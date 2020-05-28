УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7160 відвідувачів онлайн
Новини Відео
24 796 68

Street racing на танках: навчання бійців 10-ї гірсько-штурмової бригади "Едельвейс". ВIДЕО

Бійці 10-ї гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" влаштували змагання між екіпажами танків, використовуючи форму так званих вуличних перегонів (англ. - street racing).

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ролик, на якому зафіксовані основні моменти змагань, бійці опублікували на сторінці бригади в соцмережі.

Дивіться: Модернізований зразок танка Т-72 випробовують на Чернігівщині. ФОТОрепортаж

Автор: 

танк (2064) військові навчання (2775) 10 окрема гірсько-штурмова бригада (209)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+32
Героям слава!
показати весь коментар
28.05.2020 10:55
+24
Добре.
показати весь коментар
28.05.2020 10:51
+24
Гімн 10 окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейси".

Kozak System - Подай Зброю.

https://www.youtube.com/watch?v=lDN76h4-HRM
показати весь коментар
28.05.2020 10:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Да они каждый по Северному Потоку-3 высрут...
показати весь коментар
28.05.2020 11:16 Відповісти
Добре.
показати весь коментар
28.05.2020 10:51 Відповісти
Тільки від однієї назви бригади «Едельвейс» у запоребрікових любителів руцкага світу пукани тріщать.)))))
показати весь коментар
28.05.2020 19:01 Відповісти
Street racing на танках: навчання бійців 10-ї гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" - Цензор.НЕТ 4961
показати весь коментар
28.05.2020 19:19 Відповісти
Street racing на танках: навчання бійців 10-ї гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" - Цензор.НЕТ 2705
показати весь коментар
28.05.2020 19:20 Відповісти
т72
показати весь коментар
28.05.2020 10:52 Відповісти
Идея ролика классная, но исполнения желает...
показати весь коментар
28.05.2020 10:55 Відповісти
Там есть вакантные посады, никто не против
показати весь коментар
28.05.2020 11:16 Відповісти
Молодці!
Зауваження опреатору стріт-рейсінгу: тема (.Y.) не розкрита
показати весь коментар
28.05.2020 10:55 Відповісти
Вважаю що тема (.Y.) розкрита повністю в межах пристойності і гендерних вимог. Футболки тонесенькі, брюки обтягуючі. Для розумного достатньо, а тупим прямо на порн.хаб.
показати весь коментар
28.05.2020 12:14 Відповісти
У-тю-тю. Які ми серйозні і принципові.
показати весь коментар
28.05.2020 13:23 Відповісти
Героям слава!
показати весь коментар
28.05.2020 10:55 Відповісти
Гімн 10 окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейси".

Kozak System - Подай Зброю.

https://www.youtube.com/watch?v=lDN76h4-HRM
показати весь коментар
28.05.2020 10:56 Відповісти
****, у нас мирное время, можно и херней пострадать. Музыка не та. Надо это все под "вечерний квартал" фигачить.🤣🤣🤣
показати весь коментар
28.05.2020 11:08 Відповісти
Солдатам теж потрібні розрядка і відпочинок...
показати весь коментар
28.05.2020 11:17 Відповісти
Это, как раз, не херня. Это то, что в бою может спасти жизнь.
показати весь коментар
28.05.2020 13:29 Відповісти
Операторы монтажеры - от бога Смените профессию плиз...
показати весь коментар
28.05.2020 11:16 Відповісти
Ты ради видосов себе квартал выбрало?
показати весь коментар
28.05.2020 11:17 Відповісти
какой бох, такие и операторы....
сам чуть не обосрался от видеоряда - б*же, это же надо так заснять и смонтировать шоб..... ну вы понял.
показати весь коментар
28.05.2020 14:13 Відповісти
Красавчики! Парни креативно подошли к организации и рекламе учений)
показати весь коментар
28.05.2020 11:40 Відповісти
почему "эдельвейс, а не "боярышник \ глід, например... хороший вариант - "конопля.
показати весь коментар
28.05.2020 12:05 Відповісти
Тому що не кацапи.
показати весь коментар
28.05.2020 12:11 Відповісти
Бригада горно-штурмовая, в горах растут эдельвейсы.
показати весь коментар
28.05.2020 12:13 Відповісти
Street racing на танках: навчання бійців 10-ї гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" - Цензор.НЕТ 8611
показати весь коментар
28.05.2020 13:30 Відповісти
Емблема бригади

