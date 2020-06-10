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Більшість киян заражаються коронавірусом у громадському транспорті, - Кличко. ВIДЕО

Мер Києва Віталій Кличко закликав надягати маски і рукавички в громадському транспорті, тому що саме там відбувається найбільше заражень коронавірусом.

Про це київський міський голова повідомив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Нагадаю, найбільша кількість заражень - це приблизно 34% - відбувається в громадському транспорті. Тому я звертаюся до всіх киян: не заходьте в громадський транспорт без маски, не нехтуйте рукавичками, не сідайте в переповнену маршрутку", - сказав Кличко.

Мер нагадав, що патрульна поліція стежить за дотриманням норм безпеки в громадському транспорті.

"Сьогодні правоохоронці вибірково перевіряють дотримання регламентів роботи щодо кількості пасажирів. І штраф за порушення може бути від 17 тис. до 34 тис. Грн. За комерційний транспорт відповідають власники маршруток, контролює дотримання норм в ньому поліція. З 23 травня, коли маршрутки відновили свою роботу, правоохоронці склали 58 протоколів на водіїв маршруток за порушення ними регламентів безпеки", - зазначив Кличко.

Також читайте: Київ поки не може перейти до наступних етапів пом'якшення карантину, - Кличко

За дотриманням протиепідемічних заходів у громадському транспорті стежить і поліція, і муніципальна варта. Кличко запевнив, що метро, ​​автобуси, тролейбуси і трамваї дезінфікують 3 рази на добу.

Нагадаємо, станом на ранок 10 червня в Києві вже 3 580 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, в тому числі 57 - за останню добу.

Всього за період пандемії від коронавірусу в Києві померли 80 осіб, видужали 985.

Автор: 

