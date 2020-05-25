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Новости Коронавирус и карантин
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В Киеве и Харькове открылось метро. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 25 мая, в связи с ослаблением коронавирусного карантина в Киеве и Харькове открылось метро, которое не работало с середины марта.

В КП "Киевский метрополитен" отмечают, что пропускать людей будут лишь при наличии защитных масок или респираторов. Людям, у которых есть визуальные признаки острого респираторного заболевания будут мерить температуру: если она выше 37,2 – на станцию не пропустят, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Также отмечается, что продажа жетонов остановлена, оплатить поездку можно с помощью электронного билета. При этом в течение месяца можно использовать жетоны, которые были куплены ранее.

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В КП Киевский метрополитен не исключают, что в случае массового скопления людей могут полностью или частично ограничивать станции на вход.

Столичные власти призывают не пользоваться общественным транспортом без крайней необходимости.

Стоит отметить, что после начала работы метро, в "подземке" появились и первые торговцы.

В метро Харькова также будут пропускать лишь при наличии маски и респиратора, передают в пресс-службе городской подземки.

В приказе горсовета о возобновлении работы метро не говорится о проведении температурного контроля на станциях или возможном ограничении допуска пассажиров.

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В обеих "подземках" будут обеспечивать расстояние между пассажирами в местах покупки и пополнения проездных документов, а персонал метрополитена будет работать в средствах защиты.

В Днепре пока метро не открывают, передают в пресс-службе горсовета. Однако возобновляется работа авто- и электротранспорта без спецбилетов. В транспорте могут находиться не больше пассажиров, чем есть мест для сидения, а пассажиров не будут пропускать без масок и перчаток.

В Киеве и Харькове открылось метро 01
В Киеве и Харькове открылось метро 02
В Киеве и Харькове открылось метро 03
В Киеве и Харькове открылось метро 04
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В Киеве и Харькове открылось метро 06
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В Киеве и Харькове открылось метро 09
В Киеве и Харькове открылось метро 10
В Киеве и Харькове открылось метро 11
В Киеве и Харькове открылось метро 12

Автор: 

карантин (16729) Киев (25490) Метрополитен (1014) Харьков (7460) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+25
А у Львові так і не відкрилось ))))
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25.05.2020 09:07
+17
пенсионеры ломанулись "на работу".
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25.05.2020 08:31
+16
Ты думаешь нашим пенсионерам грустно сидеть дома ? Ошибаешься ! Наши пенсионеры ВЫНУЖДЕНЫ продолжать работу , если остались хоть какие то силы , потому как на ЭТУ пенсию с ЭТИМИ ценами НЕ ВЫЖИТЬ !
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25.05.2020 09:26
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Правила форума Совет форумчан
Ура!
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25.05.2020 08:24 Ответить
это ли не чудо?
Нужно сначало создать проблему а потом хероически ее порешать.
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25.05.2020 08:49 Ответить
А у Львові так і не відкрилось ))))
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25.05.2020 09:07 Ответить
С...ки!
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25.05.2020 09:30 Ответить
И на крыме в Джанкое русня все пляжи позакрывала.
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25.05.2020 09:45 Ответить
Якщо у Львові зроблять метро, то наступна станція буде Варшава.
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25.05.2020 11:24 Ответить
Почему такая несправедливость ?
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25.05.2020 12:18 Ответить
там і не закривалось. Садовий ним сміття возить у Тернопіль.
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25.05.2020 19:04 Ответить
Нарид уже привык на карантине сидеть дома и не работать. Понравилось. Теперь начнут постепенно возвращаться к обыденному ритму: "дом - работа - дом". Пару месяцев уйдёт на привыкание.
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25.05.2020 08:30 Ответить
Понравилось?! А деньги из тумбочки?
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25.05.2020 08:31 Ответить
У каждого настоящего украинца и хозяина должна быть заначка. Ето только кацапы живут сегодняшним днем и в кредит
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25.05.2020 09:06 Ответить
_Всем стоять, это ограбление! Поздравляю всех с повышением цен на электроэнергию (и всё остальное). Да здравствует режим олигархов!
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25.05.2020 08:30 Ответить
Всё верно! По Марксу: Государство, есть аппарат насилия (принуждения), находящийся в руках господствующего класса. А господствующий класс у нас, как известно, - класс олигархов. Поэтому, никакое это не ограбление, а вполне закономерный процесс...
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25.05.2020 10:31 Ответить
Пользоваться только в случае крайней необходимости? Ага, Толпа людей с утра просто решила газеты почитать под землёй.
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25.05.2020 08:30 Ответить
пенсионеры ломанулись "на работу".
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25.05.2020 08:31 Ответить
Именно так, подрабатывают к нищенской пенсии
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25.05.2020 09:09 Ответить
Ты думаешь нашим пенсионерам грустно сидеть дома ? Ошибаешься ! Наши пенсионеры ВЫНУЖДЕНЫ продолжать работу , если остались хоть какие то силы , потому как на ЭТУ пенсию с ЭТИМИ ценами НЕ ВЫЖИТЬ !
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25.05.2020 09:26 Ответить
Зеленский сказал, что кто получает 5000 гривень - это уже багатые. Так что 1000 пенсии пенсам - с головой, пусть жрут и радуются. .
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25.05.2020 13:49 Ответить
Не прекручуй - він сказав, що не бідні. І пенсіонери отримують близько 3-х тисяч, тому якщо рідні не допомагають, то важкувато.
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25.05.2020 14:02 Ответить
Більшість пасажирів -- пенсіонери. І чого їм вдома не сидиться.
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25.05.2020 08:37 Ответить
*Двіжуха ..це життя * !
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25.05.2020 08:40 Ответить
Ну, у пенсионеров имеются родычи, которым нужна помощь, квартиры, которые они сдают в наем и хз, что за это время с ними приключилось, дачи.
И, в конце концов, они это метро построили, что бы ты теперь могла добраться на работу и нихрена полезного там не делать.
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25.05.2020 08:40 Ответить
Доживешь до пенсии - поймешь.
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25.05.2020 08:59 Ответить
Ну в сегодняшней ситуации они просто работают почтальенами- вирус развозят
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25.05.2020 09:07 Ответить
Станете пенсіонеркою тоді зрозумієте чого пенсіонерам на пенсію 1638 грн не сидиться вдома. Але цей ваш коментар показує пробіли у вихованні, батьки не прищепили поваги до людей старшого віку, колись і ви на собі відчуєте брак виховання з боку молодих, тоді згадаєте себе молодою. Це вам тільки так здається що молодість і краса назавжди, а не зоглядитесь як і старість підкрадеться.
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25.05.2020 11:19 Ответить
А шо метро уже стало безопасным в плане заражения covid-19?
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25.05.2020 08:38 Ответить
А на кой ляд его тогда закрывали?
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25.05.2020 08:39 Ответить
Кацапам не понять.
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25.05.2020 09:49 Ответить
Станція Перемога, це біля того місця де я живу, а перед нею Олексіївська.
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25.05.2020 09:53 Ответить
Це станція Позняки. Ні станції Перемога, ні станції Олексіївської у київському метро не має.
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25.05.2020 11:28 Ответить
😀
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25.05.2020 12:20 Ответить
Якщо вже хотів поВумнічать перед людиною, то тре було зазначити, що це Осокорки, а не Позняки
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25.05.2020 20:05 Ответить
Навчись спочатку читати вумная.