https://scontent.fiev22-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-1/p320x320/79390121_2426838394110862_8918252212912652288_o.png?_nc_cat=106&_nc_sid=1*****&_nc_oc=AQn0b8Z9gJFoOZal7dSFUEn_A65AECzSAa02XLReyXLhQS5xF2Sd7VDquKa9wYbiUCI&_nc_ht=scontent.fiev22-1.fna&oh=a7379670ec6819e8c676732af0bf196b&oe=5EF56EB2
показати весь коментар
28.05.2020 13:53 Відповісти
В Вермахье была дивизия такая - мочила красную падаль аж лапти летели
Сам бы служил в этом элитном подразделении, честь и слава.
показати весь коментар
28.05.2020 14:15 Відповісти
Почему была?
Она и сейчас есть в Бундесвере и эмблема та же у нее. 114 дивизия.
показати весь коментар
28.05.2020 15:27 Відповісти
ОК.
супер, если продолжают дела дидов(немецких)
я бы хотел служить там. 1.5шт. евро наверное платят
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjE-Jvb5tbpAhWms4sKHXyfDdsQyCkwAHoECAsQBA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D_7kD0hY-DAY&usg=AOvVaw0o2Cb0quc-CakE8wt60H5Z
показати весь коментар
28.05.2020 17:48 Відповісти
Больше. 1,5-2 штуки евро стоит только комплект обмундирования.
показати весь коментар
28.05.2020 20:39 Відповісти
я чет фото видел вооружение тамошнего мехбата, ну, или взвода - просто разобранные все там пулеметы и прочее - гора оружия, и смешно с дураков которые кричат о "проститутке-европе" - да только Бундесвер разнесет любую армию. всякие ираны и прочее даже не смотрим, т.к. перемелют и не подавятся.
показати весь коментар
28.05.2020 21:02 Відповісти
Ну армия - это не только дисциплина и оружие, но еще готовность и способность воевать.
В этом плане Бундес после холодной войны действительно слишком булки расслабил. Сейчас наверстывают, как могут.
показати весь коментар
28.05.2020 21:20 Відповісти
так тут было интервью .... ну, Зигмар, или как там позывной, ну, с бородой чувак - грит шо на учениях в Бундесе - похлеще чем тут в окопе.
так что не знаю кому и у кого поучиться нужно.
даже вот в штатовских дивизиях - жестко тренируют на т.н. КМБ
хотя - платят же, так шо мона и потерпеть. а в Германии призывная вроде бы, ну там с 100-150к. контрактники, а пушмясо гоняют как завещал 1 художник из Австрии.
показати весь коментар
28.05.2020 21:55 Відповісти
При этом Бундес во всех операциях НАТО за последние 15 лет занимался максимум логистикой. Боевого опыта - ноль. А без боевогго опыта это потешные войска.
показати весь коментар
28.05.2020 21:58 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=YyO-SCiqfx0&t=195s https://censor.net/user/184403 На відео явно не логістика

https://www.youtube.com/watch?v=YyO-SCiqfx0&t=195s
показати весь коментар
29.05.2020 04:13 Відповісти
https://censor.net/user/184403

https://www.youtube.com/watch?v=Ju7YJUSvnNQ

https://www.youtube.com/watch?v=33cBGY9epTs
показати весь коментар
29.05.2020 04:17 Відповісти
Німецька мова додає +50 Ordnung und +50 Disziplin.

(а танкове відео зачітно було б озвучити треком https://youtu.be/ztBrga1jIe8?t=64 Feindflug - Truppenschau )
показати весь коментар
29.05.2020 06:02 Відповісти
Осьо кліп на танкову тематику:
https://youtu.be/-PPympQSVio Marduk - Tiger I

Тевтонські лицарі - знову старий марш
Великий кінь зі сталі, меч полум'я - земля тремтить
Масивний апарат смерті, 58 тонн ненависті
Невблаганно котиться, щоб звершити вашу долю

Колісниця полум'я
Перемелює паростки миру
Дуелі в тумані
Броньований кулак

Гвардія Рейху
Залізні хрести яскраво сяють
Звитяжне свастя на залізі
Panzer VI - Tiger I

Холодний сталевий хижак на стрімких гусеничних смугах
Несе голос війни по всій землі
Ненаситний хижак - його доказ в числі вбивств
Вже його силует завжди вселяє жах...