карантин (18172) Київ (19469) Кличко Віталій (3512) маршрутки (347) транспорт (1393) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
Самая большая глупость была останавливать в Киеве, и Харькове метро. Но мы по глупости впереди планеты всей.
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10.06.2020 13:29
+6
Почти половина пассажиров ездят с закрытым маской ртом и полностью открытым носом. Кстати, кондукторы и водители тоже.
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10.06.2020 13:27
+5
В лесу так же недавно заставляли маски носить.)Возможно и в транспорте больше заражаются. А чего бы и не заразится. Сидят в духоте, проветривание плохое, еще и маски в такую жару, которые задерживают вирусы у лица, а не защищают. К тому же украинская власть бессовестно заставляет носить маски здоровых людей. А лживая и подлая организация ВОЗ, от которой Америка уже отказалась, что скажет нашим идиотам то они и выполняют. Служат мировому олигархату исправно. Скажут вторая пандемия, опять народ запрут по домам и маски напялят на каждого.Главное что олигархи в карантин сказочно богатеют, а народ кому нужен? Пусть подыхают как не от коронавируса, так от голода или от того,что плановые операции отменяют и не лечат как положено больных другими заболеваниями. ВОЗ кстати в насмешку в понедельник сказала, что бессимптомного коронавируса практически нет, а единичные случаи не заразные. ( вот вам и маски для здоровых.)
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10.06.2020 13:31
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О_о. Да нуууу? Не может етого быть. А я думал в лесу
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10.06.2020 13:25 Відповісти
В лесу так же недавно заставляли маски носить.)Возможно и в транспорте больше заражаются. А чего бы и не заразится. Сидят в духоте, проветривание плохое, еще и маски в такую жару, которые задерживают вирусы у лица, а не защищают. К тому же украинская власть бессовестно заставляет носить маски здоровых людей. А лживая и подлая организация ВОЗ, от которой Америка уже отказалась, что скажет нашим идиотам то они и выполняют. Служат мировому олигархату исправно. Скажут вторая пандемия, опять народ запрут по домам и маски напялят на каждого.Главное что олигархи в карантин сказочно богатеют, а народ кому нужен? Пусть подыхают как не от коронавируса, так от голода или от того,что плановые операции отменяют и не лечат как положено больных другими заболеваниями. ВОЗ кстати в насмешку в понедельник сказала, что бессимптомного коронавируса практически нет, а единичные случаи не заразные. ( вот вам и маски для здоровых.)
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10.06.2020 13:31 Відповісти
в парках еще, возле водоемов тоже, особенно плавая в Днепре. а пенсионеры чаще всего заражаются на расстоянии более 2 км от дома, когда второй раз за день в продуктовый идут
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10.06.2020 13:31 Відповісти
Это у них зарядка? По 4 км в день шагать?)
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10.06.2020 13:32 Відповісти
ни в коем случае! никакие зарядки, и уже тем более, упаси бог, прогулки на свежем воздухе пенсионерам не положены! так можно заразиться! они должны сидеть дома (а еще лучше лежать, сидя тоже можно заразиться) - только так доживут до 100 лет!
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10.06.2020 14:10 Відповісти
Почти половина пассажиров ездят с закрытым маской ртом и полностью открытым носом. Кстати, кондукторы и водители тоже.
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10.06.2020 13:27 Відповісти
Какая половина каждый день в метро по несколько раз в день все в масках 90% у тех у кого нос открыт маска чуть сдвинута ниже носа еденицы на вагон то есть на 30 человек пару которые опускают ниже носа
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10.06.2020 14:22 Відповісти
Это во Львове? В Киеве процент несознательных гораздо выше.
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10.06.2020 14:37 Відповісти
Они носят маску только ради пропуска, а не ради какой-то защиты.
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10.06.2020 17:58 Відповісти
в каждой маршрутке перебор народа
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10.06.2020 13:27 Відповісти
якщо поміняти "заражаются" на "заряжаются" картина стане позитивною
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10.06.2020 13:27 Відповісти
Самая большая глупость была останавливать в Киеве, и Харькове метро. Но мы по глупости впереди планеты всей.
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10.06.2020 13:29 Відповісти
Так вы же вирус победили? Или нет? 3 месяца геноцида оказались просто так?
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10.06.2020 13:29 Відповісти
А его и не выгодно побеждать - не будет на что списывать свою профнепригодность.
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10.06.2020 16:07 Відповісти
А якшо воно захворіє та не здохне, шо нарід подумає?
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10.06.2020 13:44 Відповісти
Транспорт вообще заразное место. Если есть возможность, лучше им не пользоваться.
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10.06.2020 13:36 Відповісти
если есть возможность, почему бы и нет? в Европе велосипедный бум давно, а сейчас еще сильнее. Уже дополнительные полосы ставят для велосипедистов.
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10.06.2020 14:00 Відповісти
что значит есть возможность? наличие велосипеда это не возможность. В Украине на велосипеде невозможно нормально по улицам передвигаться, это абсолютный треш с риском для жизни. В цивилизованных же странах для велосипедиста реально предоставлены все удобства, и дорожки выделенные (по всему городу а не для показухи , как в Киеве) ,светофоры специальные для велосипедистов, обозначенные перекрестки для велосипедной дорожки , стоянки и т.п.
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10.06.2020 16:06 Відповісти
а вот интересно, откуда взялась цифра 34%... вирусочек ведь штампик со временем и местом заражения не ставит...
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10.06.2020 13:37 Відповісти
Метро Вокзальная ограничивает вход в часы пик, возле метро толпа народа, в том числе без масок и без соблюдения дистанции. В чем тогда смысл этого ограничения?
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10.06.2020 13:46 Відповісти
В отсуствии логики. Зато у власти кредо. Будете выполнять любую глупость, что мы не скажем. Быстрей из барановирусных настоящим быдлом станете.Кроче дрессировка.
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11.06.2020 08:20 Відповісти
Все правильно. Тяжело человеку стало дышать а температуры нет, значит скорую не вызовешь. вот он и поехал в больницу с маской на бороду спущеной, потому-что в маске вообще в такую жарюку задыхается. Вот тебе и новые заражения если у него вирус.

А половина молодых смартфончиков вообще офуевшие без масок едут в маршрутках. За такую хрень нужно штрафы вводить стоимостью китайского смартфона как минимум.
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10.06.2020 13:49 Відповісти
радует только то что свидетелей коронавируса поубавилось до народа начинает доходить
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10.06.2020 14:33 Відповісти
виталю с другом ляшко надо гнать санными тряпками
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10.06.2020 14:34 Відповісти
Коли заборонять маршрутки? Коли на зміну маршруткам будуть зручні автобуси з кондиціонерами?
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10.06.2020 15:49 Відповісти
Ну дык пусть пешком ходят
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10.06.2020 15:51 Відповісти
охранник на роботу в Киев ездит с Фастова на електричке,люди как шпроты в банке масок не у кого нет-говорит,в Киеве в транспорте еще как то сохраняют карантин.
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10.06.2020 22:59 Відповісти
Дело не в масках или перчатках... Чем отличается немец от украинца? Тем, что если по правилам или закону нельзя значит нельзя! Пусть он считает это неправильным, но он будет выполнять!. А у нас , если я нарушаю законы и правила, это нормально а вот если кто то другой, например депутаты, чиновники..., то они падлюки. Вот поэтому мы так и живем, в жлобовато-вороватом государстве.
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11.06.2020 08:37 Відповісти
 
 