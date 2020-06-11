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3 людини загинули в ДТП на Хмельниччині

Два вантажні мікроавтобуси Mercedes Sprinter зіткнулися на дорозі Житомир-Чернівці. Загинули обидва водії та пасажирка.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України в Хмельницькій області.

ДТП сталася біля с. Ружичанка Хмельницького району. Інформація про аварію надійшла рятувальникам о 09:50.

"На місці події рятувальники за допомогою спеціального аварійно-рятувального обладнання деблокували з понівечених автомобілів всіх загиблих: 48-річного водія одного з автомобілів і 35-річного водія іншого автомобіля, і його 60-річну пасажирку. Далі, щоб запобігти ймовірному загорянню, ДСНСівці відключили акумуляторні батареї обох автомобілів від живлення", - сказано в повідомленні.

Причини і обставини події з'ясовують правоохоронці.

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ДТП (4471) смерть (6757) Хмельниччина (914) ДСНС (5121)


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Топ коментарі
+1
Сумно, але таке у нас кожен день.
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11.06.2020 16:04
+1
Никто не хотел отступать
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11.06.2020 17:50
+1
Неадекватным водителям и 8 полос будет мало.
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11.06.2020 18:06
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Сумно, але таке у нас кожен день.
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11.06.2020 16:04 Відповісти
Беда...
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11.06.2020 16:05 Відповісти
Відчувається, що Бубочка тут недавно був. Шлях би його трафив.
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11.06.2020 16:25 Відповісти
Там широка 4-смугова дорога з хорошою видимістю. Як вони не роз'їхалися, один Бог знає...
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11.06.2020 17:49 Відповісти
кому то две полосы показалось мало.а то шо двойная всплошная так кого у нас наказывали за её пересечение.
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11.06.2020 18:48 Відповісти
Никто не хотел отступать
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11.06.2020 17:50 Відповісти
Неадекватным водителям и 8 полос будет мало.
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11.06.2020 18:06 Відповісти
Мерседес Спринтер это такой-же диагноз как и БМВ седан
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11.06.2020 19:02 Відповісти
норма жизни. идем дальше
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11.06.2020 23:33 Відповісти
 
 