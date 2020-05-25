В Киеве и Харькове открылось метро. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сегодня, 25 мая, в связи с ослаблением коронавирусного карантина в Киеве и Харькове открылось метро, которое не работало с середины марта.
В КП "Киевский метрополитен" отмечают, что пропускать людей будут лишь при наличии защитных масок или респираторов. Людям, у которых есть визуальные признаки острого респираторного заболевания будут мерить температуру: если она выше 37,2 – на станцию не пропустят, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Также отмечается, что продажа жетонов остановлена, оплатить поездку можно с помощью электронного билета. При этом в течение месяца можно использовать жетоны, которые были куплены ранее.
В КП Киевский метрополитен не исключают, что в случае массового скопления людей могут полностью или частично ограничивать станции на вход.
Столичные власти призывают не пользоваться общественным транспортом без крайней необходимости.
Стоит отметить, что после начала работы метро, в "подземке" появились и первые торговцы.
В метро Харькова также будут пропускать лишь при наличии маски и респиратора, передают в пресс-службе городской подземки.
В приказе горсовета о возобновлении работы метро не говорится о проведении температурного контроля на станциях или возможном ограничении допуска пассажиров.
В обеих "подземках" будут обеспечивать расстояние между пассажирами в местах покупки и пополнения проездных документов, а персонал метрополитена будет работать в средствах защиты.
В Днепре пока метро не открывают, передают в пресс-службе горсовета. Однако возобновляется работа авто- и электротранспорта без спецбилетов. В транспорте могут находиться не больше пассажиров, чем есть мест для сидения, а пассажиров не будут пропускать без масок и перчаток.
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Нужно сначало создать проблему а потом хероически ее порешать.
И, в конце концов, они это метро построили, что бы ты теперь могла добраться на работу и нихрена полезного там не делать.
Исходя из того, что известно на сегодня о возможных путях заражения - воздушно-капельном, причем только при тесном контакте з заболевшим, меры, введенные в метро взаимоисключающие.
Если пассажира заставляют носить маску, то никакой дистанции в 1,5 между людьми нет необходимости - это бессмысленно с точки зрения гигиены.
Если между людьми требуется эта же дистанция, то тогда маска совершенно не нужна.
Кроме того, исходя из того, что у работников метро при допуске на рабочее место контролируется состояние здоровья, то они не являются распространителями инфекции и им достаточно только защитного щитка (для психологического эффекта) без дополнительной и бесполезной в данной ситуации маски (маски есть на пассажирах).
Дыбилы с удовольствием послушают твой красочный рассказ
Физическое перемещение капли в воздухе (с вирусом внутри) - это ФИЗИЧЕСКАЯ задача, а не медицинская!
А трагикомедия - когда на эту тему начинает рассуждать особь, не поборовшая и десяти классов....
Ты читал Хемингуя, и не понял ничего?
Впрочем, неуверен что и жёлтую прессу ты в состоянии осилить....
Как насчёт прочитанной тобой работы про "распространяются капли при кашле и чихании больным. Начать советую с исследований, которые уже давно проведены по дифтерии."?
ССылочку кинь!
Как насчёт прочитанной тобой работы про "распространяются капли при кашле и чихании больным. Начать советую с исследований, которые уже давно проведены по дифтерии."?
ССылочку кинь!
А был ли мальчик?
А прочитал ли наш Ахсандро научные работы касательно " "распространяются капли при кашле и чихании больным. Начать советую с исследований, которые уже давно проведены по дифтерии." ?????
Как насчёт ссылочки на эти работы?
Если бы имел хоть малейший опыт написания научных статей - не говорил бы хрни типа "слышь ты, пади паищи у гугле!"
Да ты наверно граматный?
А вот ті с каких хренов бубликов лезешь рассуждать о смачиваемости хлопковых волокон каплями слюны?
Клоуны всех наук из интырнета....
А по сути вопроса?
С каких хренов бубликов лезешь рассуждать о смачиваемости хлопковых волокон каплями слюны?
Наш Александро - изучил не менее трёх разаблачительных газеток и восемнадцати постов в интернете, и вот он уже вещает через губу " Это банальная практика, доказанная научными исследованиями "....
Вот только, сердешный, никак не может вспомнить - а что это были за исследование...
Это так, если коротенько.
Ау, не расслышал!