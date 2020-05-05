Нардепи подвоїли фінансування податкової міліції, яку в Зеленського обіцяли ліквідувати, - розслідування "Схем". ВIДЕО

У квітні Верховна Рада перерозподілила бюджет на 2020 рік, зменшивши витрати на науку, культуру, освіту і кіно, щоб більше залишилося на боротьбу з епідемією. Однак майже пів мільярда гривень додатково виділили Державній фіскальній службі, більшість працівників якої сьогодні є податковими міліціонерами.

Про це йдеться в розслідуванні програми "Схеми: корупція в деталях", інформує Цензор.НЕТ.

Журналісти зазначають, що цими виділеними 450 млн грн депутати фактично подвоїли бюджет органу, який команда президента Володимира Зеленського обіцяла ліквідувати. Водночас забрали кошти у Бюро фінансових розслідувань - органу, який має замінити податкову міліцію, але створення якого зрештою провалили.

"Під час карантину, кризи, коли іншим скорочують витрати, податковій міліції значно збільшили фінансування. Зробили це під призначення нового глави Сергія Солодченка - податкового міліціонера, який обіймав високі посади за часів Януковича. Тому майже пів мільярда додаткових коштів піде на орган, на роботу якого є чимало скарг від підприємців і який мав бути взагалі ліквідований", - йдеться в розслідуванні.

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В офісі бізнес-омбудсмена повідомили: щорічно чверть скарг, що надходять до них на правоохоронців, припадає саме на податкову міліцію. А значна кількість кримінальних проваджень, за словами заступника бізнес-омбудсмена Ярослава Грегірчака, які податкові міліціонери відкривають - не доходять до суду або розсипаються там.

Після Революції Гідності представники влади хотіли ліквідувати ДФС і податкову міліцію в її складі - разом з економічними департаментами в СБУ і МВС. А натомість планували створити нову фінансову службу розслідувань. З такою ж ініціативою вийшов і президент Володимир Зеленський з новою командою.

Податкова міліція - це за своєю суттю правоохоронний орган всередині органу виконавчої влади (ДФС). Її працівники відкривають кримінальні провадження, у межах яких проводять розслідування можливої ​​несплати податків. І мають у своєму арсеналі ті ж інструменти, що й інші правоохоронці: можуть приходити на обшук, проводити оперативно-розшукову діяльність і передавати справи до суду, йдеться в розслідуванні.

ДФС перебуває на етапі реорганізації. У 2018 році було ухвалено рішення про її поділ на Державну податкову та Державну митну служби.