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В Киевской области возобновили работу 54 рынка, - ОГА. ВИДЕО
В Киевской области с определенными ограничениями начали работать 54 из 77 рынков.
Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга заявил и.о. председателя Киевской областной госадминистрации Василий Володин.
"В Киевской области с определенными ограничениями начали работать уже 54 из 77 рынков. Ни один рынок еще не открыт в Обуховском, Иванковском и Вышгородском районах, а также не работает часть рынков в Фастовском, Яготинском, Барышевском, Бориспольском, Киево-Святошинском, Бородянском и Макаровском районах. Также пока под запретом ярмарки", - сказал Володин.
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Envoy
показать весь комментарий19.05.2020 17:05 Ответить Мне нравится 1
Ярно Вакипарта
показать весь комментарий19.05.2020 17:11 Ответить Мне нравится 0
Ярно Вакипарта
показать весь комментарий19.05.2020 17:23 Ответить Мне нравится 0
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