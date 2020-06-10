Більшість киян заражаються коронавірусом у громадському транспорті, - Кличко. ВIДЕО
Мер Києва Віталій Кличко закликав надягати маски і рукавички в громадському транспорті, тому що саме там відбувається найбільше заражень коронавірусом.
Про це київський міський голова повідомив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
"Нагадаю, найбільша кількість заражень - це приблизно 34% - відбувається в громадському транспорті. Тому я звертаюся до всіх киян: не заходьте в громадський транспорт без маски, не нехтуйте рукавичками, не сідайте в переповнену маршрутку", - сказав Кличко.
Мер нагадав, що патрульна поліція стежить за дотриманням норм безпеки в громадському транспорті.
"Сьогодні правоохоронці вибірково перевіряють дотримання регламентів роботи щодо кількості пасажирів. І штраф за порушення може бути від 17 тис. до 34 тис. Грн. За комерційний транспорт відповідають власники маршруток, контролює дотримання норм в ньому поліція. З 23 травня, коли маршрутки відновили свою роботу, правоохоронці склали 58 протоколів на водіїв маршруток за порушення ними регламентів безпеки", - зазначив Кличко.
За дотриманням протиепідемічних заходів у громадському транспорті стежить і поліція, і муніципальна варта. Кличко запевнив, що метро, автобуси, тролейбуси і трамваї дезінфікують 3 рази на добу.
Нагадаємо, станом на ранок 10 червня в Києві вже 3 580 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, в тому числі 57 - за останню добу.
Всього за період пандемії від коронавірусу в Києві померли 80 осіб, видужали 985.
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А половина молодых смартфончиков вообще офуевшие без масок едут в маршрутках. За такую хрень нужно штрафы вводить стоимостью китайского смартфона как минимум.