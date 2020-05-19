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В Киевской области возобновили работу 54 рынка, - ОГА. ВИДЕО

В Киевской области с определенными ограничениями начали работать 54 из 77 рынков.

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга заявил и.о. председателя Киевской областной госадминистрации Василий Володин.

"В Киевской области с определенными ограничениями начали работать уже 54 из 77 рынков. Ни один рынок еще не открыт в Обуховском, Иванковском и Вышгородском районах, а также не работает часть рынков в Фастовском, Яготинском, Барышевском, Бориспольском, Киево-Святошинском, Бородянском и Макаровском районах. Также пока под запретом ярмарки", - сказал Володин.

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Автор: 

карантин (16729) Киевская область (4122) рынок (532) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Володин Василий (44)


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Можно . Виталя сказал , что свободно 85% койко-мест . Рано расслабились . В Киевской области возобновили работу 54 рынка, - ОГА - Цензор.НЕТ 7620
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19.05.2020 17:05 Ответить
Слышали разговор алкаша с байденом?, вот это бомба, свинью то трогать не будут конечно, но вот байдену пис\тец.
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19.05.2020 17:11 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=p3C2gNGAT7c&feature=emb_logo
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19.05.2020 17:23 Ответить
 
 