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У Чернівецькій області за день - 48 нових випадків COVID-19. ВIДЕО
Загалом від початку пандемії в області зареєстрували 2444 зараження.
Про це повідомив у фейсбуці голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, інформує Цензор.НЕТ.
"На Буковині сьогодні, 12 травня, офіційно підтверджено ще 48 випадків зараження коронавірусом. Лабораторний центр досліджував 190 нових зразків. Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 2444 осіб", - сказав він.
Область, за словами Осачука, залишається лідером за кількістю смертей від коронавірусу.
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"З початку епідемії від коронавірусу померли двоє медпрацівників - сестра-господиня з лікарні швидкої медичної допомоги та медсестра з Герцаївської ЦРЛ. За даними ОДА, померлі не працювали в медустановах, де лікуються хворі з коронавірусом", - йдеться у повідомленні.
ще один доказ нелогічності. Ті хто працюють з хворими не вмирають значить. Виходить що ці дві медсестри невідомого віку померли взагалі скоріш за все через інші причини!
Не, опять это брехло, которому уже никто не верит.
Рост идёт в прибыль.