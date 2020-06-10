Большинство киевлян заражаются коронавирусом в общественном транспорте, - Кличко. ВИДЕО

Мэр Киева Виталий Кличко призвал надевать маски и перчатки в общественном транспорте, потому что именно там происходит больше всего заражений коронавирусом.

Об этом киевский городской глава сообщил во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ.

"Напомню, наибольшее число заражений - это примерно 34% - происходит в общественном транспорте. Поэтому я обращаюсь ко всем киевлянам: не заходите в общественный транспорт без маски, не пренебрегайте перчатками, не садитесь в переполненную маршрутку", - сказал Кличко.

Мэр напомнил, что патрульная полиция следит за соблюдением норм безопасности в общественном транспорте.

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"Сегодня правоохранители выборочно проверяют соблюдение регламентов работы по количеству пассажиров. И штраф за нарушение может быть от 17 тыс. до 34 тыс. грн. За коммерческий транспорт отвечают владельцы маршруток, контролирует соблюдение норм в нем полиция. С 23 мая, когда маршрутки возобновили свою работу, правоохранители составили 58 протоколов на водителей маршруток за нарушение ими регламентов безопасности", - отметил Кличко.

За соблюдением противоэпидемических мер в общественном транспорте следит и полиция, и муниципальная стража. Кличко заверил, что метро, автобусы, троллейбусы и трамваи дезинфицируют 3 раза в сутки.

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Напомним, по состоянию на утро 10 июня в Киеве уже 3 580 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, в том числе 57 – за последние сутки.

Всего за период пандемии от коронавируса в Киеве умерли 80 человек, выздоровели 985.