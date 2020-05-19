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У Київській області відновили роботу 54 ринки, - ОДА. ВIДЕО
У Київській області з певними обмеженнями почали працювати 54 з 77 ринків.
Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив в.о. голови Київської обласної держадміністрації Василь Володін.
"У Київській області з певними обмеженнями почали працювати вже 54 з 77 ринків. Жоден ринок ще не відкрито в Обухівському, Іванківському та Вишгородському районах, а також не працює частина ринків у Фастівському, Яготинському, Баришівському, Бориспільському, Києво-Святошинському, Бородянському та Макарівському районах. Також поки під забороною ярмарки", - сказав Володін.
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Envoy
показати весь коментар19.05.2020 17:05 Відповісти Мені подобається 1
Ярно Вакипарта
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Ярно Вакипарта
показати весь коментар19.05.2020 17:23 Відповісти Мені подобається 0
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