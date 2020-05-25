Київський оркестр "зіграв" під дощем парасолями на зачохлених інструментах. ВIДЕО
Музиканти Київського класичного оркестру збиралися виконати біля метро "Арсенальна" кілька відомих творів. Але через дощ не змогли розчохлити інструменти, а "грати" були змушені парасолями замість смичків.
Відео незвичайного виступу опубліковано на сторінці Київського класичного оркестру у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні відновлює роботу столичне метро, це своєрідна репетиція виходу з карантину, і ми теж провели таку невелику репетицію під відкритим небом, продемонстрували, як музиканти виходитимуть із карантину", - розповів головний диригент оркестру Герман Макаренко.
Музиканти планували виконати "Як тебе не любити, Києве мій!" Ігоря Шамо, "Маленьку нічну серенаду" Вольфганга Амадея Моцарта і "Марш Радецького" Йоганна Штрауса.
Але через дощ вони не змогли розчохлити інструменти, тому "грали" беззвучно, використовуючи замість смичків парасолі, а головний диригент оркестру в цей час наспівував мелодію.
Артисти були в масках і рукавичках і тримали дистанцію.
"Ми прагнули підтримати киян, додати позитивних емоцій, показати, як поступово всі ми повертаємося до звичного життя - найкраще для цього підходить класична музика", - сказав Макаренко.
Після завершення карантину музиканти обіцяють провести масштабну акцію на підтримку лікарів.
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а что нигде не было подходящего помещения рядом?
что просто так собрались - разошлись?
на соло водосточних труб ?»
Володимир Маяковський. Нащадок українськи козаків.
Автор вірша: «Долг Украінє».
Володимир Маяковскій в стихотворении «Владикавказ - Тифлис» написал:
«Три
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во мне речевых:
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не из кацапов-разинь.
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