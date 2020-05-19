У Київській області відновили роботу 54 ринки, - ОДА. ВIДЕО

У Київській області з певними обмеженнями почали працювати 54 з 77 ринків.

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив в.о. голови Київської обласної держадміністрації Василь Володін.

"У Київській області з певними обмеженнями почали працювати вже 54 з 77 ринків. Жоден ринок ще не відкрито в Обухівському, Іванківському та Вишгородському районах, а також не працює частина ринків у Фастівському, Яготинському, Баришівському, Бориспільському, Києво-Святошинському, Бородянському та Макарівському районах. Також поки під забороною ярмарки", - сказав Володін.

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