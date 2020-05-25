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Новини Коронавірус і карантин
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У Києві та Харкові відкрилося метро. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 25 травня, у зв'язку з послабленням коронавірусного карантину в Києві та Харкові відкрилося метро, ​​яке не працювало із середини березня.

У КП "Київський метрополітен" зазначають, що пропускатимуть людей лише за наявності захисних масок або респіраторів. Людям, у яких є візуальні ознаки гострого респіраторного захворювання, мірятимуть температуру: якщо вона вища ніж 37,2 - на станцію не пропустять, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Також зазначається, що продаж жетонів зупинено, оплатити поїздку можна за допомогою електронного квитка. Водночас протягом місяця можна використовувати жетони, які були куплені раніше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Метрополітен у Києві запускатиметься в максимально інтенсивному режимі, - заступниця директора КП Макогон

У КП Київський метрополітен не відкидають, що в разі масового скупчення людей можуть повністю або частково обмежувати станції на вхід.

Столична влада закликає не користуватися громадським транспортом без крайньої необхідності.

Варто зазначити, що після початку роботи метро ​​в "підземці" з'явилися і перші торговці.

У метро Харкова також пропускатимуть лише за наявності маски і респіратора, передають у пресслужбі міської підземки.

У наказі міськради про відновлення роботи метро не йдеться про проведення температурного контролю на станціях або можливе обмеження допуску пасажирів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У транспорт у Києві пускатимуть лише в масці, - розпорядження КМДА

В обох "підземках" забезпечуватимуть відстань між пасажирами в місцях покупки і поповнення проїзних документів, а персонал метрополітену працюватиме в засобах захисту.

У Дніпрі поки метро не відкривають, передають у пресслужбі міськради. Однак відновлюється робота авто- та електротранспорту без спецквитків. У транспорті можуть перебувати не більше пасажирів, ніж є місць для сидіння, а пасажирів не пропускатимуть без масок і рукавичок.

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У Києві та Харкові відкрилося метро 05
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У Києві та Харкові відкрилося метро 07
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У Києві та Харкові відкрилося метро 09
У Києві та Харкові відкрилося метро 10
У Києві та Харкові відкрилося метро 11
У Києві та Харкові відкрилося метро 12

Автор: 

