порушення режиму тиші, слабо передати? Яке ж воно гидке.
02.05.2020 09:29 Ответить
+4
А сколько онкобольных убил дурантин, тебе. степашка, неинтересно? Ты не степашка, ты хрюша!
02.05.2020 09:32 Ответить
+4
Респект всем, кто не променял свою свободу на "заботу" властей от "очень страшного вируса"!
02.05.2020 09:47 Ответить
і сцикливе!
02.05.2020 11:03 Ответить
Респект американцам, которые выходят на протесты!!!!!!
02.05.2020 09:38 Ответить
Стопудово)))) Хороших выходных !!!
02.05.2020 09:50 Ответить
Взаимно
02.05.2020 09:51 Ответить
Скоро за свистёж про "коронавирус" будут давать в морду.
02.05.2020 10:00 Ответить
Чи розповість Степанов про свою нікчемну організацію боротьби з короновірусом, в результаті якої ми маємо більше 2000 хворих медиків?
02.05.2020 10:00 Ответить
30 квітня було 2154 інфікованих медика! Скільки ще треба хворих медика для відставки Степанова?
02.05.2020 10:12 Ответить
 
 