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Новости Видео ДТП
13 172 49

18-летний мотоциклист погиб в ДТП в Донецкой области. ВИДЕО

В Волновахе Донецкой области столкнулись автомобиль марки Toyota и мотоцикл. От полученных травм 18-летний водитель мотоцикла скончался на месте до приезда скорой.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, ДТП произошло 4 июня. Водитель внедорожника травм не получил.

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По словам пресс-секретаря полиции Донетчины Александры Гаврилко, по факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть)".

Максимальная ответственность по данной статье - до восьми лет заключения.

Автор: 

ДТП (7673) смерть (9222) Донецкая область (9648)


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Топ комментарии
+12
Перше правило мотоцикліста:
Пам'ятай, всі навколо хочуть тебе убити.
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06.06.2020 21:36
+8
чет я не понял, тойота на встречку выехала? если смотерть видео то там узкая дорога и тойота вторым рядом ехала, нет?
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06.06.2020 22:25
+7
Аккордеон.
«Директор морга, звоне дружбану, директору мотомагазина:
- Ти скілько мотоциклів сьогодні продав?
- Десять.
- А, ну то ще двоє десь катаються.»
Чорний йуомор, єслішо.
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06.06.2020 21:39
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Правила форума Совет форумчан
Первый пошел ! Наслушаются арии и воображают себя героями асфальта
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06.06.2020 21:32 Ответить
Когда-то один опытный автомеханик сказал про мотоцикл: "Никогда, даже назад не сяду"
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06.06.2020 23:25 Ответить
я дивуюсь, як це ті, що в мене тут по вулиці ганяють на спорт-байках ще живі
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06.06.2020 21:35 Ответить
А я сегодня видел придурка на мотоцикле с притороченным пиратским флагом. Шо то воно було?
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06.06.2020 21:37 Ответить
Идиоту показалось мало дурацкого звука его драндулета для привлечения внимания окружающих, вот будущий труп еще и с флагом решил поиграться.
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06.06.2020 21:43 Ответить
Перше правило мотоцикліста:
Пам'ятай, всі навколо хочуть тебе убити.
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06.06.2020 21:36 Ответить
ну, не,все конечно... но ходят(ездят) близко от Бога... первое правило мото- и др. циклистов : твой выезд может быть последним...
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07.06.2020 07:01 Ответить
К чему вообще эта новость на ресурсе масштаба страны!? Вы там чем занимаетесь?
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06.06.2020 21:38 Ответить
Аккордеон.
«Директор морга, звоне дружбану, директору мотомагазина:
- Ти скілько мотоциклів сьогодні продав?
- Десять.
- А, ну то ще двоє десь катаються.»
Чорний йуомор, єслішо.
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06.06.2020 21:39 Ответить
Ну типа совкового "Купил Яву - копай яму"
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07.06.2020 08:27 Ответить
у каждого своя судьба
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06.06.2020 21:47 Ответить
судьба = f (iq)
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06.06.2020 21:57 Ответить
А если айку отрицательный(меньше нуля) - то нет и сострадания.
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06.06.2020 22:05 Ответить
Дезертир с кладбища возращён на место постоянной дислокации.
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06.06.2020 22:05 Ответить
Кмікадзе на мациклєткє.
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06.06.2020 22:08 Ответить
Иногда мне кажется, что спортбайки для использования где-либо, кроме специально оборудованных треков, придумал Дарвин. Такой коварный старикашка... Умница.
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06.06.2020 22:09 Ответить
Их давно надо запретить на дорогах общего пользования. Эти мотоциклы для треков. А безмозглые бараны на них по дорогам катаются.
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06.06.2020 22:50 Ответить
а Ван не здається, що баран виїхав на смугу руху мото? Очі протерти потрібно, перед тим як писати, та уважно подивитись відео!
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07.06.2020 09:45 Ответить
чет я не понял, тойота на встречку выехала? если смотерть видео то там узкая дорога и тойота вторым рядом ехала, нет?
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06.06.2020 22:25 Ответить
Похоже на обгон пошел, а навстречу 100 км/ч
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06.06.2020 22:32 Ответить
а скорость какая у дырчика этого была? И это в городе, где ограничение 40-60 км. в час.
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06.06.2020 22:33 Ответить
Сколько успел набрать от светофора
Они по Киеву 200+ летают, и пофиг им камеры номер под заднее крыло прицепит и пофиг ограничения
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06.06.2020 22:56 Ответить
один нарушил, второй нарушил. Оди нв могиле - второго на зону, не?
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07.06.2020 22:56 Ответить
Как местный житель скажу так. Во первых на этой дороге движение мотоциклов запрещено. Хоть и были патрули в это время, но они не реагировали, впрочем как и всегда в отношении мотоциклистов. Во вторых, ограничение скорости на этом участке 40км. Мотоциклист вечерами всегда носятся вечерами. Водитель тойёты начал обгон но не успел с реагировать на скорость движения мото.
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07.06.2020 10:09 Ответить
реально запрещено мотоциклистам?)) А обгон там разрешен в принципе?
какие-т остранные там у вас запреты и разрешения
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07.06.2020 22:57 Ответить
Андрей, сегодня получил исайд от экспертов. Скорость мото была около 175 км/ч. Но не менее 150.это первое. А второе, то что на этом промежутке мало того что мото запрещено передвигаться, так ещё и ограничение в 40км/ч.для всех.
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09.06.2020 17:33 Ответить
Мотомен.
Але, моцик для мене керований мною механічній кінь, а не тупий артилерійський снаряд.
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06.06.2020 22:55 Ответить
стасик бабич-дебил здесь только ты!и запомни семимесячный,за каждое твоё поганое слово,жизнь тебе вернёт сполна,или твоим детям!
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06.06.2020 23:01 Ответить
как эти "хрустики" достали!
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06.06.2020 23:00 Ответить
а в комментариях ни капли жалости .... хотя таки да достали
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06.06.2020 23:01 Ответить
Тойота выехала на встречную, поэтому его вина однозначно, кроме того у обоих превышение скорости.
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06.06.2020 23:06 Ответить
"у обоих превышение" - обое это у мотоциклист и мотоцикл?
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07.06.2020 06:57 Ответить
По предварительным данным экспертов, не менее 150!расчёт на 175! для водителя мото. При чём он смог разогнаться до этой скорости по дороге длинной максимум метров 700. Ранее лежачие на дороге. А ограничение на этой дороге 40! При чём мото там запрещено!
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09.06.2020 17:39 Ответить
На видео видно как авто вышло на обгон не обращая внимая на байкера.Он просто не успел среагировать.Пол Европы на мотоциклах.В Париже например просто половина народа на мото.
У нас это хрустики и прочия и прочия.Мне 60 и я всю жизнь на мотоцикле и мне это нравится.И мотокросс и эндуро. Круизёры и турэндуро.Я и сейчас с удовольствием гоняю на треке.Дебилы те кто этого не понимает и никогда не поймёт, так как у них нет мозга на понимание.Я объехал Украину и Европу вдоль и поперёк.Был на Дальнем востоке.И это всё на мотоцикле.А что видели ВЫ умняки тут корчащие? А.
Упокой душу раба твоего господи.Царство небесное и земля пухом.
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06.06.2020 23:11 Ответить
У нас это хрустики потому что постоянно нарушают ПДД, в наглую
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06.06.2020 23:27 Ответить
Не в этом случае, и не постоянно.
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06.06.2020 23:39 Ответить
Ну да, превышение скорости это не нарушение для мотоциклистов
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07.06.2020 00:54 Ответить
Самое постоянное нарушение это не соблюдение рядности плюс скорость
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07.06.2020 01:02 Ответить
Если Вы едите на мотоцикле, на светофоре загорается красный свет и впереди Вас остановилось шесть автомобилей. Вы так и будете стоять седьмым пока не загорится зеленый?
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07.06.2020 00:29 Ответить
Для них полоса движения это пунктирная линия или сплошная, а во время движения они обязаны на максимальной скорости постоянно перестраиваться и ехать меду машинами)
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07.06.2020 00:59 Ответить
Судя по видео мотоцикл летел за сотню и тормозить не собирался.
Лично у меня был случай, еду впереди тянется газель, решаю обогнать. вижу впереди на перекрестке с поворота, метров за четыреста выезжает что-то двухколесное со светом, думаю как обычно скутер, обгоняю, а тот придурок на байке был, как газанул, за три секунды наверное сотню сделал, тупо на меня в лоб, короче дебил по обочине мимо меня пролетел, а обочина такая, щебнем присыпана, как он в посадку не улетел не знаю.

