Коронавірус виявляють у 12% киян, яким зробили ПЛР-тести, - Кличко. ВIДЕО

З усіх відібраних у киян зразків ПЛР-тестів позитивний результат дають приблизно 12%.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив під час онлайн-пресконференції у вівторок мер Києва Віталій Кличко.

"У Києві продовжують працювати мобільні бригади медиків, які виїжджають до людей на забір зразків для ПЛР-тестів. Сьогодні в столиці таких 28 бригад. За минулу добу здійснили забір матеріалу у понад 260 киян", - сказав він.

За словами Кличка, в цілому мобільні бригади відібрали більше семи тисяч зразків біоматеріалу у киян з підозрою на коронавірус, тобто майже половину від загальної кількості протестованих киян. Досліджують тести в чотирьох лабораторіях Києва.

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"З усіх відібраних зразків позитивний результат дають приблизно 12 відсотків зроблених тестів. Сьогодні тестів у столиці поки вистачає. Але, як говорили раніше, ми очікуємо наступну партію", - сказав Кличко.