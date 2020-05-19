В Киевской области возобновили работу 54 рынка, - ОГА. ВИДЕО

В Киевской области с определенными ограничениями начали работать 54 из 77 рынков.

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга заявил и.о. председателя Киевской областной госадминистрации Василий Володин.

"В Киевской области с определенными ограничениями начали работать уже 54 из 77 рынков. Ни один рынок еще не открыт в Обуховском, Иванковском и Вышгородском районах, а также не работает часть рынков в Фастовском, Яготинском, Барышевском, Бориспольском, Киево-Святошинском, Бородянском и Макаровском районах. Также пока под запретом ярмарки", - сказал Володин.

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