карантин (18172) Київ (19431) Метрополітен (1416) Харків (5573) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+25
А у Львові так і не відкрилось ))))
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25.05.2020 09:07
+17
пенсионеры ломанулись "на работу".
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25.05.2020 08:31
+16
Ты думаешь нашим пенсионерам грустно сидеть дома ? Ошибаешься ! Наши пенсионеры ВЫНУЖДЕНЫ продолжать работу , если остались хоть какие то силы , потому как на ЭТУ пенсию с ЭТИМИ ценами НЕ ВЫЖИТЬ !
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25.05.2020 09:26
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Ура!
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25.05.2020 08:24 Відповісти
это ли не чудо?
Нужно сначало создать проблему а потом хероически ее порешать.
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25.05.2020 08:49 Відповісти
А у Львові так і не відкрилось ))))
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25.05.2020 09:07 Відповісти
С...ки!
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25.05.2020 09:30 Відповісти
И на крыме в Джанкое русня все пляжи позакрывала.
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25.05.2020 09:45 Відповісти
Якщо у Львові зроблять метро, то наступна станція буде Варшава.
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25.05.2020 11:24 Відповісти
Почему такая несправедливость ?
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25.05.2020 12:18 Відповісти
там і не закривалось. Садовий ним сміття возить у Тернопіль.
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25.05.2020 19:04 Відповісти
Нарид уже привык на карантине сидеть дома и не работать. Понравилось. Теперь начнут постепенно возвращаться к обыденному ритму: "дом - работа - дом". Пару месяцев уйдёт на привыкание.
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25.05.2020 08:30 Відповісти
Понравилось?! А деньги из тумбочки?
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25.05.2020 08:31 Відповісти
У каждого настоящего украинца и хозяина должна быть заначка. Ето только кацапы живут сегодняшним днем и в кредит
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25.05.2020 09:06 Відповісти
_Всем стоять, это ограбление! Поздравляю всех с повышением цен на электроэнергию (и всё остальное). Да здравствует режим олигархов!
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25.05.2020 08:30 Відповісти
Всё верно! По Марксу: Государство, есть аппарат насилия (принуждения), находящийся в руках господствующего класса. А господствующий класс у нас, как известно, - класс олигархов. Поэтому, никакое это не ограбление, а вполне закономерный процесс...
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25.05.2020 10:31 Відповісти
Пользоваться только в случае крайней необходимости? Ага, Толпа людей с утра просто решила газеты почитать под землёй.
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25.05.2020 08:30 Відповісти
пенсионеры ломанулись "на работу".
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25.05.2020 08:31 Відповісти
Именно так, подрабатывают к нищенской пенсии
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25.05.2020 09:09 Відповісти
Ты думаешь нашим пенсионерам грустно сидеть дома ? Ошибаешься ! Наши пенсионеры ВЫНУЖДЕНЫ продолжать работу , если остались хоть какие то силы , потому как на ЭТУ пенсию с ЭТИМИ ценами НЕ ВЫЖИТЬ !
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25.05.2020 09:26 Відповісти
Зеленский сказал, что кто получает 5000 гривень - это уже багатые. Так что 1000 пенсии пенсам - с головой, пусть жрут и радуются. .
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25.05.2020 13:49 Відповісти
Не прекручуй - він сказав, що не бідні. І пенсіонери отримують близько 3-х тисяч, тому якщо рідні не допомагають, то важкувато.
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25.05.2020 14:02 Відповісти
Більшість пасажирів -- пенсіонери. І чого їм вдома не сидиться.
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25.05.2020 08:37 Відповісти
*Двіжуха ..це життя * !
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25.05.2020 08:40 Відповісти
Ну, у пенсионеров имеются родычи, которым нужна помощь, квартиры, которые они сдают в наем и хз, что за это время с ними приключилось, дачи.
И, в конце концов, они это метро построили, что бы ты теперь могла добраться на работу и нихрена полезного там не делать.
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25.05.2020 08:40 Відповісти
Доживешь до пенсии - поймешь.
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25.05.2020 08:59 Відповісти
Ну в сегодняшней ситуации они просто работают почтальенами- вирус развозят
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25.05.2020 09:07 Відповісти
Станете пенсіонеркою тоді зрозумієте чого пенсіонерам на пенсію 1638 грн не сидиться вдома. Але цей ваш коментар показує пробіли у вихованні, батьки не прищепили поваги до людей старшого віку, колись і ви на собі відчуєте брак виховання з боку молодих, тоді згадаєте себе молодою. Це вам тільки так здається що молодість і краса назавжди, а не зоглядитесь як і старість підкрадеться.
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25.05.2020 11:19 Відповісти
А шо метро уже стало безопасным в плане заражения covid-19?
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25.05.2020 08:38 Відповісти
А на кой ляд его тогда закрывали?
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25.05.2020 08:39 Відповісти
Кацапам не понять.
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25.05.2020 09:49 Відповісти
Станція Перемога, це біля того місця де я живу, а перед нею Олексіївська.
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25.05.2020 09:53 Відповісти
Це станція Позняки. Ні станції Перемога, ні станції Олексіївської у київському метро не має.
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25.05.2020 11:28 Відповісти
😀
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25.05.2020 12:20 Відповісти
Якщо вже хотів поВумнічать перед людиною, то тре було зазначити, що це Осокорки, а не Позняки
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25.05.2020 20:05 Відповісти
Навчись спочатку читати вумная.

