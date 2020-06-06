18-летний мотоциклист погиб в ДТП в Донецкой области. ВИДЕО
В Волновахе Донецкой области столкнулись автомобиль марки Toyota и мотоцикл. От полученных травм 18-летний водитель мотоцикла скончался на месте до приезда скорой.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, ДТП произошло 4 июня. Водитель внедорожника травм не получил.
По словам пресс-секретаря полиции Донетчины Александры Гаврилко, по факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть)".
Максимальная ответственность по данной статье - до восьми лет заключения.
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+12 кацахол
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Пам'ятай, всі навколо хочуть тебе убити.
«Директор морга, звоне дружбану, директору мотомагазина:
- Ти скілько мотоциклів сьогодні продав?
- Десять.
- А, ну то ще двоє десь катаються.»
Чорний йуомор, єслішо.
Они по Киеву 200+ летают, и пофиг им камеры номер под заднее крыло прицепит и пофиг ограничения
какие-т остранные там у вас запреты и разрешения
Але, моцик для мене керований мною механічній кінь, а не тупий артилерійський снаряд.
У нас это хрустики и прочия и прочия.Мне 60 и я всю жизнь на мотоцикле и мне это нравится.И мотокросс и эндуро. Круизёры и турэндуро.Я и сейчас с удовольствием гоняю на треке.Дебилы те кто этого не понимает и никогда не поймёт, так как у них нет мозга на понимание.Я объехал Украину и Европу вдоль и поперёк.Был на Дальнем востоке.И это всё на мотоцикле.А что видели ВЫ умняки тут корчащие? А.
Упокой душу раба твоего господи.Царство небесное и земля пухом.
Лично у меня был случай, еду впереди тянется газель, решаю обогнать. вижу впереди на перекрестке с поворота, метров за четыреста выезжает что-то двухколесное со светом, думаю как обычно скутер, обгоняю, а тот придурок на байке был, как газанул, за три секунды наверное сотню сделал, тупо на меня в лоб, короче дебил по обочине мимо меня пролетел, а обочина такая, щебнем присыпана, как он в посадку не улетел не знаю.
Формально конечно я виноват, что совершал обгон, но я не рассчитывал на то что этот придурок так газанет, полетит на меня прямо в лоб. А что у того было в мозгах, даже не знаю.
тоёта его и не видел наверное
Я видел много,но я бы не хотел этого видеть.Живите пацаны,живите и радуйтесь жизни.Кто бы на чём не сидел,просто надо жить и радоваться каждому дню.
Дай бог родным его и друзьям пережить эту боль.