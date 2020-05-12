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Закордонні українці закликали Зеленського припинити політичне переслідування Порошенка, Федини та В'ятровича. ВIДЕО

Закордонні украінці звернулися до президента Зеленського з приводу спроби знищення демократії в Україні та навмисної дискредитації патріотів Майдану і волонтерів.

"Ми стурбовані тим, що в Україну повернулися колишні співробітники Кряду Януковича, які фабрикують справи з порушенням Законів та Конституції України", - йдеться у зверненні, передає Цензор.НЕТ.

Українці за кордоном, зокрема, закликають припинити переслідування народного депутата Софії Федини, волонтера Марусі Звіробій, лікаря Юлії Кузьменко, Андрія Антоненка, Яни Дугарь, народних депутатів Тетяни Чорновол, Володимира В’ятровича та Андрія Парубія, генерала Дмитра Марченка, адмірала Ігоря Воронченка та українських моряків, майора Романа Ковальова, студента Івана Хоменка, народного депутата Гео Лероса та активіста Сергія Стерненка.

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"Просимо негайно припинити тиск і переслідування П’ятого Президента України Петра Порошенка і зупиним фабрикування проти нього у правоохоронних органах. Усі, хто був причетний до тих ганебних дій, повинні понести покарання згідно закону України. Ми не можемо допустити, щоб робота п’ятого Президерта і його вклад в Україні, як створення дієвої Армії, зупинення ворога на Сході України, санкції проти ворога Росії, Асоціація з ЄС, Томос, безвіз, формування міжнародної коаліції та інші, були знецінені", - йдеться у зверненні.

"Нас непокоїть також, що на проукраїнських телевізійних каналах ідуть обшуки і фабрикуються справи. Іде відкритий наступ на свободу слова і демократію в Україні, яку ми будували в останні роки з великими зусиллями. В той же час проросійські канали часто транслюють фейкову новини російської версії дійсності", - зазначають украінці за кордоном.

"Демократія, свобода слова, українська мова, повага і шана Героям України має і надалі розвиватися і підтримуватися для розбудови української державності", - йдеться у зверненні.

Закордонні українці закликали Зеленського припинити політичне переслідування Порошенка, Федини та Вятровича 01
Закордонні українці закликали Зеленського припинити політичне переслідування Порошенка, Федини та Вятровича 02
Закордонні українці закликали Зеленського припинити політичне переслідування Порошенка, Федини та Вятровича 03
Закордонні українці закликали Зеленського припинити політичне переслідування Порошенка, Федини та Вятровича 04

Автор: 

діаспора (209) Зеленський Володимир (23845) Порошенко Петро (15174) репресії (1622) українці (2539) В’ятрович Володимир (237) Федина Софія (72)


