18-річний мотоцикліст загинув у ДТП у Донецькій області. ВIДЕО
У Волновасі Донецької області зіткнулися автомобіль марки Toyota і мотоцикл. Від травм 18-річний водій мотоцикла помер на місці до приїзду швидкої.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, ДТП сталася 4 червня. Водій позашляховика без травм.
За словами прессекретаря поліції Донеччини Олександри Гаврилко, за фактом порушено кримінальне провадження за ч.2 ст 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть)".
Максимальна відповідальність за цією статтею - до восьми років ув'язнення.
Топ коментарі
+12 кацахол
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+8 Andrey Levenov
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+7 dtrscnij grsrt
показати весь коментар06.06.2020 21:39
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Пам'ятай, всі навколо хочуть тебе убити.
«Директор морга, звоне дружбану, директору мотомагазина:
- Ти скілько мотоциклів сьогодні продав?
- Десять.
- А, ну то ще двоє десь катаються.»
Чорний йуомор, єслішо.
Они по Киеву 200+ летают, и пофиг им камеры номер под заднее крыло прицепит и пофиг ограничения
какие-т остранные там у вас запреты и разрешения
Але, моцик для мене керований мною механічній кінь, а не тупий артилерійський снаряд.
У нас это хрустики и прочия и прочия.Мне 60 и я всю жизнь на мотоцикле и мне это нравится.И мотокросс и эндуро. Круизёры и турэндуро.Я и сейчас с удовольствием гоняю на треке.Дебилы те кто этого не понимает и никогда не поймёт, так как у них нет мозга на понимание.Я объехал Украину и Европу вдоль и поперёк.Был на Дальнем востоке.И это всё на мотоцикле.А что видели ВЫ умняки тут корчащие? А.
Упокой душу раба твоего господи.Царство небесное и земля пухом.
Лично у меня был случай, еду впереди тянется газель, решаю обогнать. вижу впереди на перекрестке с поворота, метров за четыреста выезжает что-то двухколесное со светом, думаю как обычно скутер, обгоняю, а тот придурок на байке был, как газанул, за три секунды наверное сотню сделал, тупо на меня в лоб, короче дебил по обочине мимо меня пролетел, а обочина такая, щебнем присыпана, как он в посадку не улетел не знаю.
Формально конечно я виноват, что совершал обгон, но я не рассчитывал на то что этот придурок так газанет, полетит на меня прямо в лоб. А что у того было в мозгах, даже не знаю.
тоёта его и не видел наверное
Я видел много,но я бы не хотел этого видеть.Живите пацаны,живите и радуйтесь жизни.Кто бы на чём не сидел,просто надо жить и радоваться каждому дню.
Дай бог родным его и друзьям пережить эту боль.