Закордонні українці закликали Зеленського припинити політичне переслідування Порошенка, Федини та В'ятровича. ВIДЕО

Закордонні украінці звернулися до президента Зеленського з приводу спроби знищення демократії в Україні та навмисної дискредитації патріотів Майдану і волонтерів.

"Ми стурбовані тим, що в Україну повернулися колишні співробітники Кряду Януковича, які фабрикують справи з порушенням Законів та Конституції України", - йдеться у зверненні, передає Цензор.НЕТ.

Українці за кордоном, зокрема, закликають припинити переслідування народного депутата Софії Федини, волонтера Марусі Звіробій, лікаря Юлії Кузьменко, Андрія Антоненка, Яни Дугарь, народних депутатів Тетяни Чорновол, Володимира В’ятровича та Андрія Парубія, генерала Дмитра Марченка, адмірала Ігоря Воронченка та українських моряків, майора Романа Ковальова, студента Івана Хоменка, народного депутата Гео Лероса та активіста Сергія Стерненка.

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"Просимо негайно припинити тиск і переслідування П’ятого Президента України Петра Порошенка і зупиним фабрикування проти нього у правоохоронних органах. Усі, хто був причетний до тих ганебних дій, повинні понести покарання згідно закону України. Ми не можемо допустити, щоб робота п’ятого Президерта і його вклад в Україні, як створення дієвої Армії, зупинення ворога на Сході України, санкції проти ворога Росії, Асоціація з ЄС, Томос, безвіз, формування міжнародної коаліції та інші, були знецінені", - йдеться у зверненні.

"Нас непокоїть також, що на проукраїнських телевізійних каналах ідуть обшуки і фабрикуються справи. Іде відкритий наступ на свободу слова і демократію в Україні, яку ми будували в останні роки з великими зусиллями. В той же час проросійські канали часто транслюють фейкову новини російської версії дійсності", - зазначають украінці за кордоном.

"Демократія, свобода слова, українська мова, повага і шана Героям України має і надалі розвиватися і підтримуватися для розбудови української державності", - йдеться у зверненні.







