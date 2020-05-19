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У Київській області відновили роботу 54 ринки, - ОДА. ВIДЕО

У Київській області з певними обмеженнями почали працювати 54 з 77 ринків.

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив в.о. голови Київської обласної держадміністрації Василь Володін.

"У Київській області з певними обмеженнями почали працювати вже 54 з 77 ринків. Жоден ринок ще не відкрито в Обухівському, Іванківському та Вишгородському районах, а також не працює частина ринків у Фастівському, Яготинському, Баришівському, Бориспільському, Києво-Святошинському, Бородянському та Макарівському районах. Також поки під забороною ярмарки", - сказав Володін.

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Автор: 

карантин (18172) Київська область (4017) ринок (458) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Володін Василь (44)


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Можно . Виталя сказал , что свободно 85% койко-мест . Рано расслабились . В Киевской области возобновили работу 54 рынка, - ОГА - Цензор.НЕТ 7620
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19.05.2020 17:05 Відповісти
Слышали разговор алкаша с байденом?, вот это бомба, свинью то трогать не будут конечно, но вот байдену пис\тец.
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19.05.2020 17:11 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=p3C2gNGAT7c&feature=emb_logo
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19.05.2020 17:23 Відповісти
 
 