У Києві та Харкові відкрилося метро - Цензор.НЕТ 1480
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25.05.2020 20:09 Ответить
Написати можна що завгодно. Он на Сирці пишуть Червоний хутір або Бориспільська, і таке на всіх гілках. А взагалі хріново, що метро відкрили.
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26.05.2020 07:05 Ответить
У Києві та Харкові відкрилося метро - Цензор.НЕТ 9025
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25.05.2020 08:39 Ответить
_Что-то я не совсем... Паччиму заиц? И яичница. Решитильна нипанятна! Заиц не может быть безбилетник.
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25.05.2020 08:49 Ответить
Єто не про то. Этот карикатура на католическую пасху. И пасхальный заяц.
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25.05.2020 10:57 Ответить
Кидалы чортовы карта которая зеленая без обмежень на два транспорта например а есть на все виды 4,по вине метро закрылось с 17 марта оказывается не действует то есть пол месяца пропала карта на 860 грн, пол месяца 430 грн подошел к окошку говорит ничем помочь не могу она не действует такое мол распоряжение,то есть пассажир купил проездной они сами закрыли по вине метрополитена а она действует с 1 по 1ое число,компенсации нет,а так вагоны свободны заполнены на 60% красота садился на Контрактовой в 8 утра
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25.05.2020 09:04 Ответить
Все меры «профилактики» в метро исключительно дешевая театральная показуха.
Исходя из того, что известно на сегодня о возможных путях заражения - воздушно-капельном, причем только при тесном контакте з заболевшим, меры, введенные в метро взаимоисключающие.
Если пассажира заставляют носить маску, то никакой дистанции в 1,5 между людьми нет необходимости - это бессмысленно с точки зрения гигиены.
Если между людьми требуется эта же дистанция, то тогда маска совершенно не нужна.
Кроме того, исходя из того, что у работников метро при допуске на рабочее место контролируется состояние здоровья, то они не являются распространителями инфекции и им достаточно только защитного щитка (для психологического эффекта) без дополнительной и бесполезной в данной ситуации маски (маски есть на пассажирах).
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25.05.2020 09:07 Ответить
столько букофф настучал, а элементарных вещей не знаешь. Давно известно, если ты в маске, то вероятность заражения 50 %. А если сосед тоже в маске - то 2,5 %
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25.05.2020 09:22 Ответить
Это тайное знание "давно известно" только запуганным членам секты вирусобесия, но почему-то не известно ВОЗ.
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25.05.2020 09:26 Ответить
Ой, давай пападробнее, как ты пабидил не только прививки, но и законы физики!
Дыбилы с удовольствием послушают твой красочный рассказ
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25.05.2020 11:01 Ответить
Вот и дремучие сектанты из вирусо-вакцинобесной секты с "тайными знаниями" подтянулись.
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25.05.2020 12:59 Ответить
Беда, коль сапоги начнёт тачать пирожник, а пироги пекти - сапожник!
Физическое перемещение капли в воздухе (с вирусом внутри) - это ФИЗИЧЕСКАЯ задача, а не медицинская!

