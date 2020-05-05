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Нардепи подвоїли фінансування податкової міліції, яку в Зеленського обіцяли ліквідувати, - розслідування "Схем". ВIДЕО

У квітні Верховна Рада перерозподілила бюджет на 2020 рік, зменшивши витрати на науку, культуру, освіту і кіно, щоб більше залишилося на боротьбу з епідемією. Однак майже пів мільярда гривень додатково виділили Державній фіскальній службі, більшість працівників якої сьогодні є податковими міліціонерами.

Про це йдеться в розслідуванні програми "Схеми: корупція в деталях", інформує Цензор.НЕТ.

Журналісти зазначають, що цими виділеними 450 млн грн депутати фактично подвоїли бюджет органу, який команда президента Володимира Зеленського обіцяла ліквідувати. Водночас забрали кошти у Бюро фінансових розслідувань - органу, який має замінити податкову міліцію, але створення якого зрештою провалили.

"Під час карантину, кризи, коли іншим скорочують витрати, податковій міліції значно збільшили фінансування. Зробили це під призначення нового глави Сергія Солодченка - податкового міліціонера, який обіймав високі посади за часів Януковича. Тому майже пів мільярда додаткових коштів піде на орган, на роботу якого є чимало скарг від підприємців і який мав бути взагалі ліквідований", - йдеться в розслідуванні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Усі конвертаційні центри в Україні можна закрити за пів року, - начальник податкової міліції Дніпропетровщини Пеньков

В офісі бізнес-омбудсмена повідомили: щорічно чверть скарг, що надходять до них на правоохоронців, припадає саме на податкову міліцію. А значна кількість кримінальних проваджень, за словами заступника бізнес-омбудсмена Ярослава Грегірчака, які податкові міліціонери відкривають - не доходять до суду або розсипаються там.

Після Революції Гідності представники влади хотіли ліквідувати ДФС і податкову міліцію в її складі - разом з економічними департаментами в СБУ і МВС. А натомість планували створити нову фінансову службу розслідувань. З такою ж ініціативою вийшов і президент Володимир Зеленський з новою командою.

Податкова міліція - це за своєю суттю правоохоронний орган всередині органу виконавчої влади (ДФС). Її працівники відкривають кримінальні провадження, у межах яких проводять розслідування можливої ​​несплати податків. І мають у своєму арсеналі ті ж інструменти, що й інші правоохоронці: можуть приходити на обшук, проводити оперативно-розшукову діяльність і передавати справи до суду, йдеться в розслідуванні.

ДФС перебуває на етапі реорганізації. У 2018 році було ухвалено рішення про її поділ на Державну податкову та Державну митну служби.

Автор: 

бюджет (3036) податкова міліція (1495) розслідування (2282) фінансування (3168)


