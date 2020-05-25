Киевский оркестр "сыграл" под дождем зонтами на зачехленных инструментах. ВИДЕО
Музыканты Киевского классического оркестра собирались исполнить у метро "Арсенальная" несколько известных произведений. Но из-за дождя не смогли расчехлить инструменты, а "играть" были вынуждены зонтами вместо смычков.
Видео необычного выступления опубликовано на странице Киевского классического оркестра в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня возобновляет работу столичное метро, это своеобразная репетиция выхода из карантина, и мы тоже провели такую небольшую репетицию под открытым небом, продемонстрировали, как музыканты будут выходить из карантина", - рассказал главный дирижер оркестра Герман Макаренко.
Музыканты планировали исполнить "Як тебе не любити, Києве мій!" Игоря Шамо, "Маленькую ночную серенаду" Вольфганга Амадея Моцарта и "Марш Радецкого" Иоганна Штрауса.
Но из-за дождя они не смогли расчехлить инструменты, поэтому "играли" беззвучно, используя вместо смычков зонты, а главный дирижер оркестра в это время напевал мелодии.
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Артисты были в масках и перчатках и держали дистанцию.
"Мы стремились поддержать киевлян, добавить положительных эмоций, показать, как постепенно все мы возвращаемся к привычной жизни - лучше всего для этого подходит классическая музыка", - сказал Макаренко.
После завершения карантина музыканты обещают провести масштабную акцию в поддержку врачей.
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а что нигде не было подходящего помещения рядом?
что просто так собрались - разошлись?
на соло водосточних труб ?»
Володимир Маяковський. Нащадок українськи козаків.
Автор вірша: «Долг Украінє».
Володимир Маяковскій в стихотворении «Владикавказ - Тифлис» написал:
«Три
разных истока
во мне речевых:
Я -
не из кацапов-разинь.
Я -
дедом казак,
другим -
сечевик,
а по рожденью
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