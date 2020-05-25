У Києві та Харкові відкрилося метро. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 25 травня, у зв'язку з послабленням коронавірусного карантину в Києві та Харкові відкрилося метро, ​​яке не працювало із середини березня.

У КП "Київський метрополітен" зазначають, що пропускатимуть людей лише за наявності захисних масок або респіраторів. Людям, у яких є візуальні ознаки гострого респіраторного захворювання, мірятимуть температуру: якщо вона вища ніж 37,2 - на станцію не пропустять, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Також зазначається, що продаж жетонів зупинено, оплатити поїздку можна за допомогою електронного квитка. Водночас протягом місяця можна використовувати жетони, які були куплені раніше.

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У КП Київський метрополітен не відкидають, що в разі масового скупчення людей можуть повністю або частково обмежувати станції на вхід.

Столична влада закликає не користуватися громадським транспортом без крайньої необхідності.

Варто зазначити, що після початку роботи метро ​​в "підземці" з'явилися і перші торговці.

У метро Харкова також пропускатимуть лише за наявності маски і респіратора, передають у пресслужбі міської підземки.

У наказі міськради про відновлення роботи метро не йдеться про проведення температурного контролю на станціях або можливе обмеження допуску пасажирів.

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В обох "підземках" забезпечуватимуть відстань між пасажирами в місцях покупки і поповнення проїзних документів, а персонал метрополітену працюватиме в засобах захисту.

У Дніпрі поки метро не відкривають, передають у пресслужбі міськради. Однак відновлюється робота авто- та електротранспорту без спецквитків. У транспорті можуть перебувати не більше пасажирів, ніж є місць для сидіння, а пасажирів не пропускатимуть без масок і рукавичок.























