У Чернівецькій області за день - 48 нових випадків COVID-19. ВIДЕО

Загалом від початку пандемії в області зареєстрували 2444 зараження.

Про це повідомив у фейсбуці голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, інформує Цензор.НЕТ.

"На Буковині сьогодні, 12 травня, офіційно підтверджено ще 48 випадків зараження коронавірусом. Лабораторний центр досліджував 190 нових зразків. Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 2444 осіб", - сказав він.

Область, за словами Осачука, залишається лідером за кількістю смертей від коронавірусу.

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