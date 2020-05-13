В Черновицкой области за день - 48 новых случаев COVID-19. ВИДЕО

Всего с начала пандемии в области зарегистрировали 2444 заражения.

Об этом сообщил в Фейсбуке глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук, информирует Цензор.НЕТ.

"На Буковине сегодня, 12 мая, официально подтверждено еще 48 случаев заражения коронавирусом. Лабораторный центр исследовал 190 новых образцов. Общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 2444 человек", — сказал он.

Область, по словам Осачука, остается лидером по количеству смертей от коронавируса.

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