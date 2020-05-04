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Новини Відео Коронавірус і карантин
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Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я повідомляє про кількість хворих, а також заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції в Україні.

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.

Також читайте: Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 3,5 млн осіб, кількість жертв досягла 247,4 тис. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5406) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Шош такое, а ... Население не верит больше в "вирус". А через месяц за его упоминание будут просто давать в торец.
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04.05.2020 09:38 Відповісти
Надо понимать так что окопавшиеся в Австрии настоящие Хозяева Украины теперь двигают Степанова в президентское кресло.
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04.05.2020 09:39 Відповісти
В Украине за сутки 418 новых случаев COVID-19, всего зараженных - 12 331, умерли 15 человек.
https://censor.net/news/3193112/za_proshedshuyu_nedelyu_vo_vremya_pojarov_v_ukraine_pogib_21_chelovek_na_vodnyh_obektah_16_gschsНу, и почему Аваков не отчитывается? А сколько в ДТП погибло? Вот где вирус.
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04.05.2020 09:54 Відповісти
Какой именно Аваков ? Тот который появлялся в маске несколько недель назад на видео, и которого с тех пор никто не видел ?
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04.05.2020 10:20 Відповісти
авакян-рюкзаков зайнятий, шукає нових добровольців, на яких мона повісити справи...
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04.05.2020 10:21 Відповісти
ПОЧЕМУ В КИЕВЕ ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ ТОЛЬКО 80 ЧЕЛОВЕК? ИМ ЧТО НЕ ДЕЛАЮТ ПОВТОРНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ?
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04.05.2020 10:07 Відповісти
та цікаво ще, чому не показують ціх людей онлайн, ще б і показали як проводять ці тести... а тр одні бла-бла...
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04.05.2020 10:18 Відповісти
 
 