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Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО
Міністерство охорони здоров'я повідомляє про кількість хворих, а також заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції в Україні.
Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.
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https://censor.net/news/3193112/za_proshedshuyu_nedelyu_vo_vremya_pojarov_v_ukraine_pogib_21_chelovek_na_vodnyh_obektah_16_gschsНу, и почему Аваков не отчитывается? А сколько в ДТП погибло? Вот где вирус.