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Коронавірус виявляють у 12% киян, яким зробили ПЛР-тести, - Кличко. ВIДЕО

З усіх відібраних у киян зразків ПЛР-тестів позитивний результат дають приблизно 12%.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив під час онлайн-пресконференції у вівторок мер Києва Віталій Кличко.

"У Києві продовжують працювати мобільні бригади медиків, які виїжджають до людей на забір зразків для ПЛР-тестів. Сьогодні в столиці таких 28 бригад. За минулу добу здійснили забір матеріалу у понад 260 киян", - сказав він.

За словами Кличка, в цілому мобільні бригади відібрали більше семи тисяч зразків біоматеріалу у киян з підозрою на коронавірус, тобто майже половину від загальної кількості протестованих киян. Досліджують тести в чотирьох лабораторіях Києва.

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"З усіх відібраних зразків позитивний результат дають приблизно 12 відсотків зроблених тестів. Сьогодні тестів у столиці поки вистачає. Але, як говорили раніше, ми очікуємо наступну партію", - сказав Кличко.

Автор: 

карантин (18172) Кличко Віталій (3536) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Не вирус, а иммунитет.
Киевляне переболели еще зимой и в марте.
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05.05.2020 12:23 Відповісти
+3
невірна Ваша гіпотеза, бо роблять людям з підозрою, контактним,а не просто випадковим.
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05.05.2020 12:30 Відповісти
+3
Это опасность любого ОРВИ. Сезонного гриппа также. Это опасность любого вирусного заболевания. Так почему мы такие меры не применяем при любом вирусном заражении?
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05.05.2020 12:42 Відповісти
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Не вирус, а иммунитет.
Киевляне переболели еще зимой и в марте.
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05.05.2020 12:23 Відповісти
Значить інфікованих в Києві не менше 400.000
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05.05.2020 12:24 Відповісти
Может даже и больше. Только основная их часть об этом даже и не подозревают.
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05.05.2020 12:28 Відповісти
Звісно. У більшості інфікованих взагалі нема ніяких симптомів.І тому вони успішно передають вірус по естафеті. В цьому і скрита небезпека корони.
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05.05.2020 12:31 Відповісти
Это опасность любого ОРВИ. Сезонного гриппа также. Это опасность любого вирусного заболевания. Так почему мы такие меры не применяем при любом вирусном заражении?
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05.05.2020 12:42 Відповісти
Тому що смертність в 10 разів більша ніж від ускладнень грипу, тому що нема ліків проти корони.
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05.05.2020 12:45 Відповісти
А с чего Вы взяли, что в 10 раз больше? Как Вы это подсчитали? А лекарств нет от большинства штаммов вируса гриппа. От эболы к примеру есть только экспериментальное лекарство, которым кстати привили всего 11 тыс человек. Где эбола? Куда девалась?
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05.05.2020 12:52 Відповісти
Якщо ви не лікар, я з вами навіть сперечатись не буду.
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05.05.2020 13:01 Відповісти
Та тебе в школі не вчили, навіть елементарній математиці. Ти хоч розумієшь ріницю між випадковою виборкою и цільовою?
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05.05.2020 13:36 Відповісти
А Вы не стесняйтесь. Я постараюсь напрячь свое скудное умишко и попытаться осилить Ваши аргументы.
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05.05.2020 13:39 Відповісти
Кстати, чтобы Вас подбодрить т.с. даю свои аргументы
https://prm.ua/ru/kogda-v-ukraine-poyavilsya-koronavirus-v-moz-soobshhili-kolichestvo-smertey-ot-pnevmonii-v-2018-2019-i-2020-godah/ "В 2018 году смертей от пневмонии было 2,5 тысячи. В 2019 на 5% больше. Поэтому показатель 661 в зимнее время не говорит нам ни о чем. В то же время, чтобы исключить любые возможные недомолвки, которые существуют в этом вопросе - есть принятое политическое решение. Мы будем забирать секционные материалы на тестирование от всех умерших от пневмонии. И у нас будет четкая статистика или мы пропускаем случаи при диагностике, не пропускаем случаи при диагностике коронавирусной болезни", - заявил Ляшко.

Где в 10 раз? Сам Ляшко озвучил эти цифры. Не я.
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05.05.2020 13:45 Відповісти
Кстати и даже в этом случае Ляшко лукавит, манкируя цифрами за прежние года.
По данным Госстата со ссылкой на Интерфакс:
https://interfax.com.ua/news/pharmacy/645934.html По данным ведомства, в частности, в 2018 году в Украине было зарегистрировано 36 смертей от острых респираторных инфекций верхних дыхательных путей, 13 - от гриппа, 23 - от вирусной пневмонии, 919 - от бактериальных пневмоний, а также 5095 - от пневмоний, возбудитель которых не был уточнен.