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Топ коментарі
+54
Зарубежные украинцы призвали Зеленского прекратить политическое преследование Порошенко, Федыны и Вятровича - Цензор.НЕТ 9646
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12.05.2020 12:20
+28
Запитай у Земами, Зепапи та Блазня.
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12.05.2020 12:22
+20
Нет, он стойко будет теперь ещё канадской диаспоре объяснять, вместе с тобой, что он - великий лидер современности.
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12.05.2020 12:26
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Судячи від воні яка доходить за океан.., вони досить сруть ))...і хто це гамно буде чистити?)
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13.05.2020 00:16 Відповісти
Да, Зе хуже пол-пота, так запреследовал Пе, Фе и Вя, прям гулаг.
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12.05.2020 17:37 Відповісти
Уважаемые заграничные украинцы немного отстали от требования Времени и продолжают мыслить с разделением граждан Украины в привычном корпоративном варианте,известном как " мы"и " они" с индульгенцией на высказывания и деятельность одним и недопущением сопротивления преступлениям другим.К примеру, заслуги П. Порошенко в его президетскую каденцию никто не умаляет. Так и терьпеть его и его активистов "ЕС", энергично пытающихся скопроментировать вновь избранного В. Зеленского и его команду,вместо помощи своей многоопытностью,что воспринимается, как усилия врагов Украины или месть 73% избирателям за отстранение от власти, проигравшими выборы. Тезис "все перед законом равны" в основе экологического мышления В. Зеленского будет реализован. Такое требование Времени и упомянутого процента избирателей страны.
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12.05.2020 18:41 Відповісти
Закордонні українці закликали Зеленського припинити політичне переслідування Порошенка, Федини та В'ятровича - Цензор.НЕТ 7214
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12.05.2020 23:21 Відповісти
Підтримую цей документ!!!позор владі і тим хто ту владу вибрав ,....яка переслідує тих які зберегли державу Україну .., коли сама влада теперішня ,в той час тосувалися з агресором ,
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13.05.2020 00:01 Відповісти
Не позор,а ганьба тим,хто українців має за дійну корову для власного збагачення.
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13.05.2020 01:09 Відповісти
Для зелені позор , бач мову вивчив , а любити державу не бажаеш..)...подивися всіх президентів України з якими ресурсами вони почали президентську діяльність і з якими закінчили ..., так ось тільки в Порошенко був в мінусі ,і на загал що це за вислів дійна корова ,.. )) совок?… вчи економіку , які відносини при капіталістичному строю ..Ті хто дають роботу , наоборот в пошані...на загал з такими думками тобі найкраще в Рашку чи в північну Корею , чи на Кубу..,Вони там знищили тих хто їх доїв ..а чо ти в Англії ?чи це просто прикол?
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13.05.2020 01:30 Відповісти
Зеленим,шоколадним,колорадним баригам- ганьба!А любити державу так,щоб закликати,як поросенківці до насилля,не бажаю.Капіталістичний не строй,а лад не є таким"диким",аби відбирати чуже.Ті хто дають роботу- в пошані-віддав 450-т за візу і 75-ть за квиток до Англії і маєш 32 000-і за рік.А прикол в тому,щоб не вказувати,куди тобі іти-сам знаєш.
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13.05.2020 02:00 Відповісти
Ті хто ******* державу перше дивляться на державу , а потім на свої амбіції .., І коли е вибір між тим хто хоч щось зробив для держави ніколи не віддасть голос за делітанта, який нічо не зробив до 14 для неї...Це як ігра в карти , головне виграти , з тими картами які маеш..
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13.05.2020 02:53 Відповісти
Преследовать не надо. Нужны посадки. Надолго.
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13.05.2020 05:54 Відповісти
Ну да, ну да, чем дальше от Родины, тем больше они патриоты. Мало того, что им ОТТУДА "виднее", как нам жить ТУТ, и советы их прямо переполняют, так еще и всяких "спецов" нам подсовывают:то Яресько, то старенькую бабу Улю втюхивают. Вам, что там скучно живется, что ли? Ну так приезжайте сами и лопатой поразгребайте то, что жиробас тут навалял! По законам тех стран, где вы жизни радуетесь, и его самого и всех его дружков уже давно бы заслуженно на нары отправили. Так что пусть Президент и Зеленая Команда делают то, для чего мы их выбирали АБСОЛЮТНЫМ БОЛЬШИНСТВОМ!!!
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13.05.2020 09:24 Відповісти
Ну так из-за вируса во всем мире напряженка с работой, вот и трудятся по удаленке)) И главное люди какие аффтаритетные, вон в "шапке" звернення - Люба Покотыло, весь мир напрягся
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13.05.2020 09:56 Відповісти
Европа уже обеспокоена, вот вот...
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13.05.2020 12:10 Відповісти
Вор должен Сидеть !!!! Я сказал .!!!!!
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15.05.2020 10:33 Відповісти
Коли ти мешкаєш за кордоном то дуже легко переживати всім серцем за Україну та говорити як нам треба жити і кого вибирати.....наслідків ви на собі не відчуєте і патріотизм у Вас так собі ...дистанційний....справжні патріоти не міняють Батьківщину на краще життя за кордоном)
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18.06.2020 23:34 Відповісти
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