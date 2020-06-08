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Фірми Коломойського поставляють російське вугілля для "Центренерго", - Bihus.Info. ВIДЕО

Щонайменше 1,5 млн тонн вугілля перепродали державній компанії "Центренерго" фірми, пов'язані з олігархом Ігорем Коломойським. Походження цього вугілля - переважно російське.

Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info, передає Цензор.НЕТ.

За даними журналістів-розслідувачів, на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів містяться дані про договори на поставку Центренерго вугілля від чотирьох українських фірм, які редакція вважає пов’язаними з Коломойським. Це "Синтез Ойл", "Нафта форс", "Рекорд Сістем" і "Азонекс". З липня 19-го по квітень 20-го вони продали держкомпанії 1,5 млн т вугілля.

Фірми Коломойського поставляють російське вугілля для Центренерго, - Bihus.Info 01

До літа 2019-го ці чотири фірми не займалися вугіллям. Але щойно на державній Центренерго змінився менеджмент, на той, який Коломойський назвав "зрозумілим", не чужі йому фірми почали імпортувати вугілля і перепродавати держкомпанії.

Автори програми проаналізували їхніх постачальників. Серед них є реальні власники вугільних кар’єрів РФ, такі як Іскандер Махмудов (№16 у списку Forbes.ru), Андрій Бокарев (№56), Костянтин Струков (№50), Михайло Федяєв, (№177), Володимир Гридин (№181). А також вугільний бізнесмен Руслан Ростовцев. Американська редакція Forbes писала, що Ростовцев займається реекспортом вугілля з Донбасу.

Фірми Коломойського поставляють російське вугілля для Центренерго, - Bihus.Info 02Фірми Коломойського поставляють російське вугілля для Центренерго, - Bihus.Info 03

Є серед постачальників пулу фірм Коломойського загадковий підприємець Сергій Кучерявенко, який може бути номінальним власником в інтересах представників "Газпрому" чи Держдуми. І білоруський олігарх Микола Воробей, який взяв під контроль транзит російського вугілля і якого вважають товаришем кума Путіна Віктора Медведчука.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фонд держмайна підтвердив виведення 4 млрд грн із "Центренерго" на користь Коломойського

А також кілька фірм-ноунеймів, які нічого не добувають, до промислових груп не входять і перепродають вугілля незрозумілого походження. Деякі з них раніше фігурували у журналістських розслідуваннях про поставки вугілля з так званих ЛНР-ДНР.

"Саме для того, щоб скорочувати імпорт з країни-агресора, Центренерго переводило енергоблоки з дефіцитного антрациту на розповсюджене українське газове вугілля. І перевело. Але фірми з орбіти Коломойського газове вугілля, якого в Україні вистачає, все одно імпортували з Росії", - повідомляють журналісти.

Автор: 

Коломойський Ігор (3122) росія (65162) вугілля (2474) Центренерго (549) Бігус Денис (196)


