Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО
Министерство здравоохранения сообщило о количестве заболевших, а также мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Украине.
Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.
https://censor.net/news/3193112/za_proshedshuyu_nedelyu_vo_vremya_pojarov_v_ukraine_pogib_21_chelovek_na_vodnyh_obektah_16_gschsНу, и почему Аваков не отчитывается? А сколько в ДТП погибло? Вот где вирус.