У Києві та Харкові відкрилося метро. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні, 25 травня, у зв'язку з послабленням коронавірусного карантину в Києві та Харкові відкрилося метро, яке не працювало із середини березня.
У КП "Київський метрополітен" зазначають, що пропускатимуть людей лише за наявності захисних масок або респіраторів. Людям, у яких є візуальні ознаки гострого респіраторного захворювання, мірятимуть температуру: якщо вона вища ніж 37,2 - на станцію не пропустять, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Також зазначається, що продаж жетонів зупинено, оплатити поїздку можна за допомогою електронного квитка. Водночас протягом місяця можна використовувати жетони, які були куплені раніше.
У КП Київський метрополітен не відкидають, що в разі масового скупчення людей можуть повністю або частково обмежувати станції на вхід.
Столична влада закликає не користуватися громадським транспортом без крайньої необхідності.
Варто зазначити, що після початку роботи метро в "підземці" з'явилися і перші торговці.
У метро Харкова також пропускатимуть лише за наявності маски і респіратора, передають у пресслужбі міської підземки.
У наказі міськради про відновлення роботи метро не йдеться про проведення температурного контролю на станціях або можливе обмеження допуску пасажирів.
В обох "підземках" забезпечуватимуть відстань між пасажирами в місцях покупки і поповнення проїзних документів, а персонал метрополітену працюватиме в засобах захисту.
У Дніпрі поки метро не відкривають, передають у пресслужбі міськради. Однак відновлюється робота авто- та електротранспорту без спецквитків. У транспорті можуть перебувати не більше пасажирів, ніж є місць для сидіння, а пасажирів не пропускатимуть без масок і рукавичок.
Будь ласка, зачекайте...
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Нужно сначало создать проблему а потом хероически ее порешать.
И, в конце концов, они это метро построили, что бы ты теперь могла добраться на работу и нихрена полезного там не делать.
Исходя из того, что известно на сегодня о возможных путях заражения - воздушно-капельном, причем только при тесном контакте з заболевшим, меры, введенные в метро взаимоисключающие.
Если пассажира заставляют носить маску, то никакой дистанции в 1,5 между людьми нет необходимости - это бессмысленно с точки зрения гигиены.
Если между людьми требуется эта же дистанция, то тогда маска совершенно не нужна.
Кроме того, исходя из того, что у работников метро при допуске на рабочее место контролируется состояние здоровья, то они не являются распространителями инфекции и им достаточно только защитного щитка (для психологического эффекта) без дополнительной и бесполезной в данной ситуации маски (маски есть на пассажирах).
Дыбилы с удовольствием послушают твой красочный рассказ
Физическое перемещение капли в воздухе (с вирусом внутри) - это ФИЗИЧЕСКАЯ задача, а не медицинская!
А трагикомедия - когда на эту тему начинает рассуждать особь, не поборовшая и десяти классов....
Ты читал Хемингуя, и не понял ничего?
Впрочем, неуверен что и жёлтую прессу ты в состоянии осилить....
Как насчёт прочитанной тобой работы про "распространяются капли при кашле и чихании больным. Начать советую с исследований, которые уже давно проведены по дифтерии."?
ССылочку кинь!
Как насчёт прочитанной тобой работы про "распространяются капли при кашле и чихании больным. Начать советую с исследований, которые уже давно проведены по дифтерии."?
ССылочку кинь!
А был ли мальчик?
А прочитал ли наш Ахсандро научные работы касательно " "распространяются капли при кашле и чихании больным. Начать советую с исследований, которые уже давно проведены по дифтерии." ?????
Как насчёт ссылочки на эти работы?
Если бы имел хоть малейший опыт написания научных статей - не говорил бы хрни типа "слышь ты, пади паищи у гугле!"
Да ты наверно граматный?
А вот ті с каких хренов бубликов лезешь рассуждать о смачиваемости хлопковых волокон каплями слюны?
Клоуны всех наук из интырнета....
А по сути вопроса?
С каких хренов бубликов лезешь рассуждать о смачиваемости хлопковых волокон каплями слюны?
Наш Александро - изучил не менее трёх разаблачительных газеток и восемнадцати постов в интернете, и вот он уже вещает через губу " Это банальная практика, доказанная научными исследованиями "....
Вот только, сердешный, никак не может вспомнить - а что это были за исследование...
Это так, если коротенько.
Ау, не расслышал!