Киевский оркестр "сыграл" под дождем зонтами на зачехленных инструментах. ВИДЕО

Музыканты Киевского классического оркестра собирались исполнить у метро "Арсенальная" несколько известных произведений. Но из-за дождя не смогли расчехлить инструменты, а "играть" были вынуждены зонтами вместо смычков.

Видео необычного выступления опубликовано на странице Киевского классического оркестра в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня возобновляет работу столичное метро, ​​это своеобразная репетиция выхода из карантина, и мы тоже провели такую ​​небольшую репетицию под открытым небом, продемонстрировали, как музыканты будут выходить из карантина", - рассказал главный дирижер оркестра Герман Макаренко.

Музыканты планировали исполнить "Як тебе не любити, Києве мій!" Игоря Шамо, "Маленькую ночную серенаду" Вольфганга Амадея Моцарта и "Марш Радецкого" Иоганна Штрауса.

Но из-за дождя они не смогли расчехлить инструменты, поэтому "играли" беззвучно, используя вместо смычков зонты, а главный дирижер оркестра в это время напевал мелодии.

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Артисты были в масках и перчатках и держали дистанцию.

"Мы стремились поддержать киевлян, добавить положительных эмоций, показать, как постепенно все мы возвращаемся к привычной жизни - лучше всего для этого подходит классическая музыка", - сказал Макаренко.

После завершения карантина музыканты обещают провести масштабную акцию в поддержку врачей.

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