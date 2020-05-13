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В Черновицкой области за день - 48 новых случаев COVID-19. ВИДЕО
Всего с начала пандемии в области зарегистрировали 2444 заражения.
Об этом сообщил в Фейсбуке глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук, информирует Цензор.НЕТ.
"На Буковине сегодня, 12 мая, официально подтверждено еще 48 случаев заражения коронавирусом. Лабораторный центр исследовал 190 новых образцов. Общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 2444 человек", — сказал он.
Область, по словам Осачука, остается лидером по количеству смертей от коронавируса.
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"З початку епідемії від коронавірусу померли двоє медпрацівників - сестра-господиня з лікарні швидкої медичної допомоги та медсестра з Герцаївської ЦРЛ. За даними ОДА, померлі не працювали в медустановах, де лікуються хворі з коронавірусом", - йдеться у повідомленні.
ще один доказ нелогічності. Ті хто працюють з хворими не вмирають значить. Виходить що ці дві медсестри невідомого віку померли взагалі скоріш за все через інші причини!
Не, опять это брехло, которому уже никто не верит.
Рост идёт в прибыль.