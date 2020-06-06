18-летний мотоциклист погиб в ДТП в Донецкой области. ВИДЕО

В Волновахе Донецкой области столкнулись автомобиль марки Toyota и мотоцикл. От полученных травм 18-летний водитель мотоцикла скончался на месте до приезда скорой.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, ДТП произошло 4 июня. Водитель внедорожника травм не получил.

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По словам пресс-секретаря полиции Донетчины Александры Гаврилко, по факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть)".

Максимальная ответственность по данной статье - до восьми лет заключения.