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Київський оркестр "зіграв" під дощем парасолями на зачохлених інструментах. ВIДЕО

Музиканти Київського класичного оркестру збиралися виконати біля метро "Арсенальна" кілька відомих творів. Але через дощ не змогли розчохлити інструменти, а "грати" були змушені парасолями замість смичків.

Відео незвичайного виступу опубліковано на сторінці Київського класичного оркестру у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні відновлює роботу столичне метро, ​​це своєрідна репетиція виходу з карантину, і ми теж провели таку невелику репетицію під відкритим небом, продемонстрували, як музиканти виходитимуть із карантину", - розповів головний диригент оркестру Герман Макаренко.

Музиканти планували виконати "Як тебе не любити, Києве мій!" Ігоря Шамо, "Маленьку нічну серенаду" Вольфганга Амадея Моцарта і "Марш Радецького" Йоганна Штрауса.

Але через дощ вони не змогли розчохлити інструменти, тому "грали" беззвучно, використовуючи замість смичків парасолі, а головний диригент оркестру в цей час наспівував мелодію.

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Артисти були в масках і рукавичках і тримали дистанцію.

"Ми прагнули підтримати киян, додати позитивних емоцій, показати, як поступово всі ми повертаємося до звичного життя - найкраще для цього підходить класична музика", - сказав Макаренко.

Після завершення карантину музиканти обіцяють провести масштабну акцію на підтримку лікарів.

Автор: 

Київ (19466) Метрополітен (1416) музика (489)


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Топ коментарі
+14
Красиво , но больше похоже на дурдом под дождём .
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25.05.2020 16:36
+11
Чимось нагадують депутатів СН у Раді.))
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25.05.2020 16:37
+7
В Киеві закрили вже психлікарню?
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25.05.2020 16:42
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Красиво , но больше похоже на дурдом под дождём .
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25.05.2020 16:36 Відповісти
Чимось нагадують депутатів СН у Раді.))
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25.05.2020 16:37 Відповісти
которые чем-то на рояле))))??
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25.05.2020 17:02 Відповісти
Шо за бред??
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25.05.2020 16:37 Відповісти
чувак обнажил смычок для игры на пианино
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25.05.2020 16:48 Відповісти
В Киеві закрили вже психлікарню?
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25.05.2020 16:42 Відповісти
ну понятно - инструменты берегут...
а что нигде не было подходящего помещения рядом?
что просто так собрались - разошлись?
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25.05.2020 16:43 Відповісти
Шервудские зонтики.
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25.05.2020 16:53 Відповісти
«А вьі ноктюрн сьіграть сумєлі,
на соло водосточних труб ?»
Володимир Маяковський. Нащадок українськи козаків.
Автор вірша: «Долг Украінє».
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25.05.2020 16:47 Відповісти
Маяковский: По рождению я грузин, а по национальности русский.(с)
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25.05.2020 16:52 Відповісти
«В. В. Маяковський народився у селі Багдаді (Багдаті), Грузія, у родині був останньою третьою дитиною. Батько поета, Маяковський Володимир Костянтинович (1857-1906), - дворянин, служив лісничим, предки були з козаків Запорізької Січі. Прадід по батькові, Маяковський Костянтин Кирилович, син полкового осавула, служив у козацькому місті Бериславі Херсонської губернії. У 1822 р. після завоювання Грузії був переведений на службу на Кавказ. Його син, Маяковський Костянтин Костянтинович (1820-1880), народився в українському Бериславі, виріс у Грузії, і довгі роки служив секретарем повітового правління Ахалціхе. Бабуся поета по батькові, Данилевська Єфросинія Йосипівна (пом. 1891), була двоюрідною сестрою відомого українського письменника Григорія Данилевського, родом із запорізьких козаків. Мати, Олександра Олексіївна Павленко (1867-1954), народилася в станиці Тернівська на Кубані, була дочкою українця, народженого на Харківщині, штабс-капітана 155-го піхотного Кубанського полку Павленка Олексія Івановича, який помер від тифу під час російсько-турецької війни 1877-1878 рр., за спогадами Олександри Олексіївни, його рідні говорили тільки українською мовою (Маяковська О. О. «Дитинство і юність Володимира Маяковського»).»
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25.05.2020 17:57 Відповісти
Славних прадідів великих правнуки погані. На прикладі Маяковського політика росії по знищенню інших народів, як нащадка козацького роду перетворити на великороса та ватника.
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25.05.2020 19:35 Відповісти
https://censor.net/user/139376Чувак, не пєрєдьоргівай на людях.
Володимир Маяковскій в стихотворении «Владикавказ - Тифлис» написал:
«Три
разных истока
во мне речевых:
Я -
не из кацапов-разинь.
Я -
дедом казак,
другим -
сечевик,
а по рожденью
грузин».
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25.05.2020 18:01 Відповісти
Сьогодні зеленський передає це іншими словами: какая разніца.
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25.05.2020 19:38 Відповісти
Їм потрібен дмухач з досвідом.
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25.05.2020 16:56 Відповісти
Красу треба відчувати душею, що в принципі музики і показали. За виступ, скоріш за все заплачено, тому вони відпрацювали. Це як спіткнутися перед фінішом, але доповзти до нього.
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25.05.2020 17:18 Відповісти
В Одессе лет 25-30 назад на Дерибасовской был мужик, отчаянно лабавший куском арматуры как смычком на стеклянной бутылке. Очень эмоционально исполнял, до слёз. Говорили, чтосвихнувшийся препод из консерватории.
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25.05.2020 17:30 Відповісти
Делать нех...
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25.05.2020 19:20 Відповісти
 
 