У Києві та Харкові відкрилося метро - Цензор.НЕТ 1480
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25.05.2020 20:09 Відповісти
Написати можна що завгодно. Он на Сирці пишуть Червоний хутір або Бориспільська, і таке на всіх гілках. А взагалі хріново, що метро відкрили.
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26.05.2020 07:05 Відповісти
У Києві та Харкові відкрилося метро - Цензор.НЕТ 9025
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25.05.2020 08:39 Відповісти
_Что-то я не совсем... Паччиму заиц? И яичница. Решитильна нипанятна! Заиц не может быть безбилетник.
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25.05.2020 08:49 Відповісти
Єто не про то. Этот карикатура на католическую пасху. И пасхальный заяц.
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25.05.2020 10:57 Відповісти
Кидалы чортовы карта которая зеленая без обмежень на два транспорта например а есть на все виды 4,по вине метро закрылось с 17 марта оказывается не действует то есть пол месяца пропала карта на 860 грн, пол месяца 430 грн подошел к окошку говорит ничем помочь не могу она не действует такое мол распоряжение,то есть пассажир купил проездной они сами закрыли по вине метрополитена а она действует с 1 по 1ое число,компенсации нет,а так вагоны свободны заполнены на 60% красота садился на Контрактовой в 8 утра
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25.05.2020 09:04 Відповісти
Все меры «профилактики» в метро исключительно дешевая театральная показуха.
Исходя из того, что известно на сегодня о возможных путях заражения - воздушно-капельном, причем только при тесном контакте з заболевшим, меры, введенные в метро взаимоисключающие.
Если пассажира заставляют носить маску, то никакой дистанции в 1,5 между людьми нет необходимости - это бессмысленно с точки зрения гигиены.
Если между людьми требуется эта же дистанция, то тогда маска совершенно не нужна.
Кроме того, исходя из того, что у работников метро при допуске на рабочее место контролируется состояние здоровья, то они не являются распространителями инфекции и им достаточно только защитного щитка (для психологического эффекта) без дополнительной и бесполезной в данной ситуации маски (маски есть на пассажирах).
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25.05.2020 09:07 Відповісти
столько букофф настучал, а элементарных вещей не знаешь. Давно известно, если ты в маске, то вероятность заражения 50 %. А если сосед тоже в маске - то 2,5 %
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25.05.2020 09:22 Відповісти
Это тайное знание "давно известно" только запуганным членам секты вирусобесия, но почему-то не известно ВОЗ.
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25.05.2020 09:26 Відповісти
Ой, давай пападробнее, как ты пабидил не только прививки, но и законы физики!
Дыбилы с удовольствием послушают твой красочный рассказ
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25.05.2020 11:01 Відповісти
Вот и дремучие сектанты из вирусо-вакцинобесной секты с "тайными знаниями" подтянулись.
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25.05.2020 12:59 Відповісти
Беда, коль сапоги начнёт тачать пирожник, а пироги пекти - сапожник!
Физическое перемещение капли в воздухе (с вирусом внутри) - это ФИЗИЧЕСКАЯ задача, а не медицинская!