Т.е. 5095 пневмоний с непонятным возбудителем в 2018 году было. Откуда Ляшко взял цифру 2,5 тыс. Вопрос. Или это незнание статистики. Или политическая интрига. Но в любом случае где рост смертей в 10 раз?
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05.05.2020 13:49 Відповісти
Видимо 5095 пневмоний "с непонятным возбудителем" и были осложнением коронавируса, так как тогда он просто целенапрвленно не тестировался.
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05.05.2020 15:29 Відповісти
Так это в 2018 году было. Ну да возможно он уже тогда существовал.
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05.05.2020 16:04 Відповісти
и вообще - "В теле человека примерно сто триллионов клеток, но лишь десятая часть из них - человеческие клетки. Остальные девять - это различные симбиотические микроорганизмы, в основном микробы, вирусы, бактерии, простейшие, черви, членистоногие и грибы. Они населяют нашу кожу, живут в носоглотке, на всем протяжении кишечника."
короче, мы все умрём.
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05.05.2020 12:43 Відповісти
Та не же. Проверяют не поголовно, а тех кто обратился с симптомами. Так что 12% цифра не такая и удручающая. Веталику просто тяжело мысль сформулировать
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05.05.2020 12:31 Відповісти
В статье я не увидел, что только у тех кто с симптомами обратился.
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05.05.2020 12:44 Відповісти
Не известно как и в какой среде проходил отбор тестируемых. Кроме того, даже самые хорошие тесты имеют погрешность +/- на уровне 10%. Поэтому после одного тестирования будет именно такая погрешность, а если еще учесть человеческий и инструментальный факторы, то ошибка будет значительно выше.
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05.05.2020 15:38 Відповісти
невірна Ваша гіпотеза, бо роблять людям з підозрою, контактним,а не просто випадковим.
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05.05.2020 12:30 Відповісти
Це не гіпотеза, а аксіома. У всьому світі виявляють 10-12% інфікованих від протестованих за допомогою ПЦР-тестів. Але у вас може бути і якась своя особлива точка зору.
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05.05.2020 12:35 Відповісти
у всьому світі тестують,якщо є підстави -це аксіома.
тобто або людина контактна, або має симптоми якісь,
і це коло -значно вужче, ніж пул здорових людей без контактів з зараженими та хворими.

