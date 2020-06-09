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Систему цілодобового контролю за поліцейськими встановлять на Кіровоградщині та Дніпропетровщині, - МВС. ВIДЕО

Камери поставлять в 11 підрозділах поліції в Кіровоградській і Дніпропетровській областях. Раніше систему "Custody Records" встановили в ізоляторах тимчасового тримання в Сарнах, Кропивницькому, Херсоні та Дніпрі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу МВС.

"Система" Custody Records "вже ефективно впроваджена в чотирьох ізоляторах тимчасового тримання: в Сарнах, Кропивницькому, Херсоні та Дніпрі. Найближчим часом МВС планує розширити функціонування системи не тільки на ІТТ, а й на всі підрозділи поліції", - повідомив начальник Управління дотримання прав людини Нацполіції Руслан Горяченков.

Пілотний проєкт діятиме в 10 підрозділах Кіровоградської області і в одному відділі поліції Дніпропетровської області.

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"Коли громадянин потрапляє в ІТТ, перший, хто його зустрічає - інспектор з дотриманняю прав людини. Він пояснює, що затриманий перебуває в безпеці і кожен його рух записується на камеру. В окремій кімнаті під відео й аудіо запис інспектор проводить з ним перше інтерв'ю. Поліцейський має робити позначки в системі і, якщо якась скарга, приймає її і віддає відповідному органу - ДВБ (департамент внутрішньої безпеки. - Ред.) або ДБР. Упродовж усього перебування в ІТТ система також аналізує, чи не потрібна медична допомога затриманому. Тобто, "Custody Records" автоматизує роботу поліцейського і виключає людський фактор, як причину незаконного насильства", - пояснили в МВС.

Раніше в Міністерстві внутрішніх справ анонсували впровадження системи забезпечення прав затриманих, так званої Custody Records, у всіх підрозділах поліції. Вона повинна буде в режимі 24/7 фіксувати дії стосовно затриманих осіб під час їхнього перебування в поліції. Одним із приводів для впровадження такої системи стало поліцейське свавілля в Кагарлику.

В Офісі генпрокурора стверджують, що за 5 місяців нинішнього року за фактами неналежного поводження під час досудового розслідування прокурори повідомили про підозру 56 особам, із них 10 - за фактами катувань.

Автор: 

МВС (3503) Нацполіція (15202) Правоохоронні органи (2708) сваволя (26) силовики (2514) відеонагляд (108)


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Топ коментарі
+2
Наступний етап - система контролю над системою контролю за поліцейськими. Нарід готовий платити за цю муйню зі своєї кишені.
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09.06.2020 17:17
+2
Теперь аваков еще 5 ярдов гривен запросит...во поперло чуваку...
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09.06.2020 17:20
+2
Реформована поліція зустрічає затриманого правопорушника
Систему круглосуточного контроля за полицейскими установят на Кировоградщине и Днепропетровщине, - МВД - Цензор.НЕТ 7274
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09.06.2020 17:31
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И зачем им теперь полицейскими быть?
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09.06.2020 17:12 Відповісти
Че их контролировать?, на ОККО кофе пьют))
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09.06.2020 17:12 Відповісти
Наступний етап - система контролю над системою контролю за поліцейськими. Нарід готовий платити за цю муйню зі своєї кишені.
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09.06.2020 17:17 Відповісти
Ой насмешили , пару иголок в провода ,и Систему круглосуточного контроля за полицейскими установят на Кировоградщине и Днепропетровщине, - МВД - Цензор.НЕТ 2293
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09.06.2020 17:17 Відповісти
Теперь аваков еще 5 ярдов гривен запросит...во поперло чуваку...
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09.06.2020 17:20 Відповісти
До жопы это все. Если мусор - бандит, то за участком, либо же "неисправной" камерой они могут делать все тоже самое.
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09.06.2020 17:22 Відповісти
Что даже за большие деньги видео не сотрут, и никто не откупится?
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09.06.2020 17:25 Відповісти
А в кабинете главного полицианта установят камеры?
Народ хочет знать: сколько заносят, сколько выносят...
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09.06.2020 17:27 Відповісти
Реформована поліція зустрічає затриманого правопорушника
Систему круглосуточного контроля за полицейскими установят на Кировоградщине и Днепропетровщине, - МВД - Цензор.НЕТ 7274
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09.06.2020 17:31 Відповісти
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09.06.2020 18:53 Відповісти
А в решта відділках будуть продовжувать катувати і гвалтувати громадян..
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09.06.2020 17:31 Відповісти
Ага, и в ширинку камеру онлайн засунут, штоб не баловались.
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09.06.2020 18:01 Відповісти
Это должно быть везде.
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09.06.2020 20:33 Відповісти
а в туалетах будет?
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10.06.2020 02:34 Відповісти
 
 