18-річний мотоцикліст загинув у ДТП у Донецькій області. ВIДЕО

У Волновасі Донецької області зіткнулися автомобіль марки Toyota і мотоцикл. Від травм 18-річний водій мотоцикла помер на місці до приїзду швидкої.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, ДТП сталася 4 червня. Водій позашляховика без травм.

За словами прессекретаря поліції Донеччини Олександри Гаврилко, за фактом порушено кримінальне провадження за ч.2 ст 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть)".

Максимальна відповідальність за цією статтею - до восьми років ув'язнення.

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