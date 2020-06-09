Систему цілодобового контролю за поліцейськими встановлять на Кіровоградщині та Дніпропетровщині, - МВС. ВIДЕО

Камери поставлять в 11 підрозділах поліції в Кіровоградській і Дніпропетровській областях. Раніше систему "Custody Records" встановили в ізоляторах тимчасового тримання в Сарнах, Кропивницькому, Херсоні та Дніпрі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу МВС.

"Система" Custody Records "вже ефективно впроваджена в чотирьох ізоляторах тимчасового тримання: в Сарнах, Кропивницькому, Херсоні та Дніпрі. Найближчим часом МВС планує розширити функціонування системи не тільки на ІТТ, а й на всі підрозділи поліції", - повідомив начальник Управління дотримання прав людини Нацполіції Руслан Горяченков.

Пілотний проєкт діятиме в 10 підрозділах Кіровоградської області і в одному відділі поліції Дніпропетровської області.

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"Коли громадянин потрапляє в ІТТ, перший, хто його зустрічає - інспектор з дотриманняю прав людини. Він пояснює, що затриманий перебуває в безпеці і кожен його рух записується на камеру. В окремій кімнаті під відео й аудіо запис інспектор проводить з ним перше інтерв'ю. Поліцейський має робити позначки в системі і, якщо якась скарга, приймає її і віддає відповідному органу - ДВБ (департамент внутрішньої безпеки. - Ред.) або ДБР. Упродовж усього перебування в ІТТ система також аналізує, чи не потрібна медична допомога затриманому. Тобто, "Custody Records" автоматизує роботу поліцейського і виключає людський фактор, як причину незаконного насильства", - пояснили в МВС.

Раніше в Міністерстві внутрішніх справ анонсували впровадження системи забезпечення прав затриманих, так званої Custody Records, у всіх підрозділах поліції. Вона повинна буде в режимі 24/7 фіксувати дії стосовно затриманих осіб під час їхнього перебування в поліції. Одним із приводів для впровадження такої системи стало поліцейське свавілля в Кагарлику.

В Офісі генпрокурора стверджують, що за 5 місяців нинішнього року за фактами неналежного поводження під час досудового розслідування прокурори повідомили про підозру 56 особам, із них 10 - за фактами катувань.