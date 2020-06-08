Фірми Коломойського поставляють російське вугілля для "Центренерго", - Bihus.Info. ВIДЕО

Щонайменше 1,5 млн тонн вугілля перепродали державній компанії "Центренерго" фірми, пов'язані з олігархом Ігорем Коломойським. Походження цього вугілля - переважно російське.

Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info, передає Цензор.НЕТ.

За даними журналістів-розслідувачів, на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів містяться дані про договори на поставку Центренерго вугілля від чотирьох українських фірм, які редакція вважає пов’язаними з Коломойським. Це "Синтез Ойл", "Нафта форс", "Рекорд Сістем" і "Азонекс". З липня 19-го по квітень 20-го вони продали держкомпанії 1,5 млн т вугілля.

До літа 2019-го ці чотири фірми не займалися вугіллям. Але щойно на державній Центренерго змінився менеджмент, на той, який Коломойський назвав "зрозумілим", не чужі йому фірми почали імпортувати вугілля і перепродавати держкомпанії.

Автори програми проаналізували їхніх постачальників. Серед них є реальні власники вугільних кар’єрів РФ, такі як Іскандер Махмудов (№16 у списку Forbes.ru), Андрій Бокарев (№56), Костянтин Струков (№50), Михайло Федяєв, (№177), Володимир Гридин (№181). А також вугільний бізнесмен Руслан Ростовцев. Американська редакція Forbes писала, що Ростовцев займається реекспортом вугілля з Донбасу.

Є серед постачальників пулу фірм Коломойського загадковий підприємець Сергій Кучерявенко, який може бути номінальним власником в інтересах представників "Газпрому" чи Держдуми. І білоруський олігарх Микола Воробей, який взяв під контроль транзит російського вугілля і якого вважають товаришем кума Путіна Віктора Медведчука.

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А також кілька фірм-ноунеймів, які нічого не добувають, до промислових груп не входять і перепродають вугілля незрозумілого походження. Деякі з них раніше фігурували у журналістських розслідуваннях про поставки вугілля з так званих ЛНР-ДНР.

"Саме для того, щоб скорочувати імпорт з країни-агресора, Центренерго переводило енергоблоки з дефіцитного антрациту на розповсюджене українське газове вугілля. І перевело. Але фірми з орбіти Коломойського газове вугілля, якого в Україні вистачає, все одно імпортували з Росії", - повідомляють журналісти.