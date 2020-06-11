3 людини загинули в ДТП на Хмельниччині

Два вантажні мікроавтобуси Mercedes Sprinter зіткнулися на дорозі Житомир-Чернівці. Загинули обидва водії та пасажирка.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України в Хмельницькій області.

ДТП сталася біля с. Ружичанка Хмельницького району. Інформація про аварію надійшла рятувальникам о 09:50.

"На місці події рятувальники за допомогою спеціального аварійно-рятувального обладнання деблокували з понівечених автомобілів всіх загиблих: 48-річного водія одного з автомобілів і 35-річного водія іншого автомобіля, і його 60-річну пасажирку. Далі, щоб запобігти ймовірному загорянню, ДСНСівці відключили акумуляторні батареї обох автомобілів від живлення", - сказано в повідомленні.

Причини і обставини події з'ясовують правоохоронці.

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