Більшість киян заражаються коронавірусом у громадському транспорті, - Кличко. ВIДЕО

Мер Києва Віталій Кличко закликав надягати маски і рукавички в громадському транспорті, тому що саме там відбувається найбільше заражень коронавірусом.

Про це київський міський голова повідомив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Нагадаю, найбільша кількість заражень - це приблизно 34% - відбувається в громадському транспорті. Тому я звертаюся до всіх киян: не заходьте в громадський транспорт без маски, не нехтуйте рукавичками, не сідайте в переповнену маршрутку", - сказав Кличко.

Мер нагадав, що патрульна поліція стежить за дотриманням норм безпеки в громадському транспорті.

"Сьогодні правоохоронці вибірково перевіряють дотримання регламентів роботи щодо кількості пасажирів. І штраф за порушення може бути від 17 тис. до 34 тис. Грн. За комерційний транспорт відповідають власники маршруток, контролює дотримання норм в ньому поліція. З 23 травня, коли маршрутки відновили свою роботу, правоохоронці склали 58 протоколів на водіїв маршруток за порушення ними регламентів безпеки", - зазначив Кличко.

Також читайте: Київ поки не може перейти до наступних етапів пом'якшення карантину, - Кличко

За дотриманням протиепідемічних заходів у громадському транспорті стежить і поліція, і муніципальна варта. Кличко запевнив, що метро, ​​автобуси, тролейбуси і трамваї дезінфікують 3 рази на добу.

Нагадаємо, станом на ранок 10 червня в Києві вже 3 580 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, в тому числі 57 - за останню добу.

Всього за період пандемії від коронавірусу в Києві померли 80 осіб, видужали 985.