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Топ коментарі
+29
зеленым гопникикам неведомы математические операции прибавления и умножения..... они умеют только отнимать и делить.....
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05.05.2020 13:55 Відповісти
+27
Нардепы удвоили финансирование налоговой милиции, которую у Зеленского обещали ликвидировать, - расследование "Схем" - Цензор.НЕТ 3823
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05.05.2020 14:04 Відповісти
+26
Ліквідую податкову міліцію!
Нардепы удвоили финансирование налоговой милиции, которую у Зеленского обещали ликвидировать, - расследование "Схем" - Цензор.НЕТ 8923
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05.05.2020 14:03 Відповісти
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зеленым гопникикам неведомы математические операции прибавления и умножения..... они умеют только отнимать и делить.....
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05.05.2020 13:55 Відповісти
Трускавец...
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05.05.2020 14:03 Відповісти
Нардепы удвоили финансирование налоговой милиции, которую у Зеленского обещали ликвидировать, - расследование "Схем" - Цензор.НЕТ 3823
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05.05.2020 14:04 Відповісти
Налогов Нет , а полиции Удвоили. Лучше бы Пенцию Удвоили . Люди Выживают , - А кто то Беснуется на народные Деньги и выкручивают Руки , кто хоть как то Работает при таком отношении к Бизнесу.
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05.05.2020 13:55 Відповісти
податкову
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05.05.2020 13:59 Відповісти
Ліквідую податкову міліцію!
Нардепы удвоили финансирование налоговой милиции, которую у Зеленского обещали ликвидировать, - расследование "Схем" - Цензор.НЕТ 8923
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05.05.2020 14:03 Відповісти
Зачем лысого приплел? Он среди них самый умный оказался,не пошел в слуги народа.
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05.05.2020 23:41 Відповісти
Это не нардепы, это 3,14дарасы конченые!
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05.05.2020 13:58 Відповісти
Нардепы очень плохие люди
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05.05.2020 13:58 Відповісти
редиски
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05.05.2020 14:14 Відповісти
Как сегодня и о зебилах сказано:
Нардепы удвоили финансирование налоговой милиции, которую у Зеленского обещали ликвидировать, - расследование "Схем" - Цензор.НЕТ 925
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05.05.2020 14:02 Відповісти
Да в России всегда основная часть населения были дураки и дуры, он и не аплодиши россиян
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05.05.2020 14:05 Відповісти
Если бы только в параше...
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05.05.2020 16:17 Відповісти
Её ещё Ющенко с Сыньоносым обещали ликвидировать. Видать действительно на Банковой шось проклято
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05.05.2020 14:03 Відповісти
Грабить - не работать. Что скажите про барыгу, зеледауны. Ваш поц опять совравши
Нардепы удвоили финансирование налоговой милиции, которую у Зеленского обещали ликвидировать, - расследование "Схем" - Цензор.НЕТ 9665
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05.05.2020 14:03 Відповісти
Я вже навіть не дивуюсь.
Підуть грошики на дармоїдів.
Зелені вже відкрито здулись.
Немає і мови про модернізацію, інвесторів, розвиток....Аби вижити. Оце і все.
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05.05.2020 14:06 Відповісти
Что же делать? Правильно, поднять зарплату мусорам, которые кошмарят недобитый бизнес.
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05.05.2020 14:12 Відповісти
Называйте вещи своими именами, что эту зарплату они получают , с того , что люди платят налоги .
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05.05.2020 14:17 Відповісти
"Во время карантина, кризиса, когда другим сокращают расходы, налоговой милиции значительно увеличили финансирование. Сделали это под назначение нового главы Сергея Солодченко - налогового милиционера, который занимал высокие должности во времена Януковича. Поэтому почти полмиллиарда дополнительных средств пойдет на орган, на работу которого есть немало жалоб от предпринимателей и который должен был быть вообще ликвидирован", - говорится в расследовании. Источник: https://censor.net.ua/v3193466
ЯКІ ЩЕ ПИТАННЯ ДО НЕОРИГІВ?
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05.05.2020 14:13 Відповісти
Больше до тех, кто предал Майдан, избрав малороссов, поверив в их сказки...
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05.05.2020 14:21 Відповісти
Так, малороси вибрали неоригів.
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05.05.2020 14:22 Відповісти
Зеленский - это лживый и лицемерный клоун, я это пишу уже больше года . Говорит одно , а делает совсем другое .
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05.05.2020 14:15 Відповісти
Ничего к лучшему в Украине не поменяется до тех пор , пока не поменяться менталитет у народа . Аминь
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05.05.2020 14:19 Відповісти
Потому необходимо не пропускать каждую мантру от Г+Г, ЮВТ и ОПЗЖ и давать отпор...
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05.05.2020 14:22 Відповісти
Пример мантр ни о чём

https://censor.net/user/396408
Как перестал быть президентом, такой мудрый стал и заботливый. Наверное лучше пусть так и остается.
https://censor.net/comments/locate/3193441/019214f6-055f-704b-8e92-db42500e9404

____https://censor.net/user/278725
____А что Порошенко не так делал в качестве Президента и Верховного
____Главнокомандующего?
____https://censor.net/comments/locate/3193441/019214f6-0583-712a-8cd6-2cf7a67fe7db

