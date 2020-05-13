УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13031 відвідувач онлайн
Новини Відео Коронавірус і карантин
1 749 9

У Чернівецькій області за день - 48 нових випадків COVID-19. ВIДЕО

Загалом від початку пандемії в області зареєстрували 2444 зараження.

Про це повідомив у фейсбуці голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, інформує Цензор.НЕТ.

"На Буковині сьогодні, 12 травня, офіційно підтверджено ще 48 випадків зараження коронавірусом. Лабораторний центр досліджував 190 нових зразків. Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 2444 осіб", - сказав він.

Область, за словами Осачука, залишається лідером за кількістю смертей від коронавірусу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аеропорти Києва та Чернівців потрапили до спису ризикових через коронавірус

Автор: 

Буковина (848) карантин (18172) COVID-19 (19765) Осачук Сергій (112) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В Черновицкой области за день - 48 новых случаев COVID-19 - Цензор.НЕТ 8987В Черновицкой области за день - 48 новых случаев COVID-19 - Цензор.НЕТ 1381
показати весь коментар
13.05.2020 01:19 Відповісти
В Черновицкой области за день - 48 новых случаев COVID-19 - Цензор.НЕТ 5883
показати весь коментар
13.05.2020 01:21 Відповісти
черніецька область;
"З початку епідемії від коронавірусу померли двоє медпрацівників - сестра-господиня з лікарні швидкої медичної допомоги та медсестра з Герцаївської ЦРЛ. За даними ОДА, померлі не працювали в медустановах, де лікуються хворі з коронавірусом", - йдеться у повідомленні.

ще один доказ нелогічності. Ті хто працюють з хворими не вмирають значить. Виходить що ці дві медсестри невідомого віку померли взагалі скоріш за все через інші причини!
показати весь коментар
13.05.2020 02:24 Відповісти
А що, ВІД коронавірусу помирають? Може, у померлих людей просто прижиттєво діагностувався короновірус? Здається це різні речі. Якщо згадати статистику за березень-квітень. коли померло 100 тисяч україїнців від різних захворювань та з інших причин і 300 - чи то ВІД короновірусу, чи просто носіїв. Взагалі, влада крутить цифрами, як циган колесом, Якщо показують ріст випадків захворювання цим грипом, то не показують на скільки зросла кількість обслідувань на короновірус. А кількість обстежень збільшується, хоча б з налагодженням постачання тестами.
показати весь коментар
13.05.2020 06:31 Відповісти
Платите врачам и лечите. Это ваши должностные обязанности. Нечего деньги, предназначенные для медиков по карманам рассовывать, а потом на Цензоре население запугивать.
показати весь коментар
13.05.2020 07:15 Відповісти
Нужно продлить карантин на 1,5 года. Иначе все умрут)))
показати весь коментар
13.05.2020 07:51 Відповісти
Написали ВИДЕО - пподумал, наконец покажут видео из больницы.
Не, опять это брехло, которому уже никто не верит.
показати весь коментар
13.05.2020 07:52 Відповісти
Такое впечатление что в место добрый день каждый кашляет в лицо друг другу.
Рост идёт в прибыль.
показати весь коментар
13.05.2020 09:05 Відповісти
Хорошую "работу" заимел чувак....- ну в принципе, это все что он и может
показати весь коментар
13.05.2020 10:01 Відповісти
 
 