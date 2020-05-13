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В Черновицкой области за день - 48 новых случаев COVID-19. ВИДЕО

Всего с начала пандемии в области зарегистрировали 2444 заражения.

Об этом сообщил в Фейсбуке глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук, информирует Цензор.НЕТ.

"На Буковине сегодня, 12 мая, официально подтверждено еще 48 случаев заражения коронавирусом. Лабораторный центр исследовал 190 новых образцов. Общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 2444 человек", — сказал он.

Область, по словам Осачука, остается лидером по количеству смертей от коронавируса.

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Автор: 

Буковина (901) карантин (16729) COVID-19 (18608) Осачук Сергей (116) коронавирус (17042)


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В Черновицкой области за день - 48 новых случаев COVID-19 - Цензор.НЕТ 8987В Черновицкой области за день - 48 новых случаев COVID-19 - Цензор.НЕТ 1381
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13.05.2020 01:19 Ответить
В Черновицкой области за день - 48 новых случаев COVID-19 - Цензор.НЕТ 5883
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13.05.2020 01:21 Ответить
черніецька область;
"З початку епідемії від коронавірусу померли двоє медпрацівників - сестра-господиня з лікарні швидкої медичної допомоги та медсестра з Герцаївської ЦРЛ. За даними ОДА, померлі не працювали в медустановах, де лікуються хворі з коронавірусом", - йдеться у повідомленні.

ще один доказ нелогічності. Ті хто працюють з хворими не вмирають значить. Виходить що ці дві медсестри невідомого віку померли взагалі скоріш за все через інші причини!
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13.05.2020 02:24 Ответить
А що, ВІД коронавірусу помирають? Може, у померлих людей просто прижиттєво діагностувався короновірус? Здається це різні речі. Якщо згадати статистику за березень-квітень. коли померло 100 тисяч україїнців від різних захворювань та з інших причин і 300 - чи то ВІД короновірусу, чи просто носіїв. Взагалі, влада крутить цифрами, як циган колесом, Якщо показують ріст випадків захворювання цим грипом, то не показують на скільки зросла кількість обслідувань на короновірус. А кількість обстежень збільшується, хоча б з налагодженням постачання тестами.
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13.05.2020 06:31 Ответить
Платите врачам и лечите. Это ваши должностные обязанности. Нечего деньги, предназначенные для медиков по карманам рассовывать, а потом на Цензоре население запугивать.
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13.05.2020 07:15 Ответить
Нужно продлить карантин на 1,5 года. Иначе все умрут)))
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13.05.2020 07:51 Ответить
Написали ВИДЕО - пподумал, наконец покажут видео из больницы.
Не, опять это брехло, которому уже никто не верит.
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13.05.2020 07:52 Ответить
Такое впечатление что в место добрый день каждый кашляет в лицо друг другу.
Рост идёт в прибыль.
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13.05.2020 09:05 Ответить
Хорошую "работу" заимел чувак....- ну в принципе, это все что он и может
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13.05.2020 10:01 Ответить
 
 