_______https://censor.net/user/396408
_______Так дело в том, что он делал, не в том, чего не делал.
_______https://censor.net/comments/locate/3193441/019214f6-058a-73f5-8f3c-cbee0eff48d0

___________https://censor.net/user/278725
___________Что именно он не делал и на сколько это важнее того, что он делал?
___________https://censor.net/comments/locate/3193441/019214f6-058b-733a-8ae1-e07e922713c0

https://censor.net/user/464690
_______Так Зеленский разгребает все зашквары Порошенки
https://censor.net/comments/locate/3193441/019214f6-058c-7036-b6b1-cbd9535c0d8b
https://censor.net/comments/locate/3193441/019214f6-058c-7036-b6b1-cbd9535c0d8bhttps://censor.net/user/278725
___________Какие зашквары?
https://censor.net/comments/locate/3193441/019214f6-058d-7381-9de9-68edb03589e0
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05.05.2020 14:28 Відповісти
Это зашквар зелеботвы.
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05.05.2020 14:32 Відповісти
Цей совковий менталітет не зміниться ніколи. Alas.
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05.05.2020 15:03 Відповісти
В Україні завжди державні органи створюються, фінансуються чи ліквідуються в залежності від необхідності наділити посадою того чи іншого чиновника або когось з конкурентів прибрати від годівниці.
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05.05.2020 14:22 Відповісти
Как же уже достала эта лживая зеленая мразь
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05.05.2020 14:28 Відповісти
Очередная брехня от зелени. Лишь одна из многих.
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05.05.2020 14:30 Відповісти
Ни дня без зашкваров !
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05.05.2020 16:17 Відповісти
что не делает ишак
все он делает не так (с)
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05.05.2020 14:39 Відповісти
Ну так если царь полный идиот и не учится,то окружение начинает ,вернее продолжает стричь лохторат и бизнес ! Налоговая милиция это полный пиз...ц ! Такой структуры даже в мордоре уже давно нет ! Эти твари кошмарят средний класс,строят схемы как крышевать отмывку денег и нелегальный акцизный товар !Только этим и занимаются ! Правда сейчас еще налеты на пошивщиков мед масок устраивают ! Зеля уюб...к ,тебя точно вынесут нахер скоро !
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05.05.2020 14:45 Відповісти
А как на самом деле ,схемы выяснили?
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05.05.2020 14:47 Відповісти
При Порошенко "Схемы" были более резвыми.
А сейчас что-то вякают потихоньку и без результата, а то Зюзя и К быстренько на них дело состряпают.
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05.05.2020 14:59 Відповісти
Нардепи подвоїли фінансування податкової міліції, яку в Зеленського обіцяли ліквідувати, - розслідування "Схем" - Цензор.НЕТ 2516
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05.05.2020 15:35 Відповісти
Вполне вписывается в реалии новой власти. Даже не удивляет...
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05.05.2020 16:24 Відповісти
Ну это же мусорня, как что бы они себя обделили.Да никогда в жизни! Эту мусорскую погань из страны ничем не выведешь, хуже вшей. Паразитируют на системе и на людях, трутни паганые.
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05.05.2020 17:46 Відповісти
Схеми, як і украінську редакцію РС, підгодовує коломойський, і не перший рік. Достатньо порівняти новини зараз і за Порошенка.
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05.05.2020 19:17 Відповісти
здобули..рехформатор Зе працює)
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05.05.2020 23:32 Відповісти
Від самого початку коли ця міліція створювалась,може хто паятає "фізичний захист"і контроль обороту спирту,її постійно скорочували а вона ставала ще більшою,як голови у змія горинича,та зе вже не перший і не останній хто обіцяв її закрити.
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05.05.2020 23:44 Відповісти
Я зрозумів,це ж няні яких вованєлох обіцяв.
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05.05.2020 23:48 Відповісти
 
 