А трагикомедия - когда на эту тему начинает рассуждать особь, не поборовшая и десяти классов....
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25.05.2020 13:05 Ответить
Правильно себя оценил! Похоже, что плохо даже физику в школе учил. Почитай тогда исследования, как и на какое расстояние физически распространяются капли при кашле и чихании больным. Начать советую с исследований, которые уже давно проведены по дифтерии.
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25.05.2020 13:24 Ответить
Да? Ну кинь ссылочку, просвети!
Ты читал Хемингуя, и не понял ничего?
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25.05.2020 13:29 Ответить
Свою дремучесть компенсируй самообразованием и тренировкой в поисках нужной информации. Из стилистики твоих постов понятно, что чтение Хемингуя, вместо Хемингуэя, очень на тебя подействовало.
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25.05.2020 13:47 Ответить
Да, Шурёнок.... Так старательно умного изображал, а на самом деле кроме интернетовского бреда за душой у тебя и нетути....
Впрочем, неуверен что и жёлтую прессу ты в состоянии осилить....
Как насчёт прочитанной тобой работы про "распространяются капли при кашле и чихании больным. Начать советую с исследований, которые уже давно проведены по дифтерии."?
ССылочку кинь!
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25.05.2020 13:59 Ответить
Дремучих сектантов обучать научным знаниям бесполезно - история мировых сект этому подтверждение. Читай свои внутрисектантские талмуды и дальше.
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25.05.2020 14:30 Ответить
Гав-гав, пук-пук....
Как насчёт прочитанной тобой работы про "распространяются капли при кашле и чихании больным. Начать советую с исследований, которые уже давно проведены по дифтерии."?
ССылочку кинь!
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25.05.2020 19:51 Ответить
"обучать научным знаниям" - уровень интилекта понятен по построению фразы!
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25.05.2020 19:53 Ответить
Дремучесть твоя беспредельна. Смысла прочитанного не понимаешь и пытаешься цепляться за все, что не доходит до твоей головы, чтобы увести от темы обсуждения. И о твоем "интилекте" это тоже красноречиво говорит. Интеллект и ты не совместимы по определению.
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25.05.2020 20:12 Ответить
Гав-гав, пук-пук....
А был ли мальчик?
А прочитал ли наш Ахсандро научные работы касательно " "распространяются капли при кашле и чихании больным. Начать советую с исследований, которые уже давно проведены по дифтерии." ?????
Как насчёт ссылочки на эти работы?
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26.05.2020 12:13 Ответить
Читай мой пост выше. Ссылочки и нформацию, липовый "ученый", учись искать сам.
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26.05.2020 14:08 Ответить
Поясняю прямо - в приличной компании аргументировать свою позицию - обязанность автора.

