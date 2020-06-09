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Систему круглосуточного контроля за полицейскими установят на Кировоградщине и Днепропетровщине, - МВД. ВИДЕО

Камеры поставят в 11 подразделениях полиции в Кировоградской и Днепропетровской областях. Ранее систему "Custody Records" установили в изоляторах временного содержания в Сарнах, Кропивницком, Херсоне и Днепре.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Система "Custody Records" уже эффективно внедрена в четырех изоляторах временного содержания: в Сарнах, Кропивницком, Херсоне и Днепре. В ближайшее время МВД планирует расширить функционирования системы не только на ИВС, а на все подразделения полиции", - сообщил начальник Управления соблюдения прав человека Нацполиции Руслан Горяченко.

Пилотный проект будет действовать в 10 подразделениях Кировоградской области и в одном отделе полиции Днепропетровской области.

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"Когда гражданин попадает в ИВС, первый, кто его встречает - инспектор по соблюдению прав человека. Он объясняет, что задержанный находится в безопасности и каждое его движение записывается на камеру. В отдельной комнате под видео, и аудиозапись инспектор проводит с ним первое интервью. Полицейский должен делать отметки в системе и, если какая-то жалоба, принимает ее и отдает соответствующему органу - ДВБ (департамент внутренней безопасности. - Ред.) или ГБР. В течение всего нахождения в ИВС система также анализирует, не нужна ли медицинская помощь задержанному. То есть, "Custody Records" автоматизирует работу полицейского и исключает человеческий фактор, как причину незаконного насилия", - пояснили в МВД.

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Ранее в Министерстве внутренних дел анонсировали внедрение системы обеспечения прав задержанных, так называемой Custody Records, во всех подразделениях полиции. Она должна будет в режиме 24/7 фиксировать действия в отношении задержанных лиц во время их пребывания в полиции. Одним из поводов для внедрения такой системы стал полицейский произвол в Кагарлыке.

В Офисе Генпрокурора утверждают, что за 5 месяцев нынешнего года по фактам ненадлежащего поведения во время досудебного расследования прокуроры сообщили о подозрении 56 лицам, из них 10 - по фактам пыток.

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МВД (9321) Нацполиция (16500) правоохранительные органы (2970) произвол (37) силовики (2799) видеонаблюдение (176)


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Топ комментарии
+2
Наступний етап - система контролю над системою контролю за поліцейськими. Нарід готовий платити за цю муйню зі своєї кишені.
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09.06.2020 17:17
+2
Теперь аваков еще 5 ярдов гривен запросит...во поперло чуваку...
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09.06.2020 17:20
+2
Реформована поліція зустрічає затриманого правопорушника
Систему круглосуточного контроля за полицейскими установят на Кировоградщине и Днепропетровщине, - МВД - Цензор.НЕТ 7274
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09.06.2020 17:31
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И зачем им теперь полицейскими быть?
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09.06.2020 17:12 Ответить
Че их контролировать?, на ОККО кофе пьют))
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09.06.2020 17:12 Ответить
Наступний етап - система контролю над системою контролю за поліцейськими. Нарід готовий платити за цю муйню зі своєї кишені.
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09.06.2020 17:17 Ответить
Ой насмешили , пару иголок в провода ,и Систему круглосуточного контроля за полицейскими установят на Кировоградщине и Днепропетровщине, - МВД - Цензор.НЕТ 2293
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09.06.2020 17:17 Ответить
Теперь аваков еще 5 ярдов гривен запросит...во поперло чуваку...
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09.06.2020 17:20 Ответить
До жопы это все. Если мусор - бандит, то за участком, либо же "неисправной" камерой они могут делать все тоже самое.
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09.06.2020 17:22 Ответить
Что даже за большие деньги видео не сотрут, и никто не откупится?
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09.06.2020 17:25 Ответить
А в кабинете главного полицианта установят камеры?
Народ хочет знать: сколько заносят, сколько выносят...
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09.06.2020 17:27 Ответить
Реформована поліція зустрічає затриманого правопорушника
Систему круглосуточного контроля за полицейскими установят на Кировоградщине и Днепропетровщине, - МВД - Цензор.НЕТ 7274
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09.06.2020 17:31 Ответить
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09.06.2020 18:53 Ответить
А в решта відділках будуть продовжувать катувати і гвалтувати громадян..
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09.06.2020 17:31 Ответить
Ага, и в ширинку камеру онлайн засунут, штоб не баловались.
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09.06.2020 18:01 Ответить
Это должно быть везде.
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09.06.2020 20:33 Ответить
а в туалетах будет?
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10.06.2020 02:34 Ответить
 
 