Грім над мерзлими далекими російськими полями
Тяжкий молот-таран в туніських пісках
До пекла й назад над італійськими горами
Зелені живоплоти Нормандії - кінець надій

Колісниця полум'я
Перемелює паростки миру
Дуелі в тумані
Броньований кулак

Гвардія Рейху
Залізні хрести яскраво сяють
Звитяжне свастя на залізі
Panzer VI - Tiger I
показати весь коментар
29.05.2020 05:46 Відповісти
Street racing на танках: навчання бійців 10-ї гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" - Цензор.НЕТ 8629
показати весь коментар
28.05.2020 12:12 Відповісти
Ну хоть шота позитивное на фоне зеленого смердячего болота.
Героям слава!
показати весь коментар
28.05.2020 12:20 Відповісти
Кинуть бы СН полным составом вместе с ЗЕ под гусеницы...
показати весь коментар
28.05.2020 15:25 Відповісти
Хлопці та дівчата молодці!
Слава нашим воякам та волонтерам!

Героям слава!
показати весь коментар
28.05.2020 12:39 Відповісти
Движки на танках поменять бы, уж больно дымят.
показати весь коментар
28.05.2020 13:13 Відповісти
Дымовая завеса.
показати весь коментар
28.05.2020 13:24 Відповісти
А я то думаю :зачем нам в армии женщины ? Старт , объявлять ? Так и УБД получит.
показати весь коментар
28.05.2020 13:26 Відповісти
в Расии, говорящая голова МВД (пресс-секретарь) цельный генерал!!!!
хотя, и у нас полканы есть.. это ж зарплату, выслугу и другие льготы получает...
показати весь коментар
29.05.2020 09:00 Відповісти
Чего это старье гонять, новее таки надо использовать. "Азовец" например.
Street racing на танках: навчання бійців 10-ї гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" - Цензор.НЕТ 4268
показати весь коментар
28.05.2020 13:27 Відповісти
На Запорожскую Сечь баб не пускали.
показати весь коментар
28.05.2020 13:32 Відповісти
Озвучка ролика неудачная. "Стальным путём войны " хорошо подошла бы.
показати весь коментар
28.05.2020 13:55 Відповісти
это та кацапская уй..ня с голосом оборзевшего гопника? та ну нах.
показати весь коментар
29.05.2020 06:59 Відповісти
а в это время на гавницо исходят Зе и СН.
показати весь коментар
28.05.2020 19:43 Відповісти
Пора на танковый биатлон ехать...))))
показати весь коментар
28.05.2020 20:20 Відповісти
Стартерка і фінішерка напевне найближчі родички командування бригади ?
показати весь коментар
28.05.2020 20:24 Відповісти
Надо было булат выставить, а то две 72ки... интриги нет)))
показати весь коментар
28.05.2020 21:15 Відповісти
парамаунт пикчерс атдыхаит
показати весь коментар
28.05.2020 21:21 Відповісти
Дай бог, чтобы наши воины были здоровы и живы! Все будет Украина!
показати весь коментар
28.05.2020 21:38 Відповісти
Добре, що ВИ є, синки. Слава Україні, слава Вам!
показати весь коментар
28.05.2020 22:23 Відповісти
Багато дописів спамлять, в основновному антимосковських. Значить москалів дана тема серйозно зачепила. Адміни Бутусова повинні бачити хто спамить патріотичні дописи.
показати весь коментар
28.05.2020 23:14 Відповісти
Только почему street racing, тут новая фишка Field racing
показати весь коментар
29.05.2020 02:19 Відповісти
Класні танчики !
показати весь коментар
29.05.2020 04:45 Відповісти
Так! Плюс файні дівчата Street racing на танках: навчання бійців 10-ї гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" - Цензор.НЕТ 3750
показати весь коментар
29.05.2020 06:26 Відповісти
Хто на кого дивиться ...

Я на хлопців.
показати весь коментар
29.05.2020 06:38 Відповісти
Украина под руковолством шмаркли в турборежиме идет к капитуляции. Малороссам армия не нужна и очень скоро ее сведут к состоянию 2013года.
показати весь коментар
29.05.2020 08:19 Відповісти
прошлый (а может и больше) год, судя по сухой траве...
показати весь коментар
29.05.2020 08:57 Відповісти
Телка смачная , а танки - хлам.
показати весь коментар
29.05.2020 11:33 Відповісти
 
 