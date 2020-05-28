Street racing на танках: навчання бійців 10-ї гірсько-штурмової бригади "Едельвейс". ВIДЕО

Бійці 10-ї гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" влаштували змагання між екіпажами танків, використовуючи форму так званих вуличних перегонів (англ. - street racing).

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ролик, на якому зафіксовані основні моменти змагань, бійці опублікували на сторінці бригади в соцмережі.

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