Если бы имел хоть малейший опыт написания научных статей - не говорил бы хрни типа "слышь ты, пади паищи у гугле!"
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26.05.2020 14:27 Ответить
Бред, абсолютный бред.
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25.05.2020 23:23 Ответить
То что вы написали это банальная теория. А на практике принцип один - лучше перебдеть и от этого никуда не денешься.
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25.05.2020 09:25 Ответить
Это банальная практика, доказанная научными исследованиями и декларируемая ВОЗ, а вот банальная теория малограмотных и запуганных людей "лучше перебдеть" - не может относится к действиям власти.
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25.05.2020 09:33 Ответить
Какая еще ВОЗ, с пандемией никто не сталкивался более ста лет, все действуют на ощупь и с большим запасом. Слишком большая ответственность на санитарные службы во всех странах.
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25.05.2020 09:37 Ответить
Почитай про свинячий грипп.
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25.05.2020 10:06 Ответить
Ой, а про научные исследавания ты в какой газетке прачитал?
Да ты наверно граматный?
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25.05.2020 11:02 Ответить
По сравнению с тобой, дремучим зомби, который читает только талмуды своей секты, я даже очень грамотный..
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25.05.2020 13:02 Ответить
Я, Шурик, по своей секте университет закончил и диссертацию даже защитил. 01.04.07.
А вот ті с каких хренов бубликов лезешь рассуждать о смачиваемости хлопковых волокон каплями слюны?
Клоуны всех наук из интырнета....
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25.05.2020 13:25 Ответить
Амфаш, таких дремучих, с точки зрения образованности, "диссертантов" , как ты, даже не допустил бы к защите. Свой дремучий уровень ты подтверждаешь примитивными постами, основанных не на знаниях, а на дешовых лозунгах. Такие как ты "защищаются" только за бабки или по блату.
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25.05.2020 13:33 Ответить
Пук-пук, гав-гав....
А по сути вопроса?
С каких хренов бубликов лезешь рассуждать о смачиваемости хлопковых волокон каплями слюны?
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25.05.2020 13:54 Ответить
Если ты съехал с темы и у тебя крыша поехала, то это не значит, что я это должен поддерживать.
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25.05.2020 14:14 Ответить
В силу своего невежества ты не в состоянии понять, что относится к теме ношения масок и вероятности заражения. Ты десять классов осилил?
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25.05.2020 19:44 Ответить
Смешно, когда невежда рассуждает о невежестве. Работай над собой, может поумнеешь и не будешь вещать примитивными лозунгами.
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25.05.2020 20:16 Ответить
О!!!
Наш Александро - изучил не менее трёх разаблачительных газеток и восемнадцати постов в интернете, и вот он уже вещает через губу " Это банальная практика, доказанная научными исследованиями "....
Вот только, сердешный, никак не может вспомнить - а что это были за исследование...
Это так, если коротенько.
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26.05.2020 12:16 Ответить
Просвещением дремучих сектантов заниматься не собираюсь. Бесполезно, продолжай читать свои сокровенные талмуды.
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26.05.2020 14:05 Ответить
Так, где ссылочка на твои правильные?
Ау, не расслышал!
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26.05.2020 14:20 Ответить
Если ближе 1,5 метра то кто-то заразный может соседу пальцем в нос или в глаз, или хватится за руку подержаться, когда поезд дёрнется, и передаст билетик на тот свет...
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25.05.2020 12:12 Ответить
Совсем мозги поехали? Купи полный комплект химзащиты и только в нем из дома выходи.
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25.05.2020 13:03 Ответить
Интересно, с таким количеством пассажиров как быстро метрополитен обявит себя банкротом?
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25.05.2020 09:09 Ответить
Ничего страшного не произойдёт! Тут же пройдёт приватизация метрополитена (за бесценок), и его новым хозяином станет какой-нибудь олигарх, который поднимет стоимость проезда раз в десять (опять же - не сразу, но постепенно), И будет всем счастье...
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25.05.2020 10:43 Ответить
В разі масового скупчення людей можуть повністю або частково обмежувати станції на вхід. Це що таке? А в переповнених маршрутках можна їхати?
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25.05.2020 10:19 Ответить
Это банальная отработка технологии управления толпой на внушении чувства страха.
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25.05.2020 13:06 Ответить
День первый Харьков , без масок, пох всё. А больнички уже полные, при этом четверть врачей
У Києві та Харкові відкрилося метро - Цензор.НЕТ 6290
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25.05.2020 11:47 Ответить
Изучи статистику заболеваемости в Харькове, в сравнении с окарантиненным Киевом, тогда и поймешь всю лохотронную суть "карантина".
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25.05.2020 13:09 Ответить
В чем смысл коронавирусной истерии если эта пандемия НЕ увеличивает естественный уровень смертности как украинцев так и граждан других стран. Тоесть до коронавируса в Украине в мес умирало 50 тыс людей(в основном старики и в основном сердечно-сосуд и онкология)) так и при коронавирусе в мес умирает 50 тыс людей только 300 смертей начали записывать на вину коронавируса. Если количество умерших не увеличивается-зачем боятся коронавируса? только потому что большинство людей мира это тупые не умеющие думать с плохим образованием илегко подающиеся панике после СМИ-зомбирования? Но ведь правительства стран-они не такие? или они такие как их избиратели? Неужели большинство Украинцев такие-же тупые как и Зеленский?
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25.05.2020 14:08 Ответить
Зе и его хозяева не тупые, раз смогли воспользоваться тупостью лохтората в своих интересах.
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25.05.2020 14:25 Ответить
а де смайлики?
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25.05.2020 14:23 Ответить
рассадник коронавируса
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25.05.2020 17:50 Ответить
А почему так мало людей в вагонах???
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25.05.2020 18:10 Ответить
в 6 утра снимали.
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25.05.2020 21:11 Ответить
От блін....
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26.05.2020 07:02 Ответить
 
 