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Топ коментарі
+38
Гришин, Парасюк, Соболев с блокадой где? Клоуны Бени.
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08.06.2020 14:59
+30
"литса" новые, принципы те же
Фирмы Коломойского поставляют российский уголь для "Центрэнерго", - Bihus.Info - Цензор.НЕТ 7726
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08.06.2020 14:56
+30
Фірми Коломойського поставляють російське вугілля для "Центренерго", - Bihus.Info - Цензор.НЕТ 6703
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08.06.2020 16:04
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Правила форума Рада форумчан
"литса" новые, принципы те же
Фирмы Коломойского поставляют российский уголь для "Центрэнерго", - Bihus.Info - Цензор.НЕТ 7726
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08.06.2020 14:56 Відповісти
Нє надо, он па пєнькам нє пригал!
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08.06.2020 15:01 Відповісти
Ще не вечір... Запригає щє. І не тільки по пеньках!)))
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08.06.2020 15:11 Відповісти
Эта лживая гнида со своей лживой "свободой слова" всегда приглашала рыгов, чтобы они в прямом эфире несли ложь, цинично лгали и восхваляли своего енакиевского хряка.
Для хряка все закончилось Ростовом, а гнида снова всплыла и продолжает делать свое похабное дело.
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08.06.2020 15:04 Відповісти
В сорочці в клітинку кумир зрадогонів минулих років Міха Подоляк, який працював на Льовочкіна та Юру Єнакієвського.
Сьогодні він офіційний радник Єрмака.
Отакі вони "новьіе лица" зі старим оскалом.
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08.06.2020 15:05 Відповісти
Як же виборці Зеленського страждали без Савіка Шустера!
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08.06.2020 15:16 Відповісти
Нема різниці між козломойським та махметиком! Обидва ці поци, разом з фірташом, парашеном, ставицьким десятиріччями грабують Україну!
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08.06.2020 14:57 Відповісти
А Юля?
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08.06.2020 15:49 Відповісти
так граница на замке ?
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08.06.2020 14:57 Відповісти
ну, да - вашими, пригожинські боти, "молитвами"...
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08.06.2020 15:32 Відповісти
ЗЕбіли должни страдать,щоб ніколи більше не вздумали під час війни і кризи голосувати за клоунів і повних довбойобів
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08.06.2020 15:01 Відповісти
Біда тільки в тому, що не тільки вони страждають. Більше того, вони страждають, але не визнають цього і переконують себе у зворотньому
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08.06.2020 15:02 Відповісти
Великий відсоток виборців ЗЕ! вже за Рабіновіча та Шарія.
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08.06.2020 15:17 Відповісти
Гришин, Парасюк, Соболев с блокадой где? Клоуны Бени.
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08.06.2020 14:59 Відповісти
******* клоуны. так правильнЕе.
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08.06.2020 15:03 Відповісти
До этого уголь из рашки тоже шел полным ходом только рулили всем люди Кононенко.
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08.06.2020 15:00 Відповісти
Центренерго та Енергоатам приносили багатомільярдні прибутки які йшли у бюджет а зараз ці гроші йдуть у кишеню коломойші а підприємства доводять до банкрутства
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08.06.2020 15:16 Відповісти
Прибыль 2017- 1,9 млрд, 2018 - 0,5 млрд, 1 квартал 2020 уже убыток.
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08.06.2020 15:25 Відповісти
Ну, от, ти сам підтверджуєш. До речі, формула "Ротердам+" була запроваджена якраз в 2017-му.
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08.06.2020 15:37 Відповісти
Сорян ошибся 1 квартал 2019
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08.06.2020 15:42 Відповісти
Наскільки пригадую інфи - збитки почалися з третього варталу, коли на Центренерго зайшли "віпи" бені.
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08.06.2020 15:59 Відповісти
http://www.fixygen.ua/news/20190510/tcentrenergo.html
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08.06.2020 16:08 Відповісти
значить, ти не вкурив наведені в цій інфі цифри. На час її написання - збитків не було. Було лише зменшення дохідності.
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08.06.2020 16:37 Відповісти
Ничего личного? Просто бизнес? С оккупантом...
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08.06.2020 15:02 Відповісти
тарговлянакрави? не, не слышал.
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08.06.2020 15:02 Відповісти
И висеть каждый день. При том, что торговля шла в выплатой налогов в украинский бюджет. Теперь в кацапский, либо курченковский и тишина.
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08.06.2020 17:27 Відповісти
Офигеть доказательства, редакция считает что фирмы связаны с Беней.
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08.06.2020 15:03 Відповісти
зеЛеные барыги и мрази
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08.06.2020 15:03 Відповісти
Зеленые, валите все на вирус
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08.06.2020 15:08 Відповісти
Дадім странє угля,хоч мєлкого,но до до#уя
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08.06.2020 15:09 Відповісти
Фірми Коломойського поставляють російське вугілля для "Центренерго", - Bihus.Info - Цензор.НЕТ 534
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08.06.2020 15:12 Відповісти
В Україні завжди різні виродки грабують державу за сприянням зі сторони зовнішніх ворогів, а потім здають державу і українців в рабство орди. І так повторюється постійно. Замкнуте коло. Там жиди, щось говорять про зростання антисемітизму в Україні. А вони собі не задають таке питання, чому так постійно відбувається, що різні народи світу час від часу хочуть бачити їх не зовсім здоровими та живими?
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08.06.2020 21:57 Відповісти
Поставки российского угля в Украину в 2018 году выросли на 29%, до 12,4 миллиона тонн
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08.06.2020 15:14 Відповісти
Фірми Коломойського поставляють російське вугілля для "Центренерго", - Bihus.Info - Цензор.НЕТ 9026
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08.06.2020 15:15 Відповісти
Фірми Коломойського поставляють російське вугілля для "Центренерго", - Bihus.Info - Цензор.НЕТ 6703
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08.06.2020 16:04 Відповісти
Просто предположение:
Сергей Кучерявенко - это замаскированный Сергей Курченко
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08.06.2020 15:18 Відповісти
Сегодня ты живешь так, как голосовал вчера.
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08.06.2020 15:29 Відповісти
Сергій Фурса, економіст, блогер на "Спектрі" https://spektrnews.in.ua/news/98394#gsc.tab=0 :

