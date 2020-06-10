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Большинство киевлян заражаются коронавирусом в общественном транспорте, - Кличко. ВИДЕО

Мэр Киева Виталий Кличко призвал надевать маски и перчатки в общественном транспорте, потому что именно там происходит больше всего заражений коронавирусом.

Об этом киевский городской глава сообщил во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ.

"Напомню, наибольшее число заражений - это примерно 34% - происходит в общественном транспорте. Поэтому я обращаюсь ко всем киевлянам: не заходите в общественный транспорт без маски, не пренебрегайте перчатками, не садитесь в переполненную маршрутку", - сказал Кличко.

Мэр напомнил, что патрульная полиция следит за соблюдением норм безопасности в общественном транспорте.

Читайте на Цензор.НЕТ: Один столичный детсад закрыли на карантин, еще два не откроют из-за вспышки COVID-19 среди персонала, - Кличко

"Сегодня правоохранители выборочно проверяют соблюдение регламентов работы по количеству пассажиров. И штраф за нарушение может быть от 17 тыс. до 34 тыс. грн. За коммерческий транспорт отвечают владельцы маршруток, контролирует соблюдение норм в нем полиция. С 23 мая, когда маршрутки возобновили свою работу, правоохранители составили 58 протоколов на водителей маршруток за нарушение ими регламентов безопасности", - отметил Кличко.

За соблюдением противоэпидемических мер в общественном транспорте следит и полиция, и муниципальная стража. Кличко заверил, что метро, автобусы, троллейбусы и трамваи дезинфицируют 3 раза в сутки.

Также на Цензор.НЕТ: Киев пока не может перейти к следующим этапам смягчения карантина, - Кличко

Напомним, по состоянию на утро 10 июня в Киеве уже 3 580 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, в том числе 57 – за последние сутки.

Всего за период пандемии от коронавируса в Киеве умерли 80 человек, выздоровели 985.

Автор: 