Ви взагалі зі логікою та статистикою не товаришуєте, тому не ганьбіться зі своєю аксіомою.
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05.05.2020 12:43 Відповісти
Я ж написав, що ви маєте право на свою особливу точку зору.
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05.05.2020 12:47 Відповісти
та я вже бачу, що ви альтернативно обдарований.
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05.05.2020 12:52 Відповісти
чудернацька дівчинка
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05.05.2020 12:56 Відповісти
Не неси дурниць, самозванець Фрейд.. Ти навіть зеленого поняття не маєш в статистиці, а пхаєшся за "цілий світ"... Сам собі заперечуєш - як ти визначив, що смертність від Ковід в 10 разів більша, якщо навіть не знаєш кількості інфікованих?
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05.05.2020 13:26 Відповісти
Правильно. Пример. Человек вернулся из за границы. Ему сразу же делают тест даже если нет никаких симптомов и подозрений и человек ни на что не жалуется и по его мнению чувствует себя нормально. Выявили корону. Делают тест всем кто с ним контактировал. Как считать таких людей в данном случае? Это случайные люди или нет, включая и первого, которому делали тест?
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05.05.2020 12:40 Відповісти
заграница -это уже потенциально рисковая группа. и всем заграничным пцр тесты не делают, а тупо измеряют температуру или экспрес-тест максимум,если есть симптомы. где у Вас такие факты?
выборка людей с контактными, кто заражен -это не есть репрезентативная выборка по потенциалу риска конечно.потому в реальности зараженных может быть больше, но не в десятки и сотни раз.
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05.05.2020 12:51 Відповісти
Про реальну кількість інфікованих можна говорити коли проведуть тести 100%, або зроблять вибірковий тест серед здорових, хворих і контактних. А на сьогоднішній день 12% - це хворі, ті хто контактував з хворими і ті хто повернувся з-за кордону. Всім іншим тести не роблять. Тому говорити про 400 000 не коректно. Порахуйте своїх знайомих і родичів, який процент із них пройшли тест і скільки з них інфіковано. Мабуть що 0 (нуль).
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05.05.2020 12:36 Відповісти
Це вже давно зробили у всіх країнах, і % інфікованих завжди 10-12.
Але вам буде комфортніше притримуватись своєї точки зору. )
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05.05.2020 12:41 Відповісти
Шо за херню ты лепишь, недоумок?
Максимальное число тестов сделали в Испании, Португалии, Израиле.
И это число не превышает 50000 тестов на 1 миллион населения!
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05.05.2020 12:48 Відповісти
Дятел, ти не в темі.
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05.05.2020 12:50 Відповісти
Ну куда ж нам до пациента психбольницы.
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05.05.2020 12:51 Відповісти
Якщо не "в темі", то закрий писок...
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05.05.2020 13:28 Відповісти
ПНХ, - дорогу знаєш? )))
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05.05.2020 14:38 Відповісти
А у скольких из них есть симптомы?
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05.05.2020 12:26 Відповісти
Ну и замечательно. Иммунитет уже есть.
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05.05.2020 12:26 Відповісти
Ну выявили и что? Сообщение ни о чем. Если посмотреть на ситуацию подробнее, то скорее всего окажется что реально болеют с симптомами не более 2% от этих 12% у которых корону выявили.
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05.05.2020 12:27 Відповісти
Потому что анализируют богатых и начальство, а не тех, кто больной, к таким страшно ездить.
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05.05.2020 12:28 Відповісти
РАБссиянцы сделали 2 миллиона тестов Вы верите в эту Туфту.?Сам Путлер сказал,я плешиавому верю,что самому себе... Идиоты пля...
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05.05.2020 12:30 Відповісти
сколько процентов из этих 12-ти ошибочные? 99?
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05.05.2020 12:32 Відповісти
Сами себя палят,а Италия с Китаем виноваты...
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05.05.2020 12:32 Відповісти
Все это Фейк.Списывать всех дохляков на КорронвиRUS,это подлянка хуже войны....
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05.05.2020 12:36 Відповісти
Вам надо внимательно перечитать Гоголя,"Мертвые души".Там все ответы...на КоронвиRUS
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05.05.2020 12:38 Відповісти
На сьогодні у Києві 1583 хворих на коронавірус, у Києві проживає не менше 3 500 000 мешканців, рахуємо:
3 500 000 = 100%
1 583 = х
х = 1 583 * 100 / 3 500 000 = 0,05%
Захворюваність у Києві складає 0,05%
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05.05.2020 12:49 Відповісти
Segodnia byl bolnice posilku peredat,u nas nepuskajet vnutr k bolnim,kak raz zavezli dvux koronix.Odnogo uvezli,a drugogo zakryli skoroj.Skazali sto na dva casa nekogo nepustit i nevypustit.
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05.05.2020 12:52 Відповісти
А сколько из этих 12% кашляющих?
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05.05.2020 12:57 Відповісти
Вчера Италия дала сравнительную статистику по общей смертности. С февраля по май 2019 и тот же период 2020. Увеличение на 39%.
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05.05.2020 12:59 Відповісти
Например, в Ломбардии в 2015-ом годовая смертность увеличилась на 10 процентов по сравнению с 2014-ым без никакого коронавируса и всемирного психоза... Годовая (!), а не месячная... Если динамика распространения (точнее затухания) инфекциии сохранится, то к концу года итоговые годовые цифры не привысят обычных среднестатистических колебаний...
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05.05.2020 13:54 Відповісти
Статистика смертності в Італії:

2014 - 598 364
2015 - 647 571
2016 - 615 261
2017 - 649 061
2018 - 633 133
2019 - 647 000

Как видно из списка, смертность в Италии из года в год скачет на несколько десятков тысяч, в 2015 году умерло на 50 тысяч человек больше, чем в 2014. И никакого паралича больниц и крематориев, никакого закрытия границ, никакого психоза. Просто умерло на 50 тысяч человек больше - естественный процесс.
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05.05.2020 14:56 Відповісти
Игра цифирью. Эта статистика ни о чем и не по году.
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05.05.2020 13:57 Відповісти
да-а-а! вирус фигня! каранин не нужен! Нам лапшу вешают! - Как уже надоели эти кликуши!
То ли идиотов больше, чем думалось, то ли кацапских провокаторов немеряно.
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05.05.2020 14:19 Відповісти
Да ты сам первый "кацапский провокатор"... Сегодня Путин вовсю взялся разыгрывать короновирусную карту, даже про обнуление забыл - ведь это так здорово, под прикрытием борьбы с эпидемией твори, что душа пожелает: запрещай, разгоняй, изолируй, штрафуй, прессуй, мочи...И даже краснеть не надо...
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05.05.2020 17:13 Відповісти
 
 