«Ой. А какой патриот был...
Может теперь кому то яснее станет, почему образовался союз Медведчук -Коломойский и почему его адепты насаждают нам любовь к русскому миру через антиамериканизм и борьбу с призраком Сороса, который вот уже 30 лет бродит по Украине, но при этом деньги из страны выкачивают Коломойский и ему подобные
Думай те...
P.s. Но да, зло это, конечно, МВФ
Патріотизм по-Коломойськи: російське вугілля за бюджетні гроші.
Коли олігарху потрібно захистити свій вплив та бізнес від РФ - він фінансує добровольців та вдягає маску патріота. Але коли з РФ стає вигідніше торгувати, а не воювати то його стиль зовсім змінюється. Як Коломойський повертає нас до "руського миру":
- До керування державної "Центренерго" приходить менеджмент лояльний Коломойському.
- Після цього "Центренерго" за державні кошти починає купувати російське вугілля. Причому частину цього вугілля ймовірно вивезли з ДНР.
- Це вугілля з націнкою йому перепродають компанії з орбіти Коломойського.
- Українські шахтарі сидять без грошей, бо тепер їх вугілля не купують, а отже й зарплатню платити нема з чого.
- Коли уряд намагається змінити керівництво "Центренерго", то Коломойський спочатку судами це відтягує, а потім просто вивозить весь офіс в забарикадований санаторій під Києвом.
Підсумок: Україна витрачає сотні мільйонів, що йдуть в кишеню Коломойському, РФ та навіть сепаратистам ДНР. А натомість отримує збитки, безробітних шахтарів та спробу захоплення державної компанії».