А трагикомедия - когда на эту тему начинает рассуждать особь, не поборовшая и десяти классов....
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25.05.2020 13:05 Відповісти
Правильно себя оценил! Похоже, что плохо даже физику в школе учил. Почитай тогда исследования, как и на какое расстояние физически распространяются капли при кашле и чихании больным. Начать советую с исследований, которые уже давно проведены по дифтерии.
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25.05.2020 13:24 Відповісти
Да? Ну кинь ссылочку, просвети!
Ты читал Хемингуя, и не понял ничего?
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25.05.2020 13:29 Відповісти
Свою дремучесть компенсируй самообразованием и тренировкой в поисках нужной информации. Из стилистики твоих постов понятно, что чтение Хемингуя, вместо Хемингуэя, очень на тебя подействовало.
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25.05.2020 13:47 Відповісти
Да, Шурёнок.... Так старательно умного изображал, а на самом деле кроме интернетовского бреда за душой у тебя и нетути....
Впрочем, неуверен что и жёлтую прессу ты в состоянии осилить....
Как насчёт прочитанной тобой работы про "распространяются капли при кашле и чихании больным. Начать советую с исследований, которые уже давно проведены по дифтерии."?
ССылочку кинь!
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25.05.2020 13:59 Відповісти
Дремучих сектантов обучать научным знаниям бесполезно - история мировых сект этому подтверждение. Читай свои внутрисектантские талмуды и дальше.
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25.05.2020 14:30 Відповісти
Гав-гав, пук-пук....
Как насчёт прочитанной тобой работы про "распространяются капли при кашле и чихании больным. Начать советую с исследований, которые уже давно проведены по дифтерии."?
ССылочку кинь!
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25.05.2020 19:51 Відповісти
"обучать научным знаниям" - уровень интилекта понятен по построению фразы!
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25.05.2020 19:53 Відповісти
Дремучесть твоя беспредельна. Смысла прочитанного не понимаешь и пытаешься цепляться за все, что не доходит до твоей головы, чтобы увести от темы обсуждения. И о твоем "интилекте" это тоже красноречиво говорит. Интеллект и ты не совместимы по определению.
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25.05.2020 20:12 Відповісти
Гав-гав, пук-пук....
А был ли мальчик?
А прочитал ли наш Ахсандро научные работы касательно " "распространяются капли при кашле и чихании больным. Начать советую с исследований, которые уже давно проведены по дифтерии." ?????
Как насчёт ссылочки на эти работы?
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26.05.2020 12:13 Відповісти
Читай мой пост выше. Ссылочки и нформацию, липовый "ученый", учись искать сам.
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26.05.2020 14:08 Відповісти
Поясняю прямо - в приличной компании аргументировать свою позицию - обязанность автора.

Если бы имел хоть малейший опыт написания научных статей - не говорил бы хрни типа "слышь ты, пади паищи у гугле!"
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26.05.2020 14:27 Відповісти
Бред, абсолютный бред.
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25.05.2020 23:23 Відповісти
То что вы написали это банальная теория. А на практике принцип один - лучше перебдеть и от этого никуда не денешься.
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25.05.2020 09:25 Відповісти
Это банальная практика, доказанная научными исследованиями и декларируемая ВОЗ, а вот банальная теория малограмотных и запуганных людей "лучше перебдеть" - не может относится к действиям власти.
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25.05.2020 09:33 Відповісти
Какая еще ВОЗ, с пандемией никто не сталкивался более ста лет, все действуют на ощупь и с большим запасом. Слишком большая ответственность на санитарные службы во всех странах.
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25.05.2020 09:37 Відповісти
Почитай про свинячий грипп.
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25.05.2020 10:06 Відповісти
Ой, а про научные исследавания ты в какой газетке прачитал?
Да ты наверно граматный?
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25.05.2020 11:02 Відповісти
По сравнению с тобой, дремучим зомби, который читает только талмуды своей секты, я даже очень грамотный..
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25.05.2020 13:02 Відповісти
Я, Шурик, по своей секте университет закончил и диссертацию даже защитил. 01.04.07.
А вот ті с каких хренов бубликов лезешь рассуждать о смачиваемости хлопковых волокон каплями слюны?
Клоуны всех наук из интырнета....
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25.05.2020 13:25 Відповісти
Амфаш, таких дремучих, с точки зрения образованности, "диссертантов" , как ты, даже не допустил бы к защите. Свой дремучий уровень ты подтверждаешь примитивными постами, основанных не на знаниях, а на дешовых лозунгах. Такие как ты "защищаются" только за бабки или по блату.
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25.05.2020 13:33 Відповісти
Пук-пук, гав-гав....
А по сути вопроса?
С каких хренов бубликов лезешь рассуждать о смачиваемости хлопковых волокон каплями слюны?
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25.05.2020 13:54 Відповісти
Если ты съехал с темы и у тебя крыша поехала, то это не значит, что я это должен поддерживать.
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25.05.2020 14:14 Відповісти
В силу своего невежества ты не в состоянии понять, что относится к теме ношения масок и вероятности заражения. Ты десять классов осилил?
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25.05.2020 19:44 Відповісти
Смешно, когда невежда рассуждает о невежестве. Работай над собой, может поумнеешь и не будешь вещать примитивными лозунгами.
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25.05.2020 20:16 Відповісти
О!!!
Наш Александро - изучил не менее трёх разаблачительных газеток и восемнадцати постов в интернете, и вот он уже вещает через губу " Это банальная практика, доказанная научными исследованиями "....
Вот только, сердешный, никак не может вспомнить - а что это были за исследование...
Это так, если коротенько.
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26.05.2020 12:16 Відповісти
Просвещением дремучих сектантов заниматься не собираюсь. Бесполезно, продолжай читать свои сокровенные талмуды.
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26.05.2020 14:05 Відповісти
Так, где ссылочка на твои правильные?
Ау, не расслышал!
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26.05.2020 14:20 Відповісти
Если ближе 1,5 метра то кто-то заразный может соседу пальцем в нос или в глаз, или хватится за руку подержаться, когда поезд дёрнется, и передаст билетик на тот свет...
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25.05.2020 12:12 Відповісти
Совсем мозги поехали? Купи полный комплект химзащиты и только в нем из дома выходи.
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25.05.2020 13:03 Відповісти
Интересно, с таким количеством пассажиров как быстро метрополитен обявит себя банкротом?
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25.05.2020 09:09 Відповісти
Ничего страшного не произойдёт! Тут же пройдёт приватизация метрополитена (за бесценок), и его новым хозяином станет какой-нибудь олигарх, который поднимет стоимость проезда раз в десять (опять же - не сразу, но постепенно), И будет всем счастье...
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25.05.2020 10:43 Відповісти
В разі масового скупчення людей можуть повністю або частково обмежувати станції на вхід. Це що таке? А в переповнених маршрутках можна їхати?
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25.05.2020 10:19 Відповісти
Это банальная отработка технологии управления толпой на внушении чувства страха.
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25.05.2020 13:06 Відповісти
День первый Харьков , без масок, пох всё. А больнички уже полные, при этом четверть врачей
У Києві та Харкові відкрилося метро - Цензор.НЕТ 6290
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25.05.2020 11:47 Відповісти
Изучи статистику заболеваемости в Харькове, в сравнении с окарантиненным Киевом, тогда и поймешь всю лохотронную суть "карантина".
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25.05.2020 13:09 Відповісти
В чем смысл коронавирусной истерии если эта пандемия НЕ увеличивает естественный уровень смертности как украинцев так и граждан других стран. Тоесть до коронавируса в Украине в мес умирало 50 тыс людей(в основном старики и в основном сердечно-сосуд и онкология)) так и при коронавирусе в мес умирает 50 тыс людей только 300 смертей начали записывать на вину коронавируса. Если количество умерших не увеличивается-зачем боятся коронавируса? только потому что большинство людей мира это тупые не умеющие думать с плохим образованием илегко подающиеся панике после СМИ-зомбирования? Но ведь правительства стран-они не такие? или они такие как их избиратели? Неужели большинство Украинцев такие-же тупые как и Зеленский?
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25.05.2020 14:08 Відповісти
Зе и его хозяева не тупые, раз смогли воспользоваться тупостью лохтората в своих интересах.
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25.05.2020 14:25 Відповісти
а де смайлики?
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25.05.2020 14:23 Відповісти
рассадник коронавируса
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25.05.2020 17:50 Відповісти
А почему так мало людей в вагонах???
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25.05.2020 18:10 Відповісти
в 6 утра снимали.
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25.05.2020 21:11 Відповісти
От блін....
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26.05.2020 07:02 Відповісти
 
 