Систему круглосуточного контроля за полицейскими установят на Кировоградщине и Днепропетровщине, - МВД. ВИДЕО

Камеры поставят в 11 подразделениях полиции в Кировоградской и Днепропетровской областях. Ранее систему "Custody Records" установили в изоляторах временного содержания в Сарнах, Кропивницком, Херсоне и Днепре.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Система "Custody Records" уже эффективно внедрена в четырех изоляторах временного содержания: в Сарнах, Кропивницком, Херсоне и Днепре. В ближайшее время МВД планирует расширить функционирования системы не только на ИВС, а на все подразделения полиции", - сообщил начальник Управления соблюдения прав человека Нацполиции Руслан Горяченко.

Пилотный проект будет действовать в 10 подразделениях Кировоградской области и в одном отделе полиции Днепропетровской области.

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"Когда гражданин попадает в ИВС, первый, кто его встречает - инспектор по соблюдению прав человека. Он объясняет, что задержанный находится в безопасности и каждое его движение записывается на камеру. В отдельной комнате под видео, и аудиозапись инспектор проводит с ним первое интервью. Полицейский должен делать отметки в системе и, если какая-то жалоба, принимает ее и отдает соответствующему органу - ДВБ (департамент внутренней безопасности. - Ред.) или ГБР. В течение всего нахождения в ИВС система также анализирует, не нужна ли медицинская помощь задержанному. То есть, "Custody Records" автоматизирует работу полицейского и исключает человеческий фактор, как причину незаконного насилия", - пояснили в МВД.

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Ранее в Министерстве внутренних дел анонсировали внедрение системы обеспечения прав задержанных, так называемой Custody Records, во всех подразделениях полиции. Она должна будет в режиме 24/7 фиксировать действия в отношении задержанных лиц во время их пребывания в полиции. Одним из поводов для внедрения такой системы стал полицейский произвол в Кагарлыке.

В Офисе Генпрокурора утверждают, что за 5 месяцев нынешнего года по фактам ненадлежащего поведения во время досудебного расследования прокуроры сообщили о подозрении 56 лицам, из них 10 - по фактам пыток.