Детальніше в сюжеті Alisa Yurchenko: https://www.youtube.com/channel/UCkUe2e1YuRtBRRaP2XTupwg (оригінал)
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08.06.2020 15:30 Відповісти
Де борцуни з торгівлею на крові? Чи це не вона? Чи вони, з тієї кривавої торгівлі, годуються?
Де завивання про "Ротердам +"?
"Методика введена в умовах втрати Україною контролю над частиною https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD Донецького вугільного басейну через https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 війну на сході України . Майже всі шахти з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%82 антрацитовим вугіллям, на якому працює більшість ТЕС України, після окупації Донбасу опинилось на непідконтрольній території. Відтак, аби забезпечити енергетичну незалежність України від окупованих територій, було прийнято рішення купувати паливо на міжнародній біржі в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8 Нідерландах , куди доставляють вугілля з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 ПАР та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Південної Америки .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BC_%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81#cite_note-kan17-3 [3] "
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08.06.2020 15:34 Відповісти
Смотри-ка, и не одна зеленогнойная мерзопакость не воет про торговлю на крови, про предательство Украины зельцем оманским , про то что осел- агент *****, а все вроде как так и надо! Бубочке можно с бабломойским тырить все и вся, он "редкий патриот" ( правда московии), а еще можно было вагонами и мильярдами тырить януковощу, ведь при нем так хорошо жилось (вот только интересно кому!). Но вор при этом Порох. Не перепутайте, убогие
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08.06.2020 15:50 Відповісти
А чим Порох з Ахметовим відрізняється від Коломойського, порохоботе? Точнісінько так же купляли вугілля з ДНР через Росію, видаючи його за "роттердамське+".
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09.06.2020 09:35 Відповісти
...хіба це диво...?!
Фірми Коломойського поставляють російське вугілля для "Центренерго", - Bihus.Info - Цензор.НЕТ 6437
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08.06.2020 16:05 Відповісти
Те,що порохоботи з'їли й вис*али рік тому,підібрав Бігус...
Фірми Коломойського поставляють російське вугілля для "Центренерго", - Bihus.Info - Цензор.НЕТ 4351
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08.06.2020 16:25 Відповісти
Ну для ЗЕбилов каждый рах, как в первый раз.
Их уже год имеют во все дыры, а они только всхипывают "вывсеврети. а что при порахе лучче было?"
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09.06.2020 03:38 Відповісти
торговля на крови говорите, зелики...
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08.06.2020 16:27 Відповісти
..."ВРОТЕРДАМ"-3??Эстафету "подхватил" у шоколадного??
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08.06.2020 16:36 Відповісти
Всі ці питання вирішуються постановами уряду. А уряд повністю виконує вказівки Зєлі. Зєля повністю виконує вказівки Єрмака. Єрмак керується безпосередньо з мацькви. Ось така простий ланцюжок.
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08.06.2020 16:45 Відповісти
то виходить що Зе-просто "маріонєтка"...то його звичний стан...
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08.06.2020 18:00 Відповісти
А що дивного якщо навіть сірники і сіль купує мо в москалів?
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08.06.2020 17:21 Відповісти
Где покупают соль из расеи? Можно подробностей?
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08.06.2020 17:30 Відповісти
В Сільпо неодноразово бачив у Києві.
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08.06.2020 19:34 Відповісти
Соль производства рф? Какая торговая марка? Если даже в Сильпо решили импортировать кацапосоль (не видел) это никак не тянет на "даже соль импортируем из Московии". Более миллиона тонн на внутреннем рынке в 2019 продала "Артемсоль" ещё порядка 100 тыс. другие украинские производители. С учётом транспортного плеча -везти из тульской области, или Донецкой, только дауны будут закупать соль у кацапов. Для особо зубожилых может. Понимаю какие то нестандартные сорта, типа розовой пакистанской, либо морской выпарной турецкой, но обычную кухонную соль.
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08.06.2020 21:27 Відповісти
Зелесрань, ты где? Не вижу твоих коментов. Или слугам каломойши и зелешвали можно торговать на крови?!
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08.06.2020 17:40 Відповісти
Да на месте они, читай ниже такого себе Fizzy. Все то же самое. Никакой фантазии.
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08.06.2020 23:22 Відповісти
Это ещё не торговля на крови, не? А, клоуны?
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08.06.2020 17:51 Відповісти
зато СБУ "кошмарить" Стерненка...а до вугілля їм -то "дрібна справа"...парадокси "новой влади"...
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08.06.2020 17:59 Відповісти
поки вугілля...а далі буде схоже-"вада для Крима"...не здивуюсь що буде й "делегация" на парад "у мацкву"...
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08.06.2020 18:04 Відповісти
А ти жидюра не боїшся,що в ценрєнерго завітають українські шахтарі і вишвернуть тебе за поребрик.
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08.06.2020 20:29 Відповісти
Просто система "виборів президента" себе вичерпала в Україні. Прогрес за типом "крок вперед, два назад, ті ж яйця тільки в профіль" і так далі ... Далі сволота організує приватні армії і тоді народ спробують знищити вже відкрито.
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08.06.2020 20:55 Відповісти
В Україні завжди різні виродки грабують державу за сприянням зі сторони зовнішніх ворогів, а потім здають державу і українців в рабство орди. І так повторюється постійно. Замкнуте коло. Там жиди, щось говорять про зростання антисемітизму в Україні. А вони собі не задають таке питання, чому так постійно відбувається, що різні народи світу час від часу хочуть бачити їх не зовсім здоровими та живими?
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08.06.2020 21:27 Відповісти
А где это Ярош пропал? Бенино бабло наверно в Монако где то просаживает.
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08.06.2020 22:53 Відповісти
Фірми Коломойського поставляють російське вугілля для "Центренерго", - Bihus.Info - Цензор.НЕТ 6429
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08.06.2020 22:55 Відповісти
Фірми Коломойського поставляють російське вугілля для "Центренерго", - Bihus.Info - Цензор.НЕТ 8657
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08.06.2020 23:02 Відповісти
А "Барыга" Порошенко никак не успокоится и продолжает зебилам в штаны гадить.
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08.06.2020 23:20 Відповісти
Фірми Коломойського поставляють російське вугілля для "Центренерго", - Bihus.Info - Цензор.НЕТ 9621
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09.06.2020 01:52 Відповісти
Этой блин сенсации уже больше полугода.
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09.06.2020 03:34 Відповісти
Как уже достали эти предатели Украины и обдиратели Украинского народа. Непроизвольно появляется мысль, может их надо было не бросать в урны, а ставить к стенке?!
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09.06.2020 09:00 Відповісти
 
 