карантин (16729) Киев (25524) Кличко Виталий (4640) маршрутки (546) транспорт (1758) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Самая большая глупость была останавливать в Киеве, и Харькове метро. Но мы по глупости впереди планеты всей.
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10.06.2020 13:29
+6
Почти половина пассажиров ездят с закрытым маской ртом и полностью открытым носом. Кстати, кондукторы и водители тоже.
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10.06.2020 13:27
+5
В лесу так же недавно заставляли маски носить.)Возможно и в транспорте больше заражаются. А чего бы и не заразится. Сидят в духоте, проветривание плохое, еще и маски в такую жару, которые задерживают вирусы у лица, а не защищают. К тому же украинская власть бессовестно заставляет носить маски здоровых людей. А лживая и подлая организация ВОЗ, от которой Америка уже отказалась, что скажет нашим идиотам то они и выполняют. Служат мировому олигархату исправно. Скажут вторая пандемия, опять народ запрут по домам и маски напялят на каждого.Главное что олигархи в карантин сказочно богатеют, а народ кому нужен? Пусть подыхают как не от коронавируса, так от голода или от того,что плановые операции отменяют и не лечат как положено больных другими заболеваниями. ВОЗ кстати в насмешку в понедельник сказала, что бессимптомного коронавируса практически нет, а единичные случаи не заразные. ( вот вам и маски для здоровых.)
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10.06.2020 13:31
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О_о. Да нуууу? Не может етого быть. А я думал в лесу
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10.06.2020 13:25 Ответить
В лесу так же недавно заставляли маски носить.)Возможно и в транспорте больше заражаются. А чего бы и не заразится. Сидят в духоте, проветривание плохое, еще и маски в такую жару, которые задерживают вирусы у лица, а не защищают. К тому же украинская власть бессовестно заставляет носить маски здоровых людей. А лживая и подлая организация ВОЗ, от которой Америка уже отказалась, что скажет нашим идиотам то они и выполняют. Служат мировому олигархату исправно. Скажут вторая пандемия, опять народ запрут по домам и маски напялят на каждого.Главное что олигархи в карантин сказочно богатеют, а народ кому нужен? Пусть подыхают как не от коронавируса, так от голода или от того,что плановые операции отменяют и не лечат как положено больных другими заболеваниями. ВОЗ кстати в насмешку в понедельник сказала, что бессимптомного коронавируса практически нет, а единичные случаи не заразные. ( вот вам и маски для здоровых.)
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10.06.2020 13:31 Ответить
в парках еще, возле водоемов тоже, особенно плавая в Днепре. а пенсионеры чаще всего заражаются на расстоянии более 2 км от дома, когда второй раз за день в продуктовый идут
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10.06.2020 13:31 Ответить
Это у них зарядка? По 4 км в день шагать?)
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10.06.2020 13:32 Ответить
ни в коем случае! никакие зарядки, и уже тем более, упаси бог, прогулки на свежем воздухе пенсионерам не положены! так можно заразиться! они должны сидеть дома (а еще лучше лежать, сидя тоже можно заразиться) - только так доживут до 100 лет!
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10.06.2020 14:10 Ответить
Почти половина пассажиров ездят с закрытым маской ртом и полностью открытым носом. Кстати, кондукторы и водители тоже.
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10.06.2020 13:27 Ответить
Какая половина каждый день в метро по несколько раз в день все в масках 90% у тех у кого нос открыт маска чуть сдвинута ниже носа еденицы на вагон то есть на 30 человек пару которые опускают ниже носа
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10.06.2020 14:22 Ответить
Это во Львове? В Киеве процент несознательных гораздо выше.
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10.06.2020 14:37 Ответить
Они носят маску только ради пропуска, а не ради какой-то защиты.
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10.06.2020 17:58 Ответить
в каждой маршрутке перебор народа
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10.06.2020 13:27 Ответить
якщо поміняти "заражаются" на "заряжаются" картина стане позитивною
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10.06.2020 13:27 Ответить
Самая большая глупость была останавливать в Киеве, и Харькове метро. Но мы по глупости впереди планеты всей.
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10.06.2020 13:29 Ответить
Так вы же вирус победили? Или нет? 3 месяца геноцида оказались просто так?
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10.06.2020 13:29 Ответить
А его и не выгодно побеждать - не будет на что списывать свою профнепригодность.
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10.06.2020 16:07 Ответить
А якшо воно захворіє та не здохне, шо нарід подумає?
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10.06.2020 13:44 Ответить
Транспорт вообще заразное место. Если есть возможность, лучше им не пользоваться.
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10.06.2020 13:36 Ответить
если есть возможность, почему бы и нет? в Европе велосипедный бум давно, а сейчас еще сильнее. Уже дополнительные полосы ставят для велосипедистов.
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10.06.2020 14:00 Ответить
что значит есть возможность? наличие велосипеда это не возможность. В Украине на велосипеде невозможно нормально по улицам передвигаться, это абсолютный треш с риском для жизни. В цивилизованных же странах для велосипедиста реально предоставлены все удобства, и дорожки выделенные (по всему городу а не для показухи , как в Киеве) ,светофоры специальные для велосипедистов, обозначенные перекрестки для велосипедной дорожки , стоянки и т.п.
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10.06.2020 16:06 Ответить
а вот интересно, откуда взялась цифра 34%... вирусочек ведь штампик со временем и местом заражения не ставит...
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10.06.2020 13:37 Ответить
Метро Вокзальная ограничивает вход в часы пик, возле метро толпа народа, в том числе без масок и без соблюдения дистанции. В чем тогда смысл этого ограничения?
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10.06.2020 13:46 Ответить
В отсуствии логики. Зато у власти кредо. Будете выполнять любую глупость, что мы не скажем. Быстрей из барановирусных настоящим быдлом станете.Кроче дрессировка.
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11.06.2020 08:20 Ответить
Все правильно. Тяжело человеку стало дышать а температуры нет, значит скорую не вызовешь. вот он и поехал в больницу с маской на бороду спущеной, потому-что в маске вообще в такую жарюку задыхается. Вот тебе и новые заражения если у него вирус.

А половина молодых смартфончиков вообще офуевшие без масок едут в маршрутках. За такую хрень нужно штрафы вводить стоимостью китайского смартфона как минимум.
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10.06.2020 13:49 Ответить
радует только то что свидетелей коронавируса поубавилось до народа начинает доходить
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10.06.2020 14:33 Ответить
виталю с другом ляшко надо гнать санными тряпками
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10.06.2020 14:34 Ответить
Коли заборонять маршрутки? Коли на зміну маршруткам будуть зручні автобуси з кондиціонерами?
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10.06.2020 15:49 Ответить
Ну дык пусть пешком ходят
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10.06.2020 15:51 Ответить
охранник на роботу в Киев ездит с Фастова на електричке,люди как шпроты в банке масок не у кого нет-говорит,в Киеве в транспорте еще как то сохраняют карантин.
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10.06.2020 22:59 Ответить
Дело не в масках или перчатках... Чем отличается немец от украинца? Тем, что если по правилам или закону нельзя значит нельзя! Пусть он считает это неправильным, но он будет выполнять!. А у нас , если я нарушаю законы и правила, это нормально а вот если кто то другой, например депутаты, чиновники..., то они падлюки. Вот поэтому мы так и живем, в жлобовато-вороватом государстве.
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11.06.2020 08:37 Ответить
 
 