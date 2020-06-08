Фірми Коломойського поставляють російське вугілля для "Центренерго", - Bihus.Info. ВIДЕО
Щонайменше 1,5 млн тонн вугілля перепродали державній компанії "Центренерго" фірми, пов'язані з олігархом Ігорем Коломойським. Походження цього вугілля - переважно російське.
Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info, передає Цензор.НЕТ.
За даними журналістів-розслідувачів, на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів містяться дані про договори на поставку Центренерго вугілля від чотирьох українських фірм, які редакція вважає пов’язаними з Коломойським. Це "Синтез Ойл", "Нафта форс", "Рекорд Сістем" і "Азонекс". З липня 19-го по квітень 20-го вони продали держкомпанії 1,5 млн т вугілля.
До літа 2019-го ці чотири фірми не займалися вугіллям. Але щойно на державній Центренерго змінився менеджмент, на той, який Коломойський назвав "зрозумілим", не чужі йому фірми почали імпортувати вугілля і перепродавати держкомпанії.
Автори програми проаналізували їхніх постачальників. Серед них є реальні власники вугільних кар’єрів РФ, такі як Іскандер Махмудов (№16 у списку Forbes.ru), Андрій Бокарев (№56), Костянтин Струков (№50), Михайло Федяєв, (№177), Володимир Гридин (№181). А також вугільний бізнесмен Руслан Ростовцев. Американська редакція Forbes писала, що Ростовцев займається реекспортом вугілля з Донбасу.
Є серед постачальників пулу фірм Коломойського загадковий підприємець Сергій Кучерявенко, який може бути номінальним власником в інтересах представників "Газпрому" чи Держдуми. І білоруський олігарх Микола Воробей, який взяв під контроль транзит російського вугілля і якого вважають товаришем кума Путіна Віктора Медведчука.
А також кілька фірм-ноунеймів, які нічого не добувають, до промислових груп не входять і перепродають вугілля незрозумілого походження. Деякі з них раніше фігурували у журналістських розслідуваннях про поставки вугілля з так званих ЛНР-ДНР.
"Саме для того, щоб скорочувати імпорт з країни-агресора, Центренерго переводило енергоблоки з дефіцитного антрациту на розповсюджене українське газове вугілля. І перевело. Але фірми з орбіти Коломойського газове вугілля, якого в Україні вистачає, все одно імпортували з Росії", - повідомляють журналісти.
Будь ласка, зачекайте...
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Для хряка все закончилось Ростовом, а гнида снова всплыла и продолжает делать свое похабное дело.
Сьогодні він офіційний радник Єрмака.
Отакі вони "новьіе лица" зі старим оскалом.
Сергей Кучерявенко - это замаскированный Сергей Курченко
«Ой. А какой патриот был...
Может теперь кому то яснее станет, почему образовался союз Медведчук -Коломойский и почему его адепты насаждают нам любовь к русскому миру через антиамериканизм и борьбу с призраком Сороса, который вот уже 30 лет бродит по Украине, но при этом деньги из страны выкачивают Коломойский и ему подобные
Думай те...
P.s. Но да, зло это, конечно, МВФ
Патріотизм по-Коломойськи: російське вугілля за бюджетні гроші.
Коли олігарху потрібно захистити свій вплив та бізнес від РФ - він фінансує добровольців та вдягає маску патріота. Але коли з РФ стає вигідніше торгувати, а не воювати то його стиль зовсім змінюється. Як Коломойський повертає нас до "руського миру":
- До керування державної "Центренерго" приходить менеджмент лояльний Коломойському.
- Після цього "Центренерго" за державні кошти починає купувати російське вугілля. Причому частину цього вугілля ймовірно вивезли з ДНР.
- Це вугілля з націнкою йому перепродають компанії з орбіти Коломойського.
- Українські шахтарі сидять без грошей, бо тепер їх вугілля не купують, а отже й зарплатню платити нема з чого.
- Коли уряд намагається змінити керівництво "Центренерго", то Коломойський спочатку судами це відтягує, а потім просто вивозить весь офіс в забарикадований санаторій під Києвом.
Підсумок: Україна витрачає сотні мільйонів, що йдуть в кишеню Коломойському, РФ та навіть сепаратистам ДНР. А натомість отримує збитки, безробітних шахтарів та спробу захоплення державної компанії».
Детальніше в сюжеті Alisa Yurchenko: https://www.youtube.com/channel/UCkUe2e1YuRtBRRaP2XTupwg (оригінал)
Де завивання про "Ротердам +"?
"Методика введена в умовах втрати Україною контролю над частиною https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD Донецького вугільного басейну через https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 війну на сході України . Майже всі шахти з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%82 антрацитовим вугіллям, на якому працює більшість ТЕС України, після окупації Донбасу опинилось на непідконтрольній території. Відтак, аби забезпечити енергетичну незалежність України від окупованих територій, було прийнято рішення купувати паливо на міжнародній біржі в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8 Нідерландах , куди доставляють вугілля з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 ПАР та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Південної Америки .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BC_%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81#cite_note-kan17-3 [3] "
Их уже год имеют во все дыры, а они только всхипывают "вывсеврети. а что при порахе лучче было?"