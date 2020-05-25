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Киевский оркестр "сыграл" под дождем зонтами на зачехленных инструментах. ВИДЕО

Музыканты Киевского классического оркестра собирались исполнить у метро "Арсенальная" несколько известных произведений. Но из-за дождя не смогли расчехлить инструменты, а "играть" были вынуждены зонтами вместо смычков.

Видео необычного выступления опубликовано на странице Киевского классического оркестра в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня возобновляет работу столичное метро, ​​это своеобразная репетиция выхода из карантина, и мы тоже провели такую ​​небольшую репетицию под открытым небом, продемонстрировали, как музыканты будут выходить из карантина", - рассказал главный дирижер оркестра Герман Макаренко.

Музыканты планировали исполнить "Як тебе не любити, Києве мій!" Игоря Шамо, "Маленькую ночную серенаду" Вольфганга Амадея Моцарта и "Марш Радецкого" Иоганна Штрауса.

Но из-за дождя они не смогли расчехлить инструменты, поэтому "играли" беззвучно, используя вместо смычков зонты, а главный дирижер оркестра в это время напевал мелодии.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Кличко с утра прокатился в метро: "Осуществлены все необходимые меры для безопасной перевозки пассажиров". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Артисты были в масках и перчатках и держали дистанцию.

"Мы стремились поддержать киевлян, добавить положительных эмоций, показать, как постепенно все мы возвращаемся к привычной жизни - лучше всего для этого подходит классическая музыка", - сказал Макаренко.

После завершения карантина музыканты обещают провести масштабную акцию в поддержку врачей.

Также на Цензор.НЕТ: В Киеве и Харькове открылось метро. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Киев (25521) Метрополитен (1014) музыка (790)


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Топ комментарии
+14
Красиво , но больше похоже на дурдом под дождём .
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25.05.2020 16:36
+11
Чимось нагадують депутатів СН у Раді.))
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25.05.2020 16:37
+7
В Киеві закрили вже психлікарню?
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25.05.2020 16:42
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Красиво , но больше похоже на дурдом под дождём .
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25.05.2020 16:36 Ответить
Чимось нагадують депутатів СН у Раді.))
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25.05.2020 16:37 Ответить
которые чем-то на рояле))))??
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25.05.2020 17:02 Ответить
Шо за бред??
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25.05.2020 16:37 Ответить
чувак обнажил смычок для игры на пианино
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25.05.2020 16:48 Ответить
В Киеві закрили вже психлікарню?
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25.05.2020 16:42 Ответить
ну понятно - инструменты берегут...
а что нигде не было подходящего помещения рядом?
что просто так собрались - разошлись?
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25.05.2020 16:43 Ответить
Шервудские зонтики.
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25.05.2020 16:53 Ответить
«А вьі ноктюрн сьіграть сумєлі,
на соло водосточних труб ?»
Володимир Маяковський. Нащадок українськи козаків.
Автор вірша: «Долг Украінє».
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25.05.2020 16:47 Ответить
Маяковский: По рождению я грузин, а по национальности русский.(с)
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25.05.2020 16:52 Ответить
«В. В. Маяковський народився у селі Багдаді (Багдаті), Грузія, у родині був останньою третьою дитиною. Батько поета, Маяковський Володимир Костянтинович (1857-1906), - дворянин, служив лісничим, предки були з козаків Запорізької Січі. Прадід по батькові, Маяковський Костянтин Кирилович, син полкового осавула, служив у козацькому місті Бериславі Херсонської губернії. У 1822 р. після завоювання Грузії був переведений на службу на Кавказ. Його син, Маяковський Костянтин Костянтинович (1820-1880), народився в українському Бериславі, виріс у Грузії, і довгі роки служив секретарем повітового правління Ахалціхе. Бабуся поета по батькові, Данилевська Єфросинія Йосипівна (пом. 1891), була двоюрідною сестрою відомого українського письменника Григорія Данилевського, родом із запорізьких козаків. Мати, Олександра Олексіївна Павленко (1867-1954), народилася в станиці Тернівська на Кубані, була дочкою українця, народженого на Харківщині, штабс-капітана 155-го піхотного Кубанського полку Павленка Олексія Івановича, який помер від тифу під час російсько-турецької війни 1877-1878 рр., за спогадами Олександри Олексіївни, його рідні говорили тільки українською мовою (Маяковська О. О. «Дитинство і юність Володимира Маяковського»).»
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25.05.2020 17:57 Ответить
Славних прадідів великих правнуки погані. На прикладі Маяковського політика росії по знищенню інших народів, як нащадка козацького роду перетворити на великороса та ватника.
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25.05.2020 19:35 Ответить
https://censor.net/user/139376Чувак, не пєрєдьоргівай на людях.
Володимир Маяковскій в стихотворении «Владикавказ - Тифлис» написал:
«Три
разных истока
во мне речевых:
Я -
не из кацапов-разинь.
Я -
дедом казак,
другим -
сечевик,
а по рожденью
грузин».
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25.05.2020 18:01 Ответить
Сьогодні зеленський передає це іншими словами: какая разніца.
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25.05.2020 19:38 Ответить
Їм потрібен дмухач з досвідом.
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25.05.2020 16:56 Ответить
Красу треба відчувати душею, що в принципі музики і показали. За виступ, скоріш за все заплачено, тому вони відпрацювали. Це як спіткнутися перед фінішом, але доповзти до нього.
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25.05.2020 17:18 Ответить
В Одессе лет 25-30 назад на Дерибасовской был мужик, отчаянно лабавший куском арматуры как смычком на стеклянной бутылке. Очень эмоционально исполнял, до слёз. Говорили, чтосвихнувшийся препод из консерватории.
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25.05.2020 17:30 Ответить
Делать нех...
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25.05.2020 19:20 Ответить
 
 