Формально конечно я виноват, что совершал обгон, но я не рассчитывал на то что этот придурок так газанет, полетит на меня прямо в лоб. А что у того было в мозгах, даже не знаю.
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07.06.2020 08:38 Ответить
тойота виїхала на зустрічну і зіткнулась з мотоциклом. барани права купують а ми коментуєм
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07.06.2020 00:42 Ответить
ехал бы 50/70 было бы иначе, свет ближний то же не помешает,
тоёта его и не видел наверное
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07.06.2020 03:04 Ответить
Дальний свет не видел??? Повылазело водиле????
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07.06.2020 07:05 Ответить
Меньше пишите про околевших по разным причинам дамбасов, а то на все это потом в мацкалии быдут мычеть "бандеры_убили"
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07.06.2020 11:22 Ответить
В городе скорость установлена 50 и на трассе для мото установлена скорость 80.Хоть на магистрали но 80.Сколько тут он ехал я не знаю,явно не 50.Но даже на 50 ему смерть.Он ни чем не защищён.Встречка виновата 100%.Он больше должен был предусмотреть ,чем автомобиль,но он на спорте ,а спорт неуправляем в такой ситуации.Все кто ездит на спортах понимают,что он заложники скорости.Мот им не простит и дорога не простит.Он знал на что шёл,когда сел на спортмот.
Я видел много,но я бы не хотел этого видеть.Живите пацаны,живите и радуйтесь жизни.Кто бы на чём не сидел,просто надо жить и радоваться каждому дню.
Дай бог родным его и друзьям пережить эту боль.
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07.06.2020